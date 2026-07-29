Получите все материалы CNews по ключевому слову
CLM Customer lifecycle management Управление жизненным циклом клиента CLP Customer Lifecycle Platform платформа жизненного цикла клиента KYC Know your customer Знай своих клиентов Распознавание личности клиентов
- CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных
- CRM
- Loyalty Management - Системы лояльности
- AML - Anti-Money Laundering
Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
Иван Крутько , Бизнес-практик в B2B продажах и цифровой трансформации, Ex-директор по цифровому развитию, Комус, М-Видео "Клиентский путь как способ развития цифровых продуктов. Опыт b2b ритейла" Конференция CNews 15.04.2025 | Москва "Заказная разработка ПО 2025"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2026
|
Voxys развивает CLP-платформу для работы с клиентскими аудиториями
Voxys усиливает направление BigData и развивает CLP-платформу для управления клиентскими аудиториями, поиска актуального интереса и запуска п
|21.07.2026
|
Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC
меренные перекрытия данных, блики, расфокус и другие помехи прямо в процессе распознавания документов – и в реальном времени сообщает пользователю, что нужно исправить, чтобы выполнить все требования KYC при предъявлении паспорта. Новый механизм мгновенной обратной связи работает в веб-сервисах, PWA, мессенджерах, мобильных и десктопных приложениях и позволяет банкам, МФО, страховым и други
|27.05.2026
|
Tera и Neurovision объявили о партнерстве для защиты бизнеса от мошенничества и дипфейков
стрибьютор Tera и «НейроВижн», российский разработчик платформы для удаленной верификации личности (KYC/AML), объявили о заключении лицензионного соглашения. Tera становится дистрибьютором полн
|14.05.2025
|
МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества
МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе компьютерного зрения. Новый уровень защиты позволит банкам, МФО, страховым организациям, маркетплейсам, класс
|28.10.2022
|
Vivanti SlideLab — сервис оптимизации разработки CLM-презентаций
ti объявила о запуске сервиса типовых решений SlideLab, который позволяет оптимизировать разработку CLM-презентаций. Анонсирована стоимость разработки одного слайда в SlideLab — 15000 руб. Об э
|12.04.2022
|
Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»
ИП к группам риска совершения подозрительных операций является правом банка; обмен сведениями с Банком России должен быть запушен не позднее 1 июля 2022; для обмена сведениями применяется Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ; ЦБ РФ организует пилотное тестирование Платформы ЗСК для всех банков согласно поэтапному плану-графику. В целях автоматизации ежедневного обмена данными между кредит
|12.01.2022
|
ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам
Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных
|12.11.2021
|
Argos KYC внедряет ИИ-технологии Smart Engines для улучшения процесса идентификации личности
Argos KYC, глобальный поставщик решений для удаленной идентификации и верификации, внедряет в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического извлечения данных из
|22.03.2017
|
«АК Барс» банк приступил к внедрению технологии распределенных реестров
Сбербанк и банк «Открытие» реализовали пилотный проект по быстрому и безопасному обмену банковскими KYC-анкетами (Know Your Customer, или «знай своего клиента») с применением технологии распред
|03.02.2014
|
Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru
Компании «Диасофт» и «Онланта» запустили в «облаке» OnCloud.ru сервис «Проверь своего клиента», с помощью которого банки могут оперативно проверять своих клиентов на причастность к противоправной деятельности. Об этом CNews сообщили в «Онланте», входящей в ГК «Лан
|05.07.2002
|
Британские банки разочарованы в ПО, препятствующем отмыванию денег
ankers Association). Кроме того, критике респондентов подверглись требования отраслевого стандарта (KYC - Know Your Customer - "Знай своего клиента"), согласно которому пользователям банковских
CLM и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 290 12
|Востриков Юрий 86 4
|Северюхин Андрей 6 4
|Алигаджиев Руслан 15 4
|Фомичев Андрей 74 3
|Виноградов Игорь 18 2
|Смирнов Евгений 41 2
|Веригин Илья 38 2
|Озеров Максим 9 2
|Николаев Дмитрий 21 2
|Стоянов Руслан 37 2
|Верба Артем 2 2
|Силуянов Дмитрий 6 2
|Аникушин Роман 9 2
|Марков Дмитрий 81 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Михалев Евгений 98 1
|Березин Максим 144 1
|Главчев Владимир 21 1
|Макаров Валентин 251 1
|Кулик Вадим 206 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Сабынин Андрей 37 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 13 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Рахманкулов Рамиль 10 1
|Лобанов Герман 2 1
|Ермаченков Игорь 3 1
|Кушнир Леонид 19 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Павлов Андрей 44 1
|Беленький Александр 36 1
|Матвиенко Валентина 117 1
|Чачава Александр 124 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Хомков Игорь 47 1
|Осипов Александр 96 1
|Оганесян Артак 31 1
|Карнаух Павел 8 1
|Мольский Александр 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.