VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии

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VK выстраивает экосистему сервисов, которые помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею ежедневно пользуются больше 90% аудитории рунета. VK цифровые технологии – направление, в основе решений которого многолетний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.
В портфеле VK цифровые технологии — облачные сервисы VK Cloud Solutions, платформа in-memory вычислений Tarantool, платформа взаимодействия бизнеса и государства VK Tax Monitoring, а также линейка программных продуктов для управления персоналом, автоматизации производства и бизнес-процессов.
|23.12.2024
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VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises
Исследование VK Tech показало, что в ближайшие два-три года число организаций, выбирающих размещение коммуникационных решений на своих серверах, вырастет более чем в три раза. Это связано со стремлением биз
|20.12.2024
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Объектное хранилище разработки VK Tech получило сертификат ФСТЭК России
S3-совместимое объектное хранилище VK Tech получило сертификат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий, что данное решение со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации соответствует требованиям
|18.12.2024
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Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech
хнологическая и строительная компания в сфере недвижимости, реализовала единое цифровое пространство для эффективного управления кадровыми документами с помощью VK HR Tech. В настоящее время эксперты VK Tech адаптируют продукт к требованиям Pridex для обеспечения максимального соответствия технологическим стандартам компании. Переход на новую систему позволит Pridex значительно повысить эфф
|17.12.2024
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VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез»
оговые процессы, но и усиливать её инвестиционную привлекательность, что является важным шагом в развитии цифровой культуры бизнеса», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.
|10.12.2024
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ИТ-«дочка» VK может провести IPO
VK Tech может провести IPO Холдинг VK сообщил о том, что его «дочка» VK Tech (юридическое лицо – «ВК Технологии» может провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Одновременно с этим VK завершает консолидацию активов вертикали и интеграцию про
|06.12.2024
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«Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech
ентов на новую архитектуру. У сервиса повысилась скорость и стабильность работы при растущих нагрузках, а также появились новые возможности для внедрения бизнес-решений. Российская разработка команды VK Tech – сервис Tarantool – была выбрана «Ростелекомом» для решения задач по миграции личного кабинета пользователя с монолитной архитектуры на микросервисную, а также хранения сессий и автори
|21.11.2024
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VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%
Рост за счет облаков и коммуникаций Выручка вендора корпоративного ПО VK Tech по итогам девяти месяцев 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (4,8 млрд руб.) выросла на 60,1% и составила 7,7 млрд руб. Это направление остается самым быстрорастущим в
|12.11.2024
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НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП»
салтинге играют наши партнеры, такие как «Лаб СП». Именно их экспертиза помогает реализовывать проекты такого масштаба и сложности», — сказал Егор Ворогушин, руководитель направления HR Tech компании VK Tech. Компания «Лаб СП» в рамках проекта помимо технических аспектов разработала методологию геймификации портала и корпоративную экономику заслуг. Кроме того, команда разработчика решила ко
|22.10.2024
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Решение от VK Tech обеспечит КЭДО и автоматизирует HR-процессы для пользователей операционной системы «Ред ОС»
водством. Среди доступного инструментария: программные и аппаратные решения партнеров компании «Ред Софт», настраиваемые окружения с современным графическим интерфейсом. «Мы стремимся делать продукты VK Tech доступными на базе всех актуальных операционных систем, особенно когда речь идет о российских разработках. Теперь компании, которые пользуются «Ред ОС», смогут интегрировать наши продук
|18.10.2024
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«Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений
«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщил
|17.10.2024
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VK Tech запускает центр компетенций нефти и газа
полный спектр цифровых решений для управления процессами производства и сбыта в нефтегазовой отрасли. Её инфраструктурный и платформенный уровень будет сформирован на базе собственной инфраструктуры VK Tech. Команду центра компетенций возглавит Александр Трусов, ранее занимавший должность руководителя Центра нефтегазовых технологий в университете Иннополис. На платформе будут собраны перед
|15.10.2024
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«К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы
«К2Тех», участник ИТ-рынка по системной интеграции, и VK Tech, российский вендор корпоративного ПО, заключили технологическое партнерство. Его цель – предоставить российским компаниям HR-решения, которые позволят справиться с вызовами на рынке тру
|14.10.2024
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VK Tech и «Солар» будут развивать совместные проекты в сфере кибербезопасности
ают их. Партнерства позволяют нам расширять технологические возможности, создавать более гибкие и мощные инструменты для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. Портфель решений и сервисов кибербезопасности «Солар» и VK Tech будет ориентирован на крупных корпоративных и государственных заказчиков, технологические компании, для которых в
|14.10.2024
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VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар»
ся сонаправленное развитие решений вендоров как минимум в трех технологических направлениях: облачные технологии, системы по управлению человеческими ресурсами и КЭДО, а также корпоративное обучение. VK Tech совместно с «Солар» будет развивать решения в сфере коммуникаций, проекты по повышению навыков кибербезопасности для сотрудников коммерческого и государственного сектора. Еще одним напр
|01.10.2024
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VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech
VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK. В новой должности он будет отвечать за системное развитие продуктового портфеля VK Tech. В зону ответственности Ивана войдет построение
|24.09.2024
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VK Tech разработал единую платформу для работы с данными
орый позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом», — сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
|21.08.2024
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«ЕвроХим» автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech
