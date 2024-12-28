Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1

Университет Иннополис и Sitronics Space будут развивать космические сервисы с помощью ИИ и геоаналитики 1

Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования 1

Университет Иннополис тестирует беспилотный электробус в городской среде 1

Открыт публичный доступ к платформе для работы с геоданными Geohub 1

Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 1

Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1

Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1

Минцифры объединило сотни вузов для подготовки кадров цифровой экономики 1

Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1

Развитие прорывных сквозных технологий в России требует 850 миллиардов 1

InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе 1

Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности 1