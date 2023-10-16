Разделы

CSoft Development СиСофт Девелопмент ГК СиСофт Разработка Consistent Software

CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software

«СиСофт Девелопмент» (ранее – Consistent Software Development) – российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM,  комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования,  землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования – с многолетним опытом работы на рынке. Компания создает решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам.

С 1989 года компанией создано более 60 программных решений, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом. Количество выданных лицензий превысило за это время 1,5 млн, размер коммерческой базы инсталляций составляет порядка 600 000 рабочих мест.

16.10.2023 Вадим Ушаков, «СиСофт Девелопмент»: Многие страны заинтересованы в приобретении российского программного обеспечения в первую очередь благодаря его специализации

ы, правила, нужна вовлеченность профильных министерств, регуляторов, отраслевых ассоциаций, производителей и эксплуатантов. Социальная активность – способ двигаться в этом направлении. Вадим Ушаков, «СиСофт Девелопмент»: Сотрудничество с российскими строительными и техническими вузами важно для популяризации технологий информационного моделирования CNews: В каких форматах ИТ-компаниям сегод
24.07.2023 Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS

на листы заданного формата. Совместное использование ПК GeoniCS с другими программными средствами «Сисофт девелопмент» (GeoniCS Изыскания (RGS, RgsPl), RasterDesk, Spotlight и др.) обеспечивае
18.07.2023 Выход новой версии программного продукта ElectriCS Storm

АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) сообщает о выходе новой версии ElectriCS Storm – прог
05.06.2023 Подписание соглашения между «Росатом», «Сисофт девелопмент» и «Аметист групп»

развития ИТ-отрасли. Такую позицию Игорь Орельяна Урсуа, исполнительный и технический директор АО «Сисофт девелопмент», озвучил, выступая на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышлен
20.04.2023 «Сисофт девелопмент» запускает собственную дистрибуцию

Всесторонней поддержкой и развитием дилерского канала займется специальное дистрибуторское подразделение, организованное в структуре компании «Сисофт девелопмент». Это решение коснется ряда флагманских линеек «Сисофт девелопмент»: Model Studio CS, системы информационного моделирования и 3D-проектирования объектов промышленного

18.04.2023 Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент»

Системный интегратор «Ультиматек» стал официальным дилером продуктов «Сисофт девелопмент». Компании договорились о взаимодействии в сфере внедрения решений платфор
23.06.2022 Разработка «СиСофт девелопмент» для проектов строительства заменит более 10 зарубежных продуктов

Российский разработчик инженерного ПО – компания «СиСофт девелопмент» (CSoft Develоpment) – внедряет отечественное решение, которое заменит бол
04.05.2022 Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ

иятий нефтехимической, нефте- и газоперарабатывающей промышленности РФ займутся совместно компания «СиСофт разработка» (г. Москва) и Центр мониторинга новых технологий (г. Москва), между которы
27.04.2022 Главой комитета по промышленному ПО и стандартизации при АРПП назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка»

эксплуатации производственных объектов, промышленного и гражданского строительства в сотрудничестве с техническими комитетами Росстандарта. Главой комитета назначен исполнительный директор компании «СиСофт разработка» Михаил Бочаров. Об этом CNews сообщили представители «СиСофт». АРПП – единая отраслевая площадка, объединяющая более двухсот отечественных компаний-разработчиков. Активная ра
02.11.2011 Решения CSoft Development признаны лучшими продуктами года в номинации «САПР»

Российская компания CSoft Development (прежнее название — Consistent Software Development) сообщила о том, что пр
29.12.2010 «Казанский Электропроект» выбрал Model Studio CS

опроект», принял решение о покупке программного комплекса Model Studio CS, разработанного компанией CSoft Development, разработчиком ПО для рынка САПР. Основным направлением деятельности инстит
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development

Компания CSoft Development, разработчик программного обеспечения для рынка САПР, объявила о подписании дистрибьюторского договора с компанией «Нанософт». В рамках этого договора «Нанософт» будет продвиг
31.03.2006 ЭЛАР стал акционером Consistent Software Distribution

Корпорация «Электронный Архив» (ЭЛАР) стала владельцем пакета акций компании Consistent Software Distribution (CSD). Дмитрий Щербачев, вице-президент корпорации «Электронный Архив», выразил надежду, что это событие даст синергетический эффект, позволит обеим компаниям у
02.12.2004 Consistent Software упростит проектирование схем

Компания Consistent Software объявила о начале поставок программного продукта SchematiCS. Новая разработка Consistent Software представляет собой приложение к AutoCAD 2005, предназначенное для ко
10.03.2004 Consistent Software выпустил новое ПО

Компания Consistent Software объявила о выходе новых программных продуктов. Среди них новая версия системы TDMS (Technical Data Management System – объектно-ориентированная информационная система, предн
04.02.2004 Consistent Software выпустил RasteriCS для AutoCAD/AutoCAD LT

Компания Consistent Software объявила о начале поставок программы RasteriCS для AutoCAD 2000/2000i/2002/2004 и AutoCAD LT 2002/2004. RasteriCS – программа, позволяющая получать цветные или монохромные р
14.10.2003 Consistent Software выпустил новую версию СПДС GraphiCS 2.5

Компания Consistent Software объявила о начале поставок новой версии программного обеспечения СПДС GraphiCS 2.5 для AutoCAD 2004, AutoCAD LT 2004. Программа СПДС GraphiCS предназначена для оформления ст
25.08.2003 Марина Король: карьера в ИТ с дошкольного возраста

лицами. В частности, фирма CSoft, генеральным директором которой являюсь я, отвечает за интеграцию. Consistent Software Distribution — это дистрибуция программных продуктов и оборудования,
14.08.2003 Consistent Software победил в тендере администрации Калининградской области

ммных средств). По результатам рассмотрения предложений конкурсная комиссия отдала предпочтение заявке, поданной Центром инженерных технологий “Си Эс Трэйд” (калининградское отделение группы компаний Consistent Software). Победившее конкурсное предложение основано на многолетнем опыте разработки и внедрения геоинформационных систем на основе программных продуктов серии Raster Arts (Consi
13.12.2001 "Форвард Технологии" анонсировала новое стратегическое направление своей деятельности

мпания "Форвард Технологии" заявила о новом стратегическом направлении деятельности - производстве и продвижении графических и рабочих станций. Кроме того, было объявлено о сотрудничестве с компанией Consistent Software. Компания Consistent Software представила программное обеспечение для автоматизации проектирования и технологической подготовки производства, которое будет поставлять
22.08.2000 Consistent Software создала международную компанию Consistent Software International

Компания Consistent Software объявила о создании международной компании Consistent Software International и открытии офиса в Норвегии. Новую компанию возглавит Ян Эрик Столл, занимавший до этого


