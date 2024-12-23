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VK Tech ВК Технологии VK Цифровые технологии ВК Цифровые технологии Mail.ru Цифровые технологии

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии

VK выстраивает экосистему сервисов, которые помогают миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею ежедневно пользуются больше 90% аудитории рунета. VK цифровые технологии – направление, в основе решений которого многолетний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода.

В портфеле VK цифровые технологии — облачные сервисы VK Cloud Solutions, платформа in-memory вычислений Tarantool, платформа взаимодействия бизнеса и государства VK Tax Monitoring, а также линейка программных продуктов для управления персоналом, автоматизации производства и бизнес-процессов

 

 

 


23.12.2024 VK Tech: тенденции рынка коммуникационных решений: рост сегмента On-Premises

Исследование VK Tech показало, что в ближайшие два-три года число организаций, выбирающих размещение коммуникационных решений на своих серверах, вырастет более чем в три раза. Это связано со стремлением биз
20.12.2024 Объектное хранилище разработки VK Tech получило сертификат ФСТЭК России

S3-совместимое объектное хранилище VK Tech получило сертификат соответствия ФСТЭК России, подтверждающий, что данное решение со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации соответствует требованиям
18.12.2024 Pridex внедрила систему КЭДО от VK Tech

хнологическая и строительная компания в сфере недвижимости, реализовала единое цифровое пространство для эффективного управления кадровыми документами с помощью VK HR Tech. В настоящее время эксперты VK Tech адаптируют продукт к требованиям Pridex для обеспечения максимального соответствия технологическим стандартам компании. Переход на новую систему позволит Pridex значительно повысить эфф
17.12.2024 VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез»

оговые процессы, но и усиливать её инвестиционную привлекательность, что является важным шагом в развитии цифровой культуры бизнеса», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.
10.12.2024 ИТ-«дочка» VK может провести IPO

VK Tech может провести IPO Холдинг VK сообщил о том, что его «дочка» VK Tech (юридическое лицо – «ВК Технологии» может провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Одновременно с этим VK завершает консолидацию активов вертикали и интеграцию про
06.12.2024 «Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech

ентов на новую архитектуру. У сервиса повысилась скорость и стабильность работы при растущих нагрузках, а также появились новые возможности для внедрения бизнес-решений. Российская разработка команды VK Tech – сервис Tarantool – была выбрана «Ростелекомом» для решения задач по миграции личного кабинета пользователя с монолитной архитектуры на микросервисную, а также хранения сессий и автори
21.11.2024 VK Tech за первые три квартала 2024 г. увеличил выручку больше, чем на 60%

Рост за счет облаков и коммуникаций Выручка вендора корпоративного ПО VK Tech по итогам девяти месяцев 2024 г., по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. (4,8 млрд руб.) выросла на 60,1% и составила 7,7 млрд руб. Это направление остается самым быстрорастущим в

12.11.2024 НТК запустила корпоративный портал на базе технологий VK Tech и «Лаб СП»

салтинге играют наши партнеры, такие как «Лаб СП». Именно их экспертиза помогает реализовывать проекты такого масштаба и сложности», — сказал Егор Ворогушин, руководитель направления HR Tech компании VK Tech. Компания «Лаб СП» в рамках проекта помимо технических аспектов разработала методологию геймификации портала и корпоративную экономику заслуг. Кроме того, команда разработчика решила ко
22.10.2024 Решение от VK Tech обеспечит КЭДО и автоматизирует HR-процессы для пользователей операционной системы «Ред ОС»

водством. Среди доступного инструментария: программные и аппаратные решения партнеров компании «Ред Софт», настраиваемые окружения с современным графическим интерфейсом. «Мы стремимся делать продукты VK Tech доступными на базе всех актуальных операционных систем, особенно когда речь идет о российских разработках. Теперь компании, которые пользуются «Ред ОС», смогут интегрировать наши продук
18.10.2024 «Т1 Интеграция» и VK Tech перенесут корпоративные сервисы с других решений

«Т1 Интеграция» (холдинг Т1) и VK Tech подписали соглашение о комплексном взаимодействии в рамках проектов по переносу сервисов корпоративных коммуникаций с зарубежных решений на платформу VK WorkSpace. Об этом CNews сообщил
17.10.2024 VK Tech запускает центр компетенций нефти и газа

