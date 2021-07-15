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Россия
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Россия - УФО - Курганская область - Курган


15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
19.05.2021 «Билайн» проанализировал перемещения россиян во время майских праздников 1
03.02.2021 «СКБ Контур» и ИТ-департамент Курганской области договорились о сотрудничестве 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 1
16.11.2020 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса 1
14.08.2020 Работник российского сотового оператора украл у абонентов миллион 1
22.06.2020 В России появился новый онлайн-сервис заказа автомобилей 1
18.06.2020 Сервис Projector «Ростелеком Контакт-центра» включен в реестр отечественного ПО 1
25.05.2020 Абоненты Tele2 могут заменить SIM-карту дистанционно 1
12.05.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы ВОЛС Челябинск — Хабаровск 1
09.12.2019 ФСБ арестовала сотрудника сотового оператора, который торговал данными абонентов 3
30.05.2019 «Дом.ru» в семь раз увеличит объемы строительства сети по технологии GPON 1
13.12.2018 Оператор «Манго Телеком» заработал в 61 городе 1
02.10.2018 ФСБ виднее, кто шпион. Отклонены все поправки к закону «фермера с GPS-трекером для коровы» 1
11.07.2018 «Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка 1
19.04.2018 ТТК выходит на рынок виртуальных АТС 1
11.04.2018 Apple начинает выгонять из магазина российские приложения из-за санкций 1
03.07.2017 «Максим» завершил внедрение оплаты такси по банковской карте в России 1
28.04.2017 После обращения с жалобой в Google заблокирован российский сервис такси 1
23.01.2017 «Мегафон»: предприниматели Урала предпочитают вести бизнес после обеда 1
13.10.2016 «Деловая Россия» и «Атол» проведут семинары о реформе 54-ФЗ в 15 городах России 1
08.09.2016 «Деловая Россия» и «Атол» научат ритейлеров новым правилам торговли 1
29.08.2016 Розница МТС в Зауралье выросла в полтора раза 3
23.08.2016 Бесплатной «горячей линией» по вопросам ЖКХ пользуются жители каждой десятой квартиры Зауралья 1
26.07.2016 Голосовая связь с «эффектом присутствия» доступна почти 90% абонентов «Билайн» 1
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 3
14.06.2016 Контакт-центр «Ростелекома» в Кургане стал общероссийским центром службы «09» 3
26.05.2016 МТС соберет отработанные батарейки во всех регионах УрФО 1
06.04.2016 Datum Group наращивает функционал Курганской ГИС АПК 1
04.04.2016 Квоту на лечение можно получить через портал госуслуг Московской области 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 2
09.03.2016 МТС расширила до восьми регионов географию услуги «Электронная подпись» 1
01.02.2016 88% российских пользователей мобильного интернета выходят в Сеть со смартфона ежедневно 4
14.12.2015 Антон Белинский: Теперь мы видим, как работает реклама, за которую мы платим 1
27.10.2015 Администрация Кургана подвела промежуточные итоги развития электронного документооборота на базе СЭД Naumen DMS 1
22.10.2015 ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях 1
07.10.2015 UIS расширил географию регионального покрытия 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 1
04.09.2015 Tele2 начал предоставлять услуги мобильной связи еще в 4 регионах 1
31.07.2015 В «Центре гигиены и эпидемиологии в Курганской области» начата автоматизация бизнес-процессов в системе «eDocLib: Актив Бизнес» 2

