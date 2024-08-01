Email POP3 Post Office Protocol Version 3 Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению
Email и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 7
|Кузовкин Алексей 155 4
|Наумов Станислав 27 2
|Константинов Константин 31 2
|Рябова Галина 25 2
|Демидов Михаил 133 2
|Моваев Борис 4 2
|Воробьев Андрей 163 1
|Larry Page - Ларри Пейдж 188 1
|Колесникова Мария 8 1
|Коростелев Павел 28 1
|Водясов Алексей 222 1
|Захаренко Максим 55 1
|Артамонова Анна 183 1
|Орлик Сергей 83 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
|Иванов Константин 27 1
|Вахонин Сергей 15 1
|Васильев Григорий 40 1
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 1
|Лахова Олеся 35 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Кузнецов Александр 118 1
|Ганин Егор 54 1
|Иванова Елена 80 1
|Brin Sergey - Сергей Брин 186 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Усманов Алишер 300 1
|Земков Сергей 158 1
|Blair Tony - Блэр Тони 57 1
|Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
|Денисов Денис 6 1
|Раевский Алексей 76 1
|Соколов Андрей 17 1
|Любимов Алексей 30 1
|Бычек Владимир 11 1
|Сорокин Андрей 23 1
|Малафеев Андрей 51 1
|Кузнецов Сергей 153 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7927 7
|Gartner - Гартнер 3534 4
|IDC - International Data Corporation 4896 1
|MAAWG - Messaging Anti-Abuse Working Group 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1312073, в очереди разбора - 786443.
Создано именных указателей - 157123.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.