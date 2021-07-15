Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
УФО
Курганская область
Курган
Публикаций - 152, упоминаний - 191
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1840 3
|Рейман Леонид 471 3
|Ледяев Максим 14 2
|Дубинин Александр 16 2
|Колпаков Антон 44 2
|Блинова Елена 4 2
|Соколов Дмитрий 45 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Смирнова Инна 3 1
|Зайков Максим 6 1
|Шаров Дмитрий 2 1
|Кунавин Денис 2 1
|Белимов Александр 14 1
|Козлова Елена 17 1
|Волков Игорь 12 1
|Герасимова Наталья 2 1
|Кнышев Сергей 7 1
|Белинский Антон 5 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Поповский Александр 86 1
|Страх Александр 31 1
|Корнеев Александр 7 1
|Куликов Алексей 4 1
|Поршань Александр 1 1
|Самойленко Максим 65 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Провоторов Александр 146 1
|Торбахов Александр 54 1
|Дробот Елена 10 1
|Медведев Владимир 2 1
|Васильева Евгения 2 1
|Гусев Сергей 23 1
|Волк Ирина 10 1
|Макаров Алексей 49 1
|Шадаев Максут 384 1
|Слободин Михаил 55 1
|Гольцов Александр 23 1
|Филатов Евгений 13 1
|TelecomDaily ИАА 112 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|CNews Analytics 2006 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
|AC&M Consulting 70 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786288, в очереди разбора - 689964.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786288, в очереди разбора - 689964.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru