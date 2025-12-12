Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Столичный Арбитражный суд отказался признавать продажу долгов клиентов российской «дочки» SAP (САП СНГ) российскому посреднику незаконной. Общая сумма долга – 2 млрд руб., но его купили лишь за 60 млн руб. Должники SAP видят в этом попытку компании обойти действующий указ Президента России.

Суд на стороне SAP

Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов клиентов ее российского представительства (САП СНГ) отечественной юркомпании «Легат», пишет РБК. По информации издания, суд признал эту сделку законной.

SAP – это немецкая компания, один из крупнейших в мире разработчиков систем управления предприятием (ERP-систем). В марте 2022 г. она приняла решение уйти из России на фоне европейских санкций и оставила сотни клиентов по всей стране без технической поддержки.

О том, что Арбитраж признал сделку законной, стало известно из решения по иску производителя дверей «Феррони» к САП СНГ и «Легат» от 28 ноября 2025 г.

Покинув Россию, SAP не успела получить всю причитающуюся ей сумму со своих клиентов за пользование ее продуктами. В 2023 г. через САП СНГ она попыталась забрать положенные ей деньги через суд, однако год спустя продала права требований юридической компании «Легат».

Клиентов много, должников тоже немало

Клиенты SAP в России – это компании малого, среднего и крупного бизнеса. К последним можно отнести «Альфа-Банк», Сбербанк, ВТБ, «Аэрофлот», ритейлера Х5 и многих других. Продукцией SAP в России пользуются десятки компаний из химической, нефтегазовой и металлургической отраслей.

© rafapress / Фотобанк Фотодженика SAP в очередной раз оказалась в центре скандала

Как пишет РБК, в список должников SAP вошли ИT-интегратор «Крок Инкорпорейтед», футбольный клуб «Зенит», сеть магазинов «О`Кей», грузинская фармкомпания JSC GEPHA, а также энергетическая компания «Т Плюс», входящая в структуру «Росатома». Это далеко не полный перечень, и производитель дверей «Феррони», подавший иск против SAP и проигравший в арбитраже, тоже числится в нем. Она должна SAP 63 млн руб.

По решению суда, передача SAP долгов перед ее российской «дочкой» юркомпании «Легат» полностью законна. «Легат» купил у САП СНГ права требования к задолжавшим ей предприятиям на общую сумму 2 млрд руб. Однако реально за эти долги она заплатила лишь 60 млн руб., что составляет 3% от первоначальной суммы.

Что не так со сделкой

По мнению юристов «Феррони», подавших иск, сделка, которую SAP заключила с «Легат» – это ни что иное, как попытка «обойти указ президента № 322 от 2022 г.», пишет РБК. Этот указ предписывает использовать исключительно заблокированные специальные счета типа «О» при расчетах с правообладателями из недружественных стран.

Согласно постановлению суда, сделка между САП СНГ и «Легат» полностью соответствует действующим нормам российского законодательства. В вердикте сказано, что указ № 322 касается исключительно взаимоотношений между российскими должниками и иностранными кредиторами.

По-видимому, законной сделка была признана потому, что проводилась между двумя российскими юрлицами. Как пишет РБК, «после уступки права требования российскому лицу санкционные правила перестают действовать и обязательство становится обычным долгом между двумя российскими компаниями»

Однако в «Феррони» называют решение суда «необоснованным», заявил изданию представитель компании. По его словам, при вынесении вердикта суд не учел, что «Легат» заплатила за весь долг всего 60 млн руб. вместо 2 млрд руб.

«В нормальной хозяйственной практике уступка долга по судебному решению за 3% не встречается. Это возможно только при попытке вывести актив или изменить порядок исполнения обязательства», – заявил РБК представитель «Феррони», подчеркнув, что апелляционная жалоба на решение суда уже подана.

Все бывает в первый раз

Опрошенные РБК юристы заявляют, что подобное решение Арбитражного суда – это прецедент «в вопросе вывода замороженных активов ушедших вендоров». «На данный момент решение по делу «Феррони» не соответствует позиции высшей судебной инстанции по схожим кейсам, – сказала изданию старший юрист BGP Litigation Ирина Ротачкова. – Если должник пойдет в вышестоящие инстанции, полагаю, что Верховный суд останется при своей позиции и направит дело на новое рассмотрение».

По мнению советникf коллегии адвокатов Pen & Paper Романа Кузьмина, решение столичного Арбитража «отходит от общей практики судов по схожим делам, где право требования передается от недружественного резидента к российскому лицу с целью обхода требований указа Президента».

SAP – это проблема

После ухода SAP из России отечественные компании начали массово переходить на суверенные аналоги ее продуктов. Например, летом 2023 г. государственный электросетевой холдинг «Россети» приступил к поиску альтернативы SAP, выделив на переход 403 млрд руб.

В очень скором будущем российским компаниям придется многократно нарастить темпы перехода с SAP и ERP-систем других зарубежных компаний на отечественные аналоги. В августе 2025 г. CNews писал, что Российские власти намерены ввести ответственность за отказ компаний от импортозамещения иностранных ERP-систем. Цель – продвижение отечественного ПО.

Под новую кару властей потенциально могут попасть тысячи компаний. До 2022 г. у одной только SAP было 1500 клиентов в России. Как сообщил РБК Михаил Бочаров, замгендиректора по научной работе «Сисофт Девелопмент», в 2025 г. ее софтом, несмотря на отсутствие техподдержки, продолжали активно пользоваться в пределах 40% российских холдингов в энергетике, металлургии, ретейле, машиностроении и других отраслях.