АвтоВАЗ Волжский Автозавод Волжский автомобильный завод
|20.12.2022
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Intel и AMD больше не нужны. Выпущены домашние квантовые ПК дешевле Lada Granta
пания SpinQ Technology выпустила три модели квантовых компьютеров, которые не только не занимают половину обычной двухкомнатной квартиры, но еще и стоят дешевле самого доступного автомобиля семейства Lada. Как пишет портал PC Watch, цены на компьютеры начинаются приблизительно с $8900 или 590,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2022 г. Для сравнения, машина Lada Granta, та самая, к
|17.10.2022
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«РТК-Солар»: в 2022 году число DDoS-атак на сайты АвтоВАЗа выросло в 18 раз
– отметил Тимур Яруллин, начальник отдела безопасности информационных систем и технологий компании «АвтоВАЗ». ИБ-служба АвтоВАЗа еженедельно получает отчеты о работе сервиса, а также может в ре
|31.05.2022
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АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK
тем и масштабирование вычислительных мощностей. Во-первых, в облаке базы данных, которые использует АвтоВАЗ, доступны по сервисной модели — развернуть дополнительные ресурсы можно в «один клик»
|16.02.2022
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Компания ABB модернизировала прессовую линию автозавода Lada Ижевск
Компания ABB оборудовала своими промышленными роботами обновленную прессовую линию на LADA Ижевском автомобильном заводе группы «АвтоВАЗ». Пять роботов IRB 760FX позволяют значите
|12.11.2021
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«АвтоВАЗ» впервые остановил производство из-за нехватки микросхем
Новых Lada и Renault пока не будет На заводе «АвтоВАЗ» полностью остановлено производство автомобил
|09.03.2021
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МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть
МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расши
|21.05.2019
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«Яндекс» стал официальным поставщиком ПО Renault, Nissan и «Автоваза»
с.авто». «Мы получим возможность встроить "Яндекс.авто" в более 2 млн автомобилей Renault, Nissan и Lada в течение ближайших пяти лет. Мультимедийную систему будут встраивать в машины на этапе
|04.07.2018
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АвтоВАЗ и «1С-Рарус» оптимизировали клиентский колл-центр на базе «1С:CRM»
ство принимаемых звонков, при этом повысилась информативность ответов. Теперь владельцы автомобилей LADA имеют возможность оперативно решить практически все вопросы, касающиеся своего автомобил
|29.06.2018
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АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»
ним из крупнейших автозаводов в мире, который выпускает по полному циклу автомобили под 4 брендами: LADA, Renault, Nissan и Datsun. LADA обладает крупнейшей сетью дилеров в нашей стране
|10.01.2018
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«Росэлектроника» начала поставки осветительных блоков модулей «ЭРА-ГЛОНАСС» для автомобилей LADA
елях отечественного автогиганта - LADA Vesta, LADA Vesta SW/SW Cross и LADA XRAY. В ближайшее время АВТОВАЗ намерен внедрить систему экстренного оповещения и на других своих моделях. Поставщико
|03.10.2017
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АвтоВАЗ повышает эффективность управления через VideoMost
Spirit объявила, что «АвтоВАЗ» начал пользоваться облачным ВКС сервисом VideoMost. АвтоВАЗ является крупнейшим в России автопроизводителем и компанией, активно работающей в 46 странах. В группу «АвтоВАЗ
|17.04.2017
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У жены министра связи почти вдвое выросли доходы, а министр купил Lada X-ray
ации о своих доходах за 2016 г. У министра связи Николая Никифорова доход остался на прежнем уровне – 5,8 млн руб. Одновременно министр обзавелся собственным автомобилем - отечественным внедорожником Lada X-ray. В то же время его супруга Светлана Никифорова заработала за 2016 г. 48,6 млн руб. – в 1,7 раз больше, чем в 2015 г. Отметим, что доходы Светланы Никифоровой продолжают резко расти в
|02.02.2017
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ITERBI подготовила «Автоваз» к продлению соглашения EAS
Независимая российская консалтинговая компания ITERBI завершила проект SAM в компании «Автоваз». Об этом CNews сообщили в ITERBI. В компании «Автоваз» подошел срок окончания соглашения Microsoft Enterprise Agreement Subscription, поэтому перед консультантами ITERBI встала
|18.11.2016
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«Автоваз» оптимизировал финансовое планирование и контроль за затратами с помощью решения «1С»
управления Дирекции экономики, — подвел итоги проекта директор Дирекции по информационным системам «Автоваз» Сергей Федотов. — Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание
|12.09.2016
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«LADA Ижевск» продлил лицензии на Eset NOD32
Автозавод «LADA Ижевск» продлил лицензии корпоративного продукта Eset NOD32 Antivirus Business Edition. Внедрение и использование передовых решений в области программного обеспечения является неотъемлемой
|07.07.2016
