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Композит



24.05.2023 ЦЦТ группы «Борлас» доработал бухгалтерскую систему в АО «Композит»

ас» (ЦЦТ) реализовал доработку учетной системы на базе конфигурации «1С:Бухгалтерии 8 КОРП» для АО «Композит» – поставщика материалов для ракетно-космической отрасли. Об этом CNews сообщили пре
03.08.2022 Российские ученые создали композит для промышленных ванадиевых аккумуляторов

в качестве материала для изготовления биполярных пластин вместо мелкозернистого изотропного графита использовать высоконаполненный проводящими углеродными наполнителями карбонизированный эластомерный композит. Такой материал отличается высокой химической стойкостью и дает возможность регулировать электрические и механические свойства сделанной из него пластины. Биполярные пластины были изго
13.04.2021 В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство композитных деталей для Ferrari

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» научно-производственное объединение «Композит» запустил производство линейки композитных деталей для автомобилей премиальных марок
03.06.2011 Создан прочный и гибкий композит-трансформер

непробиваемой броней В обычных материалах, даже самых передовых современных композитах, трещины, образовавшиеся в результате удара, начинают быстро распространятся и нарушают целостность брони. Новый композит с непрерывной структурой ограничивает распространение трещин на уровне микроструктуры материала, что позволяет броне выдержать большие нагрузки с минимальным повреждением. Потенциал но
17.10.2007 Соединяем технику: что нужно знать о кабелях

тных помех, и в науке называется коаксиальная (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть «соосный»). Эти кабели очень распространенные, и могут подключать совершенно разные по качеству интерфейсы. Композит Кабелями RCA можно организовать два принципиально разных по качеству соединения – композитное и компонентное. Композитное соединение использует один кабель RCA, и передает по оному изо

Публикаций - 92, упоминаний - 114

Композит и организации, системы, технологии, персоны:

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МегаФон 8805 2
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Fujitsu Laboratories 46 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Realtek Semiconductor 62 2
DViCO 12 2
Цифра ГК 2426 2
Optoma 31 2
Монолит-Инфо 121 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
InEnergy - ИнЭнерджи 3 2
SAP SE 5277 1
Huawei 3933 1
РТИ 145 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 1
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РВК - Российская венчурная компания 549 1
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Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
DuPont - Дюпон 100 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Ренессанс Брокер 8 1
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Pioneer DV 14 4
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VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Apple iPod 1537 3
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Sanyo PLC - серия проекторов 13 2
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Google Picasa Web Albums 156 2
InFocus IN - серия проекторов 7 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
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Microsoft Office 3734 1
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Loewe Connect 1 1
Sony Bravia 246 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
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Луна - спутник Земли 1475 2
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 14
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 7
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
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Углерод - Сarboneum - химический элемент 327 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 760 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 3
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Металлы - Серебро - Silver 756 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 3
Phys.org 972 2
CNews - ZOOM.CNews 1847 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 648 1
Times 623 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
Nanotechweb 92 1
EurekAlert 287 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
РАН - Российская академия наук 1870 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 2
Tokyo Institute of Technology - Токийский технологический институт 31 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 35 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
Правительство Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 36 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
РАН ИМЕТ - Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН 9 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 71 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
ЧГУ - Череповецкий государственный университет 9 1
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 32 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 74 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 110 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 18 1
Huskers - Nebraska Cornhuskers - Университет Небраски в Линкольне 18 1
РАН СО ФИЦ КНЦ ФГБНУ - Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук 9 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 221 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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