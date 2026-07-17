VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)

ChatPush перевел платформу клиентских коммуникаций в VK Cloud для запуска AI-сервисов ChatPush, омниканальная платформа для коммуникаций бизнеса с клиентами перенесла ключевую ИТ-инфраструктуру в VK Cloud. Миграция позволит компании быстрее запускать клиентские проекты, снизить затраты на хранение данных и подготовить платформу к запуску ИИ-сервисов на базе больших языковых моделей. Сег

Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами образовательного проекта Питерской Вышки и VK — получили доступ к облачным GPU-мощностям для реализации учебных и научно-исследовательских проектов. Ресурсы предоставлены при поддержке VK Education и VK Cloud и уже применяются в работе над реальными кейсами от VK и других индустриальных партнеров. Об этом CNews сообщили представители VK. Студенты ШИФТ получили доступ к инфраструктуре, анало

«Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина «Твой Дом», один из российских ритейлеров товаров для дома, перенес ИТ-инфраструктуру интернет-магазина и корпоративных систем в облако VK Cloud. Миграция охватила все ключевые системы — от фронтенда и бэкенда сайта до CRM и бухгалтерских сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK. Дополнительно компания организовала два

AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили

VK Tech проведёт в Москве конференцию VK Cloud Conf 2026 об облаке, ИИ и данных 17 июня 2026 года в Москве пройдёт VK Cloud Conf 2026, конференция VK Tech об облачной инфраструктуре, искусственном интеллекте

VK Tech запустила новую зону доступности облачной платформы VK Cloud Компания VK Tech объявила о запуске новой зоны доступности облачной платформы VK Cloud. Она размещена на базе собственного дата-центра VK и готова к эксплуатации. Запуск новой зоны доступности позволяет клиентам VK Cloud распределять нагрузку между четырьмя незави

Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представит

«Умная доставка» от «Норбит» теперь доступна в VK Cloud Собственный продукт «Норбит» для управления доставкой последней мили «Умная доставка» (ранее Norbit CDS) добавлен в магазин приложений VK Cloud. Клиенты облачной экосистемы VK смогут использовать решение для автоматизации логистики, оптимизации маршрутов и снижения стоимости транспортировки. Об этом CNews сообщил представитель

Операционная система Astra Linux 1.8 уровня защищенности «Смоленск» теперь доступна в публичном облаке VK Cloud VK Tech и «Группа Астра» объявили о доступности операционной системы Astra Linux Server версии 1.8 максимального уровня защищенности «Смоленск» в публичном облаке VK Cloud. Теперь государственные структуры, корпорации и организации с критической инфраструктурой могут развернуть сертифицированную и защищенную ОС прямо в облаке, не теряя при этом в произво

Фонд борьбы с лейкемией перешел на VK Cloud от VK Tech Фонд борьбы с лейкемией начал использовать облачное хранилище VK Cloud для резервного копирования данных цифровых проектов. Инфраструктура позволяет фонду обеспечивать надежное хранение резервных копий и повышать устойчивость ИТ-систем без необходимости р

Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживает любую активность на конечных то

VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан Новая зона доступности VK Cloud расположена в дата-центре KazTeleport в Астане, сертифицированном по международному стандарту Tier 3. Объектное хранилище VK Cloud поддерживает георезервирование по умолчанию —

«Фалькон Тех» перенесла высоконагруженные системы видеоаналитики в VK Cloud Российская компания «Фалькон Тех», разработчик ИТ-решений в области видеоаналитики и компьютерного зрения, развернула ключевые высоконагруженные сервисы в облачной платформе VK Cloud. Это стало частью перехода компании к модели полноценного технологического вендора. Об этом CNews сообщил представитель VK Cloud. «Фалькон Тех» работает с массивами данных сверх

Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud Благотворительный фонд «Большая Перемена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и выстраивать долгосрочные отношения с до

В маркетплейсе VK Cloud появилась платформа Xsquare для быстрой разработки бизнес-приложений VK Tech добавила в маркетплейс VK Cloud платформу Xsquare — решение российской компании «Хи-Квадрат» для создания приложений и сложных бизнес-систем. Платформа подходит компаниям, которым нужно быстро автоматизировать бизнес

«Лада-Имидж» построила систему обмена данными для дистрибуции автокомпонентов с облаком VK Cloud «Лада-Имидж», дочернее предприятие «АвтоВАЗа», дистрибьютор автокомпонентов, перенесла ключевые сервисы в облако VK Cloud и развернуло в нем интеграционный шлюз для централизованного обмена данными. Решение стало частью масштабного перехода с зарубежных решений на российские технологии и позволило компани

«Ночлежка» масштабирует CRM-систему для НКО с облаком VK Cloud обственную CRM-систему «Многофункциональный кабинет соцработника» (МКС) и распространяет ее среди некоммерческих организаций для помощи бездомным по всей России. Использование облачной инфраструктуры VK Cloud позволяет «Ночлежке» централизовать работу системы, обеспечить ее отказоустойчивость и упростить подключение региональных НКО без затрат на хостинг и администрирование. «Ночлежка» — пр

Российская BI-платформа Luxms BI стала доступна в маркетплейсе VK Cloud VK Tech добавила в маркетплейс VK Cloud российскую BI-платформу Luxms BI. Решение позволяет за несколько минут развернуть систему бизнес-аналитики и сразу приступить к созданию дашбордов и отчетов. Об этом CNews сообщили пре

СУБД «Ред База Данных» доступна в маркетплейсе VK Cloud В магазине приложений VK Cloud от VK Tech появился новый продукт — «Ред База Данных», российская безопасная система управления базами данных с открытым кодом от компании «Ред Софт». Решение можно использовать, встро

IDM-решение «Юнигейт» появилось на маркетплейсе VK Cloud В «Магазине приложений» VK Cloud от VK Tech представлено решение «Юнигейт» компании Parma TG для идентификации и централизованного управления доступом пользователей. «Юнигейт» сертифицировано ФСТЭК и подходит для защи

VK Cloud и BPMSoft объявляют о полной технологической совместимости Low-code платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft теперь официально доступна для развертывания в облачной инфраструктуре VK Cloud. Это открывает клиентам новые возможности — от гибкого выбора среды размещения до ускоренного запуска ИТ-систем без затрат на собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили предста

VK Cloud и RuStore запускают программу поддержки геймдев-компаний бизнеса в RuStore. «Мы создаем условия, в которых зарубежные студии смогут без лишних преград развивать бизнес в России. Специальные условия на использование облачных сервисов и поддержка со стороны VK Cloud помогут ускорить интеграцию и вывести игры на рынок без дополнительных затрат и рисков», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко. В рамках программы паблишеры

VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям цию подходов и компетенций в разработке; поддержка и развитие open-source решений, а также их внедрение в компании; популяризация облачных технологий и Kubernetes; развитие и объединение сообщества. «VK Cloud поддерживает Kubernetes-движение в России с 2018 г., предоставляя клиентам Kubernetes как сервис и активно развивая профессиональное сообщество. @Kubernetes Meetup и VK Kubernetes Conf

Low-code платформа GreenData появилась в маркетплейсе VK Cloud Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, объявила о размещении в маркетплейсе VK Cloud. Продукты GreenData теперь можно развертывать в облачной среде за считанные минуты — без сложной настройки и с полной поддержкой инфраструктуры, сертифицированной по требованиям ФСТЭК,

Фонд «Обнаженные сердца» перевел ключевые онлайн-платформы в облако от VK Tech VK Tech бесплатно предоставила фонду вычислительные мощности VK Cloud для хостинга основного сайта nakedheart.ru и информационной онлайн-платформы nakedheart.online. Эти ресурсы являются основными каналами коммуникации с благополучателями, специалистами,

«Спортмастер» в 20 раз увеличил объем облачных мощностей с платформой VK Cloud ИТ-компания SM Lab (входит в состав «Спортмастера») с 2019 г. развивает приложения в облачной платформе VK Cloud. За шесть лет работы SM Lab существенно увеличила объем используемых ресурсов в облаке VK Cloud. Максимальный показатель доходил до роста в 20 раз от первоначального объема. Об

В VK Cloud появилось решение для бизнес-аналитики В «Магазине приложений» VK Cloud появилось новое BI и ETL-решение Loginom, предназначенное для бизнес-аналитики. Loginom позволяет удобно, безопасно и эффективно работать с данными без локального развертывания. Об это

VK Cloud предоставляет ресурсы для поддержки научных проектов Вузы, команды и отдельные специалисты смогут использовать ресурсы облачной платформы VK Cloud для работы над научными задачами. Размер стартового гранта для каждого участника составляет 500 тыс. бонусных руб. на сервисы VK Cloud. Помимо инфраструктуры, участники программ

UserGate сертифицирован для работы в VK Cloud UserGate NGFW, решение компании UserGate, прошло сертификацию на платформе VK Cloud от VK Tech. Межсетевой экран UserGate NGFW может применяться клиентами для обеспечения дополнительной защиты виртуальной инфраструктуры проектов, размещенных в VK Cloud, а также

Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701 Облачная платформа VK Cloud успешно прошла сертификацию по стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и 27701 со стороны независимого стороннего аудитора – аккредитованного органа по сертификации TÜV Austria. Об этом CNe

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит корпоративное хранилище данных на базе Arenadata DB в VK Cloud Компания «Рив Гош» разработала систему для сбора отчетности и принятия решений на основе данных в масштабе всей розничной сети. Решение построено на базе облачного сервиса Arenadata DB в VK Cloud и обеспечивает автоматизированный сбор и анализ данных из 250 розничных магазинов и десятка корпоративных систем. Для реализации проекта «Рив Гош» разработала методологию анализа данны

VK Tech запустила облачный Data Lakehouse ом, который предоставляет пользователям возможность для построения корпоративного Data Lakehouse на управляемых облачных сервисах. Запуск Data Lakehouse стал возможен благодаря появлению на платформе VK Cloud нового сервиса Cloud Trino для обработки больших данных из разнообразных источников. Data Lakehouse в VK Cloud — это новый подход к хранению и анализу данных, который сочетает л

В VK Cloud добавили полнотекстовый поисковый движок Скоростной и производительный полнотекстовый поисковый движок MeiliSearch расширяет набор сервисов для работы с большими объемами текстовых данных на платформе VK Cloud. Пользователи облачной платформы смогут использовать это решение для реализации систем умного и интуитивно понятного поиска на своих площадках (например, поиск похожего товара или конт

VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями авая отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и ускоряя разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Практические задания позволят получить востребованные навыки работы с облаком на примере платформы VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Курс будет наиболее полезен облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они

VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями авая отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и ускоряя разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Практические задания позволят получить востребованные навыки работы с облаком на примере платформы VK Cloud. Курс будет наиболее полезен облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они получат продвинутые навыки работы с обла

Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке ologies подписала дистрибьюторское соглашение с ведущим поставщиком решений в области информационных технологий и кибербезопасности на рынках Египта и Африки, компанией Mideast Communication Systems (MCS), штаб-квартира которой расположена в Каире. Основная цель взаимодействия — обмениваться опытом в сфере ИБ и совместно продвигать в регионе современные продукты и услуги, способные обеспечи

Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud Сертификаты о технологической совместимости с продуктами Private Cloud и Dev Platform от VK Cloud получили решения DevSecOps отечественного вендора AppSec Solutions: комплексная платформа ASPM, решение для предотвращения атак на цепочку поставок ПО, а также платформа автоматизирова

Технология VK ускорила работу виртуальных рабочих мест VK Cloud В сервис Cloud Desktop от VK Cloud интегрирована технология виртуальных рабочих столов (VDI), которая разработана внутри VK. Она обеспечивает передачу видео с частотой до 120 кадров в секунду (FPS), высокое качество кар

VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами Облачная платформа VK Cloud запустила ИИ-консультанта, который отвечает на вопросы пользователей и помогает писать код для развертывания и тестирования инфраструктуры. Ответ на запрос занимает всего несколько сек