Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Контур» объявил о старте публичного пилота «Госключа» ​

Пользователи сервисов электронного документооборота (ЭДО) от «Контура» — одного из крупнейших операторов ЭДО федерального уровня — смогут воспользоваться «Госключом», бесплатно получить сертификат электронной подписи и подписывать документы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Внедрение функционала будет завершено в I квартале 2026 г. Сейчас тестируются пилотные запуски по запросу пользователей.

Роман Акимов, руководитель проектной группы электронного документооборота «СКБ Контур»: «Госключ станет оптимальным дополнением отдельных сценариев. Например, крупные компании смогут перевести в электронный вид вспомогательные бизнес-процессы, где подписывается небольшое число документов или часто меняются сотрудники, и выпуск классической квалифицированной электронной подписи нецелесообразен. Кроме того, новый функционал снизит барьер перехода на ЭДО малого и микробизнеса, где бесплатность и простота получения подписи играют ключевую роль».

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают

Основатель «Яндекса» заработает $3 млрд на контракте с владельцем WhatsApp

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/