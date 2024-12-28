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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иннополис Университет Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Центр компетенций НТИ



28.12.2024 Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1
29.10.2024 Рост интереса к высшему онлайн-образованию: Skillfactory зачислила более тысячи студентов на программы онлайн-магистратур 1
02.10.2024 Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики 1
11.09.2024 «Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис» 1
21.06.2024 Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования 1
19.06.2024 «Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего 1
24.05.2024 Университет Иннополис тестирует беспилотный электробус в городской среде 1
25.04.2024 ИT-сообщество GoOpenSource разработало витрину решений с открытым кодом с использованием LLM систем 1
22.04.2024 В России создан «уникальный БПЛА» самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Видео 1
11.03.2024 Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 1
08.12.2023 Роспатент зарегистрировал товарный знак «Цифровая академия ДОМ.РФ» 1
29.11.2023 Крадущийся тигр, затаившийся дракон: как выйти на рынки Азии 1
21.09.2023 «Ростелеком» и Университет Иннополис займутся подготовкой инженеров нового поколения 1
14.06.2023 ДОМ.РФ предложил создать ИТ-стройотряды 1
13.06.2023 Университет Иннополис и Innostage создают практические онлайн-курсы по кибербезопасности 1
13.03.2023 На российский GitHub потратят 1,3 миллиарда, которые лежат без дела 16 лет 1
06.09.2022 Более 80 тыс. студентов могут быть зачислены на «цифровые кафедры» до конца сентября 2022 года 2
17.06.2022 «Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1
04.06.2021 Университет Иннополис и ГК «Иннотех» подписали соглашение о развитии совместных технологических проектов 1
06.05.2021 Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
17.12.2020 «Ланит-Интеграция» и «Инногеотех» займутся цифровизацией лесного комплекса России 1
25.09.2020 В Татарстане оцифровано более 18,8 тыс. объектов лесного хозяйства 1
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1
13.01.2020 Как в России потратят 133 млрд руб. на поддержку робототехники и сенсорики 1
14.10.2019 Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов 1
18.09.2019 У властей просят 133 миллиарда на роботов, чтобы Россия за шесть лет догнала Запад 1
23.06.2017 InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе 1
23.05.2017 «МойОфис Стандартный» локализован на татарский язык 1
04.04.2017 «СКБ Контур» открывает дочернюю компанию в ОЭЗ «Иннополис» 1
21.03.2017 Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности 1
05.07.2016 Cloud4Y предоставил студентам «Иннополиса» доступ к своим облачным сервисам 1
21.01.2016 Студенты Иннополиса разработают интерфейс управления для платформы виртуализации «ЕС2015-Терем» от «Ай-Теко» 1
28.12.2015 Главные провалы российской ИКТ-отрасли в 2015 г. Голосование 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
24.03.2015 В «Сколково» состоялось нашествие роботов 1
28.01.2015 Abbyy Language Services открывает офис в Татарстане 1

Публикаций - 42, упоминаний - 43

Иннополис Университет и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 3
Acronis - Акронис 448 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
ИнноГеоТех 8 3
Ланит Интеграция 190 2
Promobot - Промобот 139 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
8213 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Андроидная техника НПО 14 2
Сенсорные Системы 64 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 30 1
МегаФон 8805 1
SmartCAT - СмартКАТ 7 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Элемент ГК - НИПС - Новосибирский институт программных систем 33 1
Cloud4Y 285 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Grishin Robotics 29 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
РВК - Российская венчурная компания 549 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Газпром нефть 618 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Альфа-Банк 1769 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 69 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Ак Барс Банк 272 1
Runa Capital 158 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 15 1
Lego Education 11 1
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 1
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 1
Газпром ПАО 1342 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 21 1
Царицын капитал 23 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Вольное дело - Благотворительный фонд 8 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Лазаревское ПХ - Лазаревское Племенное хозяйство 3 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 8
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 3
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
РНФ - Российский научный фонд 79 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 3
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 7
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1791 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2381 2
Google Scholar 8 2
Linux OS 9937 2
Python - высокоуровневый язык программирования 928 2
Apple iPhone 6 4862 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 12 1
Google Android 13994 1
Huawei nova - Серия смартфона 63 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Яндекс.Маркет 937 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 1
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 22 1
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 30 1
Яндекс.Практикум 53 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 25 1
Genode Labs - Genode OS Framework 2 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
Microsoft Windows 15657 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Lenovo Legion - серия ноутбуков 48 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Открытый код АНО - Национальный репозиторий 19 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Полет - Retail Suite.Global 1 1
Naumen CX 2 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
ГГИС - Горно-геологическая информационная система 8 1
Cyberphysics - Cyberstudio 3 1
Ростех - РТ-Инжиниринг - Геомикс-Геология 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
Семенихин Кирилл 18 4
Минниханов Рустам 118 3
Никифоров Николай 1136 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Шмулевич Марк 88 2
Белоусов Сергей 241 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Козак Николай 161 2
Головко Олег 8 1
Аноприенко Сергей 2 1
Образцова Мария 2 1
Кисляков Евгений 93 1
Касперская Наталья 291 1
Носов Игорь 14 1
Хасанов Александр 1 1
Свердлов Денис 200 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Повалко Александр 36 1
Шилов Сергей 91 1
Вексельберг Виктор 153 1
Фомичев Олег 138 1
Сушкевич Антон 66 1
Тараба Дмитрий 27 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Ефимов Альберт 43 1
Михайлов Артем 8 1
Уразов Роберт 6 1
Кондратьев Дмитрий 32 1
Трубникова Татьяна 13 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Калганов Игорь 51 1
Степаненко Антон 11 1
Якубов Тимур 19 1
Смольников Иван 12 1
Шагалеев Руслан 8 1
Верховод Дмитрий 7 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Гришкин Виталий 1 1
Яцеленко Николай 25 1
Гончаренко Артём 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 36
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 27
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Европа 21767 2
Канада 4881 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 2
Сингапур - Республика 1849 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Казахстан - Республика 5525 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 1
Япония 13282 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Украина 7608 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Европа Западная 1481 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 10
Образование в России 2191 8
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 4
Энергетика - Energy - Energetically 5083 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 2
Аудит - аудиторский услуги 2659 2
Здравоохранение - Реабилитация 374 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
9to5Mac 70 2
9to5Google 48 2
Ведомости 996 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 3
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 2
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 2
Дом.РФ - Цифровая академия 13 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 38 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 157 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 15 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 21 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 3
WRO - World Robotics Olympiad - Всемирная олимпиада роботов Википедия 8 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Robotics Action Time 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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