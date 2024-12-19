Попов Геннадий
Попов Геннадий и организации, системы, технологии, персоны:
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 2
|Зайчиков Илья 20 4
|Колпаков Иван 7 4
|Литвиненко Анастасия 7 4
|Андреев Владимир 97 3
|Старков Олег 6 3
|Усенков Дмитрий 6 3
|Борн Александр 6 3
|Селютин Александр 60 3
|Антонов Александр 77 3
|Соколов Олег 51 3
|Кузнецов Иван 13 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Хромов Алексей 17 3
|Лутковский Роман 4 3
|Токарева Ольга 4 3
|Слободин Виталий 17 3
|Кошкаров Олег 3 3
|Сафаров Владимир 3 3
|Калашникова Наталья 4 3
|Парфенов Сергей 12 3
|Лазарев Николай 19 3
|Шатунов Илья 5 3
|Комиссаров Кирилл 8 3
|Макаров Станислав 117 2
|Лопаткин Герман 104 2
|Парамонов Максим 4 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Мацаль Владимир 3 2
|Козлов Андрей 28 2
|Якимчук Сергей 30 2
|Овсянникова Ксения 6 2
|Варфоломеев Антон 14 2
|Истомина Елена 6 1
|Pichur Marcin - Пичур Марчин 1 1
|Соколов Алексей 134 1
|Иванов Сергей 388 1
|Мосягин Константин 20 1
|Юргелас Мария 41 1
|Ласкин Иван 12 1
|Колмогоров Антон 21 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 10
|Gartner - Гартнер 3556 5
|IDC - International Data Corporation 4910 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|IDC Russia - IDC Россия 157 1
|Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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