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Индексная книга (каталог) CNews*
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Формоза-Софт Лесохранитель



28.12.2024 Российские инженеры усовершенствовали поиск лесных пожаров с помощью беспилотников 1
02.11.2024 МТС поможет предотвращать лесные пожары в Бурятии 1
19.06.2024 «Ростелеком» в Курганской области расширил систему видеонаблюдения за природными пожарами 2
06.06.2024 «МегаФон» и Свердловская область договорились о сотрудничестве по цифровизации региона 2
19.04.2024 В лесах Саратовской области увеличилось число «умных» камер 1
04.03.2024 Для россиян запустят онлайн-магазин по вырубке леса 1
11.12.2023 «Мегафон» представил нового руководителя макрорегиона Поволжье 1
04.12.2023 «Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер 1
09.11.2023 «Мегафон» оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод Якутии 1
06.09.2023 «Мегафон» установил в «Бузулукском боре» умные камеры 1
23.03.2023 Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г. 1
02.06.2021 В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров 1
09.07.2020 «Ростелеком» запустил пилотный проект по экологическому мониторингу на Ямале 1

Публикаций - 13, упоминаний - 15

Формоза-Софт и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 6
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
Формоза-Софт 2 2
Ростелеком 9701 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
БАРС Груп 545 1
Цифра ГК 2426 1
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Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Информ 303 1
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Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Сахатранснефтегаз 6 1
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
Авиалесоохрана ФБУ 15 1
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