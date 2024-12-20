Минцифры РФ ГИС ТОР СЭД ГосЭДО Типовое облачное решение системы электронного документооборота
Сергей Парфенов, Начальник Проектного управления по реализации мероприятий по развитию электронного взаимодействия органов государственной власти Департамента проектного управления, ФГБУ «ЦЭКИ» "Государственный электронный документооборот: итоги работы за 2023 год", конференция CNews "Электронный документооборот: итоги 2023 года" 21.11.2023 Москва
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Токарева Ольга 4 4
|Попов Геннадий 19 4
|Лазарев Николай 19 4
|Комиссаров Кирилл 8 4
|Калашникова Наталья 4 4
|Лутковский Роман 4 3
|Слободин Виталий 17 3
|Парфенов Сергей 12 3
|Овсянникова Ксения 6 3
|Шатунов Илья 5 3
|Литвиненко Анастасия 7 3
|Мацаль Владимир 3 3
|Черненко Андрей 69 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Неживых Игорь 3 2
|Рымар Максим 50 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Шилов Сергей 91 1
|Лейпи Игорь 13 1
|Бурин Андрей 17 1
|Иванов Сергей 388 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Будин Алексей 22 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Прокошев Андрей 32 1
|Трещук Андрей 22 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Мякишева Марина 84 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Капустина Евгения 5 1
|Завгородний Павел 2 1
|Лукоянов Владимир 8 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Андреев Владимир 97 1
|Козлов Андрей 28 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Истомин Константин 56 1
|Варфоломеев Антон 14 1
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