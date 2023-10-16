CSoft Development СиСофт Девелопмент ГК СиСофт Разработка Consistent Software

«СиСофт Девелопмент» (ранее – Consistent Software Development) – российский разработчик инженерного программного обеспечения и технологий: САПР, BIM, PLM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования – с многолетним опытом работы на рынке. Компания создает решения для управления инженерными данными по российским нормам и стандартам. С 1989 года компанией создано более 60 программных решений, которые применяются крупными, средними и малыми предприятиями в России и за рубежом. Количество выданных лицензий превысило за это время 1,5 млн, размер коммерческой базы инсталляций составляет порядка 600 000 рабочих мест.

