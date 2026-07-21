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Индексная книга (каталог) CNews*
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Николаев Дмитрий

СОБЫТИЯ


21.07.2026 Smart Engines научила ИИ объяснять пользователю, что именно мешает пройти проверку KYC 1
23.10.2024 В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники 1
10.07.2024 Российские ученые нашли способ ускорить считывание платежных QR-кодов до 40 миллисекунд 1
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля 1
14.03.2024 «Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж» 1
06.07.2023 Понижающая радиационную нагрузку российская технология КТ получила патент США 1
05.06.2023 Когда программисты не нужны. Приглашаем принять участие в секции Low-code в рамках CNews FORUM Кейсы 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
02.05.2023 США выдали патент на российский ИИ на принципах, «которых не хватает chatGPT» 2
10.02.2023 Россияне сумели получить в США патент на свою систему распознавания изображений 1
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему 1
19.07.2022 Smart Engines объявила о поиске партнеров-интеграторов для импортозамещения систем распознавания в России 1
21.06.2021 Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете 1
15.01.2020 Продажи Smart Engines за 2019 год подскочили на 49%, 1
28.11.2019 Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ 1
28.07.2015 Moldindconbank запустил услугу денежных переводов через банкоматы без карты 1
29.08.2012 Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка» 1
29.08.2012 Акробатический танец из Бразилии претендует на премию «Сбербанка» 1
13.08.2003 “Тетра Пак АО” оптимизирует производственные затраты 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Николаев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 471 8
МегаФон 10687 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15675 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9496 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3331 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 2
Diasoft - Диасофт 1133 2
Google LLC 12648 1
Kofax 61 1
Luxms 119 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 1
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 23 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
iBuildApp 10 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 21 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 17 1
Gelarm - Геларм 41 1
Megaputer Intelligence - Мегапьютер Интеллидженс 14 1
ХИ-квадрат 26 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Platformeco - Платформеко 4 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 63 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1177 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Directum - Директум 1259 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 413 1
OpenAI 518 1
ESG - Enterprise Strategy Group 262 1
Сател 185 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 1
Альфа-Банк 1971 5
ГПБ - Газпромбанк 1266 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1054 4
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 3
ВТБ - Почта Банк 513 3
МКБ - Московский кредитный банк 652 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1509 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 3
АльфаСтрахование СГ 386 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 88 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 276 2
Фора Банк 86 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 615 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
МОСГАЗ 45 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Группа Самолет 106 1
Кредит Европа банк 66 1
Акрон ГК - Дорогобуж 19 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Благосостояние НПФ 52 1
БалтБет БК - букмекерская контора 7 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 56 1
Moldindconbank - Молдинкомбанк 3 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 94 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3425 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 216 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 517 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13731 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6525 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
Федеральное казначейство России 1944 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22186 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2057 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4792 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3982 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1898 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13668 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1401 3
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 571 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4590 3
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1090 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4890 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 648 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10639 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5988 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16095 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6424 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11492 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5161 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1522 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18052 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8214 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26662 2
Оцифровка - Digitization 5168 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1163 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 783 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2225 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9972 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 725 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33339 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3214 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8213 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6210 2
Google Android 15202 4
Apple iOS 8556 4
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 3
Smart Engines - GreenOCR 44 3
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 67 2
W3C - WebAssembly - Wasm - Язык программирования низкого уровня для стековой виртуальной 49 2
Synplity Platform - Synplity AI 5 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1042 2
Linux OS 11489 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3539 2
Apple macOS 2408 2
Intel x86 - архитектура процессора 2143 2
Microsoft Windows 16852 2
Apple - App Store 3098 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1033 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1352 2
Купибилет - Kupibilet 34 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2394 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 61 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Smart Engines - Smart Document Engine - Smart DocumentReader - Smart Document Forensics 59 1
Luxms BI 118 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 507 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
ЦБ Азербайджан - AzeriCard - Национальная платежная система Азербайджана 5 1
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space - KS.IBP 39 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
UseTech - UseBus 31 1
OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 58 1
OpenAI - ChatGPT 701 1
Московская Биржа - Финуслуги 64 1
Google Chrome - браузер 1695 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1279 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1579 1
Google Cloud Platform - GCP 378 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 670 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
Арлазаров Владимир 290 8
Тульчинский Станислав 90 4
Киселева Наталья 5 2
Борисов Алексей 33 2
Алешкин Сергей 65 2
Миняев Михаил 3 2
Жуков Вадим 3 2
Вяткина Екатерина 2 2
Хандожко Геннадий 2 2
Осипенко Наталья 12 2
Слученков Антон 18 2
Андреева Ольга 7 2
Нерадовский Константин 18 2
Дубровская Анна 21 2
Осипов Фаддей 21 2
Булатов Константин 4 2
Овчинников Андрей 7 2
Тарасов Максим 12 2
Коптелов Андрей 134 2
Греф Герман 484 2
Маркелов Константин 42 2
Копысов Виталий 64 1
Воронин Павел 196 1
Арлазаров Никита 7 1
Тараторин Александр 58 1
Бондарик Александр 7 1
Лагунов Андрей 43 1
Сологуб Денис 75 1
Колганов Алексей 8 1
Шинкарев Александр 33 1
Истомин Константин 58 1
Ульихин Павел 36 1
Сафрыгин Егор 38 1
Пчелин Юрий 41 1
Руднева Валентина 26 1
Шанина Ирина 28 1
Дмитриев Андрей 49 1
Довгаль Дмитрий 9 1
Фараджев Игорь 6 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 165438 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54637 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47447 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14796 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1770 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 411 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1073 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19046 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4191 1
Южная Корея - Республика 7037 1
Азия - Азиатский регион 5908 1
Япония 13782 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3131 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19469 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3407 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Черногория 132 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Аргентина - Аргентинская Республика 614 1
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 141 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53246 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5673 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33594 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6572 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27173 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15967 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1722 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4500 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11585 3
Экономический эффект 1330 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 223 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57452 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18082 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6717 2
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 361 2
Спорт - Хоккей 268 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6704 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6490 1
Физика - Physics - область естествознания 2933 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3987 1
Паспорт - Паспортные данные 2835 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1086 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2020 1
Металлы - Никель - Nickel 358 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8465 1
Айсберг - Eisberg 200 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 529 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8045 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4974 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 337 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10279 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4591 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 3
CNews Инновация года - награда 155 1
РАН - Российская академия наук 2121 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1208 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Кейсы 312 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 5 1
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 1
CNews AWARDS - награда 571 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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От 815 руб./месяц

VPS

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От 30 руб./месяц

Dedicated

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От 1499 руб./месяц

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Техника

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Наука

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