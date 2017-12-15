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Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW


15.12.2017 ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты
18.06.2013 Технологии ГЛОНАСС объединили с системой управления ресурсами и полетами аэропорта «Внуково»
04.12.2012 «Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам
21.08.2007 Онлайн-конференция: ИТ-стратегия aэропорта «Внуково»
26.07.2007 Внуково тестируют новейший сканер для досмотра пассажиров
13.02.2007 Катастрофа во Внуково: проявление погодной аномалии?
09.11.2006 Аэропорт "Внуково" внедрит АСКУ
31.08.2006 В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях

Публикаций - 138, упоминаний - 145

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Астерос - Asteros 624 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 6
Toshiba Corporation 2830 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 4
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 119 4
Microsoft Corporation 22497 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 3
Крок - Croc 1616 3
Cisco Systems 4720 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Google LLC 10352 3
6072 3
Центел - Центральный телеграф 404 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Inform GmbH 22 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Такском - Taxcom 201 2
SpaceTeam - СпейсТим 30 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
SAP SE 4595 2
Oracle Corporation 6035 2
Yandex - Яндекс 5015 2
МаксимаТелеком 111 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 2
PayPal 634 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 2
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 123 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 155 1
Samsung Electronics 9333 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
Forcepoint - Stonesoft 45 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 54
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 285 51
Почта России ПАО 1853 27
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 135 18
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 15
Самолёт ГК 216 8
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 39 7
Аэрофлот - Aeroflot 648 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Роснефть НК 434 7
Северсталь ПАО - Severstal 308 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 15 5
Татэнерго 38 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
Татнефть 182 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Газпром ПАО 1008 3
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 48 3
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 3
Visa International 1809 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 3
Трансаэро - авиакомпания 56 2
AliExpress 327 2
Базэл Аэро - Аэродинамика 23 2
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
Транснефть 232 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 2
Почта Банк 319 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Россия ГТК Авиакомпания 65 2
PickPoint - Сеть постаматов 40 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 1
UPS 129 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 1
Таможня - Таможенная служба 421 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 10
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Верховный суд Российской Федерации 709 6
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 6
Президент Российской Федерации 3770 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области 21 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Правительство Москвы 1640 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 102 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 2
Московский Кремль - музейный комплекс 20 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
Конституционный суд РФ 79 1
World Bank Group - Всемирный банк 278 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 31 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 41 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 14
Мобильное приложение - Mobile app 4966 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 6
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Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 5
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Microsoft Exchange 1222 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 2
Inform GroundStar 4 1
Microsoft Windows 2104 1
Tele2 SOS-пакет 10 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 1
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа РТУ - Платформа унифицированных коммуникаций Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 59 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2201 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 70 1
ST Flagman Web 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
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МегаФон Wi-Fi FREE 8 1
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Рушайло Владимир 1 1
Солонин Сергей 85 1
Меркухин Алексей 1 1
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Иванов Александр 83 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
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Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 235 4
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Физика - Physics - область естествознания 889 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 59 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 139 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
Экономический эффект 694 1
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
CNews RND - R&D.CNews 2112 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Rusbase 15 1
Известия ИД 307 1
AP - Associated Press 1975 1
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