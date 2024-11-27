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Генбанк Собинбанк Содействие общественным инициативам

Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам

АО «ГЕНБАНК» - один из  региональных банков России. Основные направления деятельности - обслуживание физических и юридических лиц, развитие дистанционных каналов обслуживания. Региональная сеть банка насчитывает более 60 офисов.

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Всего 13 дел, на cумму 72 947 875 118 ₽*

Судебные дела (13) на сумму 72 947 875 118 ₽*
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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.11.2024 Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур»

С декабря 2024 г. Генбанк вводит в промышленную эксплуатацию передовую систему автоматизированной подготовки уп
13.12.2022 PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка»

В 2022 г. АО «Генбанк», который является кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке
26.03.2014 «Собинбанк» обновил мобильное приложение для iPhone и iPad

«Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение SobinDirect для телефонов и планшетов, р
21.03.2014 MasterCard: обслуживание карт банка «Россия», «Собинбанка» и «СМП банка» приостановлено в результате введения санкций США

ту со своими российскими партнерами в обычном режиме. Исключение составляют банки ОАО АБ “Россия”, “Собинбанк” и “СМП банк”, обслуживание карт которых приостановлено в результате введения санкц
21.03.2014 Visa и MasterCard заблокировали операции по картам АБ «Россия», «Собинбанка» и «СМП Банка»

На сайтах трех российских банков — АБ «Россия», «Собинбанк» и «СМП Банк» — опубликованы заявления о том, что международные платежные системы V
15.01.2014 «Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение для телефонов и планшетов на базе Android

«Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение SobinDirect для телефонов и планшетов, р
13.11.2013 «Собинбанк» расширяет сотрудничество с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы»

«Собинбанк» и «Золотая Корона — Денежные переводы» объявили о подключении к сервису более 30 р
06.08.2012 «Собинбанк» и HandyBank: совместный проект в сфере интернет-банкинга

Процессинговый центр (ПЦ) «Собинбанк» и межбанковская платежная система HandyBank успешно завершили построение и тестиро
27.06.2012 «Собинбанк» запустил «Мобильный банк» для смартфонов и планшетов

«Собинбанк» объявил о старте работы «Мобильного банка» для смартфонов и планшетов. Воспользова
27.04.2012 «Собинбанк» и HandyBank запустили совместный сервис по онлайн-оплате счетов за газ без комиссии

лженности перед газовой компанией или осуществить предоплату за любой период. «С октября 2010 года “Собинбанк” последовательно реализует программу по расширению сети сбора платежей за газ. Наша
25.04.2012 Оплатить счета за газ теперь можно через систему «Город»

ично. По словам председателя Правления «Собинбанка» Геннадия Крюкова, «начиная с октября 2010 года “Собинбанк” последовательно воплощает в жизнь программу по расширению сети сбора платежей за г
28.03.2012 Топ-менеджер «Собинбанка» перешел в Optima на пост директора по персоналу

г. занимала пост регионального директора по персоналу стран Восточной Европы и России международной отельной сети «Кемпински». С 2009 по 2012 гг. была начальником департамента по работе с персоналом «Собинбанка». «В дочерних компаниях ГК Optima исторически сложились разные подходы к вопросам управления персоналом, — отметила Ольга Жердева. — Поэтому передо мной стоит задача выстраивания еди
29.12.2011 Выбрать сервис для онлайн-оплаты газа теперь можно на сайте «Собинбанка»

«Собинбанк» сообщил о том, что на сайте банка появился специальный раздел, посвященный опции п
20.12.2011 «Собинбанк» и «Система А3» запустили услугу онлайн-оплаты газа в 13 регионах РФ

«Собинбанк» сообщил о том, что с ноября 2011 г. через «Систему А3» стало возможно заплатить за
21.11.2011 «Собинбанк» под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» предоставила «Собинбанку» решения для централизованной защиты рабочих станций — Kaspersky Work Space Securi
27.09.2011 "Собинбанк" открыл новый онлайн-канал приема платежей

ля клиентов. Прием платежей через "Яндекс.Деньги" открывает новые возможности по дистанционной оплате услуг газовых компаний "Газпром межрегионгаз" через интернет", – объяснил председатель правления "Собинбанка" Евгений Степченко. В банке пояснили, что появление сервиса объясняется формированием новой клиентоориентированной платежной инфраструктуры. Планируется и дальше развивать взаимоотно
02.04.2010 «Собинбанк»: объем платежей в интернет-банкинге вырос в 7 раз

