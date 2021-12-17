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VK Cloud Solutions
Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)


17.12.2021 Продукты Prof-IT Group будут доступны по модели SaaS на базе облачной платформы VK
17.12.2021 Schneider Electric и VK Cloud Solutions помогут удаленным предприятиям экономить на ИТ-инфраструктуре
10.12.2021 Сервисы VK Cloud Solutions помогли Prof-IT Group сократить время простоев на 65%
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference
17.11.2021 Schneider Electric и VK Cloud Solutions запустят облачные версии продуктов Schneider Electric в области энергоменеджмента
27.10.2021 VK Cloud Solutions помогает Logijet обрабатывать данные более 2 тыс. грузоперевозок одновременно
19.10.2021 Чемпионат творческих компетенций ArtMasters использует облачные сервисы VK Cloud Solutions
04.10.2021 Технологии голосового помощника Маруся стали доступны бизнесу в облаке Mail.ru Cloud Solutions
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes
13.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions обеспечит Akkermann Cement стабильную ИТ-инфраструктуру
31.08.2021 Mail.ru Group и QazCloud договорились о запуске облачной платформы на территории Республики Казахстан
30.08.2021 Mail.ru Group и ИТМО расширяют сотрудничество в области образовательных и научно-исследовательских проектов
26.08.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions будут развивать проекты в области геномных данных
27.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata
19.07.2021 «Мегафон» и Mail.ru Cloud Solutions повысили надежность и удобство сервисов «Русэнергосбыт»
14.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions заплатит до 3 млн рублей за обнаружение уязвимостей
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise
07.07.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions стала технологическим партнером «Агентства стратегический инициатив»
05.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии
28.06.2021 Аналитические сервисы Seeq в России будут предоставляться Mail.ru Cloud Solutions
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions
18.06.2021 В частном облаке Mail.ru Cloud Solutions появилась возможность использовать защищенную СУБД Jatoba
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний
30.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions и Schneider Electric создают облачную систему энергоменеджмента Cloud PME
28.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов
22.03.2021 «Инфосистемы джет» будет создавать частные облака на отечественной платформе Mail.ru Cloud Solutions
18.03.2021 Mail.ru Cloud Solutions расширила возможности бесплатного теста облачных сервисов
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей
19.02.2021 IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы
04.02.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает бесплатный образовательный проект по работе с большими данными в облаке
29.01.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет российским компаниям выйти на европейский рынок
14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»
12.01.2021 Платформа Mail.ru Cloud Solutions запустила бесплатный сервис облачного мониторинга
21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe
11.12.2020 L’Oreal внедрили маркировку продукции на базе «iDocs: Маркировка» в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions
02.12.2020 Облачная платформа Mail Cloud Solutions подтвердила соответствие требованиям безопасности второго уровня
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions

Публикаций - 188, упоминаний - 640

VK Cloud Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2810 75
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1822 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6205 15
5022 14
Microsoft Corporation 21000 12
SAP SE 4375 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7507 8
Diasoft - Диасофт 500 8
Amazon Inc - Amazon.com 2525 8
VMware 1970 7
Google LLC 9424 7
Arenadata - Аренадата Софтвер 44 7
IBM 8681 7
Yandex - Яндекс 4566 7
Программный продукт ГК 106 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7776 7
Oracle Corporation 5809 7
VK - Mail.ru Цифровые технологии 11 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8525 6
Intel Corporation 10791 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 217 5
Softline - Софтлайн 1757 5
Selectel - Селектел 143 5
Naumen - Наумен 439 5
Nvidia Corp 3020 5
Greenplum 24 5
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 65 5
Citrix Systems 724 4
Nortel Networks 1286 4
Центр2М - Center2М 50 4
1С-Битрикс - Bitrix 416 4
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 4
Ред Софт - Red Soft 265 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 72 4
Yota - Скартел 701 4
Schneider Electric 458 4
GitHub 445 4
Крок 1552 3
Accenture - Аксенчер 774 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 456 3
X5 Group 650 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4835 7
ГПБ - Газпромбанк 799 5
Auchan Holding - Ашан 168 5
О2О Delivery club 161 5
Магнит - Сеть магазинов 297 5
X5 Group - Пятерочка 289 4
CarPrice - Карпрайс 33 4
Avito - Авито 189 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1907 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 769 4
Альфа-Банк 1329 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 70 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 175 3
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 55 3
Danone - Данон 65 3
Wildberries 150 3
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 3
Ситимобил - Служба такси 122 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 3
ESforce 22 3
Аэрофлот 616 3
Казахмыс - Kazakhmys 42 2
Pony Express 58 2
ВТБ24 622 2
Инвитро - Invitro 42 2
Pandao 21 2
Tesla Motors 262 2
BeepCar - Бипкар 16 2
Газпром ПАО 748 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 335 2
АльфаСтрахование СГ 233 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 228 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 1
IKEA - ИКЕА 117 1
Лиза Алерт 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7340 6
Федеральное казначейство России 864 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3240 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1163 5
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1244 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1139 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1849 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 597 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 470 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1481 4
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 4
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 21 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 100 3
Правительство Московской области 62 3
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 3
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 49 3
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2017 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2030 3
Счётная палата РФ 555 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1100 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 826 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 95 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1731 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1985 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 154 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 3 1
ФБУ НЦПИ при Минюсте России - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 2 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 86 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 12 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Руссофт - Russoft 342 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 13 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 19 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
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