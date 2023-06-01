ГК «Астра» собрала репозитории ПО для вузов и школ

ГК «Астра» в рамках ЦИПР 2023 объявила о создании импортонезависимых репозиториев ПО под ОС Astra Linux для образовательных организаций. Один репозиторий состоит из 64 свободно распространяемых программных продуктов для школ и колледжей, второй – из 160 программных решений для вузов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Оба репозитория решают основную проблему при переходе на отечественное ПО - поиск альтернатив и аналогов тому западному софту, который использовался ранее. Репозитории закрывают все потребности организационного и образовательного процессов. В их числе СУБД, ПО для удаленной работы, офисные средства, браузер, графический, аудио- и видеоредакторы, файл-менеджер, среды разработки, языки программирования, инструменты для проектирования моделей, симулятор электрических цепей, электронной логики и контроллеров, ПО для 3D-графики и т.д. Все решения успешно прошли тестирование на совместимость с Astra Linux Special Edition 1.7.2 и 1.7.3 и их можно без ограничений использовать в импортозамещенных ИТ-системах.

Репозиторий оказался очень востребованным: на данный момент количество скачиваний превысило 10 тыс., и компания продолжила работу в этом направлении. Специалисты ГК «Астра» по результатам взаимодействия с представителями более 2000 вузов выявили, какое ПО им необходимо для обеспечения непрерывности рабочего и образовательного процессов, и на основании полученных данных составили для них репозиторий, куда вошли 160 продуктов: языки программирования, средства вычислительного моделирования и разработки, анализатор кода для поиска ошибок, компиляторы, инструменты для автоматизации сборки продуктов, программное объектное сетевое хранилище с файловым и блочным интерфейсами, IMAP и POP3-сервер, средства виртуализации, решения для компьютерной телефонии и обеспечения ИТ-безопасности, ПО для создания синтаксических анализаторов, офисные пакеты и др.

«Собранные и опубликованные нашими экспертами репозитории помогают оперативно и качественно решить ключевую проблему комплексного ИТ-импортозамещения в образовательных организациях. Наиболее значимое затруднение при миграции состояло в том, чтобы найти для того софта, который использовался ранее, такие аналоги, которые одновременно и совместимы с отечественными ОС, и располагают всем необходимым функционалом. Популярность наших репозиториев вызвана сразу несколькими причинами: все необходимое ПО собрано в одном месте и гарантированно работает под Astra Linux, его легко скачать и установить, и в дополнение к этому мы сделали интуитивно понятные инструкции по инсталляции. Мы рады, что школы и вузы активно пользуются нашими ресурсами, и в дальнейшем будем тщательно следить за их наполнением и актуальностью», – отметил Роман Борисов, заместитель коммерческого директора ГК «Астра» по работе с образовательными организациями.

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.