Храмов Игорь
|28.12.2024
|Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1
Храмов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Формоза-Софт 2 1
|Формоза - Formoza 176 1
|Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
|МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1364 1
|Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
|Иннополис Университет - InnoVtol - Инновтол - беспилотный самолет 2 1
|Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 59 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144674 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 884 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 561 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2907 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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