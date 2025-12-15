Разделы

Малышев Андрей


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Роснано» требует миллиарды с бывшего руководства за провал производства в России оперативной памяти нового поколения 1
13.10.2025 «Контур» и «КроСистем» помогли «СберСтрахованию жизни» автоматизировать проверку контрагентов 1
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока 2
02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса 1
15.05.2012 ElcomSoft обнаружила очередной способ извлечения данных, хранящихся в iPhone и iPad 1
23.04.2012 Заместитель председателя правления «Роснано» покидает компанию 1
20.02.2012 «Роснано» и «Ситроникс» запустили в России производство микросхем на основе технологии 90нм 1
09.02.2012 Решение от ElcomSoft восстанавливает пароли к пакету программ Apple iWork 1
06.09.2011 «Роснано» и NEC договорились о сотрудничестве в сфере телекоммуникаций, ИТ и общественной безопасности 1
09.08.2011 «Роснано» инвестирует 450 млн руб. в производство суперпроводов 1
08.10.2009 «Роснано» и «Лукойл» будут сотрудничать в области коммерциализации нанотехнологий 1
16.10.2008 РОСНАНО предлагает учредить Международную премию в области нанотеха 1
09.10.2006 Компания «Системы-21» подписала партнёрское соглашение с DocsVision 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Малышев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12636 2
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1766 1
РТИ 146 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1584 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Алемар 9 2
Композит 97 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 2
Россети Ленэнерго 1699 1
ОНЭКСИМ ГК 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 561 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 114 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9396 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 208 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7705 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 778 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4785 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 1
Apple iOS 8251 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7371 2
Apple iPad 3939 2
Apple iWork 79 1
Apple Keynote 63 1
Apple Numbers 51 1
ElcomSoft Phone Breaker - Elcomsoft Phone Password Breaker 8 1
ElcomSoft Distributed Password Recovery 3 1
Apple macOS 2253 1
Apple - App Store 3009 1
Apple iCloud 286 1
Apple ID - Система аутентификации 126 1
Apple iPod Touch 747 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3049 1
Microsoft Windows 16338 1
Чубайс Анатолий 217 6
Понуров Святослав 2 2
Меламед Александр 95 2
Меламед Леонид 150 2
Ковальчук Михаил 23 1
Скляров Дмитрий 64 1
Боев Сергей 25 1
Асланян Сергей 103 1
Красников Геннадий 72 1
Алекперов Вагит 36 1
Алфёров Жорес 57 1
Прохоров Михаил 39 1
Гринь Виктор 8 1
Endo Nobuhiro - Эндо Нобухиро 2 1
Кацнельсон Александр 1 1
Armes Raymond - Армес Раймонд 17 1
Чайка Юрий 43 1
Аснис Александр 1 1
Кириенко Сергей 149 1
Фурсенко Андрей 128 1
Иванов Сергей 398 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Евтушенков Владимир 212 1
Мордашов Алексей 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157044 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Япония 13554 1
Южная Корея - Республика 6863 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 1
Франция - Французская Республика 7979 1
Израиль 2785 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Украина 7796 1
Швеция - Королевство 3716 1
Сингапур - Республика 1906 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Беларусь - Белоруссия 6033 1
Италия - Итальянская Республика 4430 1
Германия - Федеративная Республика 12941 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Нидерланды 3634 1
Иран - Исламская Республика Иран 1118 1
Польша - Республика 2002 1
Болгария - Республика 785 1
Дания - Королевство 1318 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18596 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
ФЦП Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 21 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 553 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1813 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 1
Металлы - Медь - Copper 829 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1350 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4414 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
