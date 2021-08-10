Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам

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Генбанк
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10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
27.12.2019 Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
29.04.2019 Власти компенсировали «Микрону» 200 миллионов, потраченных на выпуск чипов для карт «Мир» 1
04.03.2019 В России заработал отечественный аналог Apple Pay 1
05.06.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
29.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
17.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
11.05.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
25.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
13.04.2017 Конференция CNews: «Информационная безопасность в финансовом секторе» 1
16.07.2015 Сергей Буш избран новым президентом РАСПО 1
29.10.2014 Санкции переформатируют рынок банковского ПО 1
15.09.2014 Гендиректор Autodesk в России: Мы сожалеем о негативных последствиях санкций 1
15.08.2014 Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой 1
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
25.07.2014 Как американские ИТ-компании вводят санкции в России. Пример письма 1
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 1
26.03.2014 «Собинбанк» обновил мобильное приложение для iPhone и iPad 1
21.03.2014 Visa и MasterCard заблокировали операции по картам АБ «Россия», «Собинбанка» и «СМП Банка» 1
21.03.2014 УЭК: Банкам нужно задуматься об альтернативе Visa и Mastercard 2
15.01.2014 «Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение для телефонов и планшетов на базе Android 2
15.11.2013 «Ростелеком» выкупил у друга экс-министра связи собственные акции за 25 млрд руб. 1
14.11.2013 «Ростелеком» покупает банк 3
13.11.2013 «Собинбанк» расширяет сотрудничество с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
19.06.2013 На сегодняшний день жители 8 городов могут стать обладателями банковских карт «Электронное правительство» 1
17.10.2012 «Пробизнесбанк» для расчета налогов по сделкам с ценными бумагами выбрал RS-Securities 1
27.09.2012 Продукты Adobe теперь можно купить в кредит 1
27.06.2012 «Собинбанк» запустил «Мобильный банк» для смартфонов и планшетов 1
27.04.2012 «Собинбанк» и HandyBank запустили совместный сервис по онлайн-оплате счетов за газ без комиссии 1
25.04.2012 Оплатить счета за газ теперь можно через систему «Город» 1
18.04.2012 С помощью WebMoney можно заплатить за газ 1
29.12.2011 Выбрать сервис для онлайн-оплаты газа теперь можно на сайте «Собинбанка» 2
20.12.2011 «Собинбанк» и «Система А3» запустили услугу онлайн-оплаты газа в 13 регионах РФ 1
16.12.2011 Через CyberPlat теперь можно оплатить счета за газ по всей России 1
14.12.2011 Оплатить счета за газ теперь можно через «Qiwi Терминалы» и «Qiwi Кошелек» 1
10.08.2011 «Евросеть» начинает принимать платежи за газ 1

Публикаций - 54, упоминаний - 61

Генбанк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 6
Ростелеком Связьинвест 704 4
Google LLC 7168 3
Samsung Electronics 5714 3
Microsoft Corporation 11143 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
Базальт СПО 206 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 2
SAP SE 3218 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Yahoo! 1103 1
Facebook 3767 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 11 1
Bentley Systems 43 1
Ангстрем-Т 95 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 1
АйТи 752 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
Adobe Systems 813 1
Honeywell 138 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Philips 740 1
АФК Система ПАО 997 1
Red Hat 668 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Микрон - Micron 365 1
Softline - Софтлайн 1475 1
IBM 3554 1
LG Electronics 1870 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Amazon Inc - Amazon.com 1473 1
ИнвестКапиталБанк 15 6
СМП банк - Северный морской путь 71 6
Держава АКБ 15 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 4
Банк Россия 56 4
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Аброс ИК 7 3
Сахатранс 6 3
Трансойл 12 3
Зест -лизинговая компания 6 3
Авиа Групп 4 3
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Visa International 1346 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Стройтрансгаз 15 2
СтройГазМонтаж 12 2
CyberPlat - КиберПлат 203 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Связной ГК 883 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
LinkedIn 521 1
Альфа-Банк 1127 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Стройгаз 2 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 1 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Центр-инвест КБ 29 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Правительство РФ 2207 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Flash 479 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 387 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
НСПК Мир Pay 3 2
Microsoft Windows 854 2
Apple Pay 385 2
Samsung Pay 238 2
Google Pay - Google Android Pay 297 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Adobe Flash 359 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
Apple iPad 3263 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Apple Face ID 118 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple macOS 930 1
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 17 1
Microsoft Windows Live 121 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Chromium - Браузер 166 1
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 212 1
Google Chrome - браузер 1118 1
FireEye 51 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 52 1
Microsoft Edge - Браузер 990 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Microsoft Office 1948 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Linux OS 4272 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Четвернин Алексей 651 6
Марков Антон 12 6
Свириденко Алексей 18 6
Черкасов Александр 5 5
Путин Владимир 1828 4
Юрченко Евгений 75 2
Володин Александр 2 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Янукович Виктор 18 2
Морозова Анастасия 27 2
Рыжов Алексей 18 2
Лавочкин Семен 1 1
Воеводин Александр 1 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Новицкий Евгений 8 1
Дубовицкий Николай 5 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Маркин Сергей 2 1
Королев Сергей 10 1
Халиф Юрий 3 1
Гусков Антон 5 1
Комлев Владимир 29 1
Набиуллина Эльвира 56 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Рейман Леонид 414 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 6
Россия - СФО - Новосибирск 1977 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 4
Европа 3781 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Казахстан - Республика 2646 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
Украина 3389 2
Ближний Восток 1478 2
Африка 1494 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Восточная Европа 1688 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
США - Редмонд 105 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 116 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews Analytics 1991 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
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