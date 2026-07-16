Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

Студенты НИУ ВШЭ получили доступ к облачным ресурсам VK Cloud для работы над учебными и научными проектами

Студенты Школы информатики, физики и технологий (ШИФТ) — совместного образовательного проекта Питерской Вышки и VK — получили доступ к облачным GPU-мощностям для реализации учебных и научно-исследовательских проектов. Ресурсы предоставлены при поддержке VK Education и VK Cloud и уже применяются в работе над реальными кейсами от VK и других индустриальных партнеров. Об этом CNews сообщили представители VK.

Студенты ШИФТ получили доступ к инфраструктуре, аналогичной той, что используют в крупных ИТ-компаниях. Цель проекта — дать возможность решать практические задачи бизнеса еще во время учебы и прокачать навыки для дальнейшей карьеры в сфере технологий. Доступ к облачным GPU позволил увеличить скорость обработки данных, расширить разнообразие выборок и проверять больше гипотез в рамках одного проекта.

С помощью облачных GPU-мощностей студенты ШИФТ решали задачи разного уровня: от подготовки научных работ до разработки прикладных ИИ-решений. В рамках одного из проектов удалось сократить циклы экспериментов с нескольких недель до нескольких дней. Студенты также разработали метод, улучшающий качество генерации изображений на 10% относительно аналогов, и создали систему обнаружения дипфейков в видеопотоках в реальном времени для проверки подлинности медиаконтента.

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ
Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ цифровизация

«Мы совместно с Питерской Вышкой развиваем Школу информатики, физики и технологий, где студенты решают реальные кейсы — от обучения нейросетей до анализа больших данных. Для нас важно, чтобы ребята работали на инфраструктуре, которая не уступает той, что используют в индустрии. Благодаря облачным мощностям VK Cloud студенты могут экспериментировать, проверять гипотезы и создавать работающие прототипы. Это и есть подготовка специалистов нового уровня», — сказал бизнес-лидер направления «Облачная платформа» VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Для нас важно, чтобы студенты ШИФТ не просто получали знания, а могли применять их на практике. Без облачной инфраструктуры это затруднительно: локальные мощности не справляются с такими объемами. Доступ к облачным GPU-мощностям VK Cloud дал ребятам возможность работать бесперебойно и без ограничений. Результаты говорят сами за себя: например, исследование одного из студентов легло в основу трех научных работ — одну мы уже подали на международную конференцию, еще две готовим к публикации в ведущих изданиях», — сказал декан Школы информатики, физики и технологий Антон Зарубин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Китайцы создают интерфейс мозг-компьютер, не требующий делать дырку в черепе

Цифровая трансформация 2026: в тренде ИИ, платформенные решения и инхаус-разработка

На российских «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 миллионов иностранцев

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще