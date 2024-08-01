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Индексная книга (каталог) CNews*
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Email POP3 Post Office Protocol Version 3 Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению



01.08.2024 «Почта Mail.ru» обновила механизм генерации паролей для внешних приложений 1

28.11.2023 Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями 2

13.11.2023 Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы 1

01.11.2023 «Код безопасности» и Security Vision стали технологическими партнерами 1

26.10.2023 F.A.C.C.T. Threat Intelligence стала ведущим поставщиком оперативных данных для платформы киберразведки Security Vision 1

01.06.2023 ГК «Астра» собрала репозитории ПО для вузов и школ 1

30.05.2023 Состоялся релиз новой версии DLP-комплекса «Кибер протего» 1

08.11.2021 Какие письма стоит шифровать при отправке — 4 примера 1

28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников 1

09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 1

28.05.2020 В России появился проект для поддержки кириллических доменов 1

08.11.2019 Восьмилетнее воровство военных данных обнаружили после ухода хакеров на пенсию 1

04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1

28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor 1

23.01.2018 Mail.Ru Group запустила расширенную версию «Почты для домена» 1

11.01.2018 ЭОС представила СЭД «Дело» версии 17.2.4 1

03.10.2017 «Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис» 1

03.02.2017 InfoWatch Device Monitor Mobile защитит данные от утечек через мобильные устройства сотрудников 1

07.12.2016 Mail.Ru перезапустила свою «почту для бизнеса» 1

20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 1

08.10.2015 Вышла новая версия решения Total Network Monitor от Softinventive Lab 1

18.08.2015 Проблемы эксплуатации Microsoft Exchange и эффективное их решение 1

25.02.2015 Eset Security для Kerio доступен в России 1

10.12.2014 ОС Asustor Data Master теперь доступна для всех NAS от Asustor 1

08.07.2014 Платная электронная почта: зачем она нужна и какой сервис выбрать? 2

22.05.2014 Обзор новейшей ОС Firefox 1.3 на смартфоне ZTE Open C: эмбрион убийцы Android? 1

28.01.2014 «Атом Безопасность» обновила свой продукт для контроля персонала и защиты локальной сети от ИБ-угроз StaffCop Standard 1

16.10.2013 «Mail.Ru для бизнеса» выходит из беты 1

03.10.2013 Датский хостинг-провайдер Gigahost выходит на российский рынок 1

10.07.2013 Mail.Ru Group запускает почтовое решение для бизнеса 1

14.05.2013 Вышел релиз-кандидат Eset NOD32 Gateway Security для Forefront TMG 1

13.03.2013 Злоумышленники маскируют программу-вымогатель под обновление Adobe Flash 1

15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» 1

30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1

06.03.2012 UserGate Mail Server 2.1 предлагает новый алгоритм управления письмами 1

07.02.2012 Открыто для бета-тестирования решение Eset NOD32 Gateway Security 1

03.02.2012 BSS выпустила новую версию «Сервера Нотификации» с поддержкой Windows Server 2008 R2 и Windows 7 1

09.01.2012 Nokia нашла замену Symbian. ВИДЕО 1

07.12.2011 ЦУМ защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1


Публикаций - 235, упоминаний - 254

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24425 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 30
Lenovo Motorola 3498 17
VK - Mail.ru Group 3423 17
Google LLC 11624 15
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 15
Yahoo! 3693 14
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4740 11
Sony 6523 11
Yandex - Яндекс 6986 10
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1133 9
Motorola Inc 1140 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 8
Dr.Web - Доктор Веб 1250 8
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 7
Siemens AG - Siemens Group 2580 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 6
AOL Inc 1593 6
AltaVista Search Engine 197 6
Samsung Electronics 10153 6
Oracle Corporation 6621 6
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 425 6
Apple Inc 11897 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 5
Meta Platforms - Facebook 4418 5
Intel Corporation 12078 5
IBM - International Business Machines Corp 9400 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 4
Philips 2046 4
HTC Corporation 1497 4
Sharp Corporation 1039 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 442 4
Oracle Siebel Systems 507 4
Kerio Technologies 64 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 4
Toshiba Corporation 2923 4
Verisign 357 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 288 3
Россети Ленэнерго 1700 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 3
Почта России ПАО 2086 2
Carl Zeiss AG 292 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Совкомбанк Совесть 270 2
Honda Motor Company 233 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 90 2
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 2
Связной ГК 1364 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 123 1
LinkedIn 628 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - Красцветмет.ИТ 21 1
Prada 52 1
TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 104 1
Газпром энергосбыт 9 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 54 1
ABN AMRO 98 1
Стоматологическая поликлиника №19 1 1
Алексо 4 1
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис 359 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 1
EPIC Telecom Invest 200 1
Visa International 1940 1
eBay Inc 1617 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 437 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 714 1
JCB International 142 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1871 1
Лента - Сеть розничной торговли 2025 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 127 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1221 1
Boeing 1008 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11205 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5329 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3817 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 135 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2796 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5752 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3254 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4334 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 325 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 400 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 284 1
СБУ - Служба безопасности Украины 85 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 254 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6230 30
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 6
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1012 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 1
ASF - Apache Software Foundation 201 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12510 117
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 433 115
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