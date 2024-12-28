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Девитт Дмитрий



28.12.2024 Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1
22.04.2024 В России создан «уникальный БПЛА» самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Видео 1
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Девитт Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Лазаревское ПХ - Лазаревское тех 3 1
Формоза-Софт 2 1
Лазаревское ПХ - Лазаревское Племенное хозяйство 3 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 255 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Робототехника - Мехатроника 28 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1047 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Федоренко Роман 1 1
Гильмуллин Федор 1 1
Романовская Кристина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Ботаника - Растения - Plantae 1041 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 38 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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