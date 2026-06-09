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АвтоВАЗ Волжский Автозавод Волжский автомобильный завод

АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод

20 июля 1966 года подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода. Создание предприятия-флагмана отечественного автомобилестроения тесно связано с итальянским концерном FIAT, с которым министерство автомобильной промышленности СССР подписало протокол о научно-техническом сотрудничестве. Появление Волжского автозавода было обусловлено тем, что в то время в СССР производилось менее 150 тысяч легковых машин в год. В связи с этим ощущалась острая необходимость в комфортабельных и доступных автомобилях.

 

Виктор Завацкий "Новые корпуса ВАЗа" (1969) Виктор Завацкий "Новые корпуса ВАЗа" (1969)
Виктор Завацкий "Новые корпуса ВАЗа" (1969)

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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09.06.2026 «АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech

«АвтоВАЗ» запустил в промышленную эксплуатацию витрину данных VK Tax Compliance для работы в р
19.05.2026 Cloud.ru и «Lada Цифра» будут развивать облачные и ИИ-решения для автопрома

Cloud.ru и «Lada Цифра», дочерняя организация группы компаний «АВТОВАЗ», заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития облачных и ИИ-решений в автомобильной отрасли. Компании подписали меморандум 19 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили предс
12.05.2026 В Москве будут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Камаза»

ми и надежными. Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая «Автоваз», «Камаз» и «Москвич». Общий объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб. Завод буд
03.02.2026 «М.видео» начала продавать автомобили Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе

«М.видео» объявляет о расширении автомобильного направления на собственном маркетплейсе — компания начала продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич». Проект реализуется совместно с партнером — дилером «Петровский» — и стал следующим этапом развития маркетплейса после успешного запуска продаж электромобилей, мототехники и ав
09.07.2025 «АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance

«АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал сотрудничество с VK Tech для реализации системы
20.06.2025 Умный транспорт поедет на «Авроре»: Сбербанк, «Ростелеком» и «АвтоВАЗ» договорились о партнерстве

овместной разработки и внедрения передовых клиентоориентированных цифровых сервисов для автомобилей Lada и рассчитываем, что эта работа повысит потребительскую ценность наших автомобилей, подни
19.06.2025 «АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada

и «СберМобайл» в рамках стратегического партнерства в области телематических услуг для автомобилей Lada подписали договор. В соответствии с этим договором «СберМобайл» станет поставщиком сотов
19.06.2025 Т2 и «АвтоВАЗ» повысят эффективность продаж с помощью больших данных

рованных на потребности автоконцерна. Т2 также поможет проанализировать действующую клиентскую базу LADA по определенным критериям с помощью алгоритмов big data и определить точки роста продаж.
18.06.2025 «Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

ающие их реальным потребностям. «АвтоВАЗ» интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека». Это позволит повысить прозрачность истории обслужи
25.12.2024 Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу

доказывающий обратное — успешная реализация, оптимизация и стабилизация готового решения благодаря совместным усилиям ИТ-отдела заказчика и команды техподдержки. Компания «Лада-Имидж» — 100% «дочка» АвтоВАЗа и официальный дистрибьютор по реализации запасных частей завода. Среднегодовой объем реализации запасных частей предполагает бесперебойную работу операторов колл-центра и бизнес-процес
31.10.2024 Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

стоящее время она является 100-процентной дочерней структурой оператора связи «Ростелеком». АвтоВАЗ Lada Aura Впервые том, что новые автомобили семейства Lada будут управляться «Авророй»
13.08.2024 «Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta

й машины составила 2,9 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным платформы, лидером по числу объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA): ее доля в предложении составила 19,5%. Она также лидирует по доле в спросе – 22,7%. А вот лидером по динамике стала китайская марка Geely: спрос на такие машины вырос в 2,5 раза. В тройк
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин

» Александра Виноградова. По информации ТАСС, в настоящее время на поставку в «Яндекс Такси» пойдут Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus, но на подходе бизнес-седан Aura. Бизнес-
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть

ам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 г. Лидерами по спросу стали российские и корейские марки легковых авто, а самой популярной моделью – ВАЗ (LADA) Granta. По данным «Авито Авто», число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в первом полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4% или бо
06.06.2024 «АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили

данных для совершенствования продукции «АвтоВАЗа», а также создание цифровых продуктов под брендом Lada, объединенных в единую цифровую экосистему. Интеллектуальные транспортные системы, внедр
22.01.2024 Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA

автотранспорта помог создать одну из основных систем батареи для нового отечественного электрокара LADA e-Largus. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвест
22.01.2024 Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada

готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технолог
30.11.2023 «Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах

самых популярных подержанных автомобилей в регионах во временном значении. За основу были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян по данным «Авто.ру» – Ford Focus и Lada Priora и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях, по данным hh.ru. Индекс показывает количество медианных зарплат, необходимых для покупки самых популярных подержа
13.09.2023 «АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам

«АвтоВАЗ» попрощался с ИТ-системами Renault «АвтоВАЗ» избавился от зависимости от ИТ-си
20.12.2022 Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta

пания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, к
17.10.2022 «РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз

– отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ». ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в ре
31.05.2022 АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK

тем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик»
16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск

Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значите
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем

Новых Lada и Renault пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобил
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть

МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расши
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»

с.авто». «Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе

04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM»

ство принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы автомобилей LADA имеют возможность оперативно решить практически все вопросы, касающиеся своего автомобил
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»

ним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране

10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA

елях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях. Поставщико
03.10.2017 АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost

Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost. АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ

17.04.2017 У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray

ации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray. В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти в
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS

Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания
18.11.2016 «Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С»

управления Дирекции экономики, — подвел итоги проекта директор Дирекции по информационным системам «Автоваз» Сергей Федотов. — Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание

