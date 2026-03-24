Фонд борьбы с лейкемией перешел на VK Cloud от VK Tech

Фонд борьбы с лейкемией начал использовать облачное хранилище VK Cloud для резервного копирования данных цифровых проектов. Инфраструктура позволяет фонду обеспечивать надежное хранение резервных копий и повышать устойчивость ИТ-систем без необходимости разворачивать собственные серверные мощности. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Фонд борьбы с лейкемией с 2014 г. помогает взрослым пациентам с заболеваниями системы крови по всей России. Организация собирает средства на лечение и препараты, поддерживает подопечных на всех этапах борьбы с болезнью и реализует просветительские проекты. Фонд проводит лекции и круглые столы с участием медицинских специалистов, развивает программы психологической помощи и занимается борьбой с канцерофобией. За 11 лет работы фонда реализовано более 12 тыс. кейсов помощи пациентам.

Для устойчивой работы цифровых сервисов фонду важно обеспечивать сохранность данных и возможность их восстановления. Фонд начал сотрудничество с VK Tech после получения гранта в рамках программы для инициатив, которые работают на благо общества. Организация развернула резервное копирование данных проекта с использованием сервиса VK Object Storage. Облачное хранилище используется для хранения бэкапов, что позволяет защитить информацию и снизить риски потери данных.

Поддержкой облачной инфраструктуры со стороны фонда занимается один специалист, что упрощает эксплуатацию и позволяет команде сосредоточиться на развитии социальных программ.

«Для нас важно, чтобы цифровые проекты фонда работали надежно и данные были защищены. Работа с сервисом VK Добро, а затем и с платформой VK Cloud, уже несколько лет помогает нам привлекать внимание к проблеме диагноза «рак крови» и поддерживать наших подопечных», — отметил генеральный директор фонда Ануш Овсепян.

«Мы рады поддерживать организации, помогающие людям в тяжелой жизненной ситуации. Специально для таких проектов у нас действует программа — “Технологии для тех, кто помогает другим". Облачные сервисы позволяют НКО безопасно хранить данные и выстраивать надежную цифровую инфраструктуру даже при ограниченных технических ресурсах. Это помогает командам сосредоточиться на своей основной задаче — помощи людям», — сказал руководитель направления облачных и дата-сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

