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АвтоВАЗ Волжский Автозавод Волжский автомобильный завод

АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод


20.12.2022 Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta

пания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, к
17.10.2022 «РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз

– отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ». ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в ре
31.05.2022 АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK

тем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик»
16.02.2022 Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск

Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значите
12.11.2021 «АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем

Новых Lada и Renault пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобил
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть

МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расши
21.05.2019 «Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»

с.авто». «Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе

04.07.2018 АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM»

ство принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы автомобилей LADA имеют возможность оперативно решить практически все вопросы, касающиеся своего автомобил
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»

ним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране

10.01.2018 «Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA

елях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях. Поставщико
03.10.2017 АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost

Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost. АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ

17.04.2017 У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray

ации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray. В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти в
02.02.2017 ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS

Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERBI встала

18.11.2016 «Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С»

управления Дирекции экономики, — подвел итоги проекта директор Дирекции по информационным системам «Автоваз» Сергей Федотов. — Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание

12.09.2016 «LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32

Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области программного обеспечения является неотъемлемой
07.07.2016 «Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С»

ала «1С-Рарус» автоматизировали работу транспортного подразделения автомобилестроительной компании «Автоваз». Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве фирмы «1С»

11.12.2015 «Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа»

ес») сообщила о победе в коммерческом тендере на предоставление услуг мобильной связи для компании «АвтоВАЗ». «Билайн» разработал специальное предложение для сотрудников автомобильного концерна
22.09.2015 Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

отключения основного аккумулятора автомобиля. Президент «Автоваза» Бу Инге Андерссон отметил, что: «Lada Vesta – автомобиль мирового уровня, который производится на самом современном оборудован
22.09.2014 «Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами

Специалисты по информационным технологиям отечественного предприятия «Автоваз» совместно с компанией «Ланит» разработали и внедрили в дирекции по информационным си
26.05.2014 «1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме

Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В результате выполнения проекта организована четкая работа во всех

08.10.2013 «АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance

Специалисты автопроизводителя «АвтоВАЗ» дали высокую оценку результатам пилотного проекта по использованию на предприятии ин
14.01.2013 Softline перевела «Джи Эм-АвтоВАЗ» на платформу Microsoft Windows Server 2008 R2

Компания Softline объявила о завершении проекта для компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» по переводу инфраструктуры с Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2, в результате которого клиент получил надежную инфраструктуру на базе Microsoft Windows Server 2008 R2. «Джи

31.07.2012 «Стартелеком» приступил к обслуживанию системы связи «Автоваза»

ское обслуживание системы связи на базе оборудования Iskratel SI2000 российского автопроизводителя «Автоваз». Как ожидается, консалтинговая помощь сотрудников технологического центра компетенци
25.10.2011 Разработан первый электроВАЗ – El Lada. ФОТО

азработан «Лиотех» совместно с «Промышленными технологиями», г. Нижний Новгород) и электромобиль El Lada (разработан компанией «АвтоВАЗ»). El Lada обещает стать одним из центральных эксп
04.08.2011 РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер»

хнологии» (РНТ) совместно с «ГЛОНАСС-Центр» (Тольятти), дилером по Самарскому региону, – объявили о победе в открытом конкурсе и подписании договора на оснащение автотранспорта дирекции по логистике «АвтоВАЗа» комплексной системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер», включая топливные датчики и комплекты громкой связи. В рамках проекта специализированное оборудование «АвтоТрекер
30.03.2011 «АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС

о встроенными навигаторами ГЛОНАСС/GPS. Устройства устанавливаются в универсалы максимальной комплектации, цена такой модели без навигатора - 357,5 тыс. руб. Сам навигатор стоит 13 тыс. руб. В марте «АвтоВАЗ» намерен выпустить 50 ГЛОНАСС-автомобилей, все они поступят к официальным дилерам автозавода. Максимальная комплектация «Калины», получившая навигатор, включает в себя 16-клапанный двиг
30.03.2011 С конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina с ГЛОНАСС

29 марта 2011 г. с конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina, оснащенные навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, сообщает пресс-служба Волжского а
20.09.2010 «АвтоВАЗ» выбрал защиту «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке крупнейшему производителю легковых автомобилей в России и Восточной Европе – компании «АвтоВАЗ», решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов - Kaspersky Enterprise Space Security. Поставку и внедрение 3000 лицензий осуществил партнер «Лаборат
25.08.2010 «АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS

ный образец встроенной навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, которыми планируется оснастить автомобили LADA Kalina и LADA Priora. Ее экран интегрирован в приборную панель, а управление нави
03.08.2010 «АвтоВАЗ» переводит закупки на электронную площадку В2В-Center

сийский оператор электронных торгов B2B-Center сообщил о том, что с июля 2010 г. автопроизводитель «АвтоВАЗ» переходит на систему электронных торгов В2В-Center. Как ожидается, площадка В2В-Cent
10.06.2010 «Синтерра» обеспечит «АвтоВАЗ» услугами дальней связи

лефонной связи. Местным партнером «Синтерры», обеспечившим подключение центрального офиса компании «АвтоВАЗ» к национальной инфраструктуре «Синтерры», стал тольяттинский провайдер «Аист». Согла
27.05.2010 «Ай-Теко» перевела службу техподдержки «Джи Эм-Автоваза» на HP Service Manager

Компания «Ай-Теко», российский поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по миграции процессов службы технической поддержки компании «Джи Эм-Автоваз» на новую систему автоматизации HP Service Manager. «Джи Эм-Автоваз» автоматизировал деятельность собственной службы технической поддержки с использованием хорошо зарекомендовавш
07.04.2010 АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей

