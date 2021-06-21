Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кисляков Евгений


21.06.2021 Минцифры переманило в штат топ-менеджера знаменитой ИБ-компании 3
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 2
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 2
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 12
24.05.2021 Алексей Куканов, ГТЛК: Цифровому лизингу предстоит стать драйвером импортозамещения в ближайшие 5-7 лет 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 3
20.04.2021 Регионы разработали планы популяризации ИТ-специальностей 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
26.02.2021 Дмитрий Чернышенко провёл заседание президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию 1
19.02.2021 Открыт набор на обучение команд CDO навыкам управления на основе данных 1
17.02.2021 В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше» 7
15.02.2021 Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики» 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
03.07.2020 Совет директоров Фонда «Сколково» обсудил поддержку инновационных проектов для промышленного масштабирования 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 3
13.04.2020 Максим Акимов возглавил рабочую группу «Цифровой регион» при организации «Цифровая экономика» 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
04.03.2020 В России создадут «научные центры мирового уровня» по ИИ, роботам и цифровым технологиям 1
28.02.2020 Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника 3
20.02.2020 Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался 1
17.02.2020 Минкомсвязи избавилось от замминистра — ставленника Носкова 3
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 3
28.01.2020 Автора закона «О суверенном интернете» назначили замминистра связи 2
27.01.2020 Мозговым трестом цифровой экономики будет руководить выходец из ФСО 1
18.01.2020 Главой Минцифры может стать профессионал из Петербурга 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
05.12.2019 В Минкомсвязи сменили куратора импортозамещения: Министр был недоволен результатами 7
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
22.11.2019 Минкомсвязи на месяцы сократит сроки ежегодных согласований ИТ-планов госорганов 1

Публикаций - 83, упоминаний - 144

Кисляков Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 22
Telegram Group 702 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
РТЛабс 145 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 4
Шалтай-Болтай - Хакерская группировка 6 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Nokia Networks 54 3
Google LLC 7158 3
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 2
Nokia Siemens Network Russia 4 2
Siemens Communications 7 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
Nokia Corporation 2442 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
DigitalOcean 16 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Huawei 2731 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Getmobit - Гетмобит 7 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Такском - Taxcom 119 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 1
Rimini Street 38 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Webmoney 330 1
NVision Group - Энвижн Груп 545 1
Ситилабс 25 1
Астерос Информационная безопасность - Кабест 57 1
Softline - Софтлайн проекты 5 1
ДОК 42 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 15
УЭК - Универсальная электронная карта 512 15
Мострансавто 59 12
Евросеть 889 7
Почта России ПАО 1574 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Аэрофлот 493 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Qiwi 783 2
Альфа-Банк 1126 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
РАВИС 9 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
Ford 173 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
OKS Group 31 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Jaguar Land Rover 63 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ESW Capital 5 1
МСП банк 24 1
ИТЭЛМА НПП 15 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
PSA Opel 17 1
Почта Банк 289 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
KIA Motors 72 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
LinkedIn 520 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 52
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 28
Правительство РФ 2206 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 17
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 12
Президент Российской Федерации 1440 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 9
Федеральное казначейство России 766 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 7
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 7
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 6
Администрация Президента РФ 268 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
Правительство Москвы 653 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 6
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 6
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 6
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 6
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 6
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 6
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 6
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 6
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 6
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 6
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 6
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 6
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
Руссофт - Russoft 250 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 8
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Стрелка - Транспортная карта 113 13
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 7
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 3
Nissan Murano 6 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 7 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Chrysler Dodge Caravan 6 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Microsoft Azure 1171 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
АПК Минсельхоза России 2 1
Visa payWave 55 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Москвич-2141 - Легковой автомобиль 2 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Ford Focus - Компакт-кар 19 1
Volkswagen Touareg 5 1
Baikal Electronics - Байкал-MS - Микропроцессор для микросерверов 4 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Webmoney Transfer 89 1
Audi Q - серия кроссоверов 6 1
BMW X - серия кроссоверов 3 1
Jaguar Land Rover - Range Rover Sport 5 1
Hamster robotics engineering - HR-MPC - серия настольных мини-компьютеров 6 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Qiwi Терминалы 100 1
Носков Константин 201 38
Шадаев Максут 384 26
Иванов Олег 124 22
Соколов Алексей 121 22
Войтенко Олег 24 21
Никифоров Николай 1126 21
Паршин Максим 141 21
Пак Олег 90 19
Мишустин Михаил 302 18
Акимов Максим 167 17
Волин Алексей 113 16
Медведев Дмитрий 1434 16
Качанов Олег 58 14
Мамонов Михаил 24 12
Черненко Андрей 37 12
Бокова Людмила 80 11
Огуряев Дмитрий 53 10
Калугин Сергей 162 10
Албычев Александр 74 9
Ковнир Евгений 71 9
Исмаилов Рашид 47 9
Козырев Алексей 270 9
Бойко Елена 151 9
Комар Евгений 20 9
Левин Леонид 83 8
Петрушин Андрей 64 8
Шайхутдинов Роман 107 8
Путин Владимир 1826 7
Матвеева Татьяна 83 7
Иванов Алексей 76 7
Селиванов Дмитрий 48 7
Чернышенко Дмитрий 234 7
Чамара Денис 57 7
Чернякова Елена 26 7
Евраев Михаил 222 7
Бутенко Юрий 64 6
Фомичев Олег 107 6
Козлов Александр 54 6
Ермолаев Артем 340 6
Песчанских Георгий 37 6
Россия - Российская федерация - РФ 57483 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 13
Казахстан - Республика 2637 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 8
Россия - Тульская область 752 8
Россия - Республика Алтай 686 7
Россия - Калужская область 574 7
Россия - Ростовская область 863 6
Россия - Сахалинская область 434 6
Россия - Ульяновская область 350 6
Россия - Республика Мордовия 388 6
Россия - Кировск - Кировская область 304 6
Россия - Челябинская область 659 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Украина 3374 5
Беларусь - Белоруссия 2093 5
Армения - Республика 688 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Россия - Севастополь 420 3
Россия - Мурманская область 295 2
Россия - Республика Бурятия 285 2
Испания - Королевство 1256 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Северная Америка 1413 2
Россия - Республика Коми 415 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Европа 3766 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - Приморский край - Приморье 605 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - Коломна 48 1
Россия - Балашиха 68 1
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 49 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
Коррупция 22 3
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 2
ВОЭЗ - Виртуальная особая экономическая зона 5 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Наука - Национальный проект 3 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 1
Транспорт 62 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 4
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Ведомости 259 3
Российская газета 92 2
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Bloomberg 785 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Analytics 1991 6
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 3
Future Workplace 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
РАН - Российская академия наук 317 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 2
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 37 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
МЭИ - Московский энергетический институт 38 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 91 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 2
CNews AWARDS 291 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews Баттл 34 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 22 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще