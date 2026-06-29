Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год. Павел Чернышёв "На Внуковском аэродроме" (1964) Павел Чернышёв "На Внуковском аэродроме" (1964) Ройтер Л.Г, "Аэропорт Внуково" (1960) Ройтер Л.Г, "Аэропорт Внуково" (1960) Дмитрий Ченин "Дорога на Внуково" (1959) Дмитрий Ченин "Дорога на Внуково" (1959) Павел Чернышёв "На Внуковском аэродроме" (1964)

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 6 дел, на cумму 4 642 952 909 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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