исом для каждой компании группы. В 2024 году пилотные внедрения коснутся 4,5 тыс. сотрудников предприятий «МХК ЕвроХим», «ПГ Фосфорит», «ПротехИнжиниринг» и «ЕвроХим-БМУ». Партнером проекта выступает VK Tech. Решение VK HR Tek интегрируется с корпоративными ИТ-системами компании и позволяет сократить время и ресурсы на делопроизводство. Обмен бумажными копиями документов в «ЕвроХиме» занима
|17.07.2024
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«Мобиус Технологии» расширяет направления взаимодействия c VK Tech
Инженеры «Мобиус Технологии» прошли обучение по ключевым продуктам VK Tech. Компания продолжает работу над реализацией меморандума, подписанного с VK Tech в конце прошлого года. Цель соглашения — совместно внедрять инновационные решения для ускорения ци
|30.01.2024
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Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool
«Группа Астра» и компания VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимо
|15.12.2023
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СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и VK Tech приступили к реализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя дл
|23.10.2023
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«Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве
«Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны планируют разрабатывать и развивать совместные проекты. Партнерство предполагает активное использование
|28.09.2023
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VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса
ертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход от ключевых продуктов компании для цифровизации процессов в организациях. Об этом CNews сообщили представители VK. «VK Tech разрабатывает ИТ-решения для бизнеса, включая облачные сервисы, инструменты для корпоративных коммуникаций и решения для оптимизации ключевых процессов в компаниях. Наша задача: выстрои
|04.08.2022
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Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг
Directum и «VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, кото
|27.05.2022
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Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов
Объединение системных интеграторов Ramax Group и VK Цифровые технологии, разработчик продуктов и сервисов для цифрового развития бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Совместное предложение для повышения эффективности процес
|18.05.2022
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«Рексофт» стал технологическим партнером «VK цифровые технологии»
«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, стал технологическим партнером компании «VK цифровые технологии», подразделения VK, поставляющего технологии и решения для цифровой трансформации бизнеса холдинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Рексофт». Партнерское с
|15.03.2022
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Компания VK Цифровые технологии примет участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»
тия интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. На мероприятии CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» с докладом выступит Юлия Грошикова, руководитель группы по развитию клиентов VK Цифровые технологии. Она расскажет о новом тренде в развитии цифрового рабочего места сотрудника — переходе к SuperApp. SuperApp — технологическое решение для организации работы и доступа к
|09.03.2022
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Компания VK Цифровые технологии примет участие конференции CNews “Business Process Management 2022”
етний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. На мероприятии CNews “Business Process Management 2022” с докладом выступит Светлана Архипкина, директор по развитию бизнеса VK Цифровые технологии. Она расскажет об использовании цифровых двойников для анализа бизнес-процессов в компаниях, а также представит VK Process Mining. VK Process Mining — инструмент, который
|30.09.2021
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«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid
«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а также упростились настройки кластера. Tarantool
|25.05.2021
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Merlion и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов
Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов. В рамках сотрудничества партнеры Merlion смогут предлагать своим клиентам коммуникационную платфор
|20.05.2021
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«Mail.ru цифровые технологии» представила российскую платформу процессной аналитики
«Mail.ru цифровые технологии» представила платформу Process Mirror: она позволяет компаниям управлять бизнес-процессами в режиме реального времени. Платформа класса Process Mining (процессная ан
|28.04.2021
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«Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса
«Mail.ru Цифровые технологии» (входит в состав Mail.ru Group) представила новую коммуникационную платформу для гибридного офиса на базе Myteam. Инструменты платформы помогают настроить взаимодей
|17.03.2021
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Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей
По итогам 2020 года выручка «Mail.ru цифровые технологии», оператора облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и разработчика программных решений для бизнеса, превысила 2,3 млрд рублей: по сравнению с предыдущим годом она
|10.03.2021
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«Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности
«Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» договорились о старте партнерства в области создания нового класса решений для промышленных предприятий. В рамках партнерства компании предложат совмес
|09.03.2021
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«Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» объявили о сотрудничестве в области цифровизации промышленности
«Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» договорились о старте партнерства в области создания нового класса решений для промышленных предприятий. В рамках партнерства компании предложат совмес
VK Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Гонтарев Павел 94 46
|Лазаренко Дмитрий 49 26
|Черненко Андрей 69 17
|Аникин Леонид 61 15
|Чижиков Михаил 21 9
|Юрьев Михаил 14 9
|Кулик Вадим 178 7
|Молчанов Сергей 19 7
|Кирьянова Александра 132 6
|Зеленков Юрий 35 6
|Тен Антон 34 6
|Виноградов Александр 60 5
|Ворогушин Егор 5 5
|Оселедец Иван 22 5
|Потапова Светлана 12 5
|Саркисов Тигран 33 5
|Райгородский Андрей 35 5
|Коновалихин Максим 15 4
|Меньшов Кирилл 118 4
|Рыбинцев Андрей 25 4
|Бурнаев Евгений 17 4
|Казимирчик Георгий 6 4
|Чекалин Михаил 3 3
|Сударкин Евгений 25 3
|Архипкина Светлана 10 3
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Серебряникова Анна 72 3
|Комаров Андрей 15 3
|Степанова Анна 33 3
|Баланова Светлана 33 2
|Есергепов Касым 2 2
|Летунов Илья 49 2
|Качанов Олег 113 2
|Колмыков Иван 6 2
|Сухамера Дмитрий 4 2
|Воробьев Андрей 165 2
|Лашин Ренат 69 2
|Исаков Довар 3 2
|Грошикова Юлия 3 2
|Мотин Максим 3 2
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