распоряжении CNews). На перечисленных системах ведется проектирование четырех семейств автомобилей Lada - Kalina, Priora, Samara и 4х4. Отдельный пункт презентации Сергей Чертаков посвятил про
24.03.2010 Для трудоустройства уволенных с АвтоВАЗа создадут ИТ-парк «Жигулевская долина»

ах автомобилестроения этот парк может обслуживать не только уже присутствующие в Самарской области «АвтоВАЗ» и Renault, но и компании Fiat и «Соллерс», которые также высказали свою заинтересова
24.02.2010 «АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes

Dassault Systèmes (DS) и «АвтоВАЗ», производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, объявили об успешно
02.12.2009 Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке

меньше времени — от полугода до года. В качестве одного из основных аргументов в поддержку создания технопарка Дмитрий Никулин называет возможность хотя бы частично «увести» экономику города от «АвтоВАЗа» и связанных с ним крупных промышленных предприятий (в городе их не меньше пяти). Кроме того, это поможет удержать в городе выпускников высших учебных заведений: по словам Никулина, 8 
01.12.2009 ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ"

намического института имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), его новым руководителем стал Борис Алёшин, ранее занимавший (в период 2007 - 2009 гг.) должность президента-генерального директора ОАО «АВТОВАЗ». Первого декабря заместитель Министра промышленности и торговли Денис Мантуров провел в г. Жуковском заседание Президиума Научно-технического совета, на котором представил нового руков
15.10.2009 Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов

 Москву. Дмитрий Никулин верит, что его проект — с высокой вероятностью — одобрят. Как считают в «Городском информационном центре» Тольятти, технопарк помог бы «увести» экономику города от «АвтоВАЗа» и связанных с ним крупных промышленных предприятий (в городе их не меньше пяти). В дирекции информационных систем российского автогиганта, по информации Никулина, сейчас числятся не м
02.09.2009 Экс-президент «АвтоВАЗа» станет советником главы «Ростехнологий»

орь Комаров, занимавший ранее пост исполнительного вице-президента предприятия. Президентом Группы «АвтоВАЗ» Алешин был назначен в сентябре 2007 г. До этого он возглавлял Федеральное агентство

22.05.2009 «АвтоВАЗ» установит ГЛОНАСС на «Приору» и «Калину»

навигатора. При одновременной работе телефона и навигатора музыка будет приглушаться полностью, а подсказки начнут звучать сзади, не мешая телефонному разговору через передние динамики. Специалисты «АвтоВАЗа» рассмотрели несколько вариантов расположения дисплея системы, включая панель приборов, но, в конце концов, остановились на классическом варианте – по центру, над дефлекторами воздухов

Публикаций - 232, упоминаний - 285

АвтоВАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2929 49
7334 29
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1015 28
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 209 24
Microsoft Corporation 23837 19
Ростех - Автоматика Концерн 1546 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10038 18
Intel Corporation 11786 18
IBM - International Business Machines Corp 9277 16
SAP SE 5007 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7335 15
Yandex - Яндекс 6077 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8221 13
АФК Система ПАО 1754 13
HP Inc. 5593 13
Oracle Corporation 6415 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10388 11
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 286 10
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 344 10
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 10
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 226 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 9
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 386 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1553 7
АйТи 1319 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4351 7
Галактика - Корпорация 1431 7
ГЛОНАСС АО 103 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6477 7
1С-Рарус 824 7
Ростелеком - Связьинвест 1704 6
5nine Software 1859 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 6
Ростех - РТ-Информ 140 6
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 130 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1920 6
Xerox 1124 5
HP - Hewlett-Packard 3622 5
Ростех - РТ-Инвест 56 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 342 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 394 57
Ростех - Вертолеты России 161 30
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2560 27
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 107 27
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 201 26
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 118 26
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 36 23
Renault Groupe 150 19
Volkswagen Group - VW 264 15
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 259 15
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 429 14
Ford 399 12
Газпром ПАО 1193 11
Hyundai Motor Company 347 11
KIA Motors 103 11
Северсталь ПАО - Severstal 393 11
BMW Group 418 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6170 11
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 16 10
РЖД - Российские железные дороги 1692 10
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 131 9
ГПБ - Газпромбанк 974 9
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 69 9
Уралхим - Уралкалий ПАО 96 9
Skoda - Škoda Auto 44 8
ФосАгро 94 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 533 7
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 7
Татнефть 213 7
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 66 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 7
Ингосстрах СПАО 356 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 106 6
Транснефть 279 6
Mazda Motor Corporation 54 6
Почта России ПАО 2059 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6742 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 730 6
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 115 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 312 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17277 32
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2054 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5409 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9762 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2489 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2576 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3101 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3947 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1265 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1649 8
Правительство Москвы 2105 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2071 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3120 7
Президент Российской Федерации 3862 7
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 992 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1766 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 553 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3122 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 570 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2925 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 623 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 735 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 115 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1279 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 350 3
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 112 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 712 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 18 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2825 2
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 36 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 203 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1716 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1224 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 895 2
Федеральное собрание Российской Федерации 286 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1624 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 363 2
Мосгордума - Московская городская Дума 139 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 3
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 259 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 171 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Московская ассоциация предпринимателей 7 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
OWASP - Open Web Application Security Project 74 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 3 1
Eclipse Foundation 25 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
OSI - Open Source Initiative 65 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 37 1
OIN - Open Invention Network 22 1
Linux Foundation 175 1
Единая Россия - Политическая партия 275 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2617 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 590 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 480 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56086 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27082 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41570 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13644 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10448 33
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