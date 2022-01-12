Кадровые события года на рынке ИКТ. Топ-10 по версии CNews Analytics

Ушедший 2021 г. был богат кадровыми событиями в цифровой сфере. Трансформировалось Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в коммерческих компаниях менялись первые лица. Веяние нового времени — в крупных структурах стали появляться директора по ESG.

1. В Минцифры появлялись новые замминистры

«Цифровое министерство» в 2021 г. бурно обновлялось. В марте стало известно о том, что в Минцифре станет десять заместителей министра и появится три новых департамента. В апреле замглавы Минцифры по информационной безопасности был назначен генерал-лейтенант Александр Шойтов, курировать вопросы связи стал Дмитрий Ким, бывший вице-президент «Ростелекома». Тогда же в министерстве появился «зам по микроэлектронике», Андрей Заренин, до того работавший в аппарате правительства. И, наконец, в июле новым замглавы Минцифры был назначен ветеран министерства Николай Яцеленко.

За прошедший год Максут Шадаев получил «дополнительного» зама и новые сферы деятельности

Еще одно важное назначение, связанное с Министерством, — утверждение директором «Гостеха» Василия Слышкина, экс-директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры.

2. В ПФР пришел десант из Минцифры

В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Евгения Кислякова, на тот момент — замминистра цифрового развития, заместителем главы Пенсионного фонда России, одновременно освободив от министерской должности.

В Минцифре Евгений Кисляков курировал нацпрограмму «Цифровая экономика» и один из ее федеральных проектов — «Цифровые технологии». В конце 2019 г. ему было поручено курировать Единый реестр отечественного ПО, также он возглавил наблюдательный совет «Российского фонда развития информационных технологий». В конце 2020 г. Кисляков получил новые полномочия — он стал куратором входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика» федпроекта «Кадры для цифровой экономики».

На новом месте Евгений Кисляков занялся вопросами цифровизации Пенсионного фонда.

Евгению Кислякову досталось в Пенсионном фонде очень непростая должность

Судьба его предшественников складывалась непросто. Летом 2019 г. был арестован зампред правления Фонда Алексей Иванов вместе с директором департамента по работе с госорганами компании «Техносерв» Алексеем Копейкиным.

В конце 2020 г. уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего владельца «Техносерва» Алексея Ананьева. Его обвинили в даче взяток в обмен на получение «Техносервом» контрактов от ПФР.

Позднее под арестом оказались еще шесть лиц, в разное время отвечавших в ПФР за ИТ-закупки и информационную безопасность. Так что работа Евгению Кислякову предстоит сложная и интересная.

3. Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK (Россия)

Перемены в акционерной структуре компании «МФ Технологии», которой принадлежит VK (бывшая Mail.ru), привели и к переменам в руководстве. В середине декабря компания VK Company Limited сообщила, что Владимир Кириенко сменит Бориса Добродеева на посту генерального директора VK (Россия). У нового главы российского VK богатый опыт: с 2017 г. он работал первым вице-президентом «Ростелекома», а в 2016–2017 гг. — старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом оператора. В частности, он он активно участвовал в цифровой трансформации компании.

В «Ростелекоме» Владимир Кириенко занимался цифровой трансформацией оператора

До прихода в «Ростелеком» Владимир Кириенко был председателем совета директоров ООО «Капитал» c 2011 г., а с 2008 по 2011 г. — председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка. Ну и, кроме того, он сын Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации, в 1998 г. — председателя правительства России.

4. В НИИ «Восход» произошла чехарда. Но быстро закончилась

В конце июля НИИ «Восход» остался без директора. Проработав в должности главы НИИ ровно два года и став первым за шесть лет директором института без приставки «и. о.», Андрей Бадалов поменял госслужбу на место вице-президента «Транснефти».

Сперва и.о. руководителя «Восхода» назначили выходца из «Росатома» Павла Грязнова, однако через неделю его сменила, в том же статусе, Наталья Егорова, с 2020 г. занимавшая должность советника главы Минцифры Максута Шадаева. В середине ноября исполняющим обязанности главы НИИ стал первый замдиректора этого института Дмитрий Клочков. Однако всего через десять дней почти неизбежную в «Восходе» приставку «и.о.» получил экс-министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Максим Рымар занимает должность главы «Восхода» довольно долго. По нынешним меркам НИИ, конечно

На этом пертурбации в руководстве НИИ закончились. Примечательно, что глава Минцифры Максут Шадаев тоже некогда руководил цифровизацией Подмосковья.

