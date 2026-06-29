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Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW
Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.
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СОБЫТИЯ
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|29.06.2026
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Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов
Одна российская программа против двух иностранных В московском аэропорту «Внуково» заработало российское программное обеспечение в составе системы управления багажом,
|26.03.2026
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В аэропорту Внуково внедрена российская платформа Tessa
К началу 2026 г. в аэропорту Внуково завершено внедрение платформы Tessa. Об этом CNews сообщил представитель компании «Си
|28.10.2025
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Аэропорт Внуково повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта
Международный аэропорт Внуково, последовательно внедряя инновации для повышения эффективности и качества обслуживани
|23.07.2025
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Аэропорт Внуково внедрил ИИ для проверки поддельных паспортов
ИИ полетел Как стало известно CNews, в московском аэропорту Внуково и екатеринбургском аэропорту Кольцово заработали пункты автоматического паспортного к
|06.02.2025
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Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности
Оператор аэропорта Пулково и аэропорт Внуково намерены обмениваться актуальной информацией об этапах прибытия и отправления воздушн
|25.04.2024
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«Почта России» запустила тестирование автономного грузовика в ЛЦ Внуково
ЭвоКарго» дали старт совместному проекту по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Первый электрогрузовик Evocargo N1 начал курсировать на базе логистического центра «Почты» «Внуково-2». Тестирование будет проходить в течение месяца. Об этом CNews сообщили представители «Почты России» Специалисты «ЭвоКарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут д
|06.09.2023
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МТС включила связь на новых станциях линии московского метро, ведущей в аэропорт Внуково
тным мобильным интернетом две новые станции Солнцевской линии Московского метрополитена – «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Эта линия стала первой в России, соединившей метро с аэропортом. МТС за
|20.02.2023
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ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4
Движением поездов на московской станции Внуково теперь управляет цифровая система разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Внуково – очередной объект будущего МЦД-4, где ГК 1520 установила новейшую российскую автоматик
|15.12.2017
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ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты
Во «Внуково» добывали криптовалюту Сотрудниками Федеральной службы безопасности проведены обыски
|18.06.2013
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Технологии ГЛОНАСС объединили с системой управления ресурсами и полетами аэропорта «Внуково»
Холдинг SpaceTeam совместно с международным аэропортом «Внуково» в рамках комплекса SmartRamp выполнили интеграцию системы мониторинга и управления т
|04.12.2012
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«Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам
«Почта России» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на действия компании «Внуково-Карго» – генерального агента авиаперевозчика «ЮТэйр». С 1 декабря без направления в а
|26.03.2009
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«МегаФон» запустил Wi-Fi в аэропорту «Внуково»
ий «МегаФон» первым из операторов «большой тройки» обеспечил полное покрытие сетью Wi-Fi аэропорта «Внуково» (внутренний и международный терминалы), говорится в сообщении компании. Благодаря эт
|21.08.2007
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Онлайн-конференция: ИТ-стратегия aэропорта «Внуково»
азвития информационных технологий в сфере рынка пассажирских авиаперевозок. В прошлом году аэропорт Внуково занял первое место среди всех европейских аэропортов в своей группе с темпом роста бо
|26.07.2007
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Внуково тестируют новейший сканер для досмотра пассажиров
В международном аэропорту Внуково приступили к опытной эксплуатации досмотрового сканирующего портала SafeScout 100, ин
|13.02.2007
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Катастрофа во Внуково: проявление погодной аномалии?
На борту самолета находились только 3 члена экипажа, никто из них не пострадал. Как сообщил корреспонденту R&D.CNews начальник пресс-службы Внуково Константин Кононыхин, самолет загорелся на взлете и упал непосредственно на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт закрыт до 19 часов 30 минут по московскому времени. Пресс-служба аэропорт
|09.11.2006
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Аэропорт "Внуково" внедрит АСКУ
о-наладочных работ по объекту: «Автоматизированная система коммерческого учета (АСКУ) ОАО «Аэропорт Внуково». На конкурс заявлено два лота. По лоту №1 - «Автоматизированная система коммерческог
|31.08.2006
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В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ приступило к внедрению в аэропорту Внуково комплексной системы оповещения пассажиров об угрозе возникновения кризисных ситуаций,
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 9
|Арлазаров Владимир 290 7
|Страшнов Дмитрий 111 5
|Скатин Алексей 33 5
|Черемных Андрей 30 5
|Акиниязов Рустам 8 5
|Никифоров Николай 1138 5
|Сенаторов Михаил 42 4
|Назипов Дмитрий 86 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Михайлов Алексей 115 4
|Ильин Николай 25 3
|Дронов Дмитрий 27 3
|Бельянинов Андрей 18 3
|Шаромов Алексей 5 3
|Греф Герман 485 3
|Майстренко Игорь 46 2
|Smith Brad - Смит Брэд 104 2
|Киселев Александр 115 2
|Медведев Владислав 62 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Рушайло Владимир 4 2
|Нечаев Антон 19 2
|Вирцер Евгений 43 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Романков Андрей 18 2
|Ремень Виктор 8 2
|Емельянов Станислав 67 2
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Федоров Валерий 13 2
|Сизинцев Александр 17 2
|Сиротина Татьяна 2 2
|Сидоренков Николай 2 2
|Суханова Екатерина 2 2
|Синявская Александра 3 2
|Жуков Василий 27 2
|Шрамченко Александр 3 2
|Евраев Михаил 266 2
|Генс Филипп 54 1
|Солдатов Алексей 104 1
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