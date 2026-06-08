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Индексная книга (каталог) CNews*
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Москва ЗАО Дорогомилово

Москва - ЗАО - Дорогомилово

СОБЫТИЯ


08.06.2026 Новый маршрут водного электротранспорта «Лужники» — «Киевский» стал доступен пользователям 2ГИС 1
08.06.2026 В «Яндекс Картах» появился новый речной маршрут «Лужники – Киевский» 1
10.02.2009 НКС подключил новые районы Москвы к оптоволоконной инфраструктуре 1
27.12.2006 Префектура ЗАО выбирает поставщика ИТ-услуг 1
31.07.2006 МГТС модернизирует 1,2 тыс. номеров 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

НТК - Национальные телекоммуникации 67 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Мастерская П.Н. Фоменко - Московский театр 4 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11987 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9622 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 1
Автоинформатор 116 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 649 1
Москва - ЗАО - Солнцево - Солнцевский район 29 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 2
Москва - Ново-Переделкино 7 2
Москва - Покровское-Стрешнево - Покровское-Глебово и Глебово-Стрешнево 10 1
Москва - Очаково-Матвеевское 13 1
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 1
Москва - ЗАО - Кутузовский проспект 55 1
Москва - ЗАО - Тропарево-Никулино муниципальный округ 27 1
Москва - ЗАО - Можайский район 22 1
Москва - ЗАО - Западный административный округ 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 163588 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 954 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8672 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1818 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6075 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447820, в очереди разбора - 728257.
Создано именных указателей - 195774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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