В России катастрофический дефицит ИТ-специалистов. Работодатели «вынуждены платить им больше»

В России образовался дефицит ИТ-кадров. По подсчетам Минцифры, не хватает от 500 тыс. до 1 млн таких специалистов в различных сферах информационных технологий. В вузах недостаточно бюджетных мест на ИТ-специальности – их всего 80 тыс., плюс многие ИТ-шники хотят работать за границей и получать больше, чем в России, хотя в Минцифры считают, что российские зарплаты в ИТ-сфере могут конкурировать с иностранными. Многие работодатели даже вынуждены переплачивать сотрудникам, чтобы не упустить их.

России не хватает ИТ-шников

В России наблюдается очень серьезная нехватка ИТ-специалистов, и мер, достаточных, для ее полного устранения в стране пока нет. Как сообщил «Российской газете» замглавы Минцифры Евгений Кисляков, дефицит квалифицированных кадров в этой сфере составляет от 500 тыс. до 1 млн человек, по разным оценкам.

«Когда мы встречаемся с компаниями, которые участвуют в реализации “Цифровой экономики” или сами реализуют программы цифровой трансформации, и задаем им вопрос, какая помощь от государства им нужна в первую очередь, то практически всегда мы слышим про квалифицированные кадры», – отметил Кисляков.

Он добавил, что в России дефицит не только узких ИТ-специалистов, но и кросс-функциональных. По его словам, в стране сейчас нет возможности обеспечить всех работодателей требуемым количеством ИТ-кадров, в том числе и потому, что в настоящее время в отечественных вузах имеется нехватка бюджетных мест на ИТ-специальности.

Сейчас таких мест насчитывается 80 тыс., но, отметил замглавы Минцифры, поставлена цель по их увеличению до 120 в год к 2024 г.

Евгений Кисляков считает, что в России созданы необходимые условия для удержания в стране ИТ-кадров

Евгений Кисляков заверил, что все новоиспеченные ИТ-специалисты, выпустившиеся из вузов, «точно найдут себя в современной экономике и реализуют себя эффективно». «Мы видим это по заработным платам – работодатели вынуждены платить больше, потому что идет охота за качественными специалистами», – добавил он.

Отток кадров за границу

ИТ-специалисты после выпуска из учебных заведений могут уехать из России с целью зарабатывать больше и работать в лучших условиях. Евгений Кисляков не отрицает такую вероятность, но считает, что в России в настоящее время в ИТ-сфере созданы условия, способствующие появлению у ИТ-кадров желания остаться в своей стране. В частности, он намекнул на достаточно высокие оклады в этой сфере.

«Сейчас по уровню заработной платы наши специалисты точно вполне конкурентоспособны по международным меркам», – заявил Кисляков «Российской газете». Он добавил, что решение о переезде в другую страну люди принимают по целому ряду причин, а не только из-за разницы в уровне дохода. «Если страна конкурентоспособна, люди в ней остаются, здесь интересно жить и работать. Наша задача сделать конкурентоспособной нашу ИТ-отрасль», – сказал он.

Зарплаты некоторых ИТ-специалистов в России действительно выше средних по стране – например, пишущие на Python программисты могут получать сотни тысяч рублей. Но, как сообщал CNews, здесь многое будет зависеть от города проживания, а не только от уровня знаний: в Москве опытный программист может рассчитывать на зарплату в 400 тыс. руб., тогда как в Астрахани потолок будет на уровне 240 тыс. руб.

ИТ-специалисты в России могут много зарабатывать, но не во всех сферах и не во всех городах

Схожая ситуация складывается и вокруг программистов на C# - те, кто живет в Москве, при должном объеме знаний и опыта могут получать до 350 тыс. руб. Минимальный уровень зарплат специалиста с минимальным опытом – 60 тыс. руб.

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А вот системные администраторы на Windows о таких зарплатах могут лишь мечтать. CNews писал, что их максимум – это 170 тыс. руб. и только в Москве, а минимум (зафиксирован в Оренбурге» - лишь 35 тыс. руб. или всего $476 по курсу ЦБ на 17 февраля 2021 г.

Молодых ИТ-специалистов, считает Евгений Кисляков, могут заинтересовать не только деньги, но и крупные проекты, в реализации которых они могут принять участие. По его словам, Минцифры в настоящее время обеспечивает такие проекты. «Мы запускаем тренд на развитие отечественных решений, это требует квалифицированных кадров, работодатели готовы предоставлять конкурентные условия», – отметил он.

Специалисты все равно уезжают

Несмотря на все усилия Минцифры и работодателей по удержанию российских ИТ-специалистов на родине, их отток за границу неизбежен. Более того, по прогнозам председателя правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Натальи Касперской, в ближайшее время он заметно усилится. По ее мнению, озвученному летом 2020 г., до конца 2021 г. из России могут уехать до 15 тыс. ИТ-кадров. Этого же мнения придерживался тогда и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Основными причинами смены страны проживания ИТ-специалистов, как сообщал CNews, были признаны массовые увольнения из-за пандемии коронавируса и нерегулярные выплаты заработных плат с попутным их сокращением.

В феврале 2018 г., за два года до начала пандемии коронавируса в России, Валентин Макаров, напротив, утверждал, что утечки ИТ-кадров из России больше нет. С его слов, ситуация с утечкой на тот момент сохранялась в отношении ИТ-шников, желавших поработать в США и Европе, однако некоторые их них возвращались обратно в Россию. Также восстановлению равновесия между количеством уезжающих ИТ-специалистов и теми, кто работает в России, способствовал приток кадров, прибывших в страну из Украины, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.