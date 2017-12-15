Индексная книга CNews*
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW
Публикаций - 138, упоминаний - 145
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 6
|Черемных Андрей 29 5
|Страшнов Дмитрий 111 5
|Сенаторов Михаил 42 4
|Никифоров Николай 1161 4
|Михайлов Алексей 53 4
|Назипов Дмитрий 80 4
|Акиниязов Рустам 8 4
|Ковалевский Сергей 17 4
|Дронов Дмитрий 26 3
|Ильин Николай 17 3
|Матюхин Владимир 61 2
|Ремень Виктор 8 2
|Майстренко Игорь 45 2
|Федоров Валерий 12 2
|Фазылзянов Фарит 24 2
|Киселев Александр 104 2
|Скатин Алексей 33 2
|Романков Андрей 15 2
|Греф Герман 345 2
|Бельянинов Андрей 15 2
|Платонов Андрей 9 1
|Батанов Андрей 16 1
|Алексеев Олег 19 1
|Рушайло Владимир 1 1
|Солонин Сергей 85 1
|Меркухин Алексей 1 1
|Смятских Алексей 47 1
|Угнивенко Дмитрий 9 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 1
|Терещенко Денис 51 1
|Smith Brad - Смит Брэд 64 1
|Рыбаков Александр 26 1
|Урьяс Вадим 82 1
|Чубайс Анатолий 193 1
|Лысенко Эдуард 238 1
|Левин Леонид 112 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Иванов Александр 83 1
|Ведяхин Александр 52 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 942045.
Создано именных указателей - 89158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196272, в очереди разбора - 942045.
Создано именных указателей - 89158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.