12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32

Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области программного обеспечения является неотъемлемой
07.07.2016 «Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С»

ала «1С-Рарус» автоматизировали работу транспортного подразделения автомобилестроительной компании «Автоваз». Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве фирмы «1С»

11.12.2015 «Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа»

ес») сообщила о победе в коммерческом тендере на предоставление услуг мобильной связи для компании «АвтоВАЗ». «Билайн» разработал специальное предложение для сотрудников автомобильного концерна
22.09.2015 Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

отключения основного аккумулятора автомобиля. Президент «Автоваза» Бу Инге Андерссон отметил, что: «Lada Vesta – автомобиль мирового уровня, который производится на самом современном оборудован
22.09.2014 «Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами

Специалисты по информационным технологиям отечественного предприятия «Автоваз» совместно с компанией «Ланит» разработали и внедрили в дирекции по информационным си
26.05.2014 «1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме

Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В результате выполнения проекта организована четкая работа во всех

08.10.2013 «АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance

Специалисты автопроизводителя «АвтоВАЗ» дали высокую оценку результатам пилотного проекта по использованию на предприятии ин

Публикаций - 342, упоминаний - 477

АвтоВАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 51
9594 41
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 40
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 36
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 32
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
SimbirSoft - СимбирСофт 124 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 27
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 24
Microsoft Corporation 25774 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Ростелеком 10948 21
Yandex - Яндекс 9215 21
SAP SE 5601 20
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 19
Intel Corporation 12811 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МегаФон 10742 17
HP Inc. 5883 16
Oracle Corporation 7074 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 15
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 14
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 12
S8 Capital - С8 Капитал 51 12
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 12
ТОП-Сервис 22 12
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 11
ГЛОНАСС АО 278 11
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 9
Галактика - Корпорация 1545 9
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 8
Nvidia Corp 4002 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 61
Северсталь ПАО - Severstal 629 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Почта России ПАО 2370 37
Русагро Группа Компаний 379 34
Силовые машины 166 33
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 32
МКБ - Московский кредитный банк 657 30
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 30
Ростех - Вертолеты России 180 30
Газпром бурение 62 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 29
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 26
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 26
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 25
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 24
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 22
Renault Groupe 166 22
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 21
Volkswagen Group - VW 308 21
Hyundai Motor Company 436 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 19
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 19
Ford 434 18
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 16
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 15
BMW Group 482 15
Газпром ПАО 1493 14
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 14
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 13
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 13
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 13
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 12
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 12
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Федеральное казначейство России 1949 13
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Федеральное собрание Российской Федерации 318 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 7
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OIN - Open Invention Network 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Eclipse Foundation 26 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
Московская ассоциация предпринимателей 9 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
M2M World Alliance - Международный М2М Альянс 9 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 101
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 92
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 51
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 46
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 37
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 28
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 24
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 22
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 22
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 21
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 20
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 19
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 18
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 16
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 32
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 30
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 29
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 19
Linux OS 11533 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 17
Linx Cloud 92 17
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 13
Microsoft Windows 16882 13
Avito - Авито авто 77 10
Intel Itanium 649 9
Google Android 15243 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Toyota Camry 31 8
Яндекс.Авто 49 8
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 7
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 7
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 6
АвтоВАЗ - LADA Kalina - Лада Калина 12 6
Apple iOS 8583 6
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
1С:ERP Управление предприятием 841 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 5
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 5
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 5
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 5
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 5
Моторинвест - Evolute - электромобиль 32 5
Яндекс.Навигатор 121 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 5
Apple iPhone 6 4861 5
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 5
Чудинов Дмитрий 103 30
Шадаев Максут 1210 30
Ульянов Николай 176 29
Воеводин Александр 40 29
Шойтов Александр 116 29
Круглов Виктор 43 29
Граденко Михаил 56 29
Трошина Елена 39 29
Атоян Антон 36 29
Соболев Роман 48 29
Фарберов Александр 29 29
Варжавин Иван 30 29
Суровец Дмитрий 115 29
Сергеев Сергей 179 29
Лигачев Глеб 120 29
Цыганков Роман 62 15
Нестеров Александр 52 14
Шершнев Алексей 20 14
Афанасьев Александр 53 13
Каримов Руслан 66 13
Золотов Владимир 30 13
Чекмарев Анатолий 22 13
Евсеев Артем 55 13
Колотев Дмитрий 30 13
Гончар Марьян 29 13
Мезенцев Роман 41 13
Божор Михаил 23 13
Лапенков Вячеслав 22 13
Бреган Андрей 26 13
Катамадзе Анна 133 12
Титов Алексей 62 12
Осипов Дмитрий 15 12
Ильин Дмитрий 42 12
Сурова Надежда 31 12
Ивин Владимир 19 12
Близгарев Юрий 21 12
Гребеник Геннадий 68 12
Матвейчев Олег 21 12
Шиндин Роман 16 12
Гришко Олег 25 12
Россия - РФ - Российская федерация 166163 276
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 95
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 46
Европа 24962 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 24
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 22
Россия - ПФО - Самарская область 1577 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Германия - Федеративная Республика 13220 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Франция - Французская Республика 8176 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Африка - Африканский регион 3640 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 13
Казахстан - Республика 6047 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
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Южная Корея - Республика 7051 10
Япония 13807 10
Ближний Восток 3154 10
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 10
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Европа Восточная 3138 8
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 764 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
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Китай - Тайвань 4245 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 125
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 103
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 88
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 58
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 44
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 39
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 34
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Логистика сбытовая - Сбыт 2565 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 16
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
Кварц ННИПИ - Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт - Горьковский научно–исследовательский приборостроительный институт 2 2
ТАУ - Тольяттинская академия управления 3 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 27 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
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Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 1
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ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
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