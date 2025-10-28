Россия - УФО - Курганская область - Курган

МТС усилила LTE-покрытие в Северном районе Кургана контроля соблюдения охраны труда и другие технологии на базе интернета вещей. «Мы развиваем связь в Кургане и других населенных пунктах Зауралья не только для жителей, но и для бизнеса. Быстрый

МТС усилила LTE-покрытие в Западном, Центральном и других районах Кургана МТС обновила мобильную сеть в Кургане. Рост скорости мобильного интернета более чем на 30% произошел в городе благодаря стр

«МегаФон» подготовил сеть в Кургане и Шадринске к летней нагрузке твенного проникновения сигнала в здания специалисты оператора запустили среднечастотный диапазон. В Кургане изменения в скорости интернета будут заметны посетителям спортивного комплекса «Заура

МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов плыву туристов и празднованию 80-летия Победы. Благодаря развернутой мобильной базовой станции скорость интернета выросла в среднем на 25% на территории одного из главных мемориалов России — Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны «Родина-мать зовет!». Кроме того, в результате проведенных работ средняя скорость передачи данных выросла и на территории туристических достопр

МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке автомобильной федеральной дороги Р-254 «Иртыш» между Курганом и пограничным переходом Петухово в направлении Омска, а также на объездной трассе через город Ишим Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополните

МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган щили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасск

МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган щили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасск

МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган х пунктов Курганской области как Редькино, Белозерское, Березово, расположенных вдоль трассы Тюмень-Курган. Червишевский тракт - региональная транспортная артерия протяженностью около 200 км, п

Умные светофоры в Кургане: «Ростелеком» развивает интеллектуальную транспортную систему «Ростелеком» модернизирует региональный сегмент интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Кургане, цель которой — повышение безопасности участников дорожного движения при одновременно

Быстрее на треть: к летнему сезону МТС разогнала мобильный интернет в историческом центре Кургана Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-покрытия в Кургане. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета

Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени области увеличился на треть. И более 70% трафика жители прокачивают через сеть четвертого поколения. За последние полгода мы запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках базовых станций в регионе», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Виталий Сироткин. *** «

«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля «Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля (АВГК) для гру

«Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Оператор построил новую базовую станцию в районе мемориального комплекса, в результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Посетители мемориала могут в режим

Контакт-центр «Ростелекома» в Кургане стал общероссийским центром службы «09» В 2016 г. контакт-центр «Ростелекома» в Кургане получил новое развитие, став общероссийским центром бесплатной информационно-справочной службы «09». Уже с начала года контакт-центр, помимо обращений из Уральского федерального округа

Администрация Кургана подвела промежуточные итоги развития электронного документооборота на базе СЭД Naumen DMS Администрация города Кургана подвела итоги первых трех лет использования безбумажных технологий в делопроизводстве и обозначила дальнейший план развития СЭД. Внедрение современной системы электронного документообор

Жители частного сектора стали самыми активными абонентами 4G в Кургане бонентов в сети 4G-LTE в Курганской области. В первой половине 2015 г. объем переданного трафика в сети «четвертого поколения» в регионе увеличился вдвое. Самыми активными потребителями 4G-сервисов в Кургане стали жители спальных районов и частного сектора, где мобильный интернет стал полноценной заменой проводному. Абсолютными лидерами рейтинга самых «качающих» абонентов города стали жител

«Мотив» запустил «народное тестирование» 4G в Кургане стного мобильного интернета будут доступны жителям Шадринска и других городов Курганской области». «Курган стал отправной, но далеко не финальной точкой запуска 4G. Уже очень скоро мы планируем

В Кургане начала работу первая «Мобильная библиотека» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» при поддержке Администрации города Кургана сообщили о запуске проекта «Мобильная библиотека». В библиотеках Кургана и городском саду появились виртуальные книжные полки,

Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в банке «Курган» Сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» стал доступен клиентам банка «Курган». Отделения банка в Кургане и Шадринске начали осуществлять переводы «Золотая Корона»

Злоумышленники украли более тысячи метров кабеля оператора «Дом.ru» в Кургане 23 дня в Кургане злоумышленники вырезали кабель в домах абонентов оператора «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Как сообщили в компании, в эти дни все службы филиала работали в усиленном режиме, предпринимая

В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив» В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив», во время проведения которого горожане могут бесплатно разговаривать внутри сети «Мотив», отправлять SMS- и MMS-сообщения без ограничени

«ЭР-Телеком» приступил к оказанию услуг связи в Кургане В Кургане приступил к оказанию услуг альтернативный оператор связи «ЭР-Телеком Холдинг», сообщается на сайте Роскомнадзора. Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области приняли учас

«ТТК-Южный Урал» выиграл открытые аукционы в Кургане доступа в интернет. Заказчиками выступили Правительство Курганской области, Курганский институт железнодорожного транспорта – филиал ГОУ ВПО «Уральский государственный институт путей сообщения» в г. Кургане (КИЖТ УрГУПС), а также Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени акад. Г.А. Илизарова Федерального агентства п

МТС запустил 3G в Кургане Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей «третьего поколения» (3G) в Кургане. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС в Кургане получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосным интернетом от опера

«Белый Ветер Цифровой» открыл новые магазины в Кургане и Казани 30 октября открылось еще два магазина сети «Белый Ветер Цифровой» в г. Курган (ТЦ «ГиперСити») и г. Казань (ТРЦ «Тандем»). В итоге, на конец октября 2008 г. торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 92 магазина, которые расположены по всей России от Москвы

«Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане ейшим гипермаркетом электроники и бытовой техники в городе. Инвестиции в проект составили $2,5 млн. Курган - десятый город и тринадцатый магазин «Техносила» на территории Уральского федеральног

Сеть "Би Лайн" стартовала в Кургане а о начале предоставления услуг связи в Курганской области, которая стала 57-м регионом единой сети «Би Лайн GSM». В настоящий момент обеспечено устойчивое покрытие в административных границах города Кургана, сообщила пресс-служба компании. В ближайших планах компании запуск дополнительных базовых станций, которые позволят расширить территорию обслуживания в области – городах Шадринск, Ката

"МегаФон" запустил сеть в Кургане 004 года в Курганской области запущен очередной сегмент сети оператора сотовой связи "МегаФон", чьи интересы в регионе представляет ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". На данный момент сеть действует в городе Курган и его пригородной зоне, в течение 2004 года оператор планирует начать предоставление услуг в таких крупных городах области, как Шадринск, Шумиха, Куртамыш и Далматово. Курганская область

В Кургане установят 300 новых таксофонов Курганский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" в 2004 г. планирует установить в Кургане 300 новых таксофонов, сообщается в пресс-релизе филиала. Новые таксофоны производства