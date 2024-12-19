Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Попов Геннадий



Рынок СЭД 2024 1
19.12.2024 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: ИИ в электронном документообороте требует дообучения

 1
06.08.2024 ИИ приступил к диагностике рака 2
06.08.2024 Новый шаг в медицине: инновационная платформа с ИИ для диагностики рака предстательной железы 1
03.06.2024 Merlion стала дистрибьютором ТСС 1
30.11.2023 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
Рынок СЭД 2023 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 1
31.10.2023 Геннадий Попов -

Геннадий Попов, WSS-Consulting: Современные СЭД должны уметь быстро решать самые сложные задачи, требуя при этом минимальные доработки

 1
31.10.2023 Эксперты прогнозируют рост российского рынка СЭД на 20–30% в год 1
31.10.2023 Уход западных вендоров и санкции спровоцировали рост российского рынка СЭД 1
03.11.2020 Почему компании не справляются с переходом на электронный документооборот и как это исправить 1
07.07.2020 Геннадий Попов, WSS-Consulting -

Скоро мы придем к использованию искусственного интеллекта в СЭД

 1
05.08.2019 23 тысячи плюсов электронного документооборота 1
05.12.2013 Развитие СЭД — процесс бесконечный. Опыт бизнеса и госструктур 3
18.11.2013 CNews приглашает на конференцию «Рынок СЭД: новые тренды». 1
01.11.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1
14.10.2013 Конференция CNews. «Рынок СЭД: новые тренды» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Попов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:

WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 16
Docsvision - ДоксВижн 1008 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 4
SAP SE 5277 4
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Directum - Директум 1090 3
АйТи 1365 3
Haulmont - Хоулмонт 108 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
1С-КПД - 1С-Корпоративные порталы и документооборот 17 3
Microsoft Corporation 24625 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 3
8213 2
Oracle Corporation 6688 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
ЛогЛаб 6 2
Тензор 98 2
Ricoh DocuWare 4 1
Dell EMC 5027 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Первая Форма - 1Форма 47 1
Alfresco Software 145 1
Apple Inc 12100 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
К2Тех 130 1
Такском - Taxcom 240 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Системы документооборота 498 1
Merlion - Мерлион 793 1
Цифровой онкоморфолог 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Наука НПО 25 3
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 106 3
Почта России ПАО 2112 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 3
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 3
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 3
ВТБ Лизинг 68 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 2
Stada 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Восток-Сервис ГК 52 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
Русская платина - Амур Артель старателей - Черногорская ГРК - Черногорская горнорудная компания 6 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 86 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
LEGO 244 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Carlsberg Group 25 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 12 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Федеральное казначейство России 1772 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 12
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2066 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
Оцифровка - Digitization 4540 5
Электронный документ - Electronic document 1454 5
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 5
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 316 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 4
Стандартизация - Standardization 2130 4
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Оповещение и уведомление - Notification 4606 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1187 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
WSS Docs 25 7
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 18 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
Haulmont - Тезис СЭД 80 3
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 3
Microsoft SharePoint Server 705 2
Linux OS 9937 2
Минцифры РФ - Госключ 136 2
Цифровой онкоморфолог - PathVision.ai 2 2
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Apple iPad 3860 1
Microsoft Outlook 1390 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 1
IBM FileNet 121 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
Apple Touch ID 280 1
ELMA BPM 34 1
Apple Face ID 209 1
Microsoft SharePoint 2007 77 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Microsoft Windows 15657 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Apache OpenOffice 472 1
Microsoft Azure 1408 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Зайчиков Илья 20 4
Колпаков Иван 7 4
Литвиненко Анастасия 7 4
Андреев Владимир 97 3
Старков Олег 6 3
Усенков Дмитрий 6 3
Борн Александр 6 3
Селютин Александр 60 3
Антонов Александр 77 3
Соколов Олег 51 3
Кузнецов Иван 13 3
Бейлезон Олег 32 3
Хромов Алексей 17 3
Лутковский Роман 4 3
Токарева Ольга 4 3
Слободин Виталий 17 3
Кошкаров Олег 3 3
Сафаров Владимир 3 3
Калашникова Наталья 4 3
Парфенов Сергей 12 3
Лазарев Николай 19 3
Шатунов Илья 5 3
Комиссаров Кирилл 8 3
Макаров Станислав 117 2
Лопаткин Герман 104 2
Парамонов Максим 4 2
Болотюк Дмитрий 16 2
Мацаль Владимир 3 2
Козлов Андрей 28 2
Якимчук Сергей 30 2
Овсянникова Ксения 6 2
Варфоломеев Антон 14 2
Истомина Елена 6 1
Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
Соколов Алексей 134 1
Иванов Сергей 388 1
Мосягин Константин 20 1
Юргелас Мария 41 1
Ласкин Иван 12 1
Колмогоров Антон 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 4
Европа 21767 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 3
Россия - ПФО - Пензенская область 589 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Евразия - Евразийский континент 607 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Америка Латинская 1812 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 3
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 393 3
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Экономический эффект 1067 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 786 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
Gartner - Гартнер 3556 5
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще