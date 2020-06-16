Philip Morris International выбрал Mail.ru Cloud Solutions приоритетным поставщиком

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала стратегическим ИТ-партнером аффилированных компаний Philip Morris в России. Десятки проектов компании, включая веб-сайты и e-commerce приложения, перенесены в облачную инфраструктуру MCS.

Компания Philip Morris International имеет офисы во многих городах России, в которых работает несколько тысяч сотрудников. На российском рынке PMI развивает множество ИТ-проектов: веб-сайты брендов, продукцию которых производит компания, e-commerce приложения, такие как IQOS и другие активности. Каждый из них требует большого количества масштабируемых вычислительных мощностей и стабильной работы. Для стабильности сервисов, оптимизации инфраструктурных расходов и ресурсов компании при разработке новых проектов было принято решение перенести данные и ИТ-инструменты в облако Mail.ru Cloud Solutions.

Специалисты MCS приняли Enterprise-приложения PMI в облако в исходном состоянии, что позволило провести миграцию бесшовно и без остановки бизнес-процессов. Проект удалось реализовать в рекордно короткие сроки — 6 месяцев. Из-за строгих корпоративных политик безопасности, для команды Philip Morris важно было сохранить возможность кастомизации ИТ-систем. Эксперты MCS настроили облачные сервисы таким образом, что работа с данными автоматически выстраивается в соответствии с политиками PMI.

Один из наиболее нестандартных проектов Philip Morris — платформа онлайн-торговли IQOS — насчитывает несколько млн пользователей по России. В период проведения промоакций активность на платформе кратно возрастает, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Гибкость и автомасштабирование облачной инфраструктуры, построенной на базе микросервисов, позволили защитить системы IQOS от сбоев и простоев, а также обеспечили доступность платформы в любой период вне зависимости от маркетинговых активностей.

Платформа Mail.ru Cloud Solutions позволяет специалистам Philip Morris оперативно и гибко подключать дополнительные ресурсы для тестирования различных сценариев, например, в бизнес-анализе. Облачные решения обеспечат простое и быстрое развертывание новых сервисов в облаке и непрерывность бизнес-процессов, изменения платформы будут проходить незаметно для пользователей.

«Построение и поддержка сервисов, которые обслуживают миллионы пользователей — основа нашего бизнеса. Специалисты MCS могут не просто предложить готовые решения и поддержку, но и кастомизировать их в соответствии с бизнес-задачами заказчика. У нас большой опыт в этой сфере, и мы готовы направить его на то, чтобы найти самое эффективное решение для наших партнеров», — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Для нас стратегическое партнерство с MCS — важный шаг в направлении надежной и безопасной инфраструктуры. Благодаря разнообразию облачных сервисов платформы мы уверены, что найдем подходящее решение для любой задачи или проекта и сможем кастомизировать его под наши нужды», — отметил Дмитрий Борняков, управляющий глобальных технических служб, Philip Morris International.