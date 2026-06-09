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Черненко Андрей

СОБЫТИЯ


09.06.2026 «АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech 1
30.03.2026 ГК «Азот» масштабировала витрину налогового мониторинга VK Tech и завершила интеграцию с АИС «Налог-3» 1
25.09.2025 «Почта России» внедрила витрину для налогового мониторинга VK Tax Compliance от VK Tech 1
09.07.2025 «АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance 1
04.06.2025 Предприятия АПК ждут готовые решения для актуальных задач 1
26.05.2025 «Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech 1
29.04.2025 VK Tech представил систему бюджетирования VK Budgeting 1
24.12.2024 ГК «Азот» внедрила витрину налогового мониторинга VK Tech 1
17.12.2024 VK Tech внедрил витрину налогового мониторинга в ГК «Фармасинтез» 1
19.05.2023 VK запустила решение для работы с данными из разных источников 1
18.04.2023 VK разработала решение для стратегического управления бизнесом и рисками 1
14.03.2023 В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту 1
27.01.2023 VK создала инструмент для интеграции платформы VK Tax Сompliance c «1С» 1
17.01.2023 VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга 1
18.11.2022 Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями 1
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
24.10.2022 «Аммоний» подключился к режиму налогового мониторинга с помощью облачной платформы VK Tax Compliance 1
07.10.2022 На «Госуслугах» можно получить спецразрешение для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта 1
02.09.2022 Платформа VK Tax Compliance протестировала интеграцию с АИС «Налог-3» 1
11.08.2022 В приложении «Госуслуги авто» появился сервис «Европротокол онлайн» 1
04.08.2022 Directum и «VK цифровые технологии» помогут бизнесу перейти на налоговый мониторинг 1
02.08.2022 На «Госуслугах» появится сервис для сделок с недвижимостью 1
13.07.2022 Кто из чиновников Минцифры заработал больше 100 миллионов и собрал пять автомобилей Porsche 2
20.06.2022 «Транснефть» переходит на использование платформы VK Tax Compliance в рамках налогового мониторинга 1
16.06.2022 Минцифры: российские авиакомпании перейдут на отечественные системы бронирования авиабилетов в 2022 году 1
15.06.2022 В России появится единая платформа для хранения архивных электронных документов онлайн 1
10.06.2022 В России разрабатывается единая система сервисов в сфере экологии 1
03.06.2022 «Синимекс» стала партнером VK по налоговому мониторингу 1
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов 1
26.05.2022 VK запустила партнерскую программу по налоговому мониторингу 1
21.03.2022 VK представила банкам возможности платформы VK Tax Compliance 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 1
14.03.2022 В приложении «Госуслуги Авто» доступна функция обжалования штрафов 1
28.01.2022 К системе электронного документооборота, созданной НИИ «Восход», подключились более 1200 учреждений 1
09.12.2021 VK и «МХК Еврохим» протестировали методы интеграции АИС «Налог-3» 1
18.11.2021 «Цифровая экономика» прирастет федпроектами по линии госуслуг, ИТ-кадров, СЭД, интернета 2
07.10.2021 «Ростелеком» стал единым поставщиком телеком-услуг Универсиады-2023 в Екатеринбурге 1
27.09.2021 Accenture: компании в России и ЕС пока опасаются облаков из-за недоверия к безопасности данных 1
15.09.2021 На Госуслугах открыт прием заявок на подключение к газовым сетям 1
09.09.2021 Минцифры России запустило отдельное приложение для автомобилистов 1

Публикаций - 75, упоминаний - 80

Черненко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Ростелеком 10948 14
Восход ФГБУ НИИ 721 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Accenture plc 719 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 3
9594 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 3
Ramax - Рамакс 138 2
Эшелон НПО 150 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 2
ИРТех - IRTech 14 2
Системы документооборота 522 2
МегаФон 10742 2
Microsoft Corporation 25775 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Telegram Group 2940 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Nginx - Энджайникс 209 1
Галактика - Корпорация 1545 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Jolla - Sailfish Holding 85 1
Код Безопасности 812 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 102 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 77 1
Zabbix SIA - Заббикс 175 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
Транснефть 335 3
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Вотрон 21 1
РАВИС 11 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Mazda Motor Corporation 73 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 1
Ренессанс Брокер 10 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
Газпром газораспределение 21 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Транснефть Балтика 4 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Ингосстрах Инвестиции 22 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
SCC - Sequoia Credit Consolidation - Секвойя Кредит Консолидейшн - SCC Assets Management - ЭсСиСи Эссетс Менеджмент 13 1
Комос Групп 27 1
АгроТерра 13 1
Издательский дом Родионова 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 51
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 4
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 2
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 8 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
FISU - Fédération Internationale du Sport Universitaire - Международная федерация университетского спорта 2 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 36
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 240 16
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 428 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 351 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 9
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Электронный документ - Electronic document 1579 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
VK Tax Compliance 31 14
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 109 10
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 40 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 3
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 3
Toyota Land Cruiser 28 3
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 2
Nissan Murano 7 2
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 2
РСА - Помощник ОСАГО 11 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 35 2
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 2
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 21 2
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 2
BMW Z Series 10 2
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 2
1С:ERP Управление предприятием 841 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
БАРС.Alpha BI 47 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
Пак Олег 112 21
Качанов Олег 121 18
Шадаев Максут 1210 17
Огуряев Дмитрий 85 16
Никифоров Николай 1138 15
Паршин Максим 323 14
Мишустин Михаил 787 13
Кисляков Евгений 93 12
Носков Константин 241 11
Иванов Олег 153 11
Волин Алексей 122 10
Черкесова Бэлла 21 10
Бокова Людмила 82 8
Соколов Алексей 137 8
Мамонов Михаил 24 7
Яцеленко Николай 25 7
Войтенко Олег 27 7
Шойтов Александр 116 6
Козырев Алексей 328 5
Ким Дмитрий 73 5
Понькин Александр 34 5
Заренин Андрей 51 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Калугин Сергей 169 4
Филатов Евгений 30 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Путин Владимир 3454 4
Липов Андрей 68 4
Евраев Михаил 266 3
Логунов Владимир 15 3
Приходько Сергей 28 3
Телков Алексей 45 3
Доронкин Алексей 6 3
Ларина Екатерина 13 3
Белановский Владимир 10 3
Васина Светлана 6 3
Казанская Мария 4 3
Борисенко Григорий 16 3
Борисов Юрий 122 2
Рымар Максим 50 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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