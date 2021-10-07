Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Черненко Андрей


07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 2
08.06.2021 Сколько заработали за год чиновники Минцифры. Рейтинг CNews 1
16.04.2021 Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
19.01.2021 Власти закупят для врачей и учителей планшеты на российской ОС «Аврора» на 19 миллиардов 1
31.12.2020 Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 1
23.11.2020 Суперсервис «Европротокол онлайн» стал доступен по всей России 1
07.10.2020 Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1
26.08.2020 В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти 3
24.08.2020 У властей впервые за 5 лет проснулся интерес к электронному документообороту. Грядут большие перемены 1
24.07.2020 Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
30.04.2020 У министра связи отбирают одного заместителя 1
08.04.2020 Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 8
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
13.02.2019 В Минкомсвязи закрыли два департамента, открыли два новых и переименовали часть остальных 1
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 2
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
27.04.2018 В чем причины провалов Минкомсвязи в информатизации госсектора. Мнение ИТ-отрасли по итогам 6 лет 1
13.03.2017 Стартовала бесплатная доставка паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
16.01.2017 Ведомственный сегмент системы «Мир» переведен на отечественную аппаратную платформу 1
12.07.2016 Обзор CNews: Как создается АИС «Контингент» 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 2
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1
29.05.2014 Экспертный совет обсудил вопросы совершенствования электронного документооборота в госорганах 1
29.01.2014 Минкомсвязи утвердило состав Консультативного совета по электронному правительству 1
15.07.2013 В Минкомсвязи прошло первое заседание Экспертного совета по внедрению электронного документооборота в госорганах 2
26.06.2013 ИТ-власть получила молодое лицо 1
19.12.2012 Кто в Минкомсвязи отвечает за информатизацию. ЛИЦА 2

Публикаций - 37, упоминаний - 51

Черненко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 12
Восход ФГБУ НИИ 367 6
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Google LLC 7198 1
Логика Бизнеса 141 1
Беркут НПФ 17 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Microsoft Corporation 11226 1
IBM 3575 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Ланит ГК 1164 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 1
Docsvision - ДоксВижн 783 1
РТЛабс 145 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Базальт СПО 206 1
Telegram Group 702 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Почта России ПАО 1580 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Amedia TV - Амедиа 30 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 4
Правительство РФ 2209 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Администрация Президента РФ 271 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
ФСО РФ - Спецсвязь - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 21 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
Администрация Президента РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 10 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 10 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роснано 456 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 511 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 114 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Linux OS 4288 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
Telegram - Мессенджер 80 1
РСА Помощник ОСАГО 6 1
Никифоров Николай 1126 12
Кисляков Евгений 83 12
Носков Константин 202 11
Мишустин Михаил 302 10
Качанов Олег 58 9
Волин Алексей 113 9
Пак Олег 90 9
Шадаев Максут 384 9
Бокова Людмила 80 8
Соколов Алексей 121 8
Паршин Максим 142 6
Мамонов Михаил 24 6
Войтенко Олег 24 6
Иванов Олег 124 6
Огуряев Дмитрий 53 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Понькин Александр 26 4
Калугин Сергей 162 3
Телков Алексей 21 3
Путин Владимир 1831 3
Казанская Мария 4 2
Козырев Алексей 270 2
Черкесова Бэлла 8 2
Ларина Екатерина 11 2
Тебеньков Яков 10 2
Яцеленко Николай 12 2
Заренин Андрей 10 2
Евраев Михаил 222 2
Приходько Сергей 23 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Шойтов Александр 7 2
Клишас Андрей 44 2
Доронкин Алексей 6 2
Белановский Владимир 8 1
Баласанян Владимир 31 1
Патрушев Николай 15 1
Осадчая Екатерина 41 1
Комлев Николай 46 1
Куровская Людмила 4 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Россия - Волгоградская область 402 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
СССР - Ленинград 71 1
Россия - Дубна 135 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Европа 3798 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Нижегородская область 747 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
CNews Analytics 1992 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 3 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
ФИЦТО - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 4
Олимпийские игры - Olympic Games 303 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще