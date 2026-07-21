Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Николаев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 21
Николаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
|Арлазаров Владимир 290 8
|Тульчинский Станислав 90 4
|Киселева Наталья 5 2
|Борисов Алексей 33 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Миняев Михаил 3 2
|Жуков Вадим 3 2
|Вяткина Екатерина 2 2
|Хандожко Геннадий 2 2
|Осипенко Наталья 12 2
|Слученков Антон 18 2
|Андреева Ольга 7 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Дубровская Анна 21 2
|Осипов Фаддей 21 2
|Булатов Константин 4 2
|Овчинников Андрей 7 2
|Тарасов Максим 12 2
|Коптелов Андрей 134 2
|Греф Герман 484 2
|Маркелов Константин 42 2
|Копысов Виталий 64 1
|Воронин Павел 196 1
|Арлазаров Никита 7 1
|Тараторин Александр 58 1
|Бондарик Александр 7 1
|Лагунов Андрей 43 1
|Сологуб Денис 75 1
|Колганов Алексей 8 1
|Шинкарев Александр 33 1
|Истомин Константин 58 1
|Ульихин Павел 36 1
|Сафрыгин Егор 38 1
|Пчелин Юрий 41 1
|Руднева Валентина 26 1
|Шанина Ирина 28 1
|Дмитриев Андрей 49 1
|Довгаль Дмитрий 9 1
|Фараджев Игорь 6 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.