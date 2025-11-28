Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186245
ИКТ 14449
Организации 11203
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Колганов Алексей


СОБЫТИЯ


28.11.2025 Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента 1
14.02.2024 Goodt создала первое в России облачное WFM-решение для малого и среднего бизнеса 1
15.12.2022 «Русагро» повысила эффективность благодаря внедрению WFM-решения от Goodt 1
15.12.2022 «Русагро» автоматизировала задачи руководителей по планированию рабочей нагрузки сотрудников 1
30.08.2022 AB InBev Efes совместно с NDBC и Goodt внедрила WFM-систему 1
08.10.2020 Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt перенесла сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Колганов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 5
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 3
VK - Mail.ru Group 3529 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 419 1
NTT Data - Itelligence AG 42 1
Русагро Группа Компаний 338 2
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 79 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3661 4
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 957 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5240 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7070 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1581 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4654 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2248 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 700 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4018 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1447 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 953 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 288 1
Оповещение и уведомление - Notification 5356 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 388 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1132 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2684 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1761 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 48 5
Ланит - Lansoft - Goodt WFM-решение - ранее Rostalent 15 2
NetApp Kubernetes Service - NetApp Kubernetes-as-a-service - NetApp Universal Control Plane for Managed Kubernetes 14 1
Verme - Моя смена - Биржа смен 11 1
Сорокин Алексей 16 2
Смирнова Мария 7 2
Николаев Дмитрий 19 1
Летунов Илья 49 1
Орловский Виктор 396 1
Россия - РФ - Российская федерация 156379 4
Россия - ПФО - Самарская область 1447 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1301 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 344 1
Россия - УФО - Свердловская область 1722 1
Россия - ЦФО - Орловская область 352 1
Россия - ПФО - Саратовская область 783 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 613 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 883 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 685 1
Россия - ЦФО - Курская область 695 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5844 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1946 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2539 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4399 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще