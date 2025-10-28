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Россия УФО Курганская область Курган

Россия - УФО - Курганская область - Курган

СОБЫТИЯ


28.10.2025 МТС усилила LTE-покрытие в Северном районе Кургана

контроля соблюдения охраны труда и другие технологии на базе интернета вещей. «Мы развиваем связь в Кургане и других населенных пунктах Зауралья не только для жителей, но и для бизнеса. Быстрый
22.08.2025 МТС усилила LTE-покрытие в Западном, Центральном и других районах Кургана

МТС обновила мобильную сеть в Кургане. Рост скорости мобильного интернета более чем на 30% произошел в городе благодаря стр
09.06.2025 «МегаФон» подготовил сеть в Кургане и Шадринске к летней нагрузке

твенного проникновения сигнала в здания специалисты оператора запустили среднечастотный диапазон. В Кургане изменения в скорости интернета будут заметны посетителям спортивного комплекса «Заура
06.05.2025 МТС ускорила интернет на Мамаевом кургане и в туристических локациях Волгограда к наплыву туристов

плыву туристов и празднованию 80-летия Победы. Благодаря развернутой мобильной базовой станции скорость интернета выросла в среднем на 25% на территории одного из главных мемориалов России — Мамаевом кургане, где расположена высочайшая статуя страны «Родина-мать зовет!». Кроме того, в результате проведенных работ средняя скорость передачи данных выросла и на территории туристических достопр
11.03.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе Курган – Омск

ПАО «МТС» сообщает о расширении покрытия сети LTE на участке автомобильной федеральной дороги Р-254 «Иртыш» между Курганом и пограничным переходом Петухово в направлении Омска, а также на объездной трассе через город Ишим Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС установила дополните
21.02.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган

щили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасск
21.02.2025 МТС расширила сеть LTE на трассе «Иртыш», соединяющей Челябинск и Курган

щили представители МТС. МТС установила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Челябинск – Курган в Красноармейском районе Южного Урала. Так, компания расширила сеть вблизи села Миасск
16.01.2025 МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассе Тюмень-Курган

х пунктов Курганской области как Редькино, Белозерское, Березово, расположенных вдоль трассы Тюмень-Курган. Червишевский тракт - региональная транспортная артерия протяженностью около 200 км, п
03.10.2024 Умные светофоры в Кургане: «Ростелеком» развивает интеллектуальную транспортную систему

«Ростелеком» модернизирует региональный сегмент интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Кургане, цель которой — повышение безопасности участников дорожного движения при одновременно
28.06.2024 Быстрее на треть: к летнему сезону МТС разогнала мобильный интернет в историческом центре Кургана

Цифровая экосистема МТС сообщает об усилении LTE-покрытия в Кургане. Модернизация телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета

21.02.2024 Курганцы поддержали любимых лыжников на Спартакиаде сильнейших в Тюмени

области увеличился на треть. И более 70% трафика жители прокачивают через сеть четвертого поколения. За последние полгода мы запустили новые базовые станции с поддержкой 4G в поселке Теплый стан и в Заозерном микрорайоне Кургана, провели рефарминг более чем на двух десятках базовых станций в регионе», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Курганской области Виталий Сироткин. *** «
21.11.2023 «Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматизированного пункта весогабаритного контроля

«Ростелеком» в Кургане завершил монтаж автоматического пункта весового и габаритного контроля (АВГК) для гру
22.09.2021 «Билайн» ускорил мобильный интернет для посетителей мемориала на Мамаевом кургане

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») завершил проект по улучшению покрытия и скорости мобильного интернета для посетителей историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Оператор построил новую базовую станцию в районе мемориального комплекса, в результате скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Посетители мемориала могут в режим
14.06.2016 Контакт-центр «Ростелекома» в Кургане стал общероссийским центром службы «09»

В 2016 г. контакт-центр «Ростелекома» в Кургане получил новое развитие, став общероссийским центром бесплатной информационно-справочной службы «09». Уже с начала года контакт-центр, помимо обращений из Уральского федерального округа

27.10.2015 Администрация Кургана подвела промежуточные итоги развития электронного документооборота на базе СЭД Naumen DMS

Администрация города Кургана подвела итоги первых трех лет использования безбумажных технологий в делопроизводстве и обозначила дальнейший план развития СЭД. Внедрение современной системы электронного документообор
24.07.2015 Жители частного сектора стали самыми активными абонентами 4G в Кургане

бонентов в сети 4G-LTE в Курганской области. В первой половине 2015 г. объем переданного трафика в сети «четвертого поколения» в регионе увеличился вдвое. Самыми активными потребителями 4G-сервисов в Кургане стали жители спальных районов и частного сектора, где мобильный интернет стал полноценной заменой проводному. Абсолютными лидерами рейтинга самых «качающих» абонентов города стали жител
19.09.2014 «Мотив» запустил «народное тестирование» 4G в Кургане

стного мобильного интернета будут доступны жителям Шадринска и других городов Курганской области». «Курган стал отправной, но далеко не финальной точкой запуска 4G. Уже очень скоро мы планируем
05.02.2014 В Кургане начала работу первая «Мобильная библиотека»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и МБУК «Библиотечная информационная система г. Кургана» при поддержке Администрации города Кургана сообщили о запуске проекта «Мобильная библиотека». В библиотеках Кургана и городском саду появились виртуальные книжные полки,

