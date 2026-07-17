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VK Cloud Solutions Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)

VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)

VK Cloud Solutions (ранее Mail.ru Cloud Solutions) — облачная платформа для бизнеса и разработки, которая предлагает инструменты создания облачной инфраструктуры компаниям любого размера. VK Cloud Solutions входит в портфель решений VK Цифровые технологии и базируется на многолетнем опыте развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. VK Cloud Solutions предоставляет инфраструктурные и платформенные сервисы, экспертную поддержку, кастомные и частные инсталляции, а также помогает мигрировать в облако.

 

"Цифровая трансформация с помощью облаков на промышленных предприятиях" Артем Кузнецов, Менеджер по развитию бизнеса облачных проектов VK Cloud, данные 2023 года

Обзор «VK Cloud Solutions» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 ChatPush перевел платформу клиентских коммуникаций в VK Cloud для запуска AI-сервисов

ChatPush, омниканальная платформа для коммуникаций бизнеса с клиентами перенесла ключевую ИТ-инфраструктуру в VK Cloud. Миграция позволит компании быстрее запускать клиентские проекты, снизить затраты на хранение данных и подготовить платформу к запуску ИИ-сервисов на базе больших языковых моделей. Сег
16.07.2026 Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами

образовательного проекта Питерской Вышки и VK — получили доступ к облачным GPU-мощностям для реализации учебных и научно-исследовательских проектов. Ресурсы предоставлены при поддержке VK Education и VK Cloud и уже применяются в работе над реальными кейсами от VK и других индустриальных партнеров. Об этом CNews сообщили представители VK. Студенты ШИФТ получили доступ к инфраструктуре, анало
09.07.2026 «Твой Дом» построил на базе VK Cloud отказоустойчивую облачную инфраструктуру для интернет-магазина

«Твой Дом», один из российских ритейлеров товаров для дома, перенес ИТ-инфраструктуру интернет-магазина и корпоративных систем в облако VK Cloud. Миграция охватила все ключевые системы — от фронтенда и бэкенда сайта до CRM и бухгалтерских сервисов. Об этом CNews сообщили представители VK. Дополнительно компания организовала два
01.07.2026 AW BI появилась в маркетплейсе VK Cloud

BI-платформа AW BI стала доступна в маркетплейсе облачных решений VK Cloud. Размещение позволит компаниям ускорить запуск аналитических инструментов и сократить затраты на внедрение за счет использования готовой облачной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили
11.06.2026 VK Tech проведёт в Москве конференцию VK Cloud Conf 2026 об облаке, ИИ и данных

17 июня 2026 года в Москве пройдёт VK Cloud Conf 2026, конференция VK Tech об облачной инфраструктуре, искусственном интеллекте

12.05.2026 VK Tech запустила новую зону доступности облачной платформы VK Cloud

Компания VK Tech объявила о запуске новой зоны доступности облачной платформы VK Cloud. Она размещена на базе собственного дата-центра VK и готова к эксплуатации. Запуск новой зоны доступности позволяет клиентам VK Cloud распределять нагрузку между четырьмя незави
22.04.2026 Китайский разработчик игр Bronze Games выходит на российский рынок с помощью RuStore и VK Cloud

Китайская игровая компания Bronze Games запустила свой первый проект в России, используя инфраструктуру VK Cloud и дистрибуцию через RuStore. Партнерская программа двух сервисов позволила разработчику выйти на новый рынок и развернуть локальную ИТ-инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представит
15.04.2026 «Умная доставка» от «Норбит» теперь доступна в VK Cloud

Собственный продукт «Норбит» для управления доставкой последней мили «Умная доставка» (ранее Norbit CDS) добавлен в магазин приложений VK Cloud. Клиенты облачной экосистемы VK смогут использовать решение для автоматизации логистики, оптимизации маршрутов и снижения стоимости транспортировки. Об этом CNews сообщил представитель
09.04.2026 Операционная система Astra Linux 1.8 уровня защищенности «Смоленск» теперь доступна в публичном облаке VK Cloud

VK Tech и «Группа Астра» объявили о доступности операционной системы Astra Linux Server версии 1.8 максимального уровня защищенности «Смоленск» в публичном облаке VK Cloud. Теперь государственные структуры, корпорации и организации с критической инфраструктурой могут развернуть сертифицированную и защищенную ОС прямо в облаке, не теряя при этом в произво
24.03.2026 Фонд борьбы с лейкемией перешел на VK Cloud от VK Tech

Фонд борьбы с лейкемией начал использовать облачное хранилище VK Cloud для резервного копирования данных цифровых проектов. Инфраструктура позволяет фонду обеспечивать надежное хранение резервных копий и повышать устойчивость ИТ-систем без необходимости р
05.03.2026 Решение для защиты конечных точек Bi.Zone EDR совместимо с VK Cloud

Разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech и компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone подтвердили совместимость решения Bi.Zone EDR с облачной платформой VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Bi.Zone EDR — решение для обнаружения и реагирования на сложные угрозы в реальном времени, которое отслеживает любую активность на конечных то
27.02.2026 VK Tech запустила вторую зону доступности VK Cloud в Республике Казахстан

Новая зона доступности VK Cloud расположена в дата-центре KazTeleport в Астане, сертифицированном по международному стандарту Tier 3. Объектное хранилище VK Cloud поддерживает георезервирование по умолчанию —

26.02.2026 «Фалькон Тех» перенесла высоконагруженные системы видеоаналитики в VK Cloud

Российская компания «Фалькон Тех», разработчик ИТ-решений в области видеоаналитики и компьютерного зрения, развернула ключевые высоконагруженные сервисы в облачной платформе VK Cloud. Это стало частью перехода компании к модели полноценного технологического вендора. Об этом CNews сообщил представитель VK Cloud. «Фалькон Тех» работает с массивами данных сверх
20.02.2026 Фонд «Большая Перемена» построил CRM-систему учета пожертвований в облаке VK Cloud

Благотворительный фонд «Большая Перемена» использует облачную инфраструктуру VK Cloud для размещения и развития собственной CRM-системы. Облачные ресурсы позволяют фонду обеспечивать стабильную работу системы учета пожертвований и выстраивать долгосрочные отношения с до
05.02.2026 В маркетплейсе VK Cloud появилась платформа Xsquare для быстрой разработки бизнес-приложений

VK Tech добавила в маркетплейс VK Cloud платформу Xsquare — решение российской компании «Хи-Квадрат» для создания приложений и сложных бизнес-систем. Платформа подходит компаниям, которым нужно быстро автоматизировать бизнес
28.01.2026 «Лада-Имидж» построила систему обмена данными для дистрибуции автокомпонентов с облаком VK Cloud

«Лада-Имидж», дочернее предприятие «АвтоВАЗа», дистрибьютор автокомпонентов, перенесла ключевые сервисы в облако VK Cloud и развернуло в нем интеграционный шлюз для централизованного обмена данными. Решение стало частью масштабного перехода с зарубежных решений на российские технологии и позволило компани
26.01.2026 «Ночлежка» масштабирует CRM-систему для НКО с облаком VK Cloud

обственную CRM-систему «Многофункциональный кабинет соцработника» (МКС) и распространяет ее среди некоммерческих организаций для помощи бездомным по всей России. Использование облачной инфраструктуры VK Cloud позволяет «Ночлежке» централизовать работу системы, обеспечить ее отказоустойчивость и упростить подключение региональных НКО без затрат на хостинг и администрирование. «Ночлежка» — пр
22.01.2026 Российская BI-платформа Luxms BI стала доступна в маркетплейсе VK Cloud

VK Tech добавила в маркетплейс VK Cloud российскую BI-платформу Luxms BI. Решение позволяет за несколько минут развернуть систему бизнес-аналитики и сразу приступить к созданию дашбордов и отчетов. Об этом CNews сообщили пре
24.12.2025 СУБД «Ред База Данных» доступна в маркетплейсе VK Cloud

В магазине приложений VK Cloud от VK Tech появился новый продукт — «Ред База Данных», российская безопасная система управления базами данных с открытым кодом от компании «Ред Софт». Решение можно использовать, встро
13.11.2025 IDM-решение «Юнигейт» появилось на маркетплейсе VK Cloud

В «Магазине приложений» VK Cloud от VK Tech представлено решение «Юнигейт» компании Parma TG для идентификации и централизованного управления доступом пользователей. «Юнигейт» сертифицировано ФСТЭК и подходит для защи
31.10.2025 VK Cloud и BPMSoft объявляют о полной технологической совместимости

