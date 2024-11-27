Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам

Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур» С декабря 2024 г. Генбанк вводит в промышленную эксплуатацию передовую систему автоматизированной подготовки уп

PT Network Attack Discovery еженедельно выявляет около 3000 попыток проникновения в инфраструктуру «Генбанка» В 2022 г. АО «Генбанк», который является кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке

«Собинбанк» обновил мобильное приложение для iPhone и iPad «Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение SobinDirect для телефонов и планшетов, р

MasterCard: обслуживание карт банка «Россия», «Собинбанка» и «СМП банка» приостановлено в результате введения санкций США ту со своими российскими партнерами в обычном режиме. Исключение составляют банки ОАО АБ “Россия”, “Собинбанк” и “СМП банк”, обслуживание карт которых приостановлено в результате введения санкц

Visa и MasterCard заблокировали операции по картам АБ «Россия», «Собинбанка» и «СМП Банка» На сайтах трех российских банков — АБ «Россия», «Собинбанк» и «СМП Банк» — опубликованы заявления о том, что международные платежные системы V

«Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение для телефонов и планшетов на базе Android «Собинбанк» выпустил обновленное мобильное приложение SobinDirect для телефонов и планшетов, р

«Собинбанк» расширяет сотрудничество с сервисом «Золотая Корона — Денежные переводы» «Собинбанк» и «Золотая Корона — Денежные переводы» объявили о подключении к сервису более 30 р

«Собинбанк» и HandyBank: совместный проект в сфере интернет-банкинга Процессинговый центр (ПЦ) «Собинбанк» и межбанковская платежная система HandyBank успешно завершили построение и тестиро

«Собинбанк» запустил «Мобильный банк» для смартфонов и планшетов «Собинбанк» объявил о старте работы «Мобильного банка» для смартфонов и планшетов. Воспользова

«Собинбанк» и HandyBank запустили совместный сервис по онлайн-оплате счетов за газ без комиссии лженности перед газовой компанией или осуществить предоплату за любой период. «С октября 2010 года “Собинбанк” последовательно реализует программу по расширению сети сбора платежей за газ. Наша

Оплатить счета за газ теперь можно через систему «Город» ично. По словам председателя Правления «Собинбанка» Геннадия Крюкова, «начиная с октября 2010 года “Собинбанк” последовательно воплощает в жизнь программу по расширению сети сбора платежей за г

Топ-менеджер «Собинбанка» перешел в Optima на пост директора по персоналу г. занимала пост регионального директора по персоналу стран Восточной Европы и России международной отельной сети «Кемпински». С 2009 по 2012 гг. была начальником департамента по работе с персоналом «Собинбанка». «В дочерних компаниях ГК Optima исторически сложились разные подходы к вопросам управления персоналом, — отметила Ольга Жердева. — Поэтому передо мной стоит задача выстраивания еди

Выбрать сервис для онлайн-оплаты газа теперь можно на сайте «Собинбанка» «Собинбанк» сообщил о том, что на сайте банка появился специальный раздел, посвященный опции п

«Собинбанк» и «Система А3» запустили услугу онлайн-оплаты газа в 13 регионах РФ «Собинбанк» сообщил о том, что с ноября 2011 г. через «Систему А3» стало возможно заплатить за

«Собинбанк» под защитой «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» предоставила «Собинбанку» решения для централизованной защиты рабочих станций — Kaspersky Work Space Securi

"Собинбанк" открыл новый онлайн-канал приема платежей ля клиентов. Прием платежей через "Яндекс.Деньги" открывает новые возможности по дистанционной оплате услуг газовых компаний "Газпром межрегионгаз" через интернет", – объяснил председатель правления "Собинбанка" Евгений Степченко. В банке пояснили, что появление сервиса объясняется формированием новой клиентоориентированной платежной инфраструктуры. Планируется и дальше развивать взаимоотно

«Собинбанк»: объем платежей в интернет-банкинге вырос в 7 раз «Собинбанк» объявил о том, что подвел итоги работы интернет-банкинга SobinDirect в 2009 г. Сог

«Собинбанк» запустил услугу «Мобильный банк» «Собинбанк» объявил о старте работы «Мобильного банка». Воспользоваться новой услугой могут вс

«Собинбанк» повысил уровень безопасности операций по картам «Собинбанк» объявил о том, что в октябре 2009 г. успешно прошёл сертификацию по стандарту EMV,

«Информзащита» подтвердила соответствие «Собинбанка» требованиям PCI DSS 1.2 Компания «Информзащита» завершила проект по подготовке и проведению сертификации «СобинБанка» на соответствие требованиям международного стандарта безопасности платежных карт

«Собинбанк» внедрил систему резервного копирования на базе решения HP Компания «Инлайн Груп» и «Собинбанк» объявили об успешном завершении проекта по внедрению системы резервного копировани

«Собинбанк» обеспечит корпоративным клиентам моментальные платежи через Cyberplat «Собинбанк» предложил новую услугу по приему и осуществлению онлайн-платежей для клиентов плат

Собинбанк рассказал об оборотах своего интернет-банкинга есячно проводится 5 тыс. операций суммарным объемом около 2,5 млн. рублей. Всего за 2008 г. клиенты Собинбанка совершили в интернете операций на 28,35 млн рублей. Согласно исследованию, проведе

«Собинбанк» внедрил систему оценки кредитных рисков на базе KXEN «Собинбанк» внедрил автоматизированную систему оценки кредитных рисков физических лиц на базе

«Информзащита» провела аудит ИТ-системы Собинбанка абатывающихся, передающихся и хранящихся в информационных системах банков и процессинговых центров. Собинбанк является Принципиальным членом (Principal Member) в международных платежных система

«Собинбанк» запустил услугу интернет-банкинга му коду доступа можно «привязать» все имеющиеся у клиента пластиковые карты банка. В ближайший год «Собинбанк» планирует расширить спектр предлагаемых при помощи SobinDirect услуг. Отметим, что

«Собинбанк» оптимизирует систему инвестиционно-брокерских услуг «Собинбанк» оптимизирует систему инвестиционно-брокерских услуг за счет внедрения Kondor+ - вы