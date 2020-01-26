Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока

Закрыто уголовное дело, связанное с историей, в которой глава «Роснано» Чубайс одобрил заключение крупного контракта с коммерческой компанией, управляемой его предшественником и давним коллегой. Срок грозил именно этому коллеге.

Конец дела о растрате экс-главы «Роснано»

Следственный комитет России за истечением сроков давности прекратил уголовное дело в отношении экс-главы «Роснано» Леонида Меламеда, чье кресло позже занял Анатолий Чубайс, и бывшего финдиректора компании Святослава Понурова. Меламед и Понуров являлись фигурантами дела о растрате 220 млн руб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Адвокат Александр Аснис, представлявший интересы корпорации «Роснано» в уголовном деле Меламеда, заявил РБК, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о его прекращении. «Мы не комментируем это сообщение, поскольку не располагаем подобной информацией», — сказал Аснис.

По данным издания, Меламед с 2015 по 2018 гг. содержался под домашним арестом, Понуров был заключен под стражу (и впоследствии также переведен под домашний арест), еще один обвиняемый — заместитель Меламеда Андрей Малышев — уехал в Великобританию и был объявлен в розыск.

Экс-глава «Роснано» Леонид Меламед

В 2017 г. следствие по делу завершилось, но заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, объяснив это «грубейшими нарушениями положений уголовно-процессуального законодательства». После этого глава надзорного ведомства Юрий Чайка отменил это решение, и дело было направлено в суд.

В конце 2017 г. суд решил вернуть дело в прокуратуру для устранения нарушений, Меламед и Понуров были освобождены. С тех пор, как отмечают в РБК, о ходе следствия по делу ничего известно не было.

Как ранее отмечал CNews, Леонид Меламед возглавил «Роснано» в конце 2007 г., и тогда же появились слухи о том, что корпорация была создана специально под председателя правления РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, которому после ликвидации РАО 1 июля 2008 г. предстояло искать новую работу. С 2000 г. Меломед трудился под руководством Чубайса первым заместителем председателя правления РАО ЕЭС, которое покинул в 2004 г. На пост Меломеда в «Роснано» Чубайс в итоге был назначен в сентябре 2008 г.

В чем именно обвинялся Меламед

Напомним, о задержании Меламеда, выступавшего тогда гендиректором холдинговой компании «Композит», CNews писал в начале июля 2015 г. В тот момент в офисе «Композита» уже был проведен обыск, о чем сообщила пресс-служба «Роснано».

Меламед подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 Уголовного кодекса России — присвоение или растрата вверенного имущества, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Подозрения касались обстоятельств договора между «Роснано» и инвестиционной корпорацией «Алемар», чьим вице-президентом оказался Меламед. В результате заключения договора, по мнению следствия, было совершено хищение денежных средств корпорации.

Проблемный договор был заключен 24 декабря 2008 г. по результатам открытого конкурса, в котором приняло участие пять компаний. В данном конкурсе был определен независимый консультант для доработки заявок на софинансирование проектов в сфере нанотехнологий, включая их финансовую, юридическую и технологическую экспертизы.

Последовавшая за этим сделка с «Алемаром» была одобрена правлением корпорации. «Привлечение консультанта было обусловлено тем, что с начала образования корпорации в 2007 г. по сентябрь 2008 г. было получено 650 заявок на софинансирование проектов в сфере нанотехнологий», — заверяли в 2015 г. в «Роснано», уточняя, что тогда необходимо было в сжатые сроки перейти к отбору, утверждению заявок и начать инвестирование средств госкорпорации в конкретные проекты.

При этом в «Роснано» отмечали, что к моменту объявления конкурса Меламед в «Роснано» уже не работал, так как был освобожден от своей должности тремя месяцами ранее — 22 сентября 2008 г.

По мнению «Роснано», все лица, причастные к процедурам проведения конкурса и подписания договора, в том числе вышеупомянутые Андрей Малышев и Святослав Понуров, действовали строго в рамках своих служебных полномочий и в соответствии с законодательством России.

По данным РБК, именно эту позицию позже занял и сам Чубайс, который был допрошен на одном из заседаний суда в 2017 г. В частности, Чубайс рассказал, что решение привлечь инвестконсультанта принял не Меламед, а он сам, когда сменил Меламеда в должности. Условия тендера были «полностью прозрачными, законными и честными», и победа «Алемара» была справедливой, рассказал глава «Роснано». Меламед был вице-президентом «Алемара», но у него не было доли в компании, и руководство «Роснано» обращало внимание на возможный конфликт интересов, однако после обсуждения члены правления пришли к выводу, что сделка корректна, говорил Чубайс.

По его словам, контракт с «Алемаром» не привел к растрате бюджетных средств «Роснано» и, более того, помог госкорпорации сэкономить порядка 10 млрд руб. и заработать существенную сумму благодаря тщательному отбору проектов для финансирования.