Ростелеком НКС Национальные кабельные сети
|25.10.2012
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«Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ
Сотрудничество с кабельным телеканалом «Совершенно секретно» было остановлено исключительно по экономическим причинам, заявил гендиректор компании «НКС-Медиа» (эксклюзивный дистрибутор канала) Андрей Скутин. Тем самым он опроверг утверждения руководства "Совершенно секретно" о том, что решение о прекращении его трансляции было принято новы
|09.10.2012
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«Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала
еканал «Совершенно секретно» будет отлючен от кабельных сетей «Ростелекома», сообщила гендиректор канала Этери Левиева. Об этом «Совершенно секретно» уведомил гендиректор его дистрибутора - компании «НКС- Медиа» - Андрей Скутин. Причиной он назвал «убыточность деятельности “НКС-Медиа” и необходимость пересмотреть затраты». Телеканал «Совершенно секретно» специализируется на журналист
|25.07.2012
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В НКС — новые назначения в руководстве
в группу лиц «Ростелекома») сообщила о новых назначениях. Так, заместителем генерального директора НКС по информационному обществу стал Александр Варев, в обязанности которого войдут реализаци
|07.09.2011
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НКС запустила услугу «Видеонаблюдение» на базе решения «Нетрис»
Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Нетрис» объявили о запуске операторской платформы для предоставления услуги корпорати
|22.07.2011
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НКС запустил контент-сервис Onlime.net
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в группу НТК, запускает интернет-сервис Onlime.net. Сервисный агрегатор объеди
|13.04.2011
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НКС подключила к своей сети Звездный городок
один административный корпус Звездного городка, сообщают в компании «Национальные кабельные сети» (НКС). В настоящее время 39 семей, проживающих в корпусах городка, получили возможность просмо
|13.08.2010
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НКС начинает трансляцию нового канала «Спорт-1»
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) расширяет социальный ТВ-пакет в Москве: 14 августа в его состав войдет новый кабельный к
|30.03.2010
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В НКС назначены два новых заместителя генерального директора
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», сообщает о двух новых назначениях.
|29.03.2010
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Москвичей лишили цифрового телевидения
«выберите услугу». Между тем, в 2008 г. проект запускался холдингом «Национальные кабельные сети» (НКС) как раз для оказания всех трех услуг в формате (triple-play). Как пояснили CNews в пресс
|21.12.2009
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НКС повысила тарифы на услугу социального ТВ-пакета в Москве
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) сообщила об изменении тарифов. Так, с 1 января 2010 г. абонентская плата за услугу расши
|10.02.2009
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НКС подключил новые районы Москвы к оптоволоконной инфраструктуре
Интернет-провайдер «Национальные кабельные сети» (НКС), входящий в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявил о том, что в Москве к оптов
|30.10.2008
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НКС запустила новый бренд - «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер»
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) объявила о запуске нового бренда – «ОнЛайм. Телекомфорт провайдер». Под этим брендом
|27.10.2008
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НКС продвигает услуги Triple Play под новым брендом
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о завершении масштабной ти
|15.10.2008
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НКС «дарит» три месяца интернета по цене одного
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о запуске акции «Три по це
|14.10.2008
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НКС внедрила SAP CRM 2007 for Telecommunications
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в холдинг «Национальные телекоммуникации», объявила о внедрении решения SAP CR
|02.09.2008
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«Национальные кабельные сети» дарят Dr.Web новым абонентам
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС), предоставляющая услуги доступа в интернет и кабельного телевидения жителям г. Москвы, с
|13.03.2008
