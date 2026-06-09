Получите все материалы CNews по ключевому слову
АвтоВАЗ Волжский Автозавод Волжский автомобильный завод
20 июля 1966 года подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода. Создание предприятия-флагмана отечественного автомобилестроения тесно связано с итальянским концерном FIAT, с которым министерство автомобильной промышленности СССР подписало протокол о научно-техническом сотрудничестве. Появление Волжского автозавода было обусловлено тем, что в то время в СССР производилось менее 150 тысяч легковых машин в год. В связи с этим ощущалась острая необходимость в комфортабельных и доступных автомобилях.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 31 дело, на cумму 28 763 036 404 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.06.2026
|
«АвтоВАЗ» внедрил витрину данных для налогового мониторинга от VK Tech
«АвтоВАЗ» запустил в промышленную эксплуатацию витрину данных VK Tax Compliance для работы в р
|19.05.2026
|
Cloud.ru и «Lada Цифра» будут развивать облачные и ИИ-решения для автопрома
Cloud.ru и «Lada Цифра», дочерняя организация группы компаний «АВТОВАЗ», заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития облачных и ИИ-решений в автомобильной отрасли. Компании подписали меморандум 19 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили предс
|12.05.2026
|
В Москве будут выпускать печатные платы для «Автоваза» и «Камаза»
ми и надежными. Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая «Автоваз», «Камаз» и «Москвич». Общий объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб. Завод буд
|03.02.2026
|
«М.видео» начала продавать автомобили Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе
«М.видео» объявляет о расширении автомобильного направления на собственном маркетплейсе — компания начала продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич». Проект реализуется совместно с партнером — дилером «Петровский» — и стал следующим этапом развития маркетплейса после успешного запуска продаж электромобилей, мототехники и ав
|09.07.2025
|
«АвтоВАЗ» начал сотрудничество с VK Tech для внедрения VK Tax Compliance
«АвтоВАЗ», российский автопроизводитель, начал сотрудничество с VK Tech для реализации системы
|20.06.2025
|
Умный транспорт поедет на «Авроре»: Сбербанк, «Ростелеком» и «АвтоВАЗ» договорились о партнерстве
овместной разработки и внедрения передовых клиентоориентированных цифровых сервисов для автомобилей Lada и рассчитываем, что эта работа повысит потребительскую ценность наших автомобилей, подни
|19.06.2025
|
«АвтоВАЗ» и «СберМобайл» заключили договор на телеком-услуги для новых моделей Lada
и «СберМобайл» в рамках стратегического партнерства в области телематических услуг для автомобилей Lada подписали договор. В соответствии с этим договором «СберМобайл» станет поставщиком сотов
|19.06.2025
|
Т2 и «АвтоВАЗ» повысят эффективность продаж с помощью больших данных
рованных на потребности автоконцерна. Т2 также поможет проанализировать действующую клиентскую базу LADA по определенным критериям с помощью алгоритмов big data и определить точки роста продаж.
|18.06.2025
|
«Авито Авто» и «АвтоВАЗ» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
ающие их реальным потребностям. «АвтоВАЗ» интегрирует данные о техническом обслуживании автомобилей Lada в сервис проверки истории «Автотека». Это позволит повысить прозрачность истории обслужи
|25.12.2024
|
Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу
доказывающий обратное — успешная реализация, оптимизация и стабилизация готового решения благодаря совместным усилиям ИТ-отдела заказчика и команды техподдержки. Компания «Лада-Имидж» — 100% «дочка» АвтоВАЗа и официальный дистрибьютор по реализации запасных частей завода. Среднегодовой объем реализации запасных частей предполагает бесперебойную работу операторов колл-центра и бизнес-процес
|31.10.2024
|
Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»
стоящее время она является 100-процентной дочерней структурой оператора связи «Ростелеком». АвтоВАЗ Lada Aura Впервые том, что новые автомобили семейства Lada будут управляться «Авророй»
|13.08.2024
|
«Авито Авто»: самой востребованной «трехлеткой» с пробегом в 2024 году стала LADA Granta
й машины составила 2,9 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Авито». По данным платформы, лидером по числу объявлений о продаже автомобилей с пробегом в возрасте до трех лет стала марка ВАЗ (LADA): ее доля в предложении составила 19,5%. Она также лидирует по доле в спросе – 22,7%. А вот лидером по динамике стала китайская марка Geely: спрос на такие машины вырос в 2,5 раза. В тройк
|02.08.2024
|
«Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин
» Александра Виноградова. По информации ТАСС, в настоящее время на поставку в «Яндекс Такси» пойдут Lada Granta, Lada Vesta и Lada Largus, но на подходе бизнес-седан Aura. Бизнес-
|15.07.2024
|
«Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть
ам на автомобили с пробегом, представленные на платформе автодилерами в первом полугодии 2024 г. Лидерами по спросу стали российские и корейские марки легковых авто, а самой популярной моделью – ВАЗ (LADA) Granta. По данным «Авито Авто», число дилеров, предлагающих автомобили на платформе, в первом полугодии 2024 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года выросло на 29,4% или бо
|06.06.2024
|
«АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили
данных для совершенствования продукции «АвтоВАЗа», а также создание цифровых продуктов под брендом Lada, объединенных в единую цифровую экосистему. Интеллектуальные транспортные системы, внедр
|22.01.2024
|
Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA
