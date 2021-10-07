Черненко Андрей

На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1

Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1

Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1

Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 2

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

Главный связист Путина стал новым замглавы Минцифры 1

Из Минцифры уходит куратор медиа и интернета 1

В Минкомсвязи возобновил работу экспертный совет по совершенствованию ЭДО в органах госвласти 3

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка 1

У министра связи отбирают одного заместителя 1

Ветеран Минкомсвязи стал заместителем министра 8

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Стартовала бесплатная доставка паспортов футбольных болельщиков Кубка конфедераций FIFA 2017 года 1

Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1

Экспертный совет обсудил вопросы совершенствования электронного документооборота в госорганах 1

Минкомсвязи утвердило состав Консультативного совета по электронному правительству 1