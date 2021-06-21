Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кисляков Евгений
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Публикаций - 83, упоминаний - 144
Кисляков Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Носков Константин 201 38
|Шадаев Максут 384 26
|Иванов Олег 124 22
|Соколов Алексей 121 22
|Войтенко Олег 24 21
|Никифоров Николай 1126 21
|Паршин Максим 141 21
|Пак Олег 90 19
|Мишустин Михаил 302 18
|Акимов Максим 167 17
|Волин Алексей 113 16
|Медведев Дмитрий 1434 16
|Качанов Олег 58 14
|Мамонов Михаил 24 12
|Черненко Андрей 37 12
|Бокова Людмила 80 11
|Огуряев Дмитрий 53 10
|Калугин Сергей 162 10
|Албычев Александр 74 9
|Ковнир Евгений 71 9
|Исмаилов Рашид 47 9
|Козырев Алексей 270 9
|Бойко Елена 151 9
|Комар Евгений 20 9
|Левин Леонид 83 8
|Петрушин Андрей 64 8
|Шайхутдинов Роман 107 8
|Путин Владимир 1826 7
|Матвеева Татьяна 83 7
|Иванов Алексей 76 7
|Селиванов Дмитрий 48 7
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Чамара Денис 57 7
|Чернякова Елена 26 7
|Евраев Михаил 222 7
|Бутенко Юрий 64 6
|Фомичев Олег 107 6
|Козлов Александр 54 6
|Ермолаев Артем 340 6
|Песчанских Георгий 37 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru