Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Punycode кодировка Стандартизированный метод преобразования последовательностей Unicode-символов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Punycode и организации, системы, технологии, персоны:
|СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 246 1
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
|Колесникова Мария 9 3
|Воробьев Андрей 199 2
|Власов Алексей 20 1
|Болотюк Дмитрий 16 1
|Михайлов Вадим 4 1
|Симонов Игорь 103 1
|Бруковская Ольга 11 1
|Оржевская Наталия 10 1
|Тягунов Олег 4 1
|Царев Дмитрий 52 1
|Яковенчук Денис 1 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Дегтярев Николай 4 1
|Кальметов Игорь 24 1
|Черномазова Марина 3 1
|Сердюк Алексей 10 1
|Тимощук Денис 7 1
|Елтовский Владислав 2 1
|Демидова Надежда 11 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724158.
Создано именных указателей - 199733.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.