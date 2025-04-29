VK Tech представил систему бюджетирования VK Budgeting

VK Tech запустил VK Budgeting — финансовую платформу для построения решений по управлению эффективностью предприятий. Платформа позволяет объединять данные из разных источников, автоматизировать расчеты, гибко настраивать сквозные модели и анализировать эффективность бизнеса. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Budgeting дает возможность выстроить единую систему управленческого учета для отдельных бизнес-направлений, компаний или холдингов. Продукт помогает решать широкий круг задач — от построения управленческой отчетности до калькуляции себестоимости и оценки операционной эффективности отдельных команд. Пользователи могут работать с любыми объемами данных, моделировать различные сценарии развития бизнеса и оценивать их влияние на ключевые показатели.

Среди технологических особенностей продукта: высокая производительность, гибкая система прав доступа и удобный интерфейс на базе визуальных дашбордов. Платформа построена на гибридном вычислительном движке с использованием быстрой аналитической системы управления базами данных (СУБД), что обеспечивает масштабируемость и устойчивость даже при работе с объемными моделями.

В отличие от решений, где настройка моделей требует программирования, VK Budgeting позволяет пользователям без специальной подготовки создавать и развивать модели, а при необходимости — расширять логику с помощью SQL. Кроме того, платформа поддерживает не только многомерные кубы, но и плоские таблицы, что дает возможность вести транзакционную часть модели прямо в системе — без внешних загрузок.

«VK Budgeting закрывает основные потребности компаний в построении финансовых моделей, помогает повысить качество управления бизнесом и своевременно реагировать на изменения во внешней среде или задачах компании. Продукт представляет из себя гибкий конструктор и позволяет заказчику без помощи вендора или интеграторов настраивать финансовые модели, логику вычислений и дашборды», — отметил директор направления финансовых и операционных платформ VK Tech Андрей Черненко.

Новый продукт дополняет экосистему VK Tech, с его помощью пользователи могут комплексно управлять финансами и ресурсами, снижать ручной труд и повышать точность управленческих решений.