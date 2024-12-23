VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии

VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises Исследование VK Tech показало, что в ближайшие два-три года число организаций, выбирающих размещение коммуникационных решений на своих серверах, вырастет более чем в три раза. Это связано со стремлением биз

Объектное хранилище разработки VK Tech получило сертификат ФСТЭК России S3-совместимое объектное хранилище VK Tech получило сертификат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий, что данное решение со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации соответствует требованиям

Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech хнологическая и строительная компания в сфере недвижимости, реализовала единое цифровое пространство для эффективного управления кадровыми документами с помощью VK HR Tech. В настоящее время эксперты VK Tech адаптируют продукт к требованиям Pridex для обеспечения максимального соответствия технологическим стандартам компании. Переход на новую систему позволит Pridex значительно повысить эфф

VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез» оговые процессы, но и усиливать её инвестиционную привлекательность, что является важным шагом в развитии цифровой культуры бизнеса», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.

ИТ-«дочка» VK может провести IPO VK Tech может провести IPO Холдинг VK сообщил о том, что его «дочка» VK Tech (юридическое лицо – «ВК Технологии» может провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Одновременно с этим VK завершает консолидацию активов вертикали и интеграцию про

«Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech ентов на новую архитектуру. У сервиса повысилась скорость и стабильность работы при растущих нагрузках, а также появились новые возможности для внедрения бизнес-решений. Российская разработка команды VK Tech – сервис Tarantool – была выбрана «Ростелекомом» для решения задач по миграции личного кабинета пользователя с монолитной архитектуры на микросервисную, а также хранения сессий и автори

VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60% Рост за счет облаков и коммуникаций Выручка вендора корпоративного ПО VK Tech по итогам девяти месяцев 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (4,8 млрд руб.) выросла на 60,1% и составила 7,7 млрд руб. Это направление остается самым быстрорастущим в

НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП» салтинге играют наши партнеры, такие как «Лаб СП». Именно их экспертиза помогает реализовывать проекты такого масштаба и сложности», — сказал Егор Ворогушин, руководитель направления HR Tech компании VK Tech. Компания «Лаб СП» в рамках проекта помимо технических аспектов разработала методологию геймификации портала и корпоративную экономику заслуг. Кроме того, команда разработчика решила ко

Решение от VK Tech обеспечит КЭДО и автоматизирует HR-процессы для пользователей операционной системы «Ред ОС» водством. Среди доступного инструментария: программные и аппаратные решения партнеров компании «Ред Софт», настраиваемые окружения с современным графическим интерфейсом. «Мы стремимся делать продукты VK Tech доступными на базе всех актуальных операционных систем, особенно когда речь идет о российских разработках. Теперь компании, которые пользуются «Ред ОС», смогут интегрировать наши продук

«Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений «Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщил

VK Tech запускает центр компетенций нефти и газа полный спектр цифровых решений для управления процессами производства и сбыта в нефтегазовой отрасли. Её инфраструктурный и платформенный уровень будет сформирован на базе собственной инфраструктуры VK Tech. Команду центра компетенций возглавит Александр Трусов, ранее занимавший должность руководителя Центра нефтегазовых технологий в университете Иннополис. На платформе будут собраны перед

«К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы «К2Тех», участник ИТ-рынка по системной интеграции, и VK Tech, российский вендор корпоративного ПО, заключили технологическое партнерство. Его цель – предоставить российским компаниям HR-решения, которые позволят справиться с вызовами на рынке тру

VK Tech и «Солар» будут развивать совместные проекты в сфере кибербезопасности ают их. Партнерства позволяют нам расширять технологические возможности, создавать более гибкие и мощные инструменты для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. Портфель решений и сервисов кибербезопасности «Солар» и VK Tech будет ориентирован на крупных корпоративных и государственных заказчиков, технологические компании, для которых в

VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар» ся сонаправленное развитие решений вендоров как минимум в трех технологических направлениях: облачные технологии, системы по управлению человеческими ресурсами и КЭДО, а также корпоративное обучение. VK Tech совместно с «Солар» будет развивать решения в сфере коммуникаций, проекты по повышению навыков кибербезопасности для сотрудников коммерческого и государственного сектора. Еще одним напр

VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK. В новой должности он будет отвечать за системное развитие продуктового портфеля VK Tech. В зону ответственности Ивана войдет построение

VK Tech разработал единую платформу для работы с данными орый позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом», — сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

«ЕвроХим» автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech исом для каждой компании группы. В 2024 году пилотные внедрения коснутся 4,5 тыс. сотрудников предприятий «МХК ЕвроХим», «ПГ Фосфорит», «ПротехИнжиниринг» и «ЕвроХим-БМУ». Партнером проекта выступает VK Tech. Решение VK HR Tek интегрируется с корпоративными ИТ-системами компании и позволяет сократить время и ресурсы на делопроизводство. Обмен бумажными копиями документов в «ЕвроХиме» занима

«Мобиус Технологии» расширяет направления взаимодействия c VK Tech Инженеры «Мобиус Технологии» прошли обучение по ключевым продуктам VK Tech. Компания продолжает работу над реализацией меморандума, подписанного с VK Tech в конце прошлого года. Цель соглашения — совместно внедрять инновационные решения для ускорения ци

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool «Группа Астра» и компания VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимо

СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и VK Tech приступили к реализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя дл

«Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве «Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны планируют разрабатывать и развивать совместные проекты. Партнерство предполагает активное использование

VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса ертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход от ключевых продуктов компании для цифровизации процессов в организациях. Об этом CNews сообщили представители VK. «VK Tech разрабатывает ИТ-решения для бизнеса, включая облачные сервисы, инструменты для корпоративных коммуникаций и решения для оптимизации ключевых процессов в компаниях. Наша задача: выстрои

Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг Directum и «VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, кото

Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов Объединение системных интеграторов Ramax Group и VK Цифровые технологии, разработчик продуктов и сервисов для цифрового развития бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Совместное предложение для повышения эффективности процес

«Рексофт» стал технологическим партнером «VK цифровые технологии» «Рексофт», российский разработчик цифровых решений, стал технологическим партнером компании «VK цифровые технологии», подразделения VK, поставляющего технологии и решения для цифровой трансформации бизнеса холдинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Рексофт». Партнерское с

Компания VK Цифровые технологии примет участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» тия интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. На мероприятии CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» с докладом выступит Юлия Грошикова, руководитель группы по развитию клиентов VK Цифровые технологии. Она расскажет о новом тренде в развитии цифрового рабочего места сотрудника — переходе к SuperApp. SuperApp — технологическое решение для организации работы и доступа к

Компания VK Цифровые технологии примет участие конференции CNews “Business Process Management 2022” етний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. На мероприятии CNews “Business Process Management 2022” с докладом выступит Светлана Архипкина, директор по развитию бизнеса VK Цифровые технологии. Она расскажет об использовании цифровых двойников для анализа бизнес-процессов в компаниях, а также представит VK Process Mining. VK Process Mining — инструмент, который

«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а также упростились настройки кластера. Tarantool

Merlion и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов. В рамках сотрудничества партнеры Merlion смогут предлагать своим клиентам коммуникационную платфор

«Mail.ru цифровые технологии» представила российскую платформу процессной аналитики «Mail.ru цифровые технологии» представила платформу Process Mirror: она позволяет компаниям управлять бизнес-процессами в режиме реального времени. Платформа класса Process Mining (процессная ан

«Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса «Mail.ru Цифровые технологии» (входит в состав Mail.ru Group) представила новую коммуникационную платформу для гибридного офиса на базе Myteam. Инструменты платформы помогают настроить взаимодей

Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей По итогам 2020 года выручка «Mail.ru цифровые технологии», оператора облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и разработчика программных решений для бизнеса, превысила 2,3 млрд рублей: по сравнению с предыдущим годом она

«Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» договорились о старте партнерства в области создания нового класса решений для промышленных предприятий. В рамках партнерства компании предложат совмес