Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москва ЗАО Дорогомилово
СОБЫТИЯ
Москва и организации, системы, технологии, персоны:
|НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
|Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
|Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
|Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
|Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.