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Smart Engines GreenOCR
УПОМИНАНИЯ
Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 2
|Арлазаров Владимир 239 27
|Николаев Дмитрий 19 3
|Силуянов Дмитрий 6 2
|Цыганов Вячеслав 70 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Северюхин Андрей 6 1
|Воеводина Наталья 10 1
|Кобзев Евгений 16 1
|Путин Владимир 3237 1
|Глухов Алексей 5 1
|Магдеева Мария 4 1
|Андрейко Сергей 1 1
|Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 14 1
|Алутин Игорь 9 1
|Гераськин Тимофей 2 1
|Копаева Ольга 1 1
|Гюркан Доган 3 1
|Forbes - Форбс 854 1
|IEEE Access 13 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 6
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 293 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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