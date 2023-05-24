Композит
|24.05.2023
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ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»
ас» (ЦЦТ) реализовал доработку учетной системы на базе конфигурации «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» для АО «Композит» – поставщика материалов для ракетно-космической отрасли. Об этом CNews сообщили пре
|03.08.2022
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Российские ученые создали композит для промышленных ванадиевых аккумуляторов
в качестве материала для изготовления биполярных пластин вместо мелкозернистого изотропного графита использовать высоконаполненный проводящими углеродными наполнителями карбонизированный эластомерный композит. Такой материал отличается высокой химической стойкостью и дает возможность регулировать электрические и механические свойства сделанной из него пластины. Биполярные пластины были изго
|13.04.2021
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В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari
Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-производственное объединение «Композит» запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок
|03.06.2011
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Создан прочный и гибкий композит-трансформер
непробиваемой броней В обычных материалах, даже самых передовых современных композитах, трещины, образовавшиеся в результате удара, начинают быстро распространятся и нарушают целостность брони. Новый композит с непрерывной структурой ограничивает распространение трещин на уровне микроструктуры материала, что позволяет броне выдержать большие нагрузки с минимальным повреждением. Потенциал но
|17.10.2007
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Соединяем технику: что нужно знать о кабелях
тных помех, и в науке называется коаксиальная (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»). Эти кабели очень распространенные, и могут подключать совершенно разные по качеству интерфейсы. Композит Кабелями RCA можно организовать два принципиально разных по качеству соединения – композитное и компонентное. Композитное соединение использует один кабель RCA, и передает по оному изо
Композит и организации, системы, технологии, персоны:
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
|ISF - Imaging Science Foundation 9 1
|Наумов Максим 98 18
|Беляева Татьяна 24 7
|Ширшов Павел 76 6
|Меламед Леонид 150 5
|Меламед Александр 94 3
|Дегтев Геннадий 255 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Князева Мария 15 3
|Чубайс Анатолий 212 2
|Малышев Андрей 11 2
|Понуров Святослав 2 2
|Филимонов Михаил 4 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Шитик Андрей 2 2
|Усенко Андрей 2 2
|Чайка Юрий 42 1
|Аснис Александр 1 1
|Прохоров Александр 102 1
|Путин Владимир 3171 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Волин Алексей 120 1
|Белковский Станислав 32 1
|Родионов Иван 71 1
|Семенов Вадим 64 1
|Кудимов Юрий 21 1
|Провоторов Александр 157 1
|Гринь Виктор 8 1
|Трубецкой Александр 7 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Перцовский Александр 13 1
|Манасов Марлен 22 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Липатов Михаил 7 1
|Лукин Даниил 2 1
|Шермет Евгения 1 1
|Шеремет Евгения 2 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Тимакова Наталья 18 1
|Кузнецов Денис 8 1
|Муратов Дмитрий 5 1
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