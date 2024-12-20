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Минцифры РФ ГИС ТОР СЭД ГосЭДО Типовое облачное решение системы электронного документооборота

Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота

 

Сергей Парфенов, Начальник Проектного управления по реализации мероприятий по развитию электронного взаимодействия органов государственной власти Департамента проектного управления, ФГБУ «ЦЭКИ» "Государственный электронный документооборот: итоги работы за 2023 год", конференция CNews "Электронный документооборот: итоги 2023 года" 21.11.2023 Москва


20.12.2024 Российские СЭД превращаются в ИТ-экосистемы 1
12.11.2024 «Контур» запускает ЭДО между бизнесом и госорганами 1
25.10.2024 «Контур»: проблемы и перспективы электронного документооборота в России 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
21.11.2023 Электронный документооборот: итоги 2023 года 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
31.10.2023 Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД 1
17.10.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
10.10.2023 Константин Истомин, Directum: Наше ключевое преимущество — экосистема готовых продуктов с возможностью адаптации под бизнес заказчика 1
23.08.2023 «Тринити» помогла Законодательному Собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia 2
16.08.2023 «Тринити» помогла законодательному собранию Тверской области мигрировать на импортонезависимую СЭД CompanyMedia 2
25.11.2022 Из интеграторов в вендоров: как перестраивается российский ИТ-рынок 1
28.01.2022 К системе электронного документооборота, созданной НИИ «Восход», подключились более 1200 учреждений 2
16.06.2021 Чиновникам разрешат обмениваться секретными документами в электронном виде 1
25.09.2014 Министерства Удмуртской Республики работают с Directum iDecide Documents 1
02.12.2009 Администрация города Губкинский автоматизирует кадровое делопроизводство с помощью ЭОС 1
15.10.2009 Оптимизация расходов на СЭД: подрядчики знают, как сэкономить 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5277 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 4
Directum - Директум 1090 4
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 4
Восход ФГБУ НИИ 644 3
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
InterTrust - ИнтерТраст 328 2
8213 2
ЛогЛаб 6 2
Ростелеком 9701 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Крок - Croc 1777 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
АйТи 1365 1
OpenText 207 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Microsoft Corporation 24625 1
Oracle Corporation 6688 1
Такском - Taxcom 240 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Тензор 98 1
EleWise - Элевайз Проджект 24 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 4
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 4
ВТБ Лизинг 68 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
Почта России ПАО 2112 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Stada 25 3
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Газпром ПАО 1342 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Carlsberg Group 25 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 10
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
Оцифровка - Digitization 4540 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 5
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 5
Электронный документ - Electronic document 1454 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Минцифры РФ - Госключ 136 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Microsoft Windows 15657 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
InterTrust - CompanyMedia 157 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 12 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - iDecide Documents 20 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 22 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Directum СЭД - ECM-система 293 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Apache OpenOffice 472 1
Microsoft Azure 1408 1
WSS Docs 25 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Архивный фонд РФ 100 1
Directum Projects 19 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
Галактика Diadoc 6 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Токарева Ольга 4 4
Попов Геннадий 19 4
Лазарев Николай 19 4
Комиссаров Кирилл 8 4
Калашникова Наталья 4 4
Лутковский Роман 4 3
Слободин Виталий 17 3
Парфенов Сергей 12 3
Овсянникова Ксения 6 3
Шатунов Илья 5 3
Литвиненко Анастасия 7 3
Мацаль Владимир 3 3
Черненко Андрей 69 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Неживых Игорь 3 2
Рымар Максим 50 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Шилов Сергей 91 1
Лейпи Игорь 13 1
Бурин Андрей 17 1
Иванов Сергей 388 1
Аксельрод Александр 41 1
Будин Алексей 22 1
Романов Дмитрий 66 1
Курьянов Сергей 162 1
Прокошев Андрей 32 1
Трещук Андрей 22 1
Бабинцев Василий 24 1
Мякишева Марина 84 1
Храмцовская Наталья 48 1
Капустина Евгения 5 1
Завгородний Павел 2 1
Лукоянов Владимир 8 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Андреев Владимир 97 1
Козлов Андрей 28 1
Зайчиков Илья 20 1
Якимчук Сергей 30 1
Истомин Константин 56 1
Варфоломеев Антон 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 3
Евразия - Евразийский континент 607 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 576 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Казахстан - Республика 5526 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Украина 7608 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 35 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 493 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 385 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Directum Открытые бизнес-дни 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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