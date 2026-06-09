АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод

«АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech «АвтоВАЗ» запустил в промышленную эксплуатацию витрину данных VK Tax Compliance для работы в р

Cloud.ru и «Lada Цифра» будут развивать облачные и ИИ-решения для автопрома Cloud.ru и «Lada Цифра», дочерняя организация группы компаний «АВТОВАЗ», заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития облачных и ИИ-решений в автомобильной отрасли. Компании подписали меморандум 19 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили предс

В Москве будут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Камаза» ми и надежными. Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая «Автоваз», «Камаз» и «Москвич». Общий объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб. Завод буд

«М.видео» начала продавать автомобили Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе «М.видео» объявляет о расширении автомобильного направления на собственном маркетплейсе — компания начала продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич». Проект реализуется совместно с партнером — дилером «Петровский» — и стал следующим этапом развития маркетплейса после успешного запуска продаж электромобилей, мототехники и ав

«АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance «АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал сотрудничество с VK Tech для реализации системы

Умный транспорт поедет на «Авроре»: Сбербанк, «Ростелеком» и «АвтоВАЗ» договорились о партнерстве овместной разработки и внедрения передовых клиентоориентированных цифровых сервисов для автомобилей Lada и рассчитываем, что эта работа повысит потребительскую ценность наших автомобилей, подни

«АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada и «СберМобайл» в рамках стратегического партнерства в области телематических услуг для автомобилей Lada подписали договор. В соответствии с этим договором «СберМобайл» станет поставщиком сотов

Т2 и «АвтоВАЗ» повысят эффективность продаж с помощью больших данных рованных на потребности автоконцерна. Т2 также поможет проанализировать действующую клиентскую базу LADA по определенным критериям с помощью алгоритмов big data и определить точки роста продаж.

«Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве ающие их реальным потребностям. «АвтоВАЗ» интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека». Это позволит повысить прозрачность истории обслужи

Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу доказывающий обратное — успешная реализация, оптимизация и стабилизация готового решения благодаря совместным усилиям ИТ-отдела заказчика и команды техподдержки. Компания «Лада-Имидж» — 100% «дочка» АвтоВАЗа и официальный дистрибьютор по реализации запасных частей завода. Среднегодовой объем реализации запасных частей предполагает бесперебойную работу операторов колл-центра и бизнес-процес

Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре» стоящее время она является 100-процентной дочерней структурой оператора связи «Ростелеком». АвтоВАЗ Lada Aura Впервые том, что новые автомобили семейства Lada будут управляться «Авророй»

«Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta й машины составила 2,9 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным платформы, лидером по числу объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA): ее доля в предложении составила 19,5%. Она также лидирует по доле в спросе – 22,7%. А вот лидером по динамике стала китайская марка Geely: спрос на такие машины вырос в 2,5 раза. В тройк

«Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин » Александра Виноградова. По информации ТАСС, в настоящее время на поставку в «Яндекс Такси» пойдут Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus, но на подходе бизнес-седан Aura. Бизнес-

«Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть ам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 г. Лидерами по спросу стали российские и корейские марки легковых авто, а самой популярной моделью – ВАЗ (LADA) Granta. По данным «Авито Авто», число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в первом полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4% или бо

«АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили данных для совершенствования продукции «АвтоВАЗа», а также создание цифровых продуктов под брендом Lada, объединенных в единую цифровую экосистему. Интеллектуальные транспортные системы, внедр

Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA автотранспорта помог создать одну из основных систем батареи для нового отечественного электрокара LADA e-Largus. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвест

Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технолог

«Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах самых популярных подержанных автомобилей в регионах во временном значении. За основу были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян по данным «Авто.ру» – Ford Focus и Lada Priora и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях, по данным hh.ru. Индекс показывает количество медианных зарплат, необходимых для покупки самых популярных подержа

«АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам «АвтоВАЗ» попрощался с ИТ-системами Renault «АвтоВАЗ» избавился от зависимости от ИТ-си

Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta пания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, к

«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз – отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ». ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в ре

АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK тем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик»

Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значите

«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем Новых Lada и Renault пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобил

МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расши

«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» с.авто». «Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе

АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM» ство принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы автомобилей LADA имеют возможность оперативно решить практически все вопросы, касающиеся своего автомобил

АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» ним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране

«Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA елях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях. Поставщико

АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost. АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ

У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray ации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray. В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти в

ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания

«Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С» управления Дирекции экономики, — подвел итоги проекта директор Дирекции по информационным системам «Автоваз» Сергей Федотов. — Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание

«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32 Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области программного обеспечения является неотъемлемой

«Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С» ала «1С-Рарус» автоматизировали работу транспортного подразделения автомобилестроительной компании «Автоваз». Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве фирмы «1С»

«Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа» ес») сообщила о победе в коммерческом тендере на предоставление услуг мобильной связи для компании «АвтоВАЗ». «Билайн» разработал специальное предложение для сотрудников автомобильного концерна

Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» отключения основного аккумулятора автомобиля. Президент «Автоваза» Бу Инге Андерссон отметил, что: «Lada Vesta – автомобиль мирового уровня, который производится на самом современном оборудован

«Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами Специалисты по информационным технологиям отечественного предприятия «Автоваз» совместно с компанией «Ланит» разработали и внедрили в дирекции по информационным си

«1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В результате выполнения проекта организована четкая работа во всех