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Россия УФО Курганская область Курган
СОБЫТИЯ
|28.10.2025
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МТС усилила LTE-покрытие в Северном районе Кургана
контроля соблюдения охраны труда и другие технологии на базе интернета вещей. «Мы развиваем связь в Кургане и других населенных пунктах Зауралья не только для жителей, но и для бизнеса. Быстрый
|22.08.2025
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МТС усилила LTE-покрытие в Западном, Центральном и других районах Кургана
МТС обновила мобильную сеть в Кургане. Рост скорости мобильного интернета более чем на 30% произошел в городе благодаря стр
|09.06.2025
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«МегаФон» подготовил сеть в Кургане и Шадринске к летней нагрузке
твенного проникновения сигнала в здания специалисты оператора запустили среднечастотный диапазон. В Кургане изменения в скорости интернета будут заметны посетителям спортивного комплекса «Заура
|06.05.2025
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МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов
плыву туристов и празднованию 80-летия Победы. Благодаря развернутой мобильной базовой станции скорость интернета выросла в среднем на 25% на территории одного из главных мемориалов России — Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны «Родина-мать зовет!». Кроме того, в результате проведенных работ средняя скорость передачи данных выросла и на территории туристических достопр
|11.03.2025
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МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск
ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке автомобильной федеральной дороги Р-254 «Иртыш» между Курганом и пограничным переходом Петухово в направлении Омска, а также на объездной трассе через город Ишим Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополните
|21.02.2025
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МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган
щили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасск
|21.02.2025
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МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган
щили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасск
|16.01.2025
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МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган
х пунктов Курганской области как Редькино, Белозерское, Березово, расположенных вдоль трассы Тюмень-Курган. Червишевский тракт - региональная транспортная артерия протяженностью около 200 км, п
|03.10.2024
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Умные светофоры в Кургане: «Ростелеком» развивает интеллектуальную транспортную систему
«Ростелеком» модернизирует региональный сегмент интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Кургане, цель которой — повышение безопасности участников дорожного движения при одновременно
|28.06.2024
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Быстрее на треть: к летнему сезону МТС разогнала мобильный интернет в историческом центре Кургана
Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-покрытия в Кургане. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета
|21.02.2024
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Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени
области увеличился на треть. И более 70% трафика жители прокачивают через сеть четвертого поколения. За последние полгода мы запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках базовых станций в регионе», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Виталий Сироткин. *** «
|21.11.2023
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«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля
«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля (АВГК) для гру
|22.09.2021
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«Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Оператор построил новую базовую станцию в районе мемориального комплекса, в результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Посетители мемориала могут в режим
|14.06.2016
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Контакт-центр «Ростелекома» в Кургане стал общероссийским центром службы «09»
В 2016 г. контакт-центр «Ростелекома» в Кургане получил новое развитие, став общероссийским центром бесплатной информационно-справочной службы «09». Уже с начала года контакт-центр, помимо обращений из Уральского федерального округа
|27.10.2015
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Администрация Кургана подвела промежуточные итоги развития электронного документооборота на базе СЭД Naumen DMS
Администрация города Кургана подвела итоги первых трех лет использования безбумажных технологий в делопроизводстве и обозначила дальнейший план развития СЭД. Внедрение современной системы электронного документообор
|24.07.2015
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Жители частного сектора стали самыми активными абонентами 4G в Кургане
бонентов в сети 4G-LTE в Курганской области. В первой половине 2015 г. объем переданного трафика в сети «четвертого поколения» в регионе увеличился вдвое. Самыми активными потребителями 4G-сервисов в Кургане стали жители спальных районов и частного сектора, где мобильный интернет стал полноценной заменой проводному. Абсолютными лидерами рейтинга самых «качающих» абонентов города стали жител
|19.09.2014
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«Мотив» запустил «народное тестирование» 4G в Кургане
стного мобильного интернета будут доступны жителям Шадринска и других городов Курганской области». «Курган стал отправной, но далеко не финальной точкой запуска 4G. Уже очень скоро мы планируем
|05.02.2014
