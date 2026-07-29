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CLM Customer lifecycle management Управление жизненным циклом клиента CLP Customer Lifecycle Platform платформа жизненного цикла клиента KYC Know your customer Знай своих клиентов Распознавание личности клиентов

CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов

 

 

Иван Крутько , Бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, Комус, М-Видео "Клиентский путь как способ развития цифровых продуктов. Опыт b2b ритейла" Конференция CNews 15.04.2025 | Москва "Заказная разработка ПО 2025"

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Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.07.2026 Voxys развивает CLP-платформу для работы с клиентскими аудиториями

Voxys усиливает направление BigData и развивает CLP-платформу для управления клиентскими аудиториями, поиска актуального интереса и запуска п
21.07.2026 Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC

меренные перекрытия данных, блики, расфокус и другие помехи прямо в процессе распознавания документов – и в реальном времени сообщает пользователю, что нужно исправить, чтобы выполнить все требования KYC при предъявлении паспорта. Новый механизм мгновенной обратной связи работает в веб-сервисах, PWA, мессенджерах, мобильных и десктопных приложениях и позволяет банкам, МФО, страховым и други
27.05.2026 Tera и Neurovision объявили о партнерстве для защиты бизнеса от мошенничества и дипфейков

стрибьютор Tera и «НейроВижн», российский разработчик платформы для удаленной верификации личности (KYC/AML), объявили о заключении лицензионного соглашения. Tera становится дистрибьютором полн
14.05.2025 МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества

МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе компьютерного зрения. Новый уровень защиты позволит банкам, МФО, страховым организациям, маркетплейсам, класс
28.10.2022 Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций

ti объявила о запуске сервиса типовых решений SlideLab, который позволяет оптимизировать разработку CLM-презентаций. Анонсирована стоимость разработки одного слайда в SlideLab — 15000 руб. Об э
12.04.2022 Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»

ИП к группам риска совершения подозрительных операций является правом банка; обмен сведениями с Банком России должен быть запушен не позднее 1 июля 2022; для обмена сведениями применяется Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ; ЦБ РФ организует пилотное тестирование Платформы ЗСК для всех банков согласно поэтапному плану-графику. В целях автоматизации ежедневного обмена данными между кредит
12.01.2022 ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам

Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных
12.11.2021 Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности

Argos KYC, глобальный поставщик решений для удаленной идентификации и верификации, внедряет в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического извлечения данных из

22.03.2017 «АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров

Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или «знай своего клиента») с применением технологии распред
03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru

Компании «Диасофт» и «Онланта» запустили в «облаке» OnCloud.ru сервис «Проверь своего клиента», с помощью которого банки могут оперативно проверять своих клиентов на причастность к противоправной деятельности. Об этом CNews сообщили в «Онланте», входящей в ГК «Лан
05.07.2002 Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег

ankers Association). Кроме того, критике респондентов подверглись требования отраслевого стандарта (KYC - Know Your Customer - "Знай своего клиента"), согласно которому пользователям банковских

Публикаций - 171, упоминаний - 244

CLM и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 474 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 12
IBM - International Business Machines Corp 9697 11
Oracle Corporation 7070 11
Telegram Group 2932 10
Microsoft Corporation 25762 9
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 928 8
Beorg - Биорг 129 7
Softline - Софтлайн 3735 7
9581 6
Крок - Croc 1963 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4950 6
Ростелеком 10935 5
МегаФон 10708 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Diasoft - Диасофт 1142 5
Naumen - Наумен 750 5
Navicon - Навикон 339 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
Google LLC 12674 4
Yandex - Яндекс 9193 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3055 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1096 3
AML Technology 6 3
Broadcom - VMware 2608 3
SAP SE 5597 3
Cisco Systems 5372 3
Meta Platforms - Facebook 4618 3
Intel Corporation 12803 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1439 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1349 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 945 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Selectel - Селектел 542 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 712 3
KPMG 277 3
Ланит - Норбит - Norbit 431 3
Coinbase 70 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8823 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3141 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1515 9
Альфа-Банк 1973 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1894 5
Visa International 1993 5
ПСБ - Промсвязьбанк 960 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Bank of America - Банк Америки 270 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2940 3
МКБ - Московский кредитный банк 655 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1899 3
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Barclays 122 2
Capital One 20 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 2
Merrill Lynch 454 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 137 2
Tessi 9 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 353 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1746 2
Go Invest - ГО Инвест 7 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1125 2
РЖД - Российские железные дороги 2094 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1239 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5642 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13767 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3435 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5963 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3682 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6534 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1593 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 786 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 209 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2336 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 257 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1408 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 12 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 22 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 29 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 4
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 288 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 44 1
OpenChain 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 780 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36109 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 63
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8239 48
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13241 45
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 43
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 36
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6224 33
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 566 33
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12211 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 28
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4840 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26267 14
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7856 14
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Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2877 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13939 13
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5191 12
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12873 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26733 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6552 12
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 7
Beorg Smart Vision 45 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 428 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 5
МТС ID - МТС ID KYC 74 5
ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 7 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1101 5
Google Android 15226 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6253 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 424 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 895 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 547 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 467 4
Smart Engines - GreenOCR 45 4
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 4
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 80 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1759 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1040 4
Apple iOS 8571 4
Linux OS 11515 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3547 4
Microsoft Office 4163 4
Intel x86 - архитектура процессора 2148 4
Microsoft Windows 16868 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Oracle Java - язык программирования 3466 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 4
Apple iPhone 6 4861 4
Hyperledger Fabric - HLF - фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 36 4
Navicon Pharma BI 20 3
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 24 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 50 3
СКБ Контур - Контур.Призма 24 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 281 3
NFCGate - Вредоносное ПО 30 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 3
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 3
Арлазаров Владимир 290 12
Востриков Юрий 86 4
Северюхин Андрей 6 4
Алигаджиев Руслан 15 4
Фомичев Андрей 74 3
Виноградов Игорь 18 2
Смирнов Евгений 41 2
Веригин Илья 38 2
Озеров Максим 9 2
Николаев Дмитрий 21 2
Стоянов Руслан 37 2
Верба Артем 2 2
Силуянов Дмитрий 6 2
Аникушин Роман 9 2
Марков Дмитрий 81 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Михалев Евгений 98 1
Березин Максим 144 1
Главчев Владимир 21 1
Макаров Валентин 251 1
Кулик Вадим 206 1
Путятинский Сергей 112 1
Сабынин Андрей 37 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
Талдыкина Наталья 54 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Лобанов Герман 2 1
Ермаченков Игорь 3 1
Кушнир Леонид 19 1
Лихачев Алексей 44 1
Павлов Андрей 44 1
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Чачава Александр 124 1
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Польша - Республика 2030 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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