полный спектр цифровых решений для управления процессами производства и сбыта в нефтегазовой отрасли. Её инфраструктурный и платформенный уровень будет сформирован на базе собственной инфраструктуры VK Tech. Команду центра компетенций возглавит Александр Трусов, ранее занимавший должность руководителя Центра нефтегазовых технологий в университете Иннополис. На платформе будут собраны перед
15.10.2024 «К2Тех» и VK Tech помогут крупному бизнесу преодолеть HR-вызовы

«К2Тех», участник ИТ-рынка по системной интеграции, и VK Tech, российский вендор корпоративного ПО, заключили технологическое партнерство. Его цель – предоставить российским компаниям HR-решения, которые позволят справиться с вызовами на рынке тру
14.10.2024 VK Tech и «Солар» будут развивать совместные проекты в сфере кибербезопасности

ают их. Партнерства позволяют нам расширять технологические возможности, создавать более гибкие и мощные инструменты для цифровой трансформации бизнеса», — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор VK Tech. Портфель решений и сервисов кибербезопасности «Солар» и VK Tech будет ориентирован на крупных корпоративных и государственных заказчиков, технологические компании, для которых в
14.10.2024 VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар»

ся сонаправленное развитие решений вендоров как минимум в трех технологических направлениях: облачные технологии, системы по управлению человеческими ресурсами и КЭДО, а также корпоративное обучение. VK Tech совместно с «Солар» будет развивать решения в сфере коммуникаций, проекты по повышению навыков кибербезопасности для сотрудников коммерческого и государственного сектора. Еще одним напр
01.10.2024 VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech

VK объявляет о назначении Ивана Мыздрикова на должность директора по продуктам VK Tech. Об этом CNews сообщили представители VK. В новой должности он будет отвечать за системное развитие продуктового портфеля VK Tech. В зону ответственности Ивана войдет построение

24.09.2024 VK Tech разработал единую платформу для работы с данными

орый позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом», — сказал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.
21.08.2024 «ЕвроХим» автоматизирует КЭДО с помощью технологий VK Tech

исом для каждой компании группы. В 2024 году пилотные внедрения коснутся 4,5 тыс. сотрудников предприятий «МХК ЕвроХим», «ПГ Фосфорит», «ПротехИнжиниринг» и «ЕвроХим-БМУ». Партнером проекта выступает VK Tech. Решение VK HR Tek интегрируется с корпоративными ИТ-системами компании и позволяет сократить время и ресурсы на делопроизводство. Обмен бумажными копиями документов в «ЕвроХиме» занима
17.07.2024 «Мобиус Технологии» расширяет направления взаимодействия c VK Tech

Инженеры «Мобиус Технологии» прошли обучение по ключевым продуктам VK Tech. Компания продолжает работу над реализацией меморандума, подписанного с VK Tech в конце прошлого года. Цель соглашения — совместно внедрять инновационные решения для ускорения ци
30.01.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool

«Группа Астра» и компания VK Tech (ООО «ВК Цифровые Технологии») сообщают об успешном завершении комплексного тестирования совместимо
15.12.2023 СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и VK Tech приступили к реализации проекта создания новых системы электронных торгов и системы клиринга для использования на срочном рынке СПбМТСБ. В основе решения лежит ПО промежуточного слоя дл
23.10.2023 «Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве

«Мобиус технологии» и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны планируют разрабатывать и развивать совместные проекты. Партнерство предполагает активное использование

28.09.2023 VK Tech масштабирует партнерскую программу для бизнеса

ертизу, создавать собственные решения на базе инфраструктуры VK и увеличивать доход от ключевых продуктов компании для цифровизации процессов в организациях. Об этом CNews сообщили представители VK. «VK Tech разрабатывает ИТ-решения для бизнеса, включая облачные сервисы, инструменты для корпоративных коммуникаций и решения для оптимизации ключевых процессов в компаниях. Наша задача: выстрои
04.08.2022 Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг

Directum и «VK цифровые технологии» подготовили совместное решение, которое упрощает взаимодействие компаний с ФНС. «Архив для налогового мониторинга» работает в связке с платформой VK Tax Compliance, кото
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов

Объединение системных интеграторов Ramax Group и VK Цифровые технологии, разработчик продуктов и сервисов для цифрового развития бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Совместное предложение для повышения эффективности процес
18.05.2022 «Рексофт» стал технологическим партнером «VK цифровые технологии»

«Рексофт», российский разработчик цифровых решений, стал технологическим партнером компании «VK цифровые технологии», подразделения VK, поставляющего технологии и решения для цифровой трансформации бизнеса холдинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Рексофт». Партнерское с
15.03.2022 Компания VK Цифровые технологии примет участие в конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022»

