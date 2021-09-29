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Меламед Александр


29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 1
03.06.2021 Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 1
09.03.2021 МТС обеспечила «АвтоВАЗ» отказоустойчивым доступом в Сеть 1
06.11.2020 МТС обеспечила резидентов особой экономической зоны доступом к промышленному интернету вещей 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока 6
26.07.2019 МТС запустила проект по автоматизации вывоза мусора 1
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
10.02.2017 Мобильный 4G-интернет МТС «пришел» в Безенчук 1
18.01.2017 МТС выиграла тендер на услуги связи для врачей Самарской области 1
17.01.2017 МТС расширила покрытие LTE в самарской глубинке 1
08.12.2016 МТС определил самые «качающие» районы и объекты Самары 1
28.07.2016 МТС разогнала мобильный интернет в 45 населенных пунктах Самарской области 1
03.06.2016 МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Самарской области 1
16.12.2015 МТС удвоила сеть скоростного мобильного интернета в районах Самарской области 1
26.11.2015 МТС открыла новые салоны в 15 районах Самарской области 1
14.09.2015 МТС накрыла сетью Международный аэропорт в Самаре 1
19.08.2015 МТС протянула беспроводной интернет-канал к строящемуся стадиону ЧМ-2018 в Самаре 1
23.07.2015 МТС поставила на контроль спецтранспорт «Роснефти» 1
02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса 2
21.05.2015 МТС открыла мобильные библиотеки в школах Самары 1
14.10.2014 МТС обучит безопасному интернету более 2,5 тыс. школьников в Самарской области 1
07.08.2014 МТС запустила собственную сеть 4G в Самарской области 1
20.06.2014 МТС тестирует сеть LTE в Самарской области 1
16.04.2013 Государство вновь рискует потерять контроль над «Ростелекомом» 1
11.04.2013 МТС удвоила число объектов мобильного мониторинга в Самарской области 1
22.05.2012 Новый министр устроит "перезагрузку" отрасли связи 2
04.03.2011 АФК «Система» традиционно забрала президента у МТС 4
15.09.2010 Консолидированная выручка АФК «Система» во втором квартале 2010 г. выросла на 63% 1
25.12.2009 МТС ушла в кабель 3
31.10.2008 Леонид Меламед вернулся на пост президента Effortel 1
29.07.2008 Евтушенков готовит себе преемника 3
30.05.2008 У МТС отняли президента 3
28.05.2008 АФК «Система»: Гончарука сменит Меламед? 2
07.04.2008 МТС вложит 10 млрд. руб. в питерскую 3G-сеть 2
18.02.2008 3G: за Уралом раньше, чем в Москве 1
05.02.2008 Меламед: нано — это сексуально 2
07.03.2007 МТС засудит Altimo 1

Публикаций - 39, упоминаний - 58

Меламед Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 29
Ростелеком Связьинвест 709 3
АФК Система ПАО 999 2
РТИ 122 2
Samsung Electronics 5749 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Микрон - Micron 365 1
KPMG - КПМГ 134 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Рустелеком ТК 198 1
Ситроникс - Sitronics 571 1
Синтерра - Synterra 573 1
Питерская группа связистов 115 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 2
Segezha Group - Сегежа Групп 85 2
Интер РАО ПАО 159 2
Новамедика 4 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Alium - Алиум 2 1
Композит 8 1
Алемар 4 1
Concept Group 7 1
Cosmos Hotel Group 12 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
Роснефть НК 367 1
Роснано 456 2
Президент Российской Федерации 1443 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Администрация Президента РФ 271 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 6
3G - Стандарт мобильной связи 3757 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 136 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 323 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple iOS 5742 1
Apple iPad mini 375 1
Google Android 10752 1
Apple iPhone 5 710 1
МТС NB-IoT 5 1
МТС Мобильная библиотека 32 1
МТС 3G-сеть 86 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
Меламед Леонид 66 3
Чубайс Анатолий 106 2
Евтушенков Владимир 131 2
Дубовсков Андрей 82 2
Шамолин Михаил 103 2
Белова Анна 3 1
Путин Владимир 1831 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Понуров Святослав 2 1
Кочарян Роберт 8 1
Боев Сергей 23 1
Чирахов Владимир 8 1
Захаров Михаил 9 1
Малышев Андрей 8 1
Гончарук Александр 26 1
Аснис Александр 1 1
Чайка Юрий 21 1
Якобашвили Давид 14 1
Брюквин Юрий 197 1
Евтушенков Феликс 15 1
Корня Алексей 73 1
Россия - ПФО - Самара 1309 14
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Россия - Самарская область 568 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 1
Россия - Мирный 21 1
Украина 3417 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Европа Западная 621 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - Волжский 58 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Япония 2827 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - Тольятти 238 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Израиль 725 1
Армения - Республика 692 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Европа 3798 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 2
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 530 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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