Low-code платформа со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft теперь официально доступна для развертывания в облачной инфраструктуре VK Cloud. Это открывает клиентам новые возможности — от гибкого выбора среды размещения до ускоренного запуска ИТ-систем без затрат на собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили предста
22.10.2025 VK Cloud и RuStore запускают программу поддержки геймдев-компаний

бизнеса в RuStore. «Мы создаем условия, в которых зарубежные студии смогут без лишних преград развивать бизнес в России. Специальные условия на использование облачных сервисов и поддержка со стороны VK Cloud помогут ускорить интеграцию и вывести игры на рынок без дополнительных затрат и рисков», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко. В рамках программы паблишеры

17.10.2025 VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» создадут первую в России некоммерческую ассоциацию по облачным технологиям

цию подходов и компетенций в разработке; поддержка и развитие open-source решений, а также их внедрение в компании; популяризация облачных технологий и Kubernetes; развитие и объединение сообщества. «VK Cloud поддерживает Kubernetes-движение в России с 2018 г., предоставляя клиентам Kubernetes как сервис и активно развивая профессиональное сообщество. @Kubernetes Meetup и VK Kubernetes Conf
25.09.2025 Low-code платформа GreenData появилась в маркетплейсе VK Cloud

Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, объявила о размещении в маркетплейсе VK Cloud. Продукты GreenData теперь можно развертывать в облачной среде за считанные минуты — без сложной настройки и с полной поддержкой инфраструктуры, сертифицированной по требованиям ФСТЭК,
20.08.2025 Фонд «Обнаженные сердца» перевел ключевые онлайн-платформы в облако от VK Tech

VK Tech бесплатно предоставила фонду вычислительные мощности VK Cloud для хостинга основного сайта nakedheart.ru и информационной онлайн-платформы nakedheart.online. Эти ресурсы являются основными каналами коммуникации с благополучателями, специалистами,
16.07.2025 «Спортмастер» в 20 раз увеличил объем облачных мощностей с платформой VK Cloud

ИТ-компания SM Lab (входит в состав «Спортмастера») с 2019 г. развивает приложения в облачной платформе VK Cloud. За шесть лет работы SM Lab существенно увеличила объем используемых ресурсов в облаке VK Cloud. Максимальный показатель доходил до роста в 20 раз от первоначального объема. Об

07.07.2025 В VK Cloud появилось решение для бизнес-аналитики

В «Магазине приложений» VK Cloud появилось новое BI и ETL-решение Loginom, предназначенное для бизнес-аналитики. Loginom позволяет удобно, безопасно и эффективно работать с данными без локального развертывания. Об это
03.07.2025 VK Cloud предоставляет ресурсы для поддержки научных проектов

Вузы, команды и отдельные специалисты смогут использовать ресурсы облачной платформы VK Cloud для работы над научными задачами. Размер стартового гранта для каждого участника составляет 500 тыс. бонусных руб. на сервисы VK Cloud. Помимо инфраструктуры, участники программ
18.03.2025 UserGate сертифицирован для работы в VK Cloud

UserGate NGFW, решение компании UserGate, прошло сертификацию на платформе VK Cloud от VK Tech. Межсетевой экран UserGate NGFW может применяться клиентами для обеспечения дополнительной защиты виртуальной инфраструктуры проектов, размещенных в VK Cloud, а также
13.03.2025 Облачная платформа VK Cloud в Казахстане успешно прошла сертификацию по требованиям ISO 27001, 27017, 27018, 27701

Облачная платформа VK Cloud успешно прошла сертификацию по стандартам ISO 27001, 27017, 27018 и 27701 со стороны независимого стороннего аудитора – аккредитованного органа по сертификации TÜV Austria. Об этом CNe
04.03.2025 Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит корпоративное хранилище данных на базе Arenadata DB в VK Cloud

Компания «Рив Гош» разработала систему для сбора отчетности и принятия решений на основе данных в масштабе всей розничной сети. Решение построено на базе облачного сервиса Arenadata DB в VK Cloud и обеспечивает автоматизированный сбор и анализ данных из 250 розничных магазинов и десятка корпоративных систем. Для реализации проекта «Рив Гош» разработала методологию анализа данны
17.02.2025 VK Tech запустила облачный Data Lakehouse

ом, который предоставляет пользователям возможность для построения корпоративного Data Lakehouse на управляемых облачных сервисах. Запуск Data Lakehouse стал возможен благодаря появлению на платформе VK Cloud нового сервиса Cloud Trino для обработки больших данных из разнообразных источников. Data Lakehouse в VK Cloud — это новый подход к хранению и анализу данных, который сочетает л
17.01.2025 В VK Cloud добавили полнотекстовый поисковый движок

Скоростной и производительный полнотекстовый поисковый движок MeiliSearch расширяет набор сервисов для работы с большими объемами текстовых данных на платформе VK Cloud. Пользователи облачной платформы смогут использовать это решение для реализации систем умного и интуитивно понятного поиска на своих площадках (например, поиск похожего товара или конт
20.12.2024 VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями

авая отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и ускоряя разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Практические задания позволят получить востребованные навыки работы с облаком на примере платформы VK Cloud. Об этом CNews сообщили представители VK. Курс будет наиболее полезен облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они
20.12.2024 VK Cloud предлагает бесплатное обучение работе с облачными технологиями

авая отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру и ускоряя разработку за счет автоматизации и DevOps-подхода. Практические задания позволят получить востребованные навыки работы с облаком на примере платформы VK Cloud. Курс будет наиболее полезен облачным инженерам, архитекторам, сетевым администраторам, DevOps-инженерам и другим техническим специалистам. Они получат продвинутые навыки работы с обла
05.12.2024 Positive Technologies договорилась о партнерстве с крупнейшим поставщиком решений для ИБ в Египте и Африке

ologies подписала дистрибьюторское соглашение с ведущим поставщиком решений в области информационных технологий и кибербезопасности на рынках Египта и Африки, компанией Mideast Communication Systems (MCS), штаб-квартира которой расположена в Каире. Основная цель взаимодействия — обмениваться опытом в сфере ИБ и совместно продвигать в регионе современные продукты и услуги, способные обеспечи
18.11.2024 Решения AppSec Solutions сертифицированы для работы с VK Cloud

Сертификаты о технологической совместимости с продуктами Private Cloud и Dev Platform от VK Cloud получили решения DevSecOps отечественного вендора AppSec Solutions: комплексная платформа ASPM, решение для предотвращения атак на цепочку поставок ПО, а также платформа автоматизирова
15.11.2024 Технология VK ускорила работу виртуальных рабочих мест VK Cloud

В сервис Cloud Desktop от VK Cloud интегрирована технология виртуальных рабочих столов (VDI), которая разработана внутри VK. Она обеспечивает передачу видео с частотой до 120 кадров в секунду (FPS), высокое качество кар
01.11.2024 VK Cloud запустила ИИ-консультанта для работы с облачными сервисами

Облачная платформа VK Cloud запустила ИИ-консультанта, который отвечает на вопросы пользователей и помогает писать код для развертывания и тестирования инфраструктуры. Ответ на запрос занимает всего несколько сек
28.10.2024 Пользователям VK Cloud стал доступен новый сервис контроля безопасности проектов

На платформе VK Cloud запущен новый сервис для повышения безопасности приложений – Cloud Audit. С его помощью бизнес может обеспечивать непрерывный мониторинг и анализ событий безопасности в информационной


