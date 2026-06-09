Индексная книга (каталог) CNews*
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Черненко Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 75, упоминаний - 80
Черненко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Пак Олег 112 21
|Качанов Олег 121 18
|Шадаев Максут 1210 17
|Огуряев Дмитрий 85 16
|Никифоров Николай 1138 15
|Паршин Максим 323 14
|Мишустин Михаил 787 13
|Кисляков Евгений 93 12
|Носков Константин 241 11
|Иванов Олег 153 11
|Волин Алексей 122 10
|Черкесова Бэлла 21 10
|Бокова Людмила 82 8
|Соколов Алексей 137 8
|Мамонов Михаил 24 7
|Яцеленко Николай 25 7
|Войтенко Олег 27 7
|Шойтов Александр 116 6
|Козырев Алексей 328 5
|Ким Дмитрий 73 5
|Понькин Александр 34 5
|Заренин Андрей 51 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Калугин Сергей 169 4
|Филатов Евгений 30 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Путин Владимир 3454 4
|Липов Андрей 68 4
|Евраев Михаил 266 3
|Логунов Владимир 15 3
|Приходько Сергей 28 3
|Телков Алексей 45 3
|Доронкин Алексей 6 3
|Ларина Екатерина 13 3
|Белановский Владимир 10 3
|Васина Светлана 6 3
|Казанская Мария 4 3
|Борисенко Григорий 16 3
|Борисов Юрий 122 2
|Рымар Максим 50 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|IDC - International Data Corporation 4975 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.