12.07.2013 Денежные переводы «Золотая Корона» стартовали в банке «Курган»

Сервис мгновенных денежных переводов «Золотая Корона» стал доступен клиентам банка «Курган». Отделения банка в Кургане и Шадринске начали осуществлять переводы «Золотая Корона»

17.12.2012 Первый МФЦ в Кургане открыт на облачной платформе «Ростелекома»
28.09.2012 Злоумышленники украли более тысячи метров кабеля оператора «Дом.ru» в Кургане

23 дня в Кургане злоумышленники вырезали кабель в домах абонентов оператора «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»). Как сообщили в компании, в эти дни все службы филиала работали в усиленном режиме, предпринимая
14.08.2012 В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив»

В Кургане стартовало «народное тестирование» связи «Мотив», во время проведения которого горожане могут бесплатно разговаривать внутри сети «Мотив», отправлять SMS- и MMS-сообщения без ограничени
27.04.2011 «ЭР-Телеком» приступил к оказанию услуг связи в Кургане

В Кургане приступил к оказанию услуг альтернативный оператор связи «ЭР-Телеком Холдинг», сообщается на сайте Роскомнадзора. Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области приняли учас
27.01.2010 «ТТК-Южный Урал» выиграл открытые аукционы в Кургане

доступа в интернет. Заказчиками выступили Правительство Курганской области, Курганский институт железнодорожного транспорта – филиал ГОУ ВПО «Уральский государственный институт путей сообщения» в г. Кургане (КИЖТ УрГУПС), а также Федеральное государственное учреждение «Российский научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени акад. Г.А. Илизарова Федерального агентства п
09.11.2009 МТС запустил 3G в Кургане

Оператор сотовой связи «Мобильные ТелеСистемы» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сетей «третьего поколения» (3G) в Кургане. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС в Кургане получили возможность пользоваться мобильным интернетом на скоростях, сравнимых с широкополосным интернетом от опера
01.11.2008 «Белый Ветер Цифровой» открыл новые магазины в Кургане и Казани

30 октября открылось еще два магазина сети «Белый Ветер Цифровой» в г. Курган (ТЦ «ГиперСити») и г. Казань (ТРЦ «Тандем»). В итоге, на конец октября 2008 г. торговая сеть «Белый Ветер Цифровой» насчитывает 92 магазина, которые расположены по всей России от Москвы

24.09.2008 «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане

ейшим гипермаркетом электроники и бытовой техники в городе. Инвестиции в проект составили $2,5 млн. Курган - десятый город и тринадцатый магазин «Техносила» на территории Уральского федеральног
20.04.2004 Сеть "Би Лайн" стартовала в Кургане

а о начале предоставления услуг связи в Курганской области, которая стала 57-м регионом единой сети «Би Лайн GSM». В настоящий момент обеспечено устойчивое покрытие в административных границах города Кургана, сообщила пресс-служба компании. В ближайших планах компании запуск дополнительных базовых станций, которые позволят расширить территорию обслуживания в области – городах Шадринск, Ката
25.02.2004 "МегаФон" запустил сеть в Кургане

004 года в Курганской области запущен очередной сегмент сети оператора сотовой связи "МегаФон", чьи интересы в регионе представляет ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". На данный момент сеть действует в городе Курган и его пригородной зоне, в течение 2004 года оператор планирует начать предоставление услуг в таких крупных городах области, как Шадринск, Шумиха, Куртамыш и Далматово. Курганская область
23.01.2004 В Кургане установят 300 новых таксофонов

Курганский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" в 2004 г. планирует установить в Кургане 300 новых таксофонов, сообщается в пресс-релизе филиала. Новые таксофоны производства
08.04.2003 В Кургане ввели в эксплуатацию мультисервисную сеть передачи данных

вел в эксплуатацию мультисервисную сеть передачи данных. Запуск сети позволит предоставлять жителям Кургана такие услуги связи как высокоскоростной доступ в интернет, передача голоса по протоко

Публикаций - 295, упоминаний - 341

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 58
Ростелеком 10948 38
МегаФон 10742 27
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
ЛайфТелеком - Телфин 290 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 10
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 8
МегаФон - Синтерра Урал - ТК-Урал - Телефонная компания Урал 38 6
Yandex - Яндекс 9216 6
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Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 6
НТК - Национальные телекоммуникации 67 5
Apple Inc 13156 5
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 5
Samsung Electronics 11065 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
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Мостелеком 76 3
Компас 20 3
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 3
Lotsia Software - Лоция Софтвэа - Лоция Софт 19 3
Гемма НТЦ - Gemma 11 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Cisco Systems 5372 3
Microsoft Corporation 25775 3
LG Electronics 3735 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
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Ростелеком - Связьинвест 1719 3
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 4
Связной ГК 1401 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 4
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 4
Норникель - Норильскпроект 4 3
Почта России ПАО 2370 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
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Завод стальной дроби 4 2
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Apple iOS 8583 4
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ВымпелКом - Билайн Аналитика 47 3
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