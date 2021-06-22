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Летунов Илья


22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 1
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool 1
19.02.2021 IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы 2
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок 1
14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» 1
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool 1
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe 1
10.12.2020 Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз 1
02.12.2020 Облачная платформа Mail Cloud Solutions подтвердила соответствие требованиям безопасности второго уровня 1
01.12.2020 Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень 1
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
20.10.2020 «1С:Готовое рабочее место» теперь доступно в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
12.10.2020 Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов 1
08.10.2020 Платформа для планирования и мотивации сотрудников Goodt перенесла сервисы в облако Mail.ru Cloud Solutions 1
30.09.2020 «Кометрика» перенесла свои сервисы в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
14.09.2020 Mail.ru Cloud Solutions и «Мегафон» помогут ускорить загрузку веб-ресурсов 1
27.08.2020 Продукты «Мойофис» стали доступны в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
16.07.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Postgres Professional запустили облачный сервис управляемой базы данных 1
16.06.2020 Philip Morris International выбрал Mail.ru Cloud Solutions приоритетным поставщиком 1
02.06.2020 Max Group снизила затраты с помощью облака Mail.ru Cloud Solutions 1
27.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит инфраструктуру для разработки медицинских решений 1
15.05.2020 Mail.ru Cloud Solutions совместно с «Жить в небе» поддержали «Бессмертный полк» 1
12.05.2020 Платформа Mail.ru Cloud Solutions масштабирует систему оцифровки документов Beorg Smart Vision 1
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum 1
28.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions и Variti разработали комплексные решения защиты облачных сайтов и приложений 1
21.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions внедрит платформу динамической инфраструктуры в X5 Retail 1
14.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions стала облачным сервис-провайдером инфраструктурного ПО SUSE 1
07.04.2020 ВШЭ переведет платформу онлайн-образования в облако Mail.ru Cloud Solutions 1
26.03.2020 Mail.ru Cloud Solutions поддержит малый и средний бизнес на фоне коронавируса 1
26.03.2020 Mail.ru Cloud Solutions поддержит малый и средний бизнес на фоне коронавируса 1
26.12.2019 Стартапы «Сколково» получили более 11 млн рублей от Mail.ru Cloud Solutions 1
10.12.2019 Burger King перевел свои цифровые решения в облачную среду Mail.ru Cloud Solutions 1
28.10.2019 Облачный портфель Axoft пополнился IaaS-решениями Mail.ru Cloud Solutions 1
09.09.2019 Mail.ru Group выходит на рынок облачной бизнес-аналитики 1
23.08.2019 Mail.ru Group начала привлекать дистрибьюторов для своих облачных сервисов 1
09.01.2019 Облака станут драйвером роста технологического рынка 4

Публикаций - 48, упоминаний - 59

Летунов Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 43
VK - Mail.ru Group 2485 16
Microsoft Corporation 11143 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 2
Greenplum 22 2
Ланит Интеграция 101 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Ланит ГК 1160 2
SAP SE 3218 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
VMware 1829 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 1
Acronis - Акронис 364 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Columbus - Колумбус 125 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Кометрика 10 1
Google LLC 7168 1
MONT - МОНТ 60 1
Variti 3 1
Beorg - Биорг 16 1
TeleMD - Интеллоджик 10 1
SpyLOG 17 1
Милдсофт 2 1
RightScale 8 1
Право.ру - Pravo.Tech 5 1
NetScout Systems 6 1
Selectel - Селектел 137 1
3770 1
Check Point Software Technologies 447 1
Oracle Corporation 3360 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
GitHub 412 1
Parallels Holdings 471 1
Citrix Systems 571 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
SUSE 168 1
Альфа-Банк 1127 5
Открытие ФК 538 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Avito - Авито 171 1
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 1
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 1
Max Group 1 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Danone - Данон 45 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
X5 Group 599 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
О2О Delivery club 153 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Аэрофлот 493 1
Wildberries 128 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
Kubernetes 307 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 4
DevOps - Development и Operations 297 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1261 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 38 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 60 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 15 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 236 1
RAFT Consensus Algorithm 3 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 16
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 4
Linux OS 4272 3
VK - Mail.ru Облако 77 3
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 3
Apache Hadoop 339 3
VK - Mail.ru Одноклассники 860 3
Microsoft Azure 1171 2
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 2
VK - Mail.ru Добро 6 2
NetApp Kubernetes-as-a-service 5 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
ВТБ Онлайн 137 2
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 2
VK - Mail.ru Cloud 1C 3 1
VK - Mail.ru Start 1 1
Милдсофт StartExam - система тестирования сотрудников 4 1
Variti Active Bot Protection 2 1
Max Merch 1 1
Apple M - ARM-процессор 33 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
ABC Solutions Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 5 1
Apache Mesos 4 1
Apache Airflow 9 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
МегаФон CDN 3 1
PMI IQOS 1 1
Акронис Защита Данных 7 1
Microsoft Azure Active Directory 22 1
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 35 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Зубов Евгений 12 2
Осипов Александр 22 2
Корякин Алексей 6 1
Телегин Дмитрий 1 1
Елин Дмитрий 5 1
Дутов Сергей 6 1
Очеретин Сергей 3 1
Колотовкин Сергей 1 1
Житинский Сергей 6 1
Емельченков Сергей 83 1
Павлов Дмитрий 5 1
Крысанов Павел 3 1
Аниканова Мария 3 1
Пестун Вадим 4 1
Кондратенко Кирилл 1 1
Рыжов Дмитрий 4 1
Кузнецов Антон 4 1
Андреенко Константин 2 1
Шакирбеков Тимур 2 1
Шалагинов Алексей 13 1
Спиридонов Александр 35 1
Исмолилов Андрей 1 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Борняков Дмитрий 1 1
Колганов Алексей 1 1
Цыганков Александр 1 1
Козлов Иван 21 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Главчев Владимир 17 1
Гонтарев Павел 69 1
Панченко Иван 43 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Чукарин Алексей 56 1
Свиридов Владимир 10 1
Зингерман Борис 35 1
Ганин Егор 50 1
Ермаков Александр 10 1
Иващенко Андрей 10 1
Осипов Константин 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - СФО - Новосибирск 1977 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Краснодар 1040 1
США - Техас 225 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа 3781 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
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CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
Великая Отечественная война 123 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Gartner 2196 1
Forrester Research 387 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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