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Акимов Роман



18.02.2025 «Контур»: трафик электронных документов увеличился на 26% за 2024 год 1
03.04.2024 «Точка» подключила роуминг с оператором ЭДО «СКБ Контур» 1
02.05.2023 Роуминг в ЭДО вышел на новый уровень: каждый четвертый документ передается между разными операторами 1
18.01.2021 «Контур.Диадок» и «Платформа ЭДО» теперь в роуминге 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Акимов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1055 2
Тензор 99 1
Такском - Taxcom 240 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 117 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 25 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2077 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
Электронный документ - Electronic document 1456 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 294 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 318 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 1
Маркировка - Marking 1066 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 123 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 4
Apple iPhone 6 4862 1
Долгополова Елизавета 3 1
Афанасьев Дмитрий 19 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 166 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 393 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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