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Летунов Илья
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 59
Летунов Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зубов Евгений 12 2
|Осипов Александр 22 2
|Корякин Алексей 6 1
|Телегин Дмитрий 1 1
|Елин Дмитрий 5 1
|Дутов Сергей 6 1
|Очеретин Сергей 3 1
|Колотовкин Сергей 1 1
|Житинский Сергей 6 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Павлов Дмитрий 5 1
|Крысанов Павел 3 1
|Аниканова Мария 3 1
|Пестун Вадим 4 1
|Кондратенко Кирилл 1 1
|Рыжов Дмитрий 4 1
|Кузнецов Антон 4 1
|Андреенко Константин 2 1
|Шакирбеков Тимур 2 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Исмолилов Андрей 1 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Борняков Дмитрий 1 1
|Колганов Алексей 1 1
|Цыганков Александр 1 1
|Козлов Иван 21 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Главчев Владимир 17 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Панченко Иван 43 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Свиридов Владимир 10 1
|Зингерман Борис 35 1
|Ганин Егор 50 1
|Ермаков Александр 10 1
|Иващенко Андрей 10 1
|Осипов Константин 8 1
|Gartner 2196 1
|Forrester Research 387 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
|МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767784, в очереди разбора - 671469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767784, в очереди разбора - 671469.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru