На «Госуслугах» появится сервис для сделок с недвижимостью

Минцифры России совместно с Росреестром разрабатывают суперсервис «Мое жилье», который позволит быстро и безопасно проводить сделки с недвижимостью. Он создаст единую цифровую среду для взаимодействия участников рынка: покупателей и продавцов недвижимости, интернет-агрегаторов объявлений, застройщиков, банков и госорганов.

Благодаря новому суперсервису пользователи «Госуслуг» смогут размещать объявления о продаже жилья на интернет-порталах, подтверждая права на него онлайн по Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). Покупатели смогут быстро узнавать всю самую важную информацию об интересующей их недвижимости, чтобы избежать рисков при сделке.

При помощи сервиса можно будет проверить: наличие обременений; информацию о зарегистрированных жильцах; наличие задолженностей по оплате ЖКУ и другие существенные параметры.

Заключить сделку продавец и покупатель смогут полностью онлайн. Специальный конструктор позволит составить электронный договор купли-продажи, ипотеки или долевого участия по разработанным Росреестром формам. Подписать документы можно будет усиленной квалифицированной электронной подписью в мобильном приложении «Госключ».

В рамках рабочей группы также прорабатывается улучшение пользовательского опыта при заселении в квартиру: возможность заключить договор с управляющей компанией, зарегистрироваться по месту жительства в МВД и т.д.

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«Сервисы, реализуемые Минцифры, позволяют гражданам не тратить время на решение бюрократических вопросов. Покупка квартиры – одна из наиболее сложных и ответственных жизненных ситуаций. Благодаря суперсервису "Мое жилье" граждане будут застрахованы от ошибок и юридических рисков при проведении сделок с недвижимостью, а также получат возможность пройти процесс сделки онлайн с минимальным контактом с государственными органами», — сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

«Благодаря созданию витрин данных получение необходимой информации от госорганов переходит в онлайн-режим. В суперсервисе "Мое жилье" особое внимание будет уделено интеграции участников рынка жилья с сервисами, построенными на базе Национальной системы управления данными. В результате сократится срок проверки юридической чистоты сделки, повысится ее качество и достоверность», — отметил замглавы Минцифры России Андрей Черненко.