Публикаций - 510, упоминаний - 794

VK Cloud Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 227
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 189
VK - Mail.ru Group 3602 150
Selectel - Селектел 544 45
9594 40
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 35
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 31
Ростелеком 10948 31
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 31
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 30
SimbirSoft - СимбирСофт 124 29
Microsoft Corporation 25775 29
Softline - Софтлайн 3743 28
Yandex - Яндекс 9216 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
МегаФон 10742 23
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 22
Broadcom - VMware 2610 21
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
Oracle Corporation 7074 16
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 101 14
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 14
Google LLC 12688 14
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 14
SAP SE 5601 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 12
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
1С-Битрикс - Bitrix 675 11
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 11
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
RuVDS - МТ Финанс 107 10
Telegram Group 2940 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 36
ГПБ - Газпромбанк 1273 34
Северсталь ПАО - Severstal 629 33
Почта России ПАО 2370 33
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 32
Русагро Группа Компаний 379 29
Газпром бурение 62 29
Силовые машины 166 29
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 29
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 12
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 12
Акрон Холдинг - Akron Holding 22 12
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 12
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 12
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 12
ГК ВИК 18 12
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 9
Газпром нефть 725 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 8
Сбер - Еаптека 59 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Альфа-Банк 1979 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 5
Инвитро - Invitro 84 5
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 61
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 47
Федеральное казначейство России 1949 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 7
Федеральное собрание Российской Федерации 318 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 5
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 3
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
Правительство Челябинской области 78 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 378
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 281
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 276
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 150
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 146
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 136
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 121
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 113
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 111
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 110
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 106
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 100
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 97
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 88
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 84
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 82
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 80
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 75
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 73
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 72
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 67
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 63
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 56
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 42
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 41
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 41
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 37
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 36
DevOps - Development и Operations 1240 36
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 35
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 35
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 34
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 34
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 288 34
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 33
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 32
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 54
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 54
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 45
Linux OS 11533 41
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 32
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 32
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 30
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 26
Microsoft Windows 16882 26
Linx Cloud 92 25
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 20
VK - Mail.Ru Infra 44 18
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 18
Microsoft Azure 1526 18
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 18
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 17
VK - Mail.Ru Icebox 31 17
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
VK - Mail.Ru Почта 418 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 14
Много приложений - RuStore - Рустор 628 13
VK Data Platform 22 13
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 26 12
Nvidia Tesla GPU 198 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 12
Apache Hadoop 470 11
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 11
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 106 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 10
VK Cloud - VK Dev Platform - VK DevPlatform 14 10
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 10
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 9
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 9
Intel x86 - архитектура процессора 2151 9
Google Cloud Platform - GCP 383 9
Лазаренко Дмитрий 108 102
Летунов Илья 49 44
Шадаев Максут 1210 30
Сергеев Сергей 179 29
Лигачев Глеб 120 29
Ульянов Николай 176 29
Воеводин Александр 40 29
Шойтов Александр 116 29
Круглов Виктор 43 29
Граденко Михаил 56 29
Трошина Елена 39 29
Чудинов Дмитрий 103 29
Атоян Антон 36 29
Соболев Роман 48 29
Фарберов Александр 29 29
Варжавин Иван 30 29
Суровец Дмитрий 115 29
Аникин Леонид 61 27
Гонтарев Павел 122 24
Ганин Егор 54 21
Цыганков Роман 62 15
Катамадзе Анна 133 14
Шершнев Алексей 20 14
Афанасьев Александр 53 13
Чекмарев Анатолий 22 13
Мезенцев Роман 41 13
Лапенков Вячеслав 22 13
Садова Карина 20 13
Алифанов Кирилл 84 12
Нестеров Александр 52 12
Титов Алексей 62 12
Осипов Дмитрий 15 12
Ильин Дмитрий 42 12
Сурова Надежда 31 12
Каримов Руслан 66 12
Ивин Владимир 19 12
Близгарев Юрий 21 12
Гребеник Геннадий 68 12
Золотов Владимир 30 12
Матвейчев Олег 21 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 335
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 71
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Казахстан - Республика 6048 18
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 16
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 14
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Европа 24964 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
Россия - УФО - Тюменская область 1365 5
Италия - Итальянская Республика 4508 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Узбекистан - Республика 2005 3
США - Калифорния 4829 3
Нидерланды 3746 3
Таджикистан - Республика 953 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Япония 13807 3
Армения - Республика 2449 3
Швеция - Королевство 3782 3
Индия - Bharat 5869 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 95
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 92
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 58
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 56
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 44
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 37
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 24
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 21
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 21
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 17
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 16
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 15
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Аренда 2687 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 12
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 11
Образование в России 2893 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 10
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Crunchbase 74 1
InformationWeek 241 1
InfoWorld 56 1
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
CNews Инновация года - награда 155 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 24
Gartner - Гартнер 3658 11
IDC - International Data Corporation 4975 6
Forrester Research 834 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
CNews SaaS рейтинг 28 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Мишень 186 2
Apple Hills Digital 14 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Облачные сервисы 23 1
Fortune Business Insights 32 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Markets&Markets Research 113 1
Research and Markets 26 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 6
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
Samsung Innovation Campus - SIC - IoT Академия Samsung - IT Академия Samsung 14 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАМН Общественного здоровья имени Семашко ФГБНУ 6 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 32
CNews FORUM Кейсы 313 31
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
VK All Cups 18 2
АстраКонф 3 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews AWARDS - награда 571 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CeBIT 614 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Citrix Synergy 6 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 17 1
AI Russia Awards 4 1
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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