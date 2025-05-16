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Smart Engines GreenOCR


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 Российская ИИ-компания Smart Engines вышла на отрицательный уровень выброса углерода 1
07.12.2023 Пользователи Smart ID Engine могут автоматически распознавать рукописную прописку в паспорте за 0,4 секунды 1
03.11.2023 Клиенты Smart Engines получат налоговые льготы при внедрении ИИ для распознавания паспорта 1
26.09.2023 «Кредит Европа банк» внедрил ИИ-систему распознавания паспортов в мобильном банке 1
04.07.2023 Сеть “Да!” с помощью ИИ увеличила скорость найма работников 1
29.05.2023 «Директ кредит» ускорил обработку кредитных заявок в 2 раза с помощью искусственного интеллекта 1
26.04.2023 ГК «Борисхоф» в четыре раза ускорила проведение сделок с ИИ-технологией Smart Engines 1
27.02.2023 Платформа «Финуслуги» внедряет технологию проверки документов Smart Engines 1
27.12.2022 Smart Engines представила OCR для распознавания текста на 102 языках со скоростью 15 страниц в секунду 1
07.11.2022 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания банковских карт, QR-кодов, MRZ и номеров телефонов Smart Code Engine 1
31.10.2022 Smart Engines представила новую технологию зрительной памяти для определения типа документа 1
20.06.2022 ИИ Smart Engines распознает 55 паспортных разворотов в секунду 1
02.06.2022 Smart Engines представила ИИ для мобильного и потокового ввода первичных документов 1
30.05.2022 ИИ Smart Engines сократил в три раза время оформления покупки ювелирных изделий в сети Sokolov 1
01.02.2022 Smart Engines подвела итоги коммерческой и научной деятельности в 2021 году 1
01.12.2021 Технологии Smart Engines распознают данные банковских карт в мобильном суперприложении Kaspi.kz 1
22.11.2021 Сервис «Кнопка» внедрил технологию безопасного распознавания паспортов Smart Engines 1
12.11.2021 Smart Engines выпустила новую систему сканирования QR-кодов 1
22.10.2021 Smart Engines выпустила новую версию ИИ технологии распознавания банковских карт 1
05.10.2021 Технология Smart ID Engine помогла Royal Caribbean упростить процесс посадки пассажиров 1
21.09.2021 Tessi распознала более четырех млн документов с помощью технологий ИИ Smart Engines 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
10.06.2021 Платформа FreshCredit использует технологию безопасного распознавания паспортов Smart ID Engine 1
08.06.2021 Smart Engines представила технологии распознавания на базе «зеленого» ИИ 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
19.04.2021 Райффайзенбанк внедрил технологию распознавания паспортов компании Smart Engines для обслуживания клиентов 1
16.04.2021 Smart Engines представила новое Android-приложение для распознавания документов 1
22.12.2020 Smart Engines заработала на ИИ 247,5 млн рублей в 2020 году 1
15.12.2020 Разработка Smart Engines включена в карту ИИ-проектов для целей устойчивого развития ООН 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
15.10.2020 Smart Engines присоединилась к глобальному договору ООН 1
26.08.2020 МКБ внедрил технологию распознавания клиентских данных с помощью искусственного интеллекта 1
03.08.2020 Smart Engines подвела итоги I полугодия 2020 года 1
17.07.2020 Росбанк подключил искусственный интеллект для работы с документами клиентов 1
10.03.2020 Smart Engines стала поставщиком технологий «зеленого» ИИ для французской Tessi 1
06.03.2020 Разработчик систем ИИ Smart Engines стал резидентом «Сколково» 1
15.01.2020 Продажи Smart Engines за 2019 год подскочили на 49%, 1
23.12.2019 Smart Engines разработала технологию распознавания всех видов банковских карт 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 385 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8876 9
МегаФон 9224 8
VerifyMyAge 6 4
Blockpass IDN 6 4
iDenfy 5 4
Travizory - Travizory Border Security SA 5 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1111 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
HP Inc. 5715 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
ESG - Enterprise Strategy Group 243 1
Argos KYC 2 1
CNR-Nanotec 2 1
AMD - Advanced Micro Devices 4302 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2044 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Ablera 2 1
Digitax - САВ - Системы автоматического возмещения - Диджит Трейдинг 1 1
8443 1
ИИ-Технологии 133 1
Vodafone Qatar 1 1
NICE Systems 65 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
Technip 7 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1230 10
МКБ - Московский кредитный банк 575 9
ГПБ - Газпромбанк 1105 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Tessi 9 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 8
ВТБ - Почта Банк 470 7
Альфа-Банк 1795 7
АльфаСтрахование СГ 329 6
Citi - Citibank - Ситибанк 319 6
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 72 6
BCW - BioCollections Worldwide 7 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 512 4
Кредит Европа банк 66 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2498 3
Visa International 1953 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 3
Caribbean Airlines 5 3
Ренессанс Страхование 164 3
Ингосстрах СПАО 433 3
Oman Arab Bank 7 3
Emirates NBD 7 3
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 2
American Express - Amex 331 2
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 2
Альфа-Банк Казахстан 18 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 119 2
JCB International 145 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
Diners Club International - платёжная система 82 2
TWINO 4 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 2
Kaspi Bank 29 2
БалтБет БК - букмекерская контора 7 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 101 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1983 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3409 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2967 1
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IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 222 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 2
Латинский алфавит 191 2
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Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 2
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Forbes - Форбс 854 1
IEEE Access 13 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Forbes Global 2000 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 6
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
ICMV - International Conference on Machine Visio 4 3
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 6 3
День молодёжи - 27 июня 935 1
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