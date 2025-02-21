ЛогЛаб
ЛогЛаб и организации, системы, технологии, персоны:
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5477 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
|Болотюк Дмитрий 16 5
|Власов Алексей 16 2
|Михайлов Вадим 4 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Сгибнева Ольга 8 2
|Дегтярев Николай 4 2
|Черномазова Марина 3 2
|Лутковский Роман 4 2
|Токарева Ольга 4 2
|Сердюк Алексей 8 2
|Парфенов Сергей 12 2
|Попов Геннадий 19 2
|Лазарев Николай 19 2
|Овсянникова Ксения 6 2
|Шатунов Илья 5 2
|Литвиненко Анастасия 7 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Слободин Виталий 18 2
|Мацаль Владимир 3 2
|Тимощук Денис 4 2
|Калашникова Наталья 4 2
|Адмиральский Сергей 39 1
|Елтовский Владислав 2 1
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