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Ростелеком НКС Национальные кабельные сети

Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети


25.10.2012 «Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ

Сотрудничество с кабельным телеканалом «Совершенно секретно» было остановлено исключительно по экономическим причинам, заявил гендиректор компании «НКС-Медиа» (эксклюзивный дистрибутор канала) Андрей Скутин. Тем самым он опроверг утверждения руководства "Совершенно секретно" о том, что решение о прекращении его трансляции было принято новы
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала

еканал «Совершенно секретно» будет отлючен от кабельных сетей «Ростелекома», сообщила гендиректор канала Этери Левиева. Об этом «Совершенно секретно» уведомил гендиректор его дистрибутора - компании «НКС- Медиа» - Андрей Скутин. Причиной он назвал «убыточность деятельности “НКС-Медиа” и необходимость пересмотреть затраты». Телеканал «Совершенно секретно» специализируется на журналист
25.07.2012 В НКС — новые назначения в руководстве

в группу лиц «Ростелекома») сообщила о новых назначениях. Так, заместителем генерального директора НКС по информационному обществу стал Александр Варев, в обязанности которого войдут реализаци
07.09.2011 НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис»

Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Нетрис» объявили о запуске операторской платформы для предоставления услуги корпорати
22.07.2011 НКС запустил контент-сервис Onlime.net

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в группу НТК, запускает интернет-сервис Onlime.net. Сервисный агрегатор объеди
13.04.2011 НКС подключила к своей сети Звездный городок

один административный корпус Звездного городка, сообщают в компании «Национальные кабельные сети» (НКС). В настоящее время 39 семей, проживающих в корпусах городка, получили возможность просмо
13.08.2010 НКС начинает трансляцию нового канала «Спорт-1»

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) расширяет социальный ТВ-пакет в Москве: 14 августа в его состав войдет новый кабельный к
30.03.2010 В НКС назначены два новых заместителя генерального директора

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», сообщает о двух новых назначениях.

29.03.2010 Москвичей лишили цифрового телевидения

«выберите услугу». Между тем, в 2008 г. проект запускался холдингом «Национальные кабельные сети» (НКС) как раз для оказания всех трех услуг в формате (triple-play). Как пояснили CNews в пресс
21.12.2009 НКС повысила тарифы на услугу социального ТВ-пакета в Москве

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) сообщила об изменении тарифов. Так, с 1 января 2010 г. абонентская плата за услугу расши
10.02.2009 НКС подключил новые районы Москвы к оптоволоконной инфраструктуре

Интернет-провайдер «Национальные кабельные сети» (НКС), входящий в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявил о том, что в Москве к оптов
30.10.2008 НКС запустила новый бренд - «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер»

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) объявила о запуске нового бренда – «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер». Под этим брендом

27.10.2008 НКС продвигает услуги Triple Play под новым брендом

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о завершении масштабной ти
15.10.2008 НКС «дарит» три месяца интернета по цене одного

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о запуске акции «Три по це
14.10.2008 НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о внедрении решения SAP CR
02.09.2008 «Национальные кабельные сети» дарят Dr.Web новым абонентам

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), предоставляющая услуги доступа в интернет и кабельного телевидения жителям г. Москвы, с
13.03.2008 «Микротест» внедрил кластерные решения Sun в НКС

кластерных решений на базе оборудования Sun Microsystems в компании «Национальные кабельные сети» (НКС), входящей в группу компаний «Национальные телекоммуникации» (НТК). «Национальные кабельн
14.11.2007 Интернет: «Нафта» ворвалась в Москву

ее время значительно усилится – о выходе в столицу объявила компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в ОАО «Национальные телекоммуникации», которая консолидирует телекоммуникацион
14.11.2007 НКС вышла на московский рынок услуг широкополосного доступа

Группа компаний "Национальные кабельные сети" (НКС) объявила о выходе на московский рынок услуг широкополосного доступа в интернет, сообщает
18.09.2007 В ТКТ сменился генеральный директор

а компании. Виктор Пинчук, ранее занимавший должность гендиректора ТКТ, стал генеральным директором ОАО «Национальные кабельные сети». Группа компаний "Национальные кабельные сети" представляет
26.07.2007 «Национальные кабельные сети» выбирают систему «Дело»

