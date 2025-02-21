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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЛогЛаб



21.02.2025 Зарплаты в логистике в январе превзошли ожидания большинства работников 1
14.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 2
08.11.2023 Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября 2
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
29.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля 1
09.03.2021 «Корус консалтинг» поддерживает СУБД на базе Oracle Enterprise 3PL-оператора «ЛогЛаб» 4
14.11.2018 «Логлаб» ускорит логистические процессы в Tele2 1

Публикаций - 7, упоминаний - 12

ЛогЛаб и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 884 2
Ростех - Азимут 67 2
Notamedia - Нотамедиа 15 2
Бизнес-Азимут 8 2
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 45 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 115 2
SAP SE 5284 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 53 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 1
Oracle Corporation 6707 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 2
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 2
Почта России ПАО 2119 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 2
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 205 2
ВТБ Лизинг 68 2
Stada 25 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5477 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12810 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 3
Оцифровка - Digitization 4570 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 3
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12590 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2498 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10157 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12612 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 203 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1206 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 2
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JIT - Just in Time - Точно в срок - Концепция управления производством, направленная на снижение количества запасов 17 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 179 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3189 1
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Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1266 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5333 1
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ASCII - American standard code for information interchange 50 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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