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«Автоваз» контролирует работу собственного транспорта и спецтехники с помощью решения «1С»
ала «1С-Рарус» автоматизировали работу транспортного подразделения автомобилестроительной компании «Автоваз». Проект выполнен в рамках заключенного ранее соглашения о сотрудничестве фирмы «1С»
|11.12.2015
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«Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для «АвтоВАЗа»
ес») сообщила о победе в коммерческом тендере на предоставление услуг мобильной связи для компании «АвтоВАЗ». «Билайн» разработал специальное предложение для сотрудников автомобильного концерна
|22.09.2015
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Lada Vesta стала первым серийным автомобилем, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
отключения основного аккумулятора автомобиля. Президент «Автоваза» Бу Инге Андерссон отметил, что: «Lada Vesta – автомобиль мирового уровня, который производится на самом современном оборудован
|22.09.2014
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«Автоваз» совместно с «Ланит» внедрил систему управления проектами
Специалисты по информационным технологиям отечественного предприятия «Автоваз» совместно с компанией «Ланит» разработали и внедрили в дирекции по информационным си
|26.05.2014
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«1С-Рарус» автоматизировал дилера LADA в Муроме
Нижегородский филиал компании «1С-Рарус» завершил проект по автоматизации официального дилера LADA «Муромавтосервис» на базе решения «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». В результате выполнения проекта организована четкая работа во всех
|08.10.2013
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«АвтоВАЗ» использует технологии для инженерной оптимизации от Datadvance
Специалисты автопроизводителя «АвтоВАЗ» дали высокую оценку результатам пилотного проекта по использованию на предприятии ин
|14.01.2013
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Softline перевела «Джи Эм-АвтоВАЗ» на платформу Microsoft Windows Server 2008 R2
Компания Softline объявила о завершении проекта для компании «Джи Эм-АвтоВАЗ» по переводу инфраструктуры с Windows Server 2003 на Windows Server 2008 R2, в результате которого клиент получил надежную инфраструктуру на базе Microsoft Windows Server 2008 R2. «Джи
|31.07.2012
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«Стартелеком» приступил к обслуживанию системы связи «Автоваза»
ское обслуживание системы связи на базе оборудования Iskratel SI2000 российского автопроизводителя «Автоваз». Как ожидается, консалтинговая помощь сотрудников технологического центра компетенци
|25.10.2011
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Разработан первый электроВАЗ – El Lada. ФОТО
азработан «Лиотех» совместно с «Промышленными технологиями», г. Нижний Новгород) и электромобиль El Lada (разработан компанией «АвтоВАЗ»). El Lada обещает стать одним из центральных эксп
|04.08.2011
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РНТ и «ГЛОНАСС-Центр» оснастят автотранспорт дирекции по логистике «АвтоВАЗа» системой «АвтоТрекер»
хнологии» (РНТ) совместно с «ГЛОНАСС-Центр» (Тольятти), дилером по Самарскому региону, – объявили о победе в открытом конкурсе и подписании договора на оснащение автотранспорта дирекции по логистике «АвтоВАЗа» комплексной системой ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер», включая топливные датчики и комплекты громкой связи. В рамках проекта специализированное оборудование «АвтоТрекер
|30.03.2011
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«АвтоВАЗ» выпустил первые «Калины» с ГЛОНАСС
о встроенными навигаторами ГЛОНАСС/GPS. Устройства устанавливаются в универсалы максимальной комплектации, цена такой модели без навигатора - 357,5 тыс. руб. Сам навигатор стоит 13 тыс. руб. В марте «АвтоВАЗ» намерен выпустить 50 ГЛОНАСС-автомобилей, все они поступят к официальным дилерам автозавода. Максимальная комплектация «Калины», получившая навигатор, включает в себя 16-клапанный двиг
|30.03.2011
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С конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina с ГЛОНАСС
29 марта 2011 г. с конвейера «АвтоВАЗа» сошли первые автомобили Lada Kalina, оснащенные навигационной системой ГЛОНАСС/GPS, сообщает пресс-служба Волжского а
|20.09.2010
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«АвтоВАЗ» выбрал защиту «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке крупнейшему производителю легковых автомобилей в России и Восточной Европе – компании «АвтоВАЗ», решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов - Kaspersky Enterprise Space Security. Поставку и внедрение 3000 лицензий осуществил партнер «Лаборат
|25.08.2010
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«АвтоВАЗ» начинает оснащать «Лады» навигаторами ГЛОНАСС/GPS
ный образец встроенной навигационной системы ГЛОНАСС/GPS, которыми планируется оснастить автомобили LADA Kalina и LADA Priora. Ее экран интегрирован в приборную панель, а управление нави
|03.08.2010
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«АвтоВАЗ» переводит закупки на электронную площадку В2В-Center
