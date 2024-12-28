Иннополис Университет Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Центр компетенций НТИ
Иннополис Университет и организации, системы, технологии, персоны:
|Семенихин Кирилл 18 4
|Минниханов Рустам 118 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Белоусов Сергей 241 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Козак Николай 161 2
|Головко Олег 8 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Образцова Мария 2 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Касперская Наталья 291 1
|Носов Игорь 14 1
|Хасанов Александр 1 1
|Свердлов Денис 200 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Повалко Александр 36 1
|Шилов Сергей 91 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Фомичев Олег 138 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Тараба Дмитрий 27 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Михайлов Артем 8 1
|Уразов Роберт 6 1
|Кондратьев Дмитрий 32 1
|Трубникова Татьяна 13 1
|Варёнов Дмитрий 9 1
|Калганов Игорь 51 1
|Степаненко Антон 11 1
|Якубов Тимур 19 1
|Смольников Иван 12 1
|Шагалеев Руслан 8 1
|Верховод Дмитрий 7 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Гришкин Виталий 1 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Гончаренко Артём 8 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
|Tagline - Тэглайн 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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