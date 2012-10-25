Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети

«Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ Сотрудничество с кабельным телеканалом «Совершенно секретно» было остановлено исключительно по экономическим причинам, заявил гендиректор компании «НКС-Медиа» (эксклюзивный дистрибутор канала) Андрей Скутин. Тем самым он опроверг утверждения руководства "Совершенно секретно" о том, что решение о прекращении его трансляции было принято новы

«Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала еканал «Совершенно секретно» будет отлючен от кабельных сетей «Ростелекома», сообщила гендиректор канала Этери Левиева. Об этом «Совершенно секретно» уведомил гендиректор его дистрибутора - компании «НКС- Медиа» - Андрей Скутин. Причиной он назвал «убыточность деятельности “НКС-Медиа” и необходимость пересмотреть затраты». Телеканал «Совершенно секретно» специализируется на журналист

В НКС — новые назначения в руководстве в группу лиц «Ростелекома») сообщила о новых назначениях. Так, заместителем генерального директора НКС по информационному обществу стал Александр Варев, в обязанности которого войдут реализаци

НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис» Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Нетрис» объявили о запуске операторской платформы для предоставления услуги корпорати

НКС запустил контент-сервис Onlime.net Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в группу НТК, запускает интернет-сервис Onlime.net. Сервисный агрегатор объеди

НКС подключила к своей сети Звездный городок один административный корпус Звездного городка, сообщают в компании «Национальные кабельные сети» (НКС). В настоящее время 39 семей, проживающих в корпусах городка, получили возможность просмо

НКС начинает трансляцию нового канала «Спорт-1» Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) расширяет социальный ТВ-пакет в Москве: 14 августа в его состав войдет новый кабельный к

В НКС назначены два новых заместителя генерального директора Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», сообщает о двух новых назначениях.

Москвичей лишили цифрового телевидения «выберите услугу». Между тем, в 2008 г. проект запускался холдингом «Национальные кабельные сети» (НКС) как раз для оказания всех трех услуг в формате (triple-play). Как пояснили CNews в пресс

НКС повысила тарифы на услугу социального ТВ-пакета в Москве Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) сообщила об изменении тарифов. Так, с 1 января 2010 г. абонентская плата за услугу расши

НКС подключил новые районы Москвы к оптоволоконной инфраструктуре Интернет-провайдер «Национальные кабельные сети» (НКС), входящий в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявил о том, что в Москве к оптов

НКС запустила новый бренд - «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер» Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) объявила о запуске нового бренда – «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер». Под этим брендом

НКС продвигает услуги Triple Play под новым брендом Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о завершении масштабной ти

НКС «дарит» три месяца интернета по цене одного Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о запуске акции «Три по це

НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о внедрении решения SAP CR

«Национальные кабельные сети» дарят Dr.Web новым абонентам Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), предоставляющая услуги доступа в интернет и кабельного телевидения жителям г. Москвы, с

«Микротест» внедрил кластерные решения Sun в НКС кластерных решений на базе оборудования Sun Microsystems в компании «Национальные кабельные сети» (НКС), входящей в группу компаний «Национальные телекоммуникации» (НТК). «Национальные кабельн

Интернет: «Нафта» ворвалась в Москву ее время значительно усилится – о выходе в столицу объявила компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в ОАО «Национальные телекоммуникации», которая консолидирует телекоммуникацион

НКС вышла на московский рынок услуг широкополосного доступа Группа компаний "Национальные кабельные сети" (НКС) объявила о выходе на московский рынок услуг широкополосного доступа в интернет, сообщает

В ТКТ сменился генеральный директор а компании. Виктор Пинчук, ранее занимавший должность гендиректора ТКТ, стал генеральным директором ОАО «Национальные кабельные сети». Группа компаний "Национальные кабельные сети" представляет

«Национальные кабельные сети» выбирают систему «Дело» В июле 2007 г. ГК «Национальные кабельные сети», являющаяся вторым в России оператором, предоставляющим услуги н

«Мостелеком» и НКС открыли объединённый call-центр ОАО «Мостелеком» и ОАО «Национальные кабельные сети», в состав которого входит ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», открыли в Петербурге объединенный контакт-центр. Он создан на базе опер

НКС получил лицензию на оказание услуг кабельного телевещания в Москве Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) получила лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания в Москве, сообщае

НКС увеличит инвестиции в развитие петербургской сети ТКТ на 30% Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) планирует в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличить объем инвестиций в развитие сети «Т

"Национальные кабельные сети" приобрели "Телесеть-Сервис" тение компании «Телесеть-Сервис» является логическим продолжением бизнес-стратегии группы компаний «НКС», направленной на расширение бизнеса и повышения капитализации. «Мы проводим взвешенную и

"Национальные кабельные сети" внедряют DocsVision Группа компаний «Национальные кабельные сети» заключила договор с компанией iDoc на автоматизацию бизнес-процессов и документооборота на базе программной платформы DocsVision. Договор заключен на проведение про

"Национальные кабельные сети" автоматизирует бизнес-процессы Управляющая компания «НКС-Инвест» заключила договор с компанией iDoc на автоматизацию бизнес-процессов и документоо

Национальные кабельные сети и "Мостелеком" представили программу развития кабельного ТВ Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Мостелеком» представили московскому руководству комплексную программу развития сетей