Публикаций - 152, упоминаний - 191

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 12
ЛайфТелеком - Телфин 97 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 7
Мотив - Екатеринбург-2000 105 7
Ростелеком Уралсвязьинформ 213 6
Yandex - Яндекс 4129 5
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 5
Синтерра - Synterra 602 5
ESET 1000 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 4
НТК - Национальные телекоммуникации 61 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 3
Apple Inc - Эппл Рус 7861 3
Google LLC 7439 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Cisco Systems 2158 3
НКС - Национальные кабельные сети 79 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 2
Microsoft Corporation 11628 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 2
Xerox 532 2
АТОЛ ГК 168 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 488 2
NVision Group - Энвижн Груп 552 2
Juniper Networks 174 2
Xerox Россия 102 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 29 2
Мостелеком 36 2
Ростелеком Сибирьтелеком 337 2
Комстар Регионы 89 2
БизнесТехнологии 2 2
Dell EMC 2502 1
LG Electronics 1942 1
Intel Corporation 4335 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 4
Почта России ПАО 1586 2
Техносила 159 2
Сургутнефтегаз - СНГ 124 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
Газпромбанк - ГПБ 696 2
ВТБ24 587 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 81 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Интер РАО ПАО 167 1
Henkel - Хенкель Рус 24 1
РАО ЕЭС России ПАО 78 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
МДМ Банк 150 1
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 9 1
MoneyGram 24 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 138 1
L’Oreal 36 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 1
Метрополис ТРК 29 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 21 1
Связной ГК 897 1
Uber Technologies 258 1
Gett 60 1
Альфа-Банк 1135 1
Яндекс.Такси 271 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Uber 257 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
Открытие ФК 542 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 1
Nissan - Японский автопроизводитель 144 1
Visa International 1358 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству 32 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
Конституционный суд РФ 49 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 35 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 121 1
Федеральное собрание Российской Федерации 80 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 1
Президент Российской Федерации 1447 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 49 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 7
3G - Стандарт мобильной связи 3835 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 2
Безопасный город 348 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 87 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 167 2
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 90 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 170 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 66 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 585 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 196 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 236 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 146 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 9 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 619 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 345 4
ЭОС Дело СЭД 649 4
Apple iOS 5744 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
Apple iPad 3263 2
ЭОС Архивное дело 88 2
Тройка - транспортная карта 35 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
ЭОС eDocLib 88 2
ЭОС Дело-web 134 2
Яндекс.Карты и Транспорт 293 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Google Android 10752 2
Apple - App Store 2199 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Максим Tuda - онлайн-сервис заказа автомобилей 1 1
МТС Коннект 32 1
Naumen DMS 17 1
Ростелеком Контакт-центр - МЦ НТТ ОмниЧат 4 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 7 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
МТС Автосекретарь 35 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 29 1
МТС 3G-сеть 86 1
МТС Коммуникатор 20 1
Dr.Web AV-Desk 128 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 114 1
Dr.Web Антивирус 195 1
Omnicomm Online 55 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 53 1
Microsoft Dynamics CRM 407 1
Oracle Siebel CRM 174 1
Путин Владимир 1840 3
Рейман Леонид 471 3
Ледяев Максим 14 2
Дубинин Александр 16 2
Колпаков Антон 44 2
Блинова Елена 4 2
Соколов Дмитрий 45 2
Щеголев Игорь 676 2
Смирнова Инна 3 1
Зайков Максим 6 1
Шаров Дмитрий 2 1
Кунавин Денис 2 1
Белимов Александр 14 1
Козлова Елена 17 1
Волков Игорь 12 1
Герасимова Наталья 2 1
Кнышев Сергей 7 1
Белинский Антон 5 1
Емельянов Станислав 62 1
Ковальчук Юрий 30 1
Рубцова Ольга 32 1
Поповский Александр 86 1
Страх Александр 31 1
Корнеев Александр 7 1
Куликов Алексей 4 1
Поршань Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Юрченко Евгений 75 1
Провоторов Александр 146 1
Торбахов Александр 54 1
Дробот Елена 10 1
Медведев Владимир 2 1
Васильева Евгения 2 1
Гусев Сергей 23 1
Волк Ирина 10 1
Макаров Алексей 49 1
Шадаев Максут 384 1
Слободин Михаил 55 1
Гольцов Александр 23 1
Филатов Евгений 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 79
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 65
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 56
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 48
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 48
Россия - Магнитогорск 152 41
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 41
Россия - УФО - Курганская область 263 41
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут 199 36
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 29
Россия - СФО - Новосибирск 2037 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1190 29
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 27
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 25
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 23
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 22
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 22
Россия - ПФО - Казань 1548 22
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 263 21
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 19
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 19
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 18
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 16
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 16
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 16
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 16
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 15
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 127 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 14
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 14
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 13
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 13
Россия - УФО - Свердловская область 822 13
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 2
Великая Отечественная война 130 2
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 2 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
Частный сектор 7 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 28 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 89 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 335 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 2
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Известия ИД 59 1
Российская газета 92 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
TelecomDaily ИАА 112 2
IDC - International Data Corporation 2797 1
CNews Analytics 2006 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
AC&M Consulting 70 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
ESET Road Show 8 4
Олимпийские игры - Olympic Games 307 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786288, в очереди разбора - 689964.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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