автотранспорта помог создать одну из основных систем батареи для нового отечественного электрокара LADA e-Largus. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвест
|22.01.2024
|
Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada
готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada. Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технолог
|30.11.2023
|
«Авто.ру» и hh.ru создали индекс доступности автомобилей в регионах
самых популярных подержанных автомобилей в регионах во временном значении. За основу были взяты среднеквартальная цена на самые популярные автомобили среди россиян по данным «Авто.ру» – Ford Focus и Lada Priora и медианный заработок, который предлагают работодатели в вакансиях, по данным hh.ru. Индекс показывает количество медианных зарплат, необходимых для покупки самых популярных подержа
|13.09.2023
|
«АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам
«АвтоВАЗ» попрощался с ИТ-системами Renault «АвтоВАЗ» избавился от зависимости от ИТ-си
|20.12.2022
|
Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta
пания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, к
|17.10.2022
|
«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз
– отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ». ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в ре
|31.05.2022
|
АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK
тем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик»
|16.02.2022
|
Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск
Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значите
|12.11.2021
|
«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем
Новых Lada и Renault пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобил
|09.03.2021
|
МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть
МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расши
|21.05.2019
|
«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»
с.авто». «Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе
|04.07.2018
|
АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM»
ство принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы автомобилей LADA имеют возможность оперативно решить практически все вопросы, касающиеся своего автомобил
|29.06.2018
|
АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»
ним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране
|10.01.2018
|
«Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA
елях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях. Поставщико
|03.10.2017
|
АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost
Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost. АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ
|17.04.2017
|
У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray
ации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray. В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти в
|02.02.2017
|
ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS
Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания
|18.11.2016
|
«Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С»
управления Дирекции экономики, — подвел итоги проекта директор Дирекции по информационным системам «Автоваз» Сергей Федотов. — Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание
|12.09.2016
|
«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32
Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области программного обеспечения является неотъемлемой
|07.07.2016
|
«Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С»
ала «1С-Рарус» автоматизировали работу транспортного подразделения автомобилестроительной компании «Автоваз». Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве фирмы «1С»
|11.12.2015
|
«Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа»
ес») сообщила о победе в коммерческом тендере на предоставление услуг мобильной связи для компании «АвтоВАЗ». «Билайн» разработал специальное предложение для сотрудников автомобильного концерна
|22.09.2015
|
Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
отключения основного аккумулятора автомобиля. Президент «Автоваза» Бу Инге Андерссон отметил, что: «Lada Vesta – автомобиль мирового уровня, который производится на самом современном оборудован
|22.09.2014
|
«Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами
Специалисты по информационным технологиям отечественного предприятия «Автоваз» совместно с компанией «Ланит» разработали и внедрили в дирекции по информационным си
|26.05.2014
|
«1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме
Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В результате выполнения проекта организована четкая работа во всех
|08.10.2013
|
«АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance
Специалисты автопроизводителя «АвтоВАЗ» дали высокую оценку результатам пилотного проекта по использованию на предприятии ин
АвтоВАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чудинов Дмитрий 103 30
|Шадаев Максут 1210 30
|Ульянов Николай 176 29
|Воеводин Александр 40 29
|Шойтов Александр 116 29
|Круглов Виктор 43 29
|Граденко Михаил 56 29
|Трошина Елена 39 29
|Атоян Антон 36 29
|Соболев Роман 48 29
|Фарберов Александр 29 29
|Варжавин Иван 30 29
|Суровец Дмитрий 115 29
|Сергеев Сергей 179 29
|Лигачев Глеб 120 29
|Цыганков Роман 62 15
|Нестеров Александр 52 14
|Шершнев Алексей 20 14
|Афанасьев Александр 53 13
|Каримов Руслан 66 13
|Золотов Владимир 30 13
|Чекмарев Анатолий 22 13
|Евсеев Артем 55 13
|Колотев Дмитрий 30 13
|Гончар Марьян 29 13
|Мезенцев Роман 41 13
|Божор Михаил 23 13
|Лапенков Вячеслав 22 13
|Бреган Андрей 26 13
|Катамадзе Анна 133 12
|Титов Алексей 62 12
|Осипов Дмитрий 15 12
|Ильин Дмитрий 42 12
|Сурова Надежда 31 12
|Ивин Владимир 19 12
|Близгарев Юрий 21 12
|Гребеник Геннадий 68 12
|Матвейчев Олег 21 12
|Шиндин Роман 16 12
|Гришко Олег 25 12
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.