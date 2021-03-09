Спецпроекты

МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Интернет-доступ

МТС обеспечила автомобилестроительный завод «АвтоВАЗ» фиксированным доступом в сеть на скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативного расширения канала до 5 Гбит/с. Техническое решение используется для быстрой миграции массива данных «АвтоВАЗа» в облачное хранилище, а также для ускорения взаимодействия с поставщиками, дилерами и сервисными центрами по всей стране.

Высокая пропускная способность канала, предоставленного МТС, позволяет в короткие сроки передавать большие объемы информации и работать со сложными, требующими больших мощностей, системами, обеспечивающими взаимодействие с ключевыми контрагентами предприятия. Для обеспечения требуемых скоростей МТС проложила на территории «АвтоВАЗа» дополнительную волоконно-оптическую линию связи длиной более двух километров.

«При наших объемах производства одно из главных требований к поставщику ИТ-услуг – готовность быстро адаптироваться под наши задачи и обеспечить высокую степень надежности сервисов. Техническое решение от МТС полностью отвечает этим требованиям», – отметил директор по ИТ «АвтоВАЗа» Паскаль Барбье.

«МТС предлагает целый спектр услуг для крупных промышленных производств – от предоставления классических услуг связи до организации частных LTE- и 5G-сетей на территории предприятий, позволяющих внедрять самые передовые технологии. Реализованное для «АвтоВАЗа» решение даст возможность в дальнейшем развивать технологическую инфраструктуру завода и внедрять новые цифровые сервисы, такие, как промышленный интернет вещей, интеллектуальное видеонаблюдение и создание цифровых двойников сотрудников для соблюдения техники безопасности. Мы очень рады, что одно из ключевых предприятий региона выбрало нашу компанию в качестве надежного провайдера», – сказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Кроме предоставления фиксированного интернета, МТС также обеспечила техническую поддержку девятнадцати внешних информационных ресурсов.

Другие материалы рубрики

Хозяева забрали у МТС президента

Россияне рискуют остаться без беспроводного интернета. Минцифры все отрицает

За «Билайном» пронаблюдают сестра экс-директора компании и основатель IBS

МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману

ФСБ начала дело против одного из последних независимых сотовых операторов России

Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома

Техноблог

Как будет работать межпланетный интернет?

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера