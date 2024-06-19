«Ростелеком» в Курганской области расширил систему видеонаблюдения за природными пожарами

«Ростелеком» в Зауралье расширил систему дистанционного мониторинга угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными (природными) пожарами. Провайдер смонтировал 14 камер видеонаблюдения в дополнение к 20 ранее установленным. Новые цифровые устройства будут контролировать пожарную обстановку в 130 населенных пунктах в 15 муниципальных округах. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оборудование позволяет обнаружить очаг пожара на ранней стадии, оповестить в автоматическом режиме службы пожаротушения и отследить распространение огня. Устройства будут круглосуточно дистанционно контролировать ситуацию в лесных массивах Зауралья, также в обзор наблюдения попадут сельхозугодья и окраины населенных пунктов.

Валентина Спицина, и.о. директора государственного бюджетного учреждения Курганской области «Курганский лесопожарный центр»: «Использование цифровых технологий способствует оперативному обнаружению и устранению пожаров. Камеры автоматически реагируют даже на небольшое задымление и направляют данные в единые дежурно-диспетчерские службы районов и городов Кургана и Шадринска. При этом будут переданы точные координаты возгорания. Это способствует повышению эффективности тушения пожаров, сохранению сотен гектаров леса, а также предотвращает губительное воздействие на экосистему региона».

Система «Лесохранитель» представляет собой аппаратно-программный комплекс, включающий серверную платформу, специальное ПО, видеокамеры, оснащенные поворотным механизмом, и геоинформационную систему. Наблюдательные устройства установлены на высоте не менее 50 метров. Благодаря поворотному механизму камеры вращаются на 360 градусов, а радиус зоны охвата составляет более 18 километров. Программное обеспечение позволяет увеличить картинку в 30 раз.

Александр Каменских, заместитель директора филиала – директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «Компания “Ростелеком” четвертый год является техническим партнером проекта по мониторингу лесных пожаров в Курганской области. На сегодняшний день мы установили 34 камеры видеонаблюдения за пожарной обстановкой. Первые пять купольных устройств заработали весной 2020 г. В прошлом году мы установили еще 15 новых камер и 14 — в этом. За время работы "Лесохранителя" территория наблюдения за лесами Зауралья расширилась почти в шесть раз».

Работы проводятся в рамках контрактов, заключенных «Ростелекомом» с ГБУ «Курганский лесопожарный центр» и ГКУ «Служба спасения Курганской области.