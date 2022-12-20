АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод

Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta пания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, к

«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз – отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ». ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в ре

АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK тем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик»

Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значите

«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем Новых Lada и Renault пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобил

МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расши

«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза» с.авто». «Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе

АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM» ство принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы автомобилей LADA имеют возможность оперативно решить практически все вопросы, касающиеся своего автомобил

АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» ним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране

«Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA елях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях. Поставщико

АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost. АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ

У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray ации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray. В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти в

ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERBI встала

«Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С» управления Дирекции экономики, — подвел итоги проекта директор Дирекции по информационным системам «Автоваз» Сергей Федотов. — Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание

«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32 Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области программного обеспечения является неотъемлемой

«Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С» ала «1С-Рарус» автоматизировали работу транспортного подразделения автомобилестроительной компании «Автоваз». Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве фирмы «1С»

«Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа» ес») сообщила о победе в коммерческом тендере на предоставление услуг мобильной связи для компании «АвтоВАЗ». «Билайн» разработал специальное предложение для сотрудников автомобильного концерна

Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» отключения основного аккумулятора автомобиля. Президент «Автоваза» Бу Инге Андерссон отметил, что: «Lada Vesta – автомобиль мирового уровня, который производится на самом современном оборудован

«Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами Специалисты по информационным технологиям отечественного предприятия «Автоваз» совместно с компанией «Ланит» разработали и внедрили в дирекции по информационным си

«1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В результате выполнения проекта организована четкая работа во всех

«АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance Специалисты автопроизводителя «АвтоВАЗ» дали высокую оценку результатам пилотного проекта по использованию на предприятии ин

Softline перевела «Джи Эм-АвтоВАЗ» на платформу Microsoft Windows Server 2008 R2 Компания Softline объявила о завершении проекта для компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» по переводу инфраструктуры с Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2, в результате которого клиент получил надежную инфраструктуру на базе Microsoft Windows Server 2008 R2. «Джи

«Стартелеком» приступил к обслуживанию системы связи «Автоваза» ское обслуживание системы связи на базе оборудования Iskratel SI2000 российского автопроизводителя «Автоваз». Как ожидается, консалтинговая помощь сотрудников технологического центра компетенци

Разработан первый электроВАЗ – El Lada. ФОТО азработан «Лиотех» совместно с «Промышленными технологиями», г. Нижний Новгород) и электромобиль El Lada (разработан компанией «АвтоВАЗ»). El Lada обещает стать одним из центральных эксп

РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер» хнологии» (РНТ) совместно с «ГЛОНАСС-Центр» (Тольятти), дилером по Самарскому региону, – объявили о победе в открытом конкурсе и подписании договора на оснащение автотранспорта дирекции по логистике «АвтоВАЗа» комплексной системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер», включая топливные датчики и комплекты громкой связи. В рамках проекта специализированное оборудование «АвтоТрекер

«АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС о встроенными навигаторами ГЛОНАСС/GPS. Устройства устанавливаются в универсалы максимальной комплектации, цена такой модели без навигатора - 357,5 тыс. руб. Сам навигатор стоит 13 тыс. руб. В марте «АвтоВАЗ» намерен выпустить 50 ГЛОНАСС-автомобилей, все они поступят к официальным дилерам автозавода. Максимальная комплектация «Калины», получившая навигатор, включает в себя 16-клапанный двиг

С конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina с ГЛОНАСС 29 марта 2011 г. с конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina, оснащенные навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, сообщает пресс-служба Волжского а

«АвтоВАЗ» выбрал защиту «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» сообщила о поставке крупнейшему производителю легковых автомобилей в России и Восточной Европе – компании «АвтоВАЗ», решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов - Kaspersky Enterprise Space Security. Поставку и внедрение 3000 лицензий осуществил партнер «Лаборат

«АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS ный образец встроенной навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, которыми планируется оснастить автомобили LADA Kalina и LADA Priora. Ее экран интегрирован в приборную панель, а управление нави

«АвтоВАЗ» переводит закупки на электронную площадку В2В-Center сийский оператор электронных торгов B2B-Center сообщил о том, что с июля 2010 г. автопроизводитель «АвтоВАЗ» переходит на систему электронных торгов В2В-Center. Как ожидается, площадка В2В-Cent

«Синтерра» обеспечит «АвтоВАЗ» услугами дальней связи лефонной связи. Местным партнером «Синтерры», обеспечившим подключение центрального офиса компании «АвтоВАЗ» к национальной инфраструктуре «Синтерры», стал тольяттинский провайдер «Аист». Согла

«Ай-Теко» перевела службу техподдержки «Джи Эм-Автоваза» на HP Service Manager Компания «Ай-Теко», российский поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по миграции процессов службы технической поддержки компании «Джи Эм-Автоваз» на новую систему автоматизации HP Service Manager. «Джи Эм-Автоваз» автоматизировал деятельность собственной службы технической поддержки с использованием хорошо зарекомендовавш

АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей распоряжении CNews). На перечисленных системах ведется проектирование четырех семейств автомобилей Lada - Kalina, Priora, Samara и 4х4. Отдельный пункт презентации Сергей Чертаков посвятил про

Для трудоустройства уволенных с АвтоВАЗа создадут ИТ-парк «Жигулевская долина» ах автомобилестроения этот парк может обслуживать не только уже присутствующие в Самарской области «АвтоВАЗ» и Renault, но и компании Fiat и «Соллерс», которые также высказали свою заинтересова

«АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes Dassault Systèmes (DS) и «АвтоВАЗ», производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, объявили об успешно

Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке меньше времени — от полугода до года. В качестве одного из основных аргументов в поддержку создания технопарка Дмитрий Никулин называет возможность хотя бы частично «увести» экономику города от «АвтоВАЗа» и связанных с ним крупных промышленных предприятий (в городе их не меньше пяти). Кроме того, это поможет удержать в городе выпускников высших учебных заведений: по словам Никулина, 8

ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ" намического института имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), его новым руководителем стал Борис Алёшин, ранее занимавший (в период 2007 - 2009 гг.) должность президента-генерального директора ОАО «АВТОВАЗ». Первого декабря заместитель Министра промышленности и торговли Денис Мантуров провел в г. Жуковском заседание Президиума Научно-технического совета, на котором представил нового руков

Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов Москву. Дмитрий Никулин верит, что его проект — с высокой вероятностью — одобрят. Как считают в «Городском информационном центре» Тольятти, технопарк помог бы «увести» экономику города от «АвтоВАЗа» и связанных с ним крупных промышленных предприятий (в городе их не меньше пяти). В дирекции информационных систем российского автогиганта, по информации Никулина, сейчас числятся не м

Экс-президент «АвтоВАЗа» станет советником главы «Ростехнологий» орь Комаров, занимавший ранее пост исполнительного вице-президента предприятия. Президентом Группы «АвтоВАЗ» Алешин был назначен в сентябре 2007 г. До этого он возглавлял Федеральное агентство