тия интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. На мероприятии CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022» с докладом выступит Юлия Грошикова, руководитель группы по развитию клиентов VK Цифровые технологии. Она расскажет о новом тренде в развитии цифрового рабочего места сотрудника — переходе к SuperApp. SuperApp — технологическое решение для организации работы и доступа к

09.03.2022 Компания VK Цифровые технологии примет участие конференции CNews “Business Process Management 2022”

етний опыт развития интернет-сервисов и технологий на базе открытого кода. На мероприятии CNews “Business Process Management 2022” с докладом выступит Светлана Архипкина, директор по развитию бизнеса VK Цифровые технологии. Она расскажет об использовании цифровых двойников для анализа бизнес-процессов в компаниях, а также представит VK Process Mining. VK Process Mining — инструмент, который
30.09.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid

«Mail.ru Цифровые технологии» выпустила вторую версию Tarantool Data Grid. В новой версии повысилась надежность и производительность платформы, а также упростились настройки кластера. Tarantool

25.05.2021 Merlion и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов

Merlion, российский широкопрофильный дистрибьютор, и «Mail.ru цифровые технологии» стали партнерами в области дистрибуции коммуникационных сервисов. В рамках сотрудничества партнеры Merlion смогут предлагать своим клиентам коммуникационную платфор
20.05.2021 «Mail.ru цифровые технологии» представила российскую платформу процессной аналитики

«Mail.ru цифровые технологии» представила платформу Process Mirror: она позволяет компаниям управлять бизнес-процессами в режиме реального времени. Платформа класса Process Mining (процессная ан
28.04.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» запустила коммуникационную платформу для гибридного офиса

«Mail.ru Цифровые технологии» (входит в состав Mail.ru Group) представила новую коммуникационную платформу для гибридного офиса на базе Myteam. Инструменты платформы помогают настроить взаимодей
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей

По итогам 2020 года выручка «Mail.ru цифровые технологии», оператора облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions и разработчика программных решений для бизнеса, превысила 2,3 млрд рублей: по сравнению с предыдущим годом она
10.03.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» начинают сотрудничество в области цифровизации промышленности

«Mail.ru Цифровые технологии» и «Индасофт» договорились о старте партнерства в области создания нового класса решений для промышленных предприятий. В рамках партнерства компании предложат совмес
09.03.2021 «Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» объявили о сотрудничестве в области цифровизации промышленности

«Mail.ru цифровые технологии» и «Индасофт» договорились о старте партнерства в области создания нового класса решений для промышленных предприятий. В рамках партнерства компании предложат совмес

Публикаций - 232, упоминаний - 238

VK Tech и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3886 170
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 335 80
VK - Mail.ru Group 3454 57
8202 32
Ростелеком 9676 17
SAP SE 5272 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1865 13
Microsoft Corporation 24610 11
Yandex - Яндекс 7319 9
Oracle Corporation 6684 8
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 220 7
МегаФон 8771 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8735 7
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 25 7
1С-Битрикс - Bitrix 579 6
Google LLC 11765 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3215 5
Цифра ГК 2423 5
Directum - Директум 1085 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4870 5
Softline - Софтлайн 2799 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2889 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1172 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 237 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 305 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1383 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1632 3
Telegram Group 1961 3
Schneider Electric 575 3
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 3
SAP CIS - САП СНГ 854 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1478 3
IBM - International Business Machines Corp 9438 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2158 3
Крок - Croc 1778 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 430 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2800 14
Газпром нефть 617 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 957 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1024 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1628 10
Альфа-Банк 1768 9
Газпром ПАО 1342 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 8
Почта России ПАО 2111 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 849 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 776 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 6
Северсталь ПАО - Severstal 478 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7288 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 453 5
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 5
РЖД - Российские железные дороги 1902 5
ГПБ - Газпромбанк 1083 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 4
Транснефть 299 4
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 505 4
Инвитро - Invitro 70 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1879 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 3
Газпром добыча Астрахань 14 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 454 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 799 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 636 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 97 2
Русагро Группа Компаний 276 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 269 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
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ЦСР - Центр стратегических разработок 136 2
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Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 309 1
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Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3273 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 249 1
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 157 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 455 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2727 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1357 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 328 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 660 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
АФТ - Ассоциация Финтех 162 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1432 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65770 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50231 143
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21090 111
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15688 91
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30625 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13271 47
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6895 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29619 45
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2766 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19182 42
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7959 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27268 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2766 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6536 36
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7333 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12498 35
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4966 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10132 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11318 29
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24083 28
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4082 28
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1115 27
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9359 26
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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