Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191303
ИКТ 14752
Организации 11421
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3556
Системы 26640
Персоны 83240
География 3037
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Москва ЗАО Солнцево Солнцевский район

Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район

СОБЫТИЯ


06.03.2026 «МегаФон» расширил покрытие в ряде крупных московских ЖК 1
03.07.2025 «МегаФон» ускорил мобильный интернет для 100 тысяч жителей ЖК столичного региона 1
25.09.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера Калужского шоссе 1
05.09.2024 «Потапово» вышло на связь 1
20.08.2024 МТС улучшила качество связи на новом участке дублера МКАД в Новой Москве 1
09.07.2024 МТС улучшила сеть LTE на трех железнодорожных станциях в Курской области 1
27.06.2024 МТС прокачала сеть LTE на федеральной трассе Р-298 в Курской области 1
21.05.2024 МТС улучшила качество связи в торгово-развлекательном центре «Небо» в Солнцево 1
02.08.2023 Tele2 застроила сетевой инфраструктурой районные центры Москвы 1
27.10.2022 «Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей Курской области 1
12.10.2022 Wildberries открыл новые логистические центры в Московском регионе 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
31.03.2021 ГК «А101» внедрит системы видеоаналитики в столичном бизнес-квартале «Прокшино» 1
16.07.2020 МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт 1
06.02.2018 Бесплатный Wi-Fi появился в новых перегонах Солнцевской линии Московского метро 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
28.08.2014 Столичный «МегаФон» улучшил покрытие сети в 340 точках Москвы и Московской области 1
07.02.2012 В Западном округе Москвы откроется 5 МФЦ в 2012 г. 1
10.02.2009 НКС подключил новые районы Москвы к оптоволоконной инфраструктуре 1
22.07.2008 «МегаФон» открыл новый офис в Солнцево 1
31.03.2008 «Центральный Телеграф» «отвоевал» абонентов у солнцевских чиновников 1
27.12.2006 Префектура ЗАО выбирает поставщика ИТ-услуг 1
15.07.2005 В Москве заложена первая частная электростанция 1
18.08.2004 РБК СОФТ разработал сайт для строительного концерна «МонАрх» 1
15.05.2003 МГТС разменяла шестой миллион 1
03.03.2003 "МегаФон" расширил зону покрытия в Москве и Подмосковье 1
07.02.2002 "Голден Лайн" расширила зону обслуживания своей московской телекоммуникационной сети 1
24.05.2001 "СОНЕТ" принес извинения абонентам и возмещает причиненный ущерб 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10175 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 567 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1596 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 1
НТК - Ногинская телекоммуникационная компания 1 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
Nokia Alcatel-Lucent - Newbridge Networks 45 1
Мортон Телеком 3 1
Ростелеком 10465 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3177 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1449 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 340 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 143 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Сонет 170 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 108 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 123 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
НТК - Национальные телекоммуникации 66 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 164 1
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 1
МегаФон - Мобиком 225 1
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 60 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
РЖД ЮВЖД - Юго-Восточная железная дорога 7 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Дорогобужкотломаш 1 1
МонАрх Концерн 10 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1103 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 183 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Мосэнерго ПАО 130 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 359 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
Мортон 26 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2273 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 2
Правительство Москвы - Жилищник ГУП ДЕЗ Москвы 2 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 204 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 838 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 693 1
МФЦ Мои документы Москвы 17 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29029 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9521 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25655 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4067 7
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8903 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22107 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17289 5
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6724 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15043 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1331 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8881 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1626 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3374 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19120 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7497 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1107 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5209 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10299 2
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 597 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11658 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1898 1
Аналоговые технологии 2841 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9532 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2359 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 511 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3129 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1836 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 631 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1346 1
VoATM - Voice over Asynchronous Transfer Mode - ATM - Asynchronous Transfer Mode - «асинхронный способ передачи данных» - сетевая высокопроизводительная технология коммутации и мультиплексирования пакетов 40 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13102 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1463 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2707 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12476 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2715 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1549 1
Apple iPhone 6 4862 1
Космодром Байконур 1071 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 101 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 64 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
Медведев Владислав 61 3
Розенберг Семен 23 2
Новиков Алексей 64 2
Романов Константин 56 2
Романовский Сергей 6 1
Чекунов Сергей 6 1
Шамиль Имам 5 1
Гребнева Марина 1 1
Прахов Михаил 37 1
Собянин Сергей 505 1
Вольпе Борис 92 1
Лупанин Сергей 8 1
Крушинин Алексей 20 1
Ликсутов Максим 210 1
Горулёв Илья 2 1
Миляева Татьяна 3 1
Александров Алексей 12 1
Ручьев Александр 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 12
Москва - ЮЗАО - Бутово - Северное Бутово - Южное Бутово 59 9
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 27 6
Москва - ЗАО - Можайский район 22 5
Россия - РФ - Российская федерация 159276 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 253 5
Москва - Ново-Переделкино 7 4
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 4
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 129 4
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 3
Москва - ЗАО - Западный административный округ 26 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 3
Россия - ЦФО - Курская область 716 3
Москва - Садовое кольцо 156 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 171 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 381 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 921 3
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 10 2
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 2
Москва - Очаково-Матвеевское 12 2
Москва - ЗАО - Дорогомилово 3 2
Москва - СЗАО - Строгино 51 2
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 2
Москва - САО - Западное Дегунино - Восточное Дегунино 6 2
Москва - ЮАО - Нагатинская пойма - Нагатинский Затон - Парк имени 60-летия Октября 10 2
Москва - ЮЗАО - Обручевский район 12 2
Россия - ЦФО - Курская область - Льгов 11 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 2
Европа 24718 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1716 2
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 2
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 395 2
Москва - ЮВАО - Марьино 69 2
Москва - Новая Москва - Большая Москва 87 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 114 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 2
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 67 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5358 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5368 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6328 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1179 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2605 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 2
Паспорт - Паспортные данные 2748 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4422 2
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 603 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 2
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 152 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1169 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5761 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 1
Энергетика - Energy - Energetically 5559 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3202 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 199 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1728 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2993 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1871 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 403 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 358 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3728 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3057 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 1
Закон Мура - Moore's law 210 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 100 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 903 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 2
NEWSru.com 229 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1668 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7641 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727075.
Создано именных указателей - 191303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240