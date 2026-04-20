Лукойл - ЭЛ5-Энерго - Энел Россия - Конаковская ГРЭС - Невинномысская ГРЭС - Среднеуральская ГРЭС - Азовская ВЭС - Кольская ВЭС - ОГК-5

ПАО «ЭЛ5-Энерго» – российская генерирующая компания. Мажоритарный акционер - ПАО «ЛУКОЙЛ». Производственными филиалами ПАО «ЭЛ5-Энерго» являются три газовые станции – Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также две ветроэлектростанции – Азовская ВЭС и Кольская ВЭС (первая очередь 170 МВт). Общая установленная мощность Общества составляет 5 909,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Акции ПАО «ЭЛ5-Энерго» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».

Мурманская область – один из самых ветреных регионов России. Кольская ВЭС – стратегический инвестиционный проект Мурманской области, расположен на территории 257 га и оснащен 57 турбинами. Ранее 70% энергетического баланса Севера приходилось на традиционные, неэкологичные виды топлива – уголь, мазут, дрова. Эксплуатация Кольской ВЭС поможет избежать выброса в атмосферу около 600 тыс. тонн углекислого газа.