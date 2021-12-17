Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK Cloud Solutions
Mail.Ru Cloud Solutions (MCS)
Публикаций - 188, упоминаний - 640
VK Cloud Solutions упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Летунов Илья 48 43
|Ганин Егор 50 21
|Аникин Леонид 50 17
|Лазаренко Дмитрий 16 14
|Аникин Денис 31 7
|Гребенщиков Дмитрий 22 7
|Гвоздева Наталья 13 6
|Гонтарев Павел 70 5
|Бутурлин Иван 17 4
|Фридштанд Андрей 11 4
|Хайруллин Айрат 40 4
|Рустамов Рустам 179 4
|Буйлов Юрий 13 4
|Кожин Вадим 5 4
|Касаткин Алексей 9 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмичева Анастасия 4 4
|Печенин Алексей 14 4
|Колбин Евгений 51 4
|Усманов Артур 24 4
|Лагода Георгий 58 4
|Горбунов Алексей 20 4
|Горский Николай 9 3
|Семенова Марина 9 3
|Белов Кирилл 14 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Краснов Александр 50 3
|Калиновский Богдан 8 3
|Кашницкая Анна 5 3
|Горбунов Сергей 17 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Мотовилов Олег 60 3
|Коровин Денис 5 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Колмыков Иван 3 3
|Селина Анна 3 3
|Исаев Алексей 12 3
|Бобылев Максим 7 3
|Добродеев Борис 89 3
|Наумов Олег 15 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 790 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5679 2
|Space Daily 528 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1194 1
|CrunchBase 63 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|InfoWorld 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru