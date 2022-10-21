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В ГК «Цифра» назначен операционный директор

ГК «Цифра» объявила о назначении Сергея Федотова операционным директором. До прихода в компанию Федотов возглавлял управление цифровой трансформации в УГМК.

В должности операционного директора Федотов будет отвечать за реализацию обновленной стратегии компании, контроль скорости, качества и рентабельности проектов внедрения, управление командами внедрения. Ключевыми станут проекты по развитию продуктов, партнерской сети и внедрению новых моделей взаимодействия с заказчиками.

Федотов имеет 20-летний управленческий опыт в области цифровой трансформации, информационных технологий и инновационной деятельности в крупнейших производственных компаниях горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, нефтегазовой, атомной и энергетической отраслей России и Европы. Получил степень Executive MBA в Сколково. Начинал карьеру с позиции системного инженера в компании «Новатэк». Затем на руководящих позициях занимался цифровой трансформациейв компаниях ЭНЕЛ, СО ЕЭС, «Росатом», «АвтоВАЗ», УГМК.

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«В настоящее время «Цифра» переходит из стадии активного формирования продуктового портфеля и наращивания выручки к построению стабильного бизнеса и надежного партнера. В отношении с клиентами мы будем фокусироваться на качестве внедрения и поддержки наших решений. Сергей имеет опыт управления крупными портфелями проектов, успешной коммерциализации ИТ-продуктов, обладает глубокой экспертизой в профильных для нас отраслях промышленности. Его компетенции в полной мере отвечают бизнес-задачам группы», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

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