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В Кургане начала работу первая «Мобильная библиотека»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» при поддержке Администрации города Кургана сообщили о запуске проекта «Мобильная библиотека». В библиотеках Кургана и городском саду появились виртуальные книжные полки,
|12.07.2013
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Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в банке «Курган»
Сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» стал доступен клиентам банка «Курган». Отделения банка в Кургане и Шадринске начали осуществлять переводы «Золотая Корона»
|17.12.2012
|Первый МФЦ в Кургане открыт на облачной платформе «Ростелекома»
|28.09.2012
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Злоумышленники украли более тысячи метров кабеля оператора «Дом.ru» в Кургане
23 дня в Кургане злоумышленники вырезали кабель в домах абонентов оператора «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Как сообщили в компании, в эти дни все службы филиала работали в усиленном режиме, предпринимая
|14.08.2012
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В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив»
В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив», во время проведения которого горожане могут бесплатно разговаривать внутри сети «Мотив», отправлять SMS- и MMS-сообщения без ограничени
|27.04.2011
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«ЭР-Телеком» приступил к оказанию услуг связи в Кургане
В Кургане приступил к оказанию услуг альтернативный оператор связи «ЭР-Телеком Холдинг», сообщается на сайте Роскомнадзора. Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области приняли учас
|27.01.2010
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«ТТК-Южный Урал» выиграл открытые аукционы в Кургане
доступа в интернет. Заказчиками выступили Правительство Курганской области, Курганский институт железнодорожного транспорта – филиал ГОУ ВПО «Уральский государственный институт путей сообщения» в г. Кургане (КИЖТ УрГУПС), а также Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени акад. Г.А. Илизарова Федерального агентства п
|09.11.2009
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МТС запустил 3G в Кургане
Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей «третьего поколения» (3G) в Кургане. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС в Кургане получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосным интернетом от опера
|01.11.2008
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«Белый Ветер Цифровой» открыл новые магазины в Кургане и Казани
30 октября открылось еще два магазина сети «Белый Ветер Цифровой» в г. Курган (ТЦ «ГиперСити») и г. Казань (ТРЦ «Тандем»). В итоге, на конец октября 2008 г. торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 92 магазина, которые расположены по всей России от Москвы
|24.09.2008
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«Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане
ейшим гипермаркетом электроники и бытовой техники в городе. Инвестиции в проект составили $2,5 млн. Курган - десятый город и тринадцатый магазин «Техносила» на территории Уральского федеральног
|20.04.2004
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Сеть "Би Лайн" стартовала в Кургане
а о начале предоставления услуг связи в Курганской области, которая стала 57-м регионом единой сети «Би Лайн GSM». В настоящий момент обеспечено устойчивое покрытие в административных границах города Кургана, сообщила пресс-служба компании. В ближайших планах компании запуск дополнительных базовых станций, которые позволят расширить территорию обслуживания в области – городах Шадринск, Ката
|25.02.2004
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"МегаФон" запустил сеть в Кургане
004 года в Курганской области запущен очередной сегмент сети оператора сотовой связи "МегаФон", чьи интересы в регионе представляет ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". На данный момент сеть действует в городе Курган и его пригородной зоне, в течение 2004 года оператор планирует начать предоставление услуг в таких крупных городах области, как Шадринск, Шумиха, Куртамыш и Далматово. Курганская область
|23.01.2004
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В Кургане установят 300 новых таксофонов
Курганский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" в 2004 г. планирует установить в Кургане 300 новых таксофонов, сообщается в пресс-релизе филиала. Новые таксофоны производства
|08.04.2003
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В Кургане ввели в эксплуатацию мультисервисную сеть передачи данных
вел в эксплуатацию мультисервисную сеть передачи данных. Запуск сети позволит предоставлять жителям Кургана такие услуги связи как высокоскоростной доступ в интернет, передача голоса по протоко
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Важенина Татьяна 29 14
|Горбатов Юрий 13 6
|Жуков Геннадий 33 6
|Кудрявцев Сергей 23 5
|Путин Владимир 3454 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Барвинский Владимир 44 4
|Дерягин Виктор 4 3
|Фахрутдинова Гульжан 11 3
|Каменских Александр 11 3
|Сироткин Виталий 11 3
|Дугин Андрей 32 3
|Золотарев Андрей 18 3
|Ледяев Максим 14 2
|Колпаков Антон 57 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Сенюк Надежда 33 2
|Пинчук Виктор 44 2
|Березной Андрей 77 2
|Лукаш Сергей 14 2
|Курбет Вячеслав 11 2
|Гуз Денис 6 2
|Хворостова Екатерина 5 2
|Ярушина Алена 5 2
|Седов Аркадий 3 2
|Струкалев Максим 5 2
|Брагин Виктор 2 2
|Китов Георгий 2 2
|Михайлова Анастасия 60 2
|Саблукова Ирина 2 2
|Исхизова Александра 100 2
|Лучицкий Андрей 16 2
|Бочков Андрей 3 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Соколов Дмитрий 71 2
|Дубинин Александр 20 2
|Гусев Сергей 44 2
|Блинова Елена 6 2
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