5. В крупнейшей ИТ-компании России шла борьба за власть

В апреле стало лихорадить Национальную компьютерную корпорацию, которая в 2017–2019 гг. лидировала в рейтинге крупнейших компаний России CNews100. Предпосылки этого можно искать в событиях 2020 г., когда главу этой крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест. В ходе борьбы за НКК, которая развернулась между руководством компании и Денисом Фроловым, совладельцем группы «Вартон», президента НКК Александра Калинина сняли с должности, потом по суду отстранили от этой же должности и самого Дениса Фролова...

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Конфликт закончился в конце декабря. По итогам переговоров Александр Калинин и его сын Алексей Калинин займут места в руководстве «Аквариуса» и «Смарт холдинга» (новая структура, который вошел «Аквариус») соответственно, а совладельцы НКК и ее топ-менеджеры Леонид Гольденберг, Евгений Лачков и Денис Фролов останутся во главе остальных активов НКК.

6. ESG: компании ищут «топов» по устойчивому развитию

В конце года в трех крупных ИТ-компаниях объявили о назначении топ-менеджеров, отвечающих за «устойчивое развитие». В IBS появился управляющий партнер направления ESG, эту должность заняла Наталья Починок, которая до прихода в IBS была ректором РГСУ, занимала руководящие посты в банковском секторе, работала в международных консалтинговых компаниях. Две недели спустя в «Яндексе» был назначен директор по устойчивому развитию. Им стал Дмитрий Иванов, один из создателей проекта по поддержке благотворительных фондов «Помощь рядом». А в конце декабря директором по устойчивому развитию SAP CIS стала Наталья Аксакова, руководитель офиса генерального директора.

7. Российское МВД наконец нашло нового ИТ-директора

В Департаменте информационных технологий, связи и защиты информации МВД России назначен новый руководитель. Ведомство возглавил экс-начальник экономической полиции Татарстана Ильдар Сафиуллин. Департамент с марта 2020 г. оставался без руководителя. Его обязанности все эти месяцы временно исполнял Юрий Войнов, ставший заместителем Ильдара Сафиуллина.

Ильдар Сафиуллин долгое время работал в экономической полиции Татарстана

В Департамент информационных технологий, связи и защиты информации Ильдар Сафиуллин пришел в марте 2020 г., тогда же был освобожден от должности его предшественник на посту главы ДИТСиЗИ Александр Балаев.

8. В «Мегафоне» назначен новый гендиректор

В мае сотовый оператор «Мегафон» сообщил об изменениях в руководстве компании. Было объявлено, что исполнительный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан займет место генерального директора компании, а прежний глава компании Геворк Вермишян войдет в состав ее совета директоров и сфокусируется на развитии международных и стратегических активов «Мегафона».

Новый гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан ранее работал в «Магните» и «Азбуке вкуса»

До «Мегафона», в который он пришел в 2020 г., Хачатур Помбухчан работал на топ-позициях в продуктовом ритейле, причем в компаниях, которые позиционируются очень по-разному, — в «Магните» и в «Азбуке вкуса».

9. В «Связном» новый президент. Впервые за много лет

Еще один выходец из «Магнита», Максим Онищенко, в августе сменил на посту президента сети «Связной» ее ветерана, Евгения Давыдовича. Последний пришел в группу компаний в 2010 г., возглавлял «Связной-банк» и саму сеть «Связной», до 2017 г. Второй раз пришел в «Связной осенью 2019 г.

Максим Онищенко прошел суровую школу российского ритейла

До «Связного» Максим Онищенко работал на различных позициях в Procter&Gamble, в «Магните» и в торговой сети «Табрис».

10. Президентом группы компаний IT_One назначен Юрий Овчаренко

Группа компаний IT_One объявила о назначении президентом Юрия Овчаренко. На этом посту он будет определять стратегию развития компании, координировать деятельность всех ее подразделений, а также обеспечит синергию бизнеса IT_One с другими подразделениями группы компаний «ГС-инвест» Сергея Мацоцкого, в которого входит ГК IT_One.

На новом посту Юрий Овчаренко будет определять стратегию развития компании и обеспечит синергию бизнеса IT_One с другими подразделениями группы компаний «ГС-инвест»

Юрий Овчаренко более 19 лет проработал в компании Epam Systems, которую покинул в должности заместителя генерального директора. В последнее время в Epam он отвечал за развитие нового бизнеса, продвижение услуг и инновационных решений с фокусом на страховом, банковском, телеком и производственном секторе.