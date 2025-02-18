Акимов Роман
Акимов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 2
|Тензор 99 1
|Такском - Taxcom 240 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
|Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
|ДНР - Донецкая Народная Республика 166 1
|Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 393 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145225 1
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