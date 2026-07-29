CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - CLP - Customer Lifecycle Platform - платформа жизненного цикла клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов

Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC меренные перекрытия данных, блики, расфокус и другие помехи прямо в процессе распознавания документов – и в реальном времени сообщает пользователю, что нужно исправить, чтобы выполнить все требования KYC при предъявлении паспорта. Новый механизм мгновенной обратной связи работает в веб-сервисах, PWA, мессенджерах, мобильных и десктопных приложениях и позволяет банкам, МФО, страховым и други