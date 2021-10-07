Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Черненко Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 51
Черненко Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1126 12
|Кисляков Евгений 83 12
|Носков Константин 202 11
|Мишустин Михаил 302 10
|Качанов Олег 58 9
|Волин Алексей 113 9
|Пак Олег 90 9
|Шадаев Максут 384 9
|Бокова Людмила 80 8
|Соколов Алексей 121 8
|Паршин Максим 142 6
|Мамонов Михаил 24 6
|Войтенко Олег 24 6
|Иванов Олег 124 6
|Огуряев Дмитрий 53 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Понькин Александр 26 4
|Калугин Сергей 162 3
|Телков Алексей 21 3
|Путин Владимир 1831 3
|Казанская Мария 4 2
|Козырев Алексей 270 2
|Черкесова Бэлла 8 2
|Ларина Екатерина 11 2
|Тебеньков Яков 10 2
|Яцеленко Николай 12 2
|Заренин Андрей 10 2
|Евраев Михаил 222 2
|Приходько Сергей 23 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Шойтов Александр 7 2
|Клишас Андрей 44 2
|Доронкин Алексей 6 2
|Белановский Владимир 8 1
|Баласанян Владимир 31 1
|Патрушев Николай 15 1
|Осадчая Екатерина 41 1
|Комлев Николай 46 1
|Куровская Людмила 4 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771704, в очереди разбора - 675386.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru