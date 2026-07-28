Smart Engines оптимизировала фирменные технологии «зеленого» ИИ для распознавания в браузере

Smart Engines оптимизировала флагманскую технологию «зеленого» ИИ для распознавания текста GreenOCR 2.0 в веб-среде. Глубокая оптимизация авторских нейросетевых архитектур позволила вдвое ускорить распознавание паспорта РФ в веб-приложениях и повысить скорость обработки других документов на 40%. Об этом CNews сообщил представитель Smart Engines.

Обновление стало ответом на растущий запрос рынка на функциональные веб-приложения, открыв возможность реализовать в браузере полноценные сценарии цифровой идентификации, антифрода, обработки документов и платежей – без ущерба пользовательскому опыту и безопасности.

На фоне санкционного давления российские финансовые и цифровые сервисы все активнее переводят клиентские сценарии в веб-среду. Браузерные PWA и мини-приложения мессенджеров рассматриваются бизнесом как новый платформонезависимый и универсальный канал для запуска новых продуктов и ежедневного взаимодействия с клиентами. На фоне растущего рыночного спроса на повышение удобства и расширение функциональности веб-приложений Smart Engines провела масштабную оптимизацию авторской технологии GreenOCR 2.0. Это дало возможность перенести в браузер сценарии, которые ранее ассоциировались преимущественно с нативными приложениями, включая комплексную цифровую идентификацию (KYC), антифрод, распознавание документов и платежные сервисы.

Оптимизация позволила в 2 раза ускорить распознавание российского паспорта и на 40% повысила скорость обработки документов в браузере. Ускорение также затронуло извлечение данных из кодифицированных объектов: считывание QR-кодов в веб-приложениях стало быстрее на 40%, а платежных реквизитов – на 25%. Вместе эти улучшения дают возможность реализовать полноценные клиентские сценарии, связанные с распознаванием документов и анализом изображений, непосредственно в браузере – с производительностью, неотличимой от мобильных приложений. Решение работает как в браузерных PWA, так и в мини-приложениях мессенджеров.

«GreenOCR 2.0 – второе поколение фирменной технологии Smart Engines, построенной на сверхлегких 4,6-битных и усредняющих 8-битных нейросетях. За счет применения векторных инструкций, оригинальных методов квантования и эффективного управления памятью нашим специалистам удалось радикально ускорить производительность в браузере всего нейросетевого стека. При этом обработка по-прежнему выполняется полностью локально на устройстве пользователя – без отправки изображений документов в облако. Фактически браузер перестает быть “облегченной” версией приложения и становится полноценным каналом взаимодействия с клиентом, облегчая запуск новых продуктов и освобождая от платформенной зависимости», – сказал Дмитрий Николаев, технический директор Smart Engines, д.т.н.

Технология поддерживается всеми популярными браузерами: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Chromium, Microsoft Edge, «Яндекс Браузер». Решения Smart Engines включены в реестр российского ПО и относятся к классу ИИ.