сийский оператор электронных торгов B2B-Center сообщил о том, что с июля 2010 г. автопроизводитель «АвтоВАЗ» переходит на систему электронных торгов В2В-Center. Как ожидается, площадка В2В-Cent
|10.06.2010
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«Синтерра» обеспечит «АвтоВАЗ» услугами дальней связи
лефонной связи. Местным партнером «Синтерры», обеспечившим подключение центрального офиса компании «АвтоВАЗ» к национальной инфраструктуре «Синтерры», стал тольяттинский провайдер «Аист». Согла
|27.05.2010
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«Ай-Теко» перевела службу техподдержки «Джи Эм-Автоваза» на HP Service Manager
Компания «Ай-Теко», российский поставщик комплексных ИТ-решений и консалтинговых услуг, сообщила о завершении проекта по миграции процессов службы технической поддержки компании «Джи Эм-Автоваз» на новую систему автоматизации HP Service Manager. «Джи Эм-Автоваз» автоматизировал деятельность собственной службы технической поддержки с использованием хорошо зарекомендовавш
|07.04.2010
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АвтоВАЗ планирует внедрить новейшее ПО для проектирования автомобилей
распоряжении CNews). На перечисленных системах ведется проектирование четырех семейств автомобилей Lada - Kalina, Priora, Samara и 4х4. Отдельный пункт презентации Сергей Чертаков посвятил про
|24.03.2010
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Для трудоустройства уволенных с АвтоВАЗа создадут ИТ-парк «Жигулевская долина»
ах автомобилестроения этот парк может обслуживать не только уже присутствующие в Самарской области «АвтоВАЗ» и Renault, но и компании Fiat и «Соллерс», которые также высказали свою заинтересова
|24.02.2010
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«АвтоВАЗ» разрабатывает новые модели автомобилей с помощью PLM-решения Dassault Systèmes
Dassault Systèmes (DS) и «АвтоВАЗ», производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, объявили об успешно
|02.12.2009
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Уволенных с «АвтоВАЗа» трудоустроят в технопарке
меньше времени — от полугода до года. В качестве одного из основных аргументов в поддержку создания технопарка Дмитрий Никулин называет возможность хотя бы частично «увести» экономику города от «АвтоВАЗа» и связанных с ним крупных промышленных предприятий (в городе их не меньше пяти). Кроме того, это поможет удержать в городе выпускников высших учебных заведений: по словам Никулина, 8
|01.12.2009
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ЦАГИ возглавил бывший гендиректор ОАО "АВТОВАЗ"
намического института имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ), его новым руководителем стал Борис Алёшин, ранее занимавший (в период 2007 - 2009 гг.) должность президента-генерального директора ОАО «АВТОВАЗ». Первого декабря заместитель Министра промышленности и торговли Денис Мантуров провел в г. Жуковском заседание Президиума Научно-технического совета, на котором представил нового руков
|15.10.2009
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Крах «АвтоВАЗа»: на улице могут остаться тысячи ИТ-специалистов
Москву. Дмитрий Никулин верит, что его проект — с высокой вероятностью — одобрят. Как считают в «Городском информационном центре» Тольятти, технопарк помог бы «увести» экономику города от «АвтоВАЗа» и связанных с ним крупных промышленных предприятий (в городе их не меньше пяти). В дирекции информационных систем российского автогиганта, по информации Никулина, сейчас числятся не м
|02.09.2009
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Экс-президент «АвтоВАЗа» станет советником главы «Ростехнологий»
орь Комаров, занимавший ранее пост исполнительного вице-президента предприятия. Президентом Группы «АвтоВАЗ» Алешин был назначен в сентябре 2007 г. До этого он возглавлял Федеральное агентство
|22.05.2009
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«АвтоВАЗ» установит ГЛОНАСС на «Приору» и «Калину»
навигатора. При одновременной работе телефона и навигатора музыка будет приглушаться полностью, а подсказки начнут звучать сзади, не мешая телефонному разговору через передние динамики. Специалисты «АвтоВАЗа» рассмотрели несколько вариантов расположения дисплея системы, включая панель приборов, но, в конце концов, остановились на классическом варианте – по центру, над дефлекторами воздухов
АвтоВАЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1637 9
|Моторко Андрей 72 8
|Гурко Александр 136 8
|Василевский Андрей 20 7
|Путин Владимир 2836 7
|Чемезов Сергей 137 5
|Шмелев Евгений 5 5
|Шипелов Андрей 21 5
|Замков Антон 7 5
|Скворцов Сергей 14 5
|Еремин Дмитрий 6 5
|Ротенберг Игорь 35 5
|Ротенберг Аркадий 45 5
|Иванов Сергей 373 4
|Агамирзян Игорь 71 4
|Никифоров Николай 1172 4
|Недосеков Андрей 23 4
|Рогозин Дмитрий 96 4
|Наумов Станислав 27 4
|Марков Антон 12 3
|Прадедов Сергей 5 3
|Никулин Дмитрий 11 3
|Шойгу Сергей 84 3
|Федотов Сергей 8 3
|Никифорова Светлана 34 3
|Курило Андрей 38 3
|Соколов Алексей 132 3
|Маслов Олег 12 3
|Лукашин Юрий 3 3
|Щеголев Игорь 692 3
|Комаров Игорь 7 3
|Набиуллина Эльвира 80 3
|Соколов Максим 25 2
|Кириллов Александр 30 2
|Зверев Андрей 57 2
|Середа Андрей 9 2
|Борисов Юрий 115 2
|Стуров Дмитрий 33 2
|Иванов Михаил 85 2
|Луцкий Алексей 3 2
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