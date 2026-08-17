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Punycode кодировка Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.08.2026 Реестр национальных доменов .RU и .РФ внедрил поддержку кириллических почтовых адресов 1
30.09.2025 BI.Zone Mail Security: ИИ определяет намерения отправителя и блокирует киберугрозы в деловой переписке 1
24.04.2025 Почтовый сервер TEGU Enterprise добавил поддержку адресов на кириллице 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL 1
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1
27.05.2020 Запущена программа поддержки кириллических доменов в интернете 1
15.02.2018 «Лаборатория Касперского»: мошеннические сайты стало еще тяжелее отличить от настоящих 1
23.08.2013 ActiveCloud by Softline запустила продажи доменных имен в зоне .РФ 1
29.08.2012 Oracle GoldenGate 11g Release 2 поступил в продажу 1
15.10.2010 Почтовые сервисы не готовы к домену .РФ. Почта Google хуже всех 1
09.04.2007 Тест-дуэль — Nokia 5300 против Sony Ericsson W880i 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Punycode и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 517 2
Google LLC 12710 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
МБК лаб - Лаборатория МБК 32 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 17 1
ЛогЛаб 7 1
Notamedia - Нотамедиа 23 1
Бизнес-Азимут 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 1
Yandex - Яндекс 9243 1
Softline - Софтлайн 3749 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Oracle Corporation 7081 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
VK - Mail.ru Group 3604 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Diasoft - Диасофт 1148 1
Sony 6741 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 514 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 612 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1002 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Nginx - Энджайникс 209 1
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 138 1
Teradata - Терадата 225 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 246 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 280 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5974 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4956 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 815 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5803 9
IDN - Internationalized Domain Names - Интернационализованные доменные имена 58 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 5
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 186 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13732 4
ASCII - American standard code for information interchange 63 4
EAI - Enterprise Application Integration - Интеграция приложений предприятия 119 4
Email - EAI - Email Address Internationalization - интернационализация адреса электронной почты 80 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35098 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54008 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36282 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8664 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10023 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4862 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2814 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1721 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5656 2
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 36 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4479 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3198 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 1
Кибербезопасность - IDPS - Identity Proofing Services - Службы проверки личности 29 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 909 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2514 1
Аудиокнига - Audiobook 261 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 246 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4564 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10712 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1849 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6508 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1965 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1103 1
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 454 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 708 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1377 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 209 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2420 1
Поддерживаю.РФ 11 4
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Mozilla Firefox - браузер 1954 2
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 2
Joomla CMS 89 2
Postfix - mail transfer agent 56 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 1
Oracle GoldenGate - Oracle Golden Gate 31 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 1
SAP Sybase 292 1
Linux Mint 34 1
Linux - Debian GNU 569 1
Sony Walkman 285 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
Oracle Applications 90 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson W - серия смартфонов 87 1
Nokia XpressMusic 65 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 99 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 64 1
Dovecot 8 1
Сбер - BI.Zone Mail Security 24 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
IBM DB2 396 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1013 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 318 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
Google - Gmail 1022 1
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 253 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 1
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 1
Колесникова Мария 9 3
Воробьев Андрей 199 2
Власов Алексей 20 1
Болотюк Дмитрий 16 1
Михайлов Вадим 4 1
Симонов Игорь 103 1
Бруковская Ольга 11 1
Оржевская Наталия 10 1
Тягунов Олег 4 1
Царев Дмитрий 52 1
Яковенчук Денис 1 1
Сгибнева Ольга 8 1
Дегтярев Николай 4 1
Кальметов Игорь 24 1
Черномазова Марина 3 1
Сердюк Алексей 10 1
Тимощук Денис 7 1
Елтовский Владислав 2 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166478 8
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 418 3
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54784 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 1
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Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3699 1
Греция - Греческая Республика 1018 1
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Латинский алфавит 198 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53552 2
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ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 160 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1242 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57780 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16104 1
Цифровое право - Цифровые права 143 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8858 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11733 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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