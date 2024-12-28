Формоза-Софт Лесохранитель
Формоза-Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 8805 6
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
|Формоза-Софт 2 2
|Ростелеком 9701 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
|БАРС Груп 545 1
|Цифра ГК 2426 1
|АйТи 1365 1
|Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
|Информ 303 1
|ИнноГеоТех 8 1
|Ингеотех 1 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
|Сахатранснефтегаз 6 1
|Скурихин Владимир 16 2
|Оболтин Александр 12 1
|Антонян Эмин 10 1
|Телюков Олег 8 1
|Куйвашев Евгений 21 1
|Пекарь Алексей 1 1
|Колодкин Александр 8 1
|Простакишин Виталий 2 1
|Латыпов Андрей 2 1
|Ионин Дмитрий 9 1
|Дорошова Жанна 19 1
|Спиренков Вячеслав 25 1
|Пикульников Никита 19 1
|Башкевич Андрей 29 1
|Каменских Александр 4 1
|Колодезников Алексей 3 1
|Галуза Владимир 1 1
|Филин Артем 28 1
|Базыль Артем 8 1
|Трошин Денис 1 1
|Осикова Анна 1 1
|Джур Инна 4 1
|Балаков Альберт 1 1
|Спицин Валентин 1 1
|Сердюков Григорий 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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