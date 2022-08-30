AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему

Пивоваренная компания AB InBev Efes реализовала проект по внедрению системы планирования рабочего времени для управления графиками сменного персонала (WFM-система).

В качестве WFM-системы заказчиком была выбрана платформа Goodt, состоящая в реестре российского ПО. Внедрение системы осуществляли консультанты компании NDBC под авторским надзором вендора. Первые бизнес-результаты были получены уже спустя три месяца после старта — система начала успешно эксплуатироваться на первой производственной площадке в Клину. В настоящий момент завершена основная волна тиража, и проект успешно реализован на всех 11 предприятиях компании AB InBev Efes.

Перед командой проекта стояла задача по унификации процессов планирования рабочего времени и предоставлению производственным подразделениям возможности оперативно и гибко регулировать графики сотрудников в соответствии с потребностями бизнеса, трудовым законодательством РФ и внутренними нормативными документами компании.

В ходе реализации проекта был использован гибкий подход к внедрению системы, что позволило обеспечить реализацию всех ключевых бизнес-требований. Так, благодаря настроенной интеграции удалось получить запланированные результаты — единая точка входа для производственных подразделений и автоматический обмен данными с системой расчета заработной платы. Интегрированная система обеспечивает работу процессов на всех предприятиях в соответствии с нормами законодательства и спецификой компании. Благодаря этому удается гибко планировать и оптимизировать рабочий график сотрудников.

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«К проекту в AB InBev Efes мы подходили итерационно: на первом этапе был реализован пилот, который позволил спроектировать и апробировать целевые процессы. В настоящее время завершен основной тираж, и система продуктивно работает на всех производственных площадках компании», — сказал Дмитрий Николаев, руководитель проектов NDBC.

«Для нас большая честь, что наша система смогла заслужить доверие в секторе производственных компаний. Мы надеемся, система позволит AB InBev Efes сократить издержки и повысить эффективность управления производственным персоналом», — отметил Алексей Колганов, технический директор и архитектор Goodt (входит в группу «Ланит»).