Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноябряCNews приглашает принять участие в конференции «Электронный документооборот: итоги 2023 года», которая состоится 21 ноября.
С докладом выступят:
Сергей Парфенов, начальник Проектного управления по реализации мероприятий по развитию электронного взаимодействия органов государственной власти Департамента проектного управления ФГБУ «ЦЭКИ»;
Геннадий Попов, генеральный директор, WSS-Consulting ;
Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group;
Дмитрий Болотюк, директор по ИТ, ГК «ЛогЛаб»;
Роман Лутковский, руководитель отдела по развитию продукта «Оцифровка письменной корреспонденции», Почта России;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, УК «Росводоканал»;
Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению STADA в регионах Россия и Евразия;
Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, «ВТБ Лизинг»;
Ольга Токарева, руководитель направления развития СЭД, Пивоваренная компания «Балтика» ;
Кирилл Комиссаров, заместитель Генерального директора по инжинирингу, ОКБ «Гидропресс»;
Виталий Слободин, руководитель проекта, УК «Росводоканал»;
Илья Шатунов, ведущий менеджер развития ЭДО и SAP, ГК «Мегаполис»;
Ксения Овсянникова, руководитель проектов, МУМТ.
Основные темы конференции:
Российский рынок ЭДО
- Как развивался рынок ЭДО в 2023 г.?
- Какие процессы уже можно перевести на ЭДО?
- Станет ли ЭДО обязательным для всех?
- Как развивается ГосЭДО?
- Стандарты цифровых документов, цифровые форматы и регламенты.
- Импортозамещение СЭД.
Технологии для организации ЭДО
- ЭДО и ECМ платформы: что выбрать?
- Low-code как инструмент быстрой настройки функционала.
- ЭДО по модели SaaS: плюсы и минусы.
- Хранилище электронных документов.
- Искусственный интеллект и ЭДО.
- Инструменты оцифровки архивов.
- Мобильные СЭД.
- Как организовать работы с электронной подписью.
Практика внедрения ЭДО
- Как организовать миграцию СЭД на российскую ОС?
- Практика использование облачных СЭД.
- Экономическая эффективность ЭДО и КЭДО.
- Какие сложности возникают при подключении к ЭДО контрагентов?
- Опыт работы с электронной подписью.
- Идеальная мобильная СЭД: какая она?
- Интеграция СЭД с корпоративными системами.
- Как выбрать решение для модернизации СЭД?
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.