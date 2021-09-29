Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Меламед Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 58
Меламед Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 3
|Microsoft Windows 10 6691 1
|Apple iOS 5742 1
|Apple iPad mini 375 1
|Google Android 10752 1
|Apple iPhone 5 710 1
|МТС NB-IoT 5 1
|МТС Мобильная библиотека 32 1
|МТС 3G-сеть 86 1
|Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
|Меламед Леонид 66 3
|Чубайс Анатолий 106 2
|Евтушенков Владимир 131 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Шамолин Михаил 103 2
|Белова Анна 3 1
|Путин Владимир 1831 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
|Понуров Святослав 2 1
|Кочарян Роберт 8 1
|Боев Сергей 23 1
|Чирахов Владимир 8 1
|Захаров Михаил 9 1
|Малышев Андрей 8 1
|Гончарук Александр 26 1
|Аснис Александр 1 1
|Чайка Юрий 21 1
|Якобашвили Давид 14 1
|Брюквин Юрий 197 1
|Евтушенков Феликс 15 1
|Корня Алексей 73 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Прайм - Агентство экономической информации 530 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771209, в очереди разбора - 674891.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771209, в очереди разбора - 674891.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru