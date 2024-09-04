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Минцифры РФ Госключ

Минцифры РФ - Госключ

Госключ – это государственное мобильное приложение для подписания документов УНЭП и УКЭП в электронном виде. Запуск сервиса состоялся в августе 2021 года. «Госключ» позволяет бесплатно создать сертификат усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписи и подписывать документы онлайн. При этом электронная подпись имеет ту же юридическую значимость, что и собственноручная на бумаге

 


04.09.2024 «Контур.Реестро» интегрировался с приложением «Госключ​»

сями (УКЭП). Раньше риелторы выпускали такие подписи во время сделки в Удостоверяющем центре «Контура». Теперь у них появилась альтернатива: они могут отправлять документы на подписание в приложение «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура». «Госключ» — это приложение, разработанное Минцифры. В нем любой гражданин может бесплатно получить квалифицированную или неквали
12.08.2024 Мошенники придумали, как обманывать россиян с помощью портала «Госуслуги» и электронной подписи «Госключ»

ики тестируют новую схему с использованием портала «Госуслуг» и приложения для электронной подписи «Госключ», пишет «Коммерсант» в середине августа 2024 г. В жертвы аферисты выбирают чаще всего
02.07.2024 СЭД WSS Docs делает подписание документов быстрым и экономичным за счет возможности использования приложения «Госключ»

Docs реализована возможность работы с сертификатами электронных подписей, выпущенных в приложении «Госключ». Это позволяет сэкономить на выпуске средств подписания для сотрудников, обеспечивая
26.06.2024 Клиенты «Донстрой» могут оформить сделку по квартире быстро и безопасно

и безопасно, находясь в любой точке России. Это стало возможным благодаря использованию приложения «Госключ», которое позволяет совершать сделки с недвижимостью без посещения офиса и личных вст
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки»

Теперь подписание с помощью мобильного приложения «Госключ» доступно в стандартной поставке — заказная разработка не нужна. Об этом CNews сообщи
18.04.2024 Оформить «Госключ» теперь можно в МФЦ или отделениях банков

было возможно только дистанционно — по загранпаспорту нового образца или подтверждённой биометрии. «Госключ» в цифрах: более 11,5 млн оформленных сертификатов электронной подписи; более 10,5 мл
10.04.2024 «Битрикс24» запустил КЭДО с «Госключом» без доплат

транства «Битрикс24» — там же, где ведут продажи, управляют проектами и общаются с коллегами. «КЭДО+Госключ» от «Битрикс24» оптимизирует подписание документов, снижает нагрузку на сотрудников к
08.04.2024 Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

кументы и соглашения с использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи приложения «Госключ» - при условии проведения кредитной организацией идентификации клиента при личном при
29.03.2024 Минцифры сообщает о новых возможностях использования «Госключа», которые станут доступны татарстанцам в апреле и мае

«Госключ» - это приложение Минцифры России для подписания юридически значимых документов в эле
14.12.2023 «Домклик» провел первую онлайн-сделку с сервисом «Госключ»

«Домклик» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок. Теперь клиенты Сбербанка могут приобрести недвижимость у застройщиков в ипотеку полностью дистанционно — офис банка посещать не надо. Об э
16.11.2023 «Ракета» интегрировалась с «Госключом» и внедрила электронную подпись для документооборота по командировкам

изации командировок и управления расходами «Ракета» реализовала интеграцию с мобильным приложением «Госключ» для подписания документов прямо на смартфоне. Благодаря этому деловые туристы, сотру
08.08.2023 За два года в «Госключе» подписано более 2,7 млн документов

«Госключ» — это мобильное приложение, в котором можно бесплатно оформить и использовать электр
07.07.2023 С сервисом «Госключ» купить новую квартиру на «Домклик» можно без посещения офиса «Сбера»

«Сбер» интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения жилищных сделок на «Домклик». Полностью онлайн, без посещения офиса банка, быстро, удобно и безопасно теперь можно купить недвижимость у застройщика за собственные
28.04.2023 Минцифры: почти 1,5 млн электронных документов подписано в приложении «Госключ»

В мобильном приложении «Госключ» можно получить и использовать электронную подпись. По сообщению Минцифры, менее чем

28.04.2023 Минцифры: почти 1,5 млн электронных документов подписано в приложении «Госключ»

В мобильном приложении «Госключ» можно получить и использовать электронную подпись. По сообщению Минцифры, менее чем

24.04.2023 «Почта банк» начал использовать «Госключ» для подписания кадровых документов

«Почта банк» стал использовать сервис Минцифры «Госключ» для подписания кадровых документов усиленной неквалифицированной электронной подпись
16.02.2023 Адаптер для взаимодействия с сервисом Минцифры «Госключ» от «Кворум» для подписания банковских документов онлайн

ового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации запустило первую версию сервиса «Госключ». Сервис позволяет пользователям портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью пр
14.02.2023 «А101» и SmartDeal провели первую в Москве онлайн-покупку квартиры с использованием «Госключа»

ения в практике дистанционной реализации объектов недвижимости, утверждают в SmartDeal. Приложение «Госключ» позволяет совершать сделки с недвижимостью без посещения офиса и без личных встреч п
29.11.2022 Directum HR Pro — одна из первых систем, в которой кадровые документы подписываются «Госключом» на практике

сударственный сервис мобильного подписания в свое решение для КЭДО. Сотрудники компании используют «Госключ» во внутренних бизнес-процессах. Этот вариант подписания также доступен клиентам в ра
11.10.2022 Подать заявление на развод можно онлайн на «Госуслугах», подписав «Госключом»

одтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом. 3. Инициатор заявления получает уведомление об эт
11.10.2022 Подать заявление на развод можно онлайн на «Госуслугах», подписав «Госключом»

одтверждает согласие на расторжение брака, заполняет свою часть заявления и переходит в приложение «Госключ», где подписывает заявление УКЭПом. 3. Инициатор заявления получает уведомление об эт
11.10.2022 С использованием «Госключа» подписано более полумиллиона документов

аместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по работе сервиса «Госключ», сообщили CNews собеседники в аппарате вице-премьера. Это мобильная электронная подп
14.09.2022 С «Госключом» можно исправить ошибки в ЕГРН

в данных ЕГРН полностью онлайн. Подписать заявление на услугу теперь можно в мобильном приложении «Госключ», не прибегая к бумажным заявлениям или платным электронным подписям. Об этом CNews с
08.08.2022 В Подмосковье к онлайн-услуге подключили «Госключ»

го заявления на регпортале подписать договор купли-продажи или аренды можно в мобильном приложении «Госключ». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, инфо
01.08.2022 Directum HR Pro и «Госключ» делают КЭДО доступнее

ь документ можно за несколько минут через смартфон. Об этом CNews сообщили представители Directum. «Госключ» — это мобильное приложение для подписания документов в электронном виде. С его помощ
18.07.2022 Более 375 тыс. документов подписано при помощи приложения «Госключ»

Пользователи приложения «Госключ» подписали уже более 375 тыс. документов. «Госключ» позволяет бесплатно, легко
06.07.2022 Приложение «Госключ» ускорит онлайн-регистрацию бизнеса

рации юридического лица или индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения «Госключ». Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России чере
02.02.2022 Пользователи «Госключа» смогут дистанционно заключать договоры на маркетплейсах

Пользователи приложения «Госключ» теперь могут подтвердить свои аккаунты в агрегаторах и дистанционно заключить догово
02.02.2022 «Авито» стал первым сервисом, реализовавшим верификацию аккаунта через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ»

. Об этом CNews сообщили представители «Авито». Верификация через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ» — это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и
03.08.2021 Россияне смогут подписывать коммерческие договоры через портал госуслуг

льное приложение для подписания договоров онлайн, говорится на портале ведомства. Новое приложение «Госключ» позволит пользователям портала госуслуг бесплатно получать электронную подпись за не
03.08.2021 Tele2 стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа»

Tele2 предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи. Возможность реализована на базе приложения «Госключ» и позволяет клиентам подключиться к сети оператора, не выходя из дома. Этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в с

Публикаций - 136, упоминаний - 214

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 14
Directum - Директум 1089 13
SAP SE 5276 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 9
Ростелеком 9699 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 8
8213 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 6
Oracle Corporation 6687 5
Microsoft Corporation 24623 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Telegram Group 1983 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 3
Apple Inc 12099 2
Samsung Electronics 10254 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
OpenText 207 2
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 2
Naumen - Наумен 625 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
Salesforce.com 427 2
Такском - Taxcom 240 2
СП.АРМ 47 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 2
Системы и Технологии ГК 98 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Xiaomi 1732 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 4
Почта России ПАО 2112 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 2
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 7 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 6 2
Газпром ПАО 1342 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 2
ПСБ Лизинг 5 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Unsplash 762 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Комус 94 2
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Транснефть 299 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 68 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 65 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 28 1
Ситимобил - Служба такси 158 1
Uber 330 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 134 6
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Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 5
Linux OS 9936 4
Apple iOS 7809 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Госуслуги Авто 29 4
Яндекс.Маркет 937 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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