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«Микротест» внедрил кластерные решения Sun в НКС
кластерных решений на базе оборудования Sun Microsystems в компании «Национальные кабельные сети» (НКС), входящей в группу компаний «Национальные телекоммуникации» (НТК). «Национальные кабельн
|14.11.2007
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Интернет: «Нафта» ворвалась в Москву
ее время значительно усилится – о выходе в столицу объявила компания «Национальные кабельные сети» (НКС), входящая в ОАО «Национальные телекоммуникации», которая консолидирует телекоммуникацион
|14.11.2007
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НКС вышла на московский рынок услуг широкополосного доступа
Группа компаний "Национальные кабельные сети" (НКС) объявила о выходе на московский рынок услуг широкополосного доступа в интернет, сообщает
|18.09.2007
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В ТКТ сменился генеральный директор
а компании. Виктор Пинчук, ранее занимавший должность гендиректора ТКТ, стал генеральным директором ОАО «Национальные кабельные сети». Группа компаний "Национальные кабельные сети" представляет
|26.07.2007
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«Национальные кабельные сети» выбирают систему «Дело»
В июле 2007 г. ГК «Национальные кабельные сети», являющаяся вторым в России оператором, предоставляющим услуги н
|04.06.2007
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«Мостелеком» и НКС открыли объединённый call-центр
ОАО «Мостелеком» и ОАО «Национальные кабельные сети», в состав которого входит ОАО «Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение», открыли в Петербурге объединенный контакт-центр. Он создан на базе опер
|06.04.2007
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НКС получил лицензию на оказание услуг кабельного телевещания в Москве
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) получила лицензию на оказание услуг связи для целей кабельного вещания в Москве, сообщае
|27.02.2007
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НКС увеличит инвестиции в развитие петербургской сети ТКТ на 30%
Компания «Национальные кабельные сети» (НКС) планирует в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличить объем инвестиций в развитие сети «Т
|04.10.2006
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"Национальные кабельные сети" приобрели "Телесеть-Сервис"
тение компании «Телесеть-Сервис» является логическим продолжением бизнес-стратегии группы компаний «НКС», направленной на расширение бизнеса и повышения капитализации. «Мы проводим взвешенную и
|13.09.2006
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"Национальные кабельные сети" внедряют DocsVision
Группа компаний «Национальные кабельные сети» заключила договор с компанией iDoc на автоматизацию бизнес-процессов и документооборота на базе программной платформы DocsVision. Договор заключен на проведение про
|12.09.2006
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"Национальные кабельные сети" автоматизирует бизнес-процессы
Управляющая компания «НКС-Инвест» заключила договор с компанией iDoc на автоматизацию бизнес-процессов и документоо
|26.05.2006
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Национальные кабельные сети и "Мостелеком" представили программу развития кабельного ТВ
Компании «Национальные кабельные сети» (НКС) и «Мостелеком» представили московскому руководству комплексную программу развития сетей
|20.05.2005
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НКС купили пакет акций ТКТ за $10 млн.
Группа компаний «Национальные кабельные сети» (НКС) завершила сделку по приобретению 34-процентного пакета акций «Телекомпания Санкт-Петербу
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Калугин Сергей 168 16
|Пинчук Виктор 43 11
|Провоторов Александр 157 8
|Брагин Дмитрий 10 8
|Керимов Сулейман 24 8
|Ковальчук Юрий 35 7
|Путин Владимир 3171 6
|Никифоров Николай 1136 5
|Любина Елена 5 5
|Щеголев Игорь 698 4
|Малофеев Константин 115 4
|Припачкин Юрий 66 4
|Лесин Михаил 28 4
|Дворкович Аркадий 210 3
|Пьявкин Александр 12 3
|Брюквин Юрий 299 3
|Семериков Андрей 37 3
|Ковальчуки (братья) 7 3
|Дмитриев Кирилл 108 2
|Мордашов Алексей 55 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Эфендиев Мурад 15 2
|Варев Александр 16 2
|Юрченко Евгений 132 2
|Кореш Виктор 82 2
|Врублевский Павел 98 2
|Ротенберг Аркадий 52 2
|Лужков Юрий 113 2
|Пономарев Илья 72 2
|Малинин Александр 40 2
|Артимович Игорь 29 2
|Чкареули Георгий 3 2
|Кирюшин Геннадий 90 2
|Ситников Сергей 78 2
|Мордачев Вячеслав 14 2
|Евсеев Руслан 14 2
|Семенов Вадим 64 2
|Кабанов Кирилл 9 2
|Скутин Андрей 5 2
|Ульянкин Сергей 5 2
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