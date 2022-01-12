Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics
Ушедший 2021 г. был богат кадровыми событиями в цифровой сфере. Трансформировалось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в коммерческих компаниях менялись первые лица. Веяние нового времени — в крупных структурах стали появляться директора по ESG.
1. В Минцифры появлялись новые замминистры
«Цифровое министерство» в 2021 г. бурно обновлялось. В марте стало известно о том, что в Минцифре станет десять заместителей министра и появится три новых департамента. В апреле замглавы Минцифры по информационной безопасности был назначен генерал-лейтенант Александр Шойтов, курировать вопросы связи стал Дмитрий Ким, бывший вице-президент «Ростелекома». Тогда же в министерстве появился «зам по микроэлектронике», Андрей Заренин, до того работавший в аппарате правительства. И, наконец, в июле новым замглавы Минцифры был назначен ветеран министерства Николай Яцеленко.
Еще одно важное назначение, связанное с Министерством, — утверждение директором «Гостеха» Василия Слышкина, экс-директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры.
2. В ПФР пришел десант из Минцифры
В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Евгения Кислякова, на тот момент — замминистра цифрового развития, заместителем главы Пенсионного фонда России, одновременно освободив от министерской должности.
В Минцифре Евгений Кисляков курировал нацпрограмму «Цифровая экономика» и один из ее федеральных проектов — «Цифровые технологии». В конце 2019 г. ему было поручено курировать Единый реестр отечественного ПО, также он возглавил наблюдательный совет «Российского фонда развития информационных технологий». В конце 2020 г. Кисляков получил новые полномочия — он стал куратором входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика» федпроекта «Кадры для цифровой экономики».
На новом месте Евгений Кисляков занялся вопросами цифровизации Пенсионного фонда.
Судьба его предшественников складывалась непросто. Летом 2019 г. был арестован зампред правления Фонда Алексей Иванов вместе с директором департамента по работе с госорганами компании «Техносерв» Алексеем Копейкиным.
В конце 2020 г. уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего владельца «Техносерва» Алексея Ананьева. Его обвинили в даче взяток в обмен на получение «Техносервом» контрактов от ПФР.
Позднее под арестом оказались еще шесть лиц, в разное время отвечавших в ПФР за ИТ-закупки и информационную безопасность. Так что работа Евгению Кислякову предстоит сложная и интересная.
3. Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия)
Перемены в акционерной структуре компании «МФ Технологии», которой принадлежит VK (бывшая Mail.ru), привели и к переменам в руководстве. В середине декабря компания VK Company Limited сообщила, что Владимир Кириенко сменит Бориса Добродеева на посту генерального директора VK (Россия). У нового главы российского VK богатый опыт: с 2017 г. он работал первым вице-президентом «Ростелекома», а в 2016–2017 гг. — старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом оператора. В частности, он он активно участвовал в цифровой трансформации компании.
До прихода в «Ростелеком» Владимир Кириенко был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 г., а с 2008 по 2011 г. — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка. Ну и, кроме того, он сын Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации, в 1998 г. — председателя правительства России.
4. В НИИ «Восход» произошла чехарда. Но быстро закончилась
В конце июля НИИ «Восход» остался без директора. Проработав в должности главы НИИ ровно два года и став первым за шесть лет директором института без приставки «и. о.», Андрей Бадалов поменял госслужбу на место вице-президента «Транснефти».
Сперва и.о. руководителя «Восхода» назначили выходца из «Росатома» Павла Грязнова, однако через неделю его сменила, в том же статусе, Наталья Егорова, с 2020 г. занимавшая должность советника главы Минцифры Максута Шадаева. В середине ноября исполняющим обязанности главы НИИ стал первый замдиректора этого института Дмитрий Клочков. Однако всего через десять дней почти неизбежную в «Восходе» приставку «и.о.» получил экс-министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.
На этом пертурбации в руководстве НИИ закончились. Примечательно, что глава Минцифры Максут Шадаев тоже некогда руководил цифровизацией Подмосковья.
