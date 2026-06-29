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Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW

Международный аэропорт Внуково — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается около 200 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Международный аэропорт Внуково в 2019 году побил исторический рекорд и обслужил свыше 24 млн пассажиров. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.

 

Павел Чернышёв "На Внуковском аэродроме" (1964) Павел Чернышёв "На Внуковском аэродроме" (1964)
Ройтер Л.Г, "Аэропорт Внуково" (1960) Ройтер Л.Г, "Аэропорт Внуково" (1960)
Дмитрий Ченин "Дорога на Внуково" (1959) Дмитрий Ченин "Дорога на Внуково" (1959)
Павел Чернышёв "На Внуковском аэродроме" (1964)

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29.06.2026 Гигантский российский аэропорт мощно избавился от иностранного ПО для управления багажом. Импортозамещение обошлось в сотни миллионов

Одна российская программа против двух иностранных В московском аэропорту «Внуково» заработало российское программное обеспечение в составе системы управления багажом,

26.03.2026 В аэропорту Внуково внедрена российская платформа Tessa

К началу 2026 г. в аэропорту Внуково завершено внедрение платформы Tessa. Об этом CNews сообщил представитель компании «Си
28.10.2025 Аэропорт Внуково повышает эффективность розыска багажа с помощью искусственного интеллекта

Международный аэропорт Внуково, последовательно внедряя инновации для повышения эффективности и качества обслуживани
23.07.2025 Аэропорт Внуково внедрил ИИ для проверки поддельных паспортов

ИИ полетел Как стало известно CNews, в московском аэропорту Внуково и екатеринбургском аэропорту Кольцово заработали пункты автоматического паспортного к
06.02.2025 Аэропорты Пулково и Внуково договорились об информационном сотрудничестве в рамках операционной деятельности

Оператор аэропорта Пулково и аэропорт Внуково намерены обмениваться актуальной информацией об этапах прибытия и отправления воздушн
25.04.2024 «Почта России» запустила тестирование автономного грузовика в ЛЦ Внуково

ЭвоКарго» дали старт совместному проекту по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Первый электрогрузовик Evocargo N1 начал курсировать на базе логистического центра «Почты» «Внуково-2». Тестирование будет проходить в течение месяца. Об этом CNews сообщили представители «Почты России» Специалисты «ЭвоКарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут д
06.09.2023 МТС включила связь на новых станциях линии московского метро, ведущей в аэропорт Внуково

тным мобильным интернетом две новые станции Солнцевской линии Московского метрополитена – «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино». Эта линия стала первой в России, соединившей метро с аэропортом. МТС за
20.02.2023 ГК 1520 внедрила новейшую цифровую систему управления на станции Внуково МЦД-4

Движением поездов на московской станции Внуково теперь управляет цифровая система разработки и производства дивизиона ЖАТ ГК 1520. Внуково – очередной объект будущего МЦД-4, где ГК 1520 установила новейшую российскую автоматик
15.12.2017 ФСБ арестовала сисадмина аэропорта «Внуково» за майнинг криптовалюты

Во «Внуково» добывали криптовалюту Сотрудниками Федеральной службы безопасности проведены обыски

18.06.2013 Технологии ГЛОНАСС объединили с системой управления ресурсами и полетами аэропорта «Внуково»

Холдинг SpaceTeam совместно с международным аэропортом «Внуково» в рамках комплекса SmartRamp выполнили интеграцию системы мониторинга и управления т
04.12.2012 «Почта России»: шантаж со стороны «Внуково-Карго» поставил под угрозу доставку почты адресатам

«Почта России» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу на действия компании «Внуково-Карго» – генерального агента авиаперевозчика «ЮТэйр». С 1 декабря без направления в а
26.03.2009 «МегаФон» запустил Wi-Fi в аэропорту «Внуково»

ий «МегаФон» первым из операторов «большой тройки» обеспечил полное покрытие сетью Wi-Fi аэропорта «Внуково» (внутренний и международный терминалы), говорится в сообщении компании. Благодаря эт
21.08.2007 Онлайн-конференция: ИТ-стратегия aэропорта «Внуково»

азвития информационных технологий в сфере рынка пассажирских авиаперевозок. В прошлом году аэропорт Внуково занял первое место среди всех европейских аэропортов в своей группе с темпом роста бо
26.07.2007 Внуково тестируют новейший сканер для досмотра пассажиров

В международном аэропорту Внуково приступили к опытной эксплуатации досмотрового сканирующего портала SafeScout 100, ин
13.02.2007 Катастрофа во Внуково: проявление погодной аномалии?

На борту самолета находились только 3 члена экипажа, никто из них не пострадал. Как сообщил корреспонденту R&D.CNews начальник пресс-службы Внуково Константин Кононыхин, самолет загорелся на взлете и упал непосредственно на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт закрыт до 19 часов 30 минут по московскому времени. Пресс-служба аэропорт
09.11.2006 Аэропорт "Внуково" внедрит АСКУ

о-наладочных работ по объекту: «Автоматизированная система коммерческого учета (АСКУ) ОАО «Аэропорт Внуково». На конкурс заявлено два лота. По лоту №1 - «Автоматизированная система коммерческог
31.08.2006 В аэропорту Внуково внедряется система оповещения о кризисных ситуациях

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ приступило к внедрению в аэропорту Внуково комплексной системы оповещения пассажиров об угрозе возникновения кризисных ситуаций,

Публикаций - 214, упоминаний - 303

Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 8
Ростелеком 10948 8
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 8
Microsoft Corporation 25775 7
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 7
Google LLC 12688 6
Sirena-Travel - Сирена-Трэвел 26 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
9594 5
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Oracle Corporation 7074 4
Toshiba Corporation 2980 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 4
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 4
Омникомм - Omnicomm 172 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 3
SpaceTeam - СпейсТим 30 3
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 3
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 3
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 42 3
SAP SE 5601 3
Cisco Systems 5372 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Крок - Croc 1964 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 2
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 2
Sabre Airline Solutions 16 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 92
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 73
Почта России ПАО 2370 37
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 27
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Роснефть НК - нефтяная компания 562 8
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 7
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Татнефть 243 6
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 6
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 5
Газстройинжиниринг 6 5
Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5 33 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
X5 Group - Перекрёсток 640 5
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 5
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 4
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 4
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 29 4
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 4
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 4
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 3
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 3
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Аэропорт Москва 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 19
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 8
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 4
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 3
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 3
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
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СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 9
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 9
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 5
Google Android 15243 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
JavaScript - JS - язык программирования 1425 4
C/C++ - Язык программирования 894 3
Inform GroundStar 5 3
НИИСССАУ - РК-Резерв 3 3
Apple iOS 8583 3
Linux OS 11533 3
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 2
Smart Engines - GreenOCR 45 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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