«Собинбанк» объявил о том, что подвел итоги работы интернет-банкинга SobinDirect в 2009 г. Сог
05.02.2010 «Собинбанк» запустил услугу «Мобильный банк»

«Собинбанк» объявил о старте работы «Мобильного банка». Воспользоваться новой услугой могут вс
27.10.2009 «Собинбанк» повысил уровень безопасности операций по картам

«Собинбанк» объявил о том, что в октябре 2009 г. успешно прошёл сертификацию по стандарту EMV,
30.07.2009 «Информзащита» подтвердила соответствие «Собинбанка» требованиям PCI DSS 1.2

Компания «Информзащита» завершила проект по подготовке и проведению сертификации «СобинБанка» на соответствие требованиям международного стандарта безопасности платежных карт

20.07.2009 «Собинбанк» внедрил систему резервного копирования на базе решения HP

Компания «Инлайн Груп» и «Собинбанк» объявили об успешном завершении проекта по внедрению системы резервного копировани
12.02.2009 «Собинбанк» обеспечит корпоративным клиентам моментальные платежи через Cyberplat

«Собинбанк» предложил новую услугу по приему и осуществлению онлайн-платежей для клиентов плат
11.02.2009 Собинбанк рассказал об оборотах своего интернет-банкинга

есячно проводится 5 тыс. операций суммарным объемом около 2,5 млн. рублей. Всего за 2008 г. клиенты Собинбанка совершили в интернете операций на 28,35 млн рублей. Согласно исследованию, проведе
18.08.2008 «Собинбанк» внедрил систему оценки кредитных рисков на базе KXEN

«Собинбанк» внедрил автоматизированную систему оценки кредитных рисков физических лиц на базе

03.06.2008 «Информзащита» провела аудит ИТ-системы Собинбанка

абатывающихся, передающихся и хранящихся в информационных системах банков и процессинговых центров. Собинбанк является Принципиальным членом (Principal Member) в международных платежных система
21.01.2008 «Собинбанк» запустил услугу интернет-банкинга

му коду доступа можно «привязать» все имеющиеся у клиента пластиковые карты банка. В ближайший год «Собинбанк» планирует расширить спектр предлагаемых при помощи SobinDirect услуг. Отметим, что
27.09.2007 «Собинбанк» оптимизирует систему инвестиционно-брокерских услуг

«Собинбанк» оптимизирует систему инвестиционно-брокерских услуг за счет внедрения Kondor+ - вы
15.11.2005 "Собинбанк" внедрил новую систему переводов

В «Собинбанке» завершено внедрение в промышленную эксплуатацию системы денежных переводов без открытия счета на базе продуктов компании «Банк’с Софт Системс». Коробочная версия системы денежных пе

Публикаций - 107, упоминаний - 167

Генбанк и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 17
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 9
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 8
Yandex - Яндекс 9216 8
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 8
Apple Inc 13156 6
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 6
Google LLC 12690 6
Samsung Electronics 11065 5
Microsoft Corporation 25775 5
Autodesk 639 5
Red Hat 1378 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 4
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 4
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 4
Ростелеком - Связьинвест 1719 4
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
SAP SE 5601 3
Huawei 4677 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Intel Corporation 12811 3
Информзащита 941 3
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
ПрограмБанк 98 2
Temenos AG 26 2
Broadcom - VMware 2610 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Cisco Systems 5372 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 23
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 23
Visa International 1993 22
ИнвестКапиталБанк 26 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 19
Альфа-Банк 1979 14
НСПК - Национальная система платежных карт 948 12
Газпром ПАО 1493 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 8
Пробизнесбанк АКБ 135 7
Глобэкс банк 47 7
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 7
Авиа Групп 8 6
Зест -лизинговая компания 6 6
Трансойл 13 6
Сахатранс 6 6
Аброс ИК 7 6
Держава АКБ 44 6
Алеф-Банк 16 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 6
Совкомбанк ПАО 316 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Интерпрогрессбанк 21 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 5
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 23 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 8
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СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 290 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 5
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 8
Google Android 15244 6
Linux OS 11533 6
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple iOS 8583 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Apple Pay 519 5
Samsung Pay 296 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
Microsoft Windows 16882 4
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Balance 25 3
Apple iPad 4012 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 3
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Бифит - iBank 59 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
BSS BS-Client ДБО 126 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 2
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 69 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Pay - RS-Payments 10 2
Microsoft Office 4170 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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