5. В крупнейшей ИТ-компании России шла борьба за власть
В апреле стало лихорадить Национальную компьютерную корпорацию, которая в 2017–2019 гг. лидировала в рейтинге крупнейших компаний России CNews100. Предпосылки этого можно искать в событиях 2020 г., когда главу этой крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест. В ходе борьбы за НКК, которая развернулась между руководством компании и Денисом Фроловым, совладельцем группы «Вартон», президента НКК Александра Калинина сняли с должности, потом по суду отстранили от этой же должности и самого Дениса Фролова...
Конфликт закончился в конце декабря. По итогам переговоров Александр Калинин и его сын Алексей Калинин займут места в руководстве «Аквариуса» и «Смарт холдинга» (новая структура, который вошел «Аквариус») соответственно, а совладельцы НКК и ее топ-менеджеры Леонид Гольденберг, Евгений Лачков и Денис Фролов останутся во главе остальных активов НКК.
6. ESG: компании ищут «топов» по устойчивому развитию
В конце года в трех крупных ИТ-компаниях объявили о назначении топ-менеджеров, отвечающих за «устойчивое развитие». В IBS появился управляющий партнер направления ESG, эту должность заняла Наталья Починок, которая до прихода в IBS была ректором РГСУ, занимала руководящие посты в банковском секторе, работала в международных консалтинговых компаниях. Две недели спустя в «Яндексе» был назначен директор по устойчивому развитию. Им стал Дмитрий Иванов, один из создателей проекта по поддержке благотворительных фондов «Помощь рядом». А в конце декабря директором по устойчивому развитию SAP CIS стала Наталья Аксакова, руководитель офиса генерального директора.
7. Российское МВД наконец нашло нового ИТ-директора
В Департаменте информационных технологий, связи и защиты информации МВД России назначен новый руководитель. Ведомство возглавил экс-начальник экономической полиции Татарстана Ильдар Сафиуллин. Департамент с марта 2020 г. оставался без руководителя. Его обязанности все эти месяцы временно исполнял Юрий Войнов, ставший заместителем Ильдара Сафиуллина.
В Департамент информационных технологий, связи и защиты информации Ильдар Сафиуллин пришел в марте 2020 г., тогда же был освобожден от должности его предшественник на посту главы ДИТСиЗИ Александр Балаев.
8. В «Мегафоне» назначен новый гендиректор
В мае сотовый оператор «Мегафон» сообщил об изменениях в руководстве компании. Было объявлено, что исполнительный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан займет место генерального директора компании, а прежний глава компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов «Мегафона».
До «Мегафона», в который он пришел в 2020 г., Хачатур Помбухчан работал на топ-позициях в продуктовом ритейле, причем в компаниях, которые позиционируются очень по-разному, — в «Магните» и в «Азбуке вкуса».
9. В «Связном» новый президент. Впервые за много лет
Еще один выходец из «Магнита», Максим Онищенко, в августе сменил на посту президента сети «Связной» ее ветерана, Евгения Давыдовича. Последний пришел в группу компаний в 2010 г., возглавлял «Связной-банк» и саму сеть «Связной», до 2017 г. Второй раз пришел в «Связной осенью 2019 г.
До «Связного» Максим Онищенко работал на различных позициях в Procter&Gamble, в «Магните» и в торговой сети «Табрис».
10. Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко
Группа компаний IT_One объявила о назначении президентом Юрия Овчаренко. На этом посту он будет определять стратегию развития компании, координировать деятельность всех ее подразделений, а также обеспечит синергию бизнеса IT_One с другими подразделениями группы компаний «ГС-инвест» Сергея Мацоцкого, в которого входит ГК IT_One.
Юрий Овчаренко более 19 лет проработал в компании Epam Systems, которую покинул в должности заместителя генерального директора. В последнее время в Epam он отвечал за развитие нового бизнеса, продвижение услуг и инновационных решений с фокусом на страховом, банковском, телеком и производственном секторе.