В июле 2007 г. ГК «Национальные кабельные сети», являющаяся вторым в России оператором, предоставляющим услуги н
04.06.2007 «Мостелеком» и НКС открыли объединённый call-центр

ОАО «Мостелеком» и ОАО «Национальные кабельные сети», в состав которого входит ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», открыли в Петербурге объединенный контакт-центр. Он создан на базе опер
06.04.2007 НКС получил лицензию на оказание услуг кабельного телевещания в Москве

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) получила лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания в Москве, сообщае
27.02.2007 НКС увеличит инвестиции в развитие петербургской сети ТКТ на 30%

Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) планирует в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличить объем инвестиций в развитие сети «Т
04.10.2006 "Национальные кабельные сети" приобрели "Телесеть-Сервис"

тение компании «Телесеть-Сервис» является логическим продолжением бизнес-стратегии группы компаний «НКС», направленной на расширение бизнеса и повышения капитализации. «Мы проводим взвешенную и
13.09.2006 "Национальные кабельные сети" внедряют DocsVision

Группа компаний «Национальные кабельные сети» заключила договор с компанией iDoc на автоматизацию бизнес-процессов и документооборота на базе программной платформы DocsVision. Договор заключен на проведение про
12.09.2006 "Национальные кабельные сети" автоматизирует бизнес-процессы

Управляющая компания «НКС-Инвест» заключила договор с компанией iDoc на автоматизацию бизнес-процессов и документоо
26.05.2006 Национальные кабельные сети и "Мостелеком" представили программу развития кабельного ТВ

Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Мостелеком» представили московскому руководству комплексную программу развития сетей

20.05.2005 НКС купили пакет акций ТКТ за $10 млн.

Группа компаний «Национальные кабельные сети» (НКС) завершила сделку по приобретению 34-процентного пакета акций «Телекомпания Санкт-Петербу

Публикаций - 107, упоминаний - 172

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 34
НТК - Национальные телекоммуникации 66 24
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 24
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 20
Мостелеком 72 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 13
Ростелеком - Связьинвест 1707 12
АФК Система ПАО 1797 9
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 9
МегаФон 8805 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 6
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 5
МТС - Мультирегион - Мультинэкс 57 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 4
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 4
МТС - Комстар ОТС Регионы 164 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 4
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 326 4
Ростелеком - Связьинвест - Мостелесеть 7 4
Ростелеком - Связьинвест - Элтелекор 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
Netris - Нетрис 53 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 153 3
НовАКТВ - Новосибирское антенно-кабельное телевизионное вещание 3 3
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 3
Cisco Systems 5114 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 8
АФК Система - Система Масс-медиа 84 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Северсталь ПАО - Severstal 478 5
Нафта Москва - Инвестиционная компания 12 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Сургутнефтегаз - СНГ 269 4
Газпром ПАО 1342 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 3
Мать и дитя 23 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 3
Инкомбанк 8 3
Почта России ПАО 2112 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Альфа-Групп 696 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
Assist - Ассист 209 2
Prometheus Capital Partners 5 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
Разгуляй 40 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
Строймонтажсервис 6 2
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
LinkedIn 635 1
Татнефть 226 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 1
Правительство Москвы - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы 9 1
Авиалесоохрана ФБУ 15 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 153 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 29 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 54
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 31
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 11
Аналоговые технологии 2769 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 10
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3262 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 5
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 4
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2850 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 2
ЭОС Дело-web 209 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 47 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Intel Xeon Phi 38 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Cisco VSM - Cisco Video Surveillance Manager 13 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Apple iPad 3860 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Google Gmail 946 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 1
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 449 1
SAP NetWeaver 137 1
Intel Xeon E 191 1
Oracle - Sun Fire 113 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 1
SAP PI - SAP Process Integration - SAP NetWeaver PI - SAP NetWeaver Process Integration 27 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
Netris CCTV 2 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 1
NCSoft Lineage 94 1
Калугин Сергей 168 16
Пинчук Виктор 43 11
Провоторов Александр 157 8
Брагин Дмитрий 10 8
Керимов Сулейман 24 8
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