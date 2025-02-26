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Индексная книга (каталог) CNews*
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ASCII American standard code for information interchange



26.02.2025 «Гарда Deception» повышает достоверность имитируемой ИТ-инфраструктуры 1
27.09.2024 Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос 1
30.07.2024 Максимально критическая уязвимость в языке PHP открывает двери для майнеров и ботнетов 1
15.07.2024 «Дыру» в PHP используют для распространения троянов и проведения DDoS-атак 1
11.06.2024 В PHP найдена уязвимость, затрагивающая все версии Windows 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
29.11.2022 Почтовые шлюзы Cisco можно легко взломать тремя способами и разослать зараженные письма 1
22.02.2022 Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows 1
11.10.2021 Новейшая Windows 11 падает в «синий экран смерти», когда видит приложения с современной кодировкой 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
06.06.2017 Новая файловая система Apple разрешает называть файлы только по-английски 1
16.12.2016 Устройство за $300 взламывает криптографию любого MacBook за 30 секунд. Видео 1
23.09.2015 Браузер Chrome можно «уронить» простой последовательностью символов 1
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
12.01.2012 Первый взгляд на смартфон Fujitsu Arrows Kiss F-03D: настоящий дамский угодник 1
27.09.2011 ICANN запустила новый сайт, посвященный gTLD 1
21.02.2011 Россия занимает второе место среди источников спама 1
14.01.2011 Снижение доли спама в почтовом трафике в четвёртом квартале 2010 г. – затишье перед бурей 1
11.01.2011 «Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160 1
17.12.2009 Специализированные САПР: не стоит выбирать то, что проще и дешевле 1
30.07.2008 ALT Linux 4.0 Children: развивающий дистрибутив для детского творчества 1
21.07.2008 НАТО поддержала ODF 1
30.04.2008 ЦИП подготовил геоданные для проектирования автострады вокруг Екатеринбурга 1
13.03.2008 RJ TextEd 4.20: текстовый редактор для программистов 1
03.12.2007 RJ TextEd 4.10: текстовый редактор с поддержкой синтаксиса языков программирования 1
29.10.2007 Выпущена новая версия текстового редактора для программистов RJ TextEd 1
03.10.2007 BlackBerry на подступах к России 1
11.05.2007 Определена лексическая основа Всемирной Сети 1
19.03.2007 GPS-приемник Copernicus обеспечит поддержку WAAS и EGNOS 1
22.08.2006 RAD выпустил комплексное решение для внедрения услуг SHDSL 1
16.09.2005 Фестиваль "демок" - шедевры художественного взлома 1
17.03.2005 Спамеры возродили искусство рисования символами ASCII 1
22.02.2005 В .Net Framework найдена уязвимость 1
07.12.2004 В ЮАР спорили о русских доменах 2
25.06.2004 В США умер изобретатель байта и ASCII-кодов 1
10.06.2004 НР представил новое решение для российского телеком-рынка 1
16.12.2002 В домене SU началась приоритетная регистрация доменов 1

Публикаций - 51, упоминаний - 53

ASCII и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 436 5
Microsoft Corporation 24678 5
Google LLC 11832 3
Apple Inc 12154 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1429 3
CYREN - Commtouch 27 2
Intel Corporation 12223 2
Dell EMC 5037 2
HP Inc. 5694 2
Cisco Systems 5125 2
IBM - International Business Machines Corp 9449 2
GitHub 832 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 317 2
Sophos - SophosLabs 416 2
Verisign 357 2
Network Solutions - Web.com 104 2
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 2
Schneider Electric 575 1
Nginx - Энджайникс 168 1
Winnum - Signum - Сигнум 11 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Балт-Систем 2 1
Shimaden 2 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 1
X Corp - Twitter 2849 1
AMD - Advanced Micro Devices 4252 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1574 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2219 1
Toshiba Corporation 2931 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 305 1
Honeywell 283 1
Adobe Systems 1554 1
Corel Corporation 336 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Bentley Systems 57 1
Unsplash 830 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
Mazak - Ямазаки Мазак 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1914 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
eBay Inc 1622 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Транснефть 301 1
Bentley Motors 71 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
ЕКА Топливная компания 142 1
Lockheed Martin 759 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Геометрия НПО 140 1
ГипродорНИИ 2 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 86 1
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 1
ABN AMRO 99 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 142 1
RAND Corporation 33 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 406 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 150 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3001 1
Правительство Нидерландов - Вооруженные силы Нидерландов 7 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5481 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 10
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 725 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4901 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29895 11
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 165 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27835 9
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 51 8
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SiliconValley.com - SV.com 239 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Россия К - телеканал 28 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
Internet.com 110 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Mobile Research Group 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8151 1
HFS Research 48 1
CNews Мишень 166 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 122 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 1
UVic - University of Victoria - Университет Виктории 10 1
Freie Universität Berlin - Freie Universitaet Berlin - Свободный университет Берлина 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2445 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
CeBIT 612 1
PC Expo 36 1